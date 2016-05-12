المنزل المعاصر بإطلالة جديدة

يبحث الكثير منا عن المسكن المريح العملي و البعض يجده في البيت العصري و البعض الآخر يجده في الأماكن الهادئة البعيدة عن
المدينة، و مما لا شك فيه أن وجود هذا المسكن بجانب منطقة العمل أو مدرسة الأطفال و المستشفيات يوفر مجهود التنقالت و يلائم ايقاع الحياة المتسارع - و هذا ما يقدمه لنا هذا النوع من المنازل، فبمساحة مناسبة جدا و تصميم ممتاز يمكن تنفيذه في مواقع قريبة من قلب المدينة ليخدم السكان.
لهذا المنزل العصري حديقة أمامية بها شرفة خشبية واسعة بال سياج، فيكون الجالس بها كأنه جالس في الحديقة، فال يفصلها عن سطح الأرض سوى درجتين صغيرتين. و يتميز تصميم المنزل بكثرة أبوابه و نوافذه، و هذا يسمح لمن بالداخل برؤية الحديقة من أماكن عديدة، و يوفر قدر كبير من الاضاءة و التهوية.
على اليسار رسم توضيحي لتصميم الطابق الأرضي، تظهر فيها الشرفة الخارجية، و مساحة داخلية واسعة تصلح لغرفة الطعام و غرفة المعيشة، و يمينا يقع المطبخ، و في الجهة المقابلة توجد السلالم المؤدية للطابق العلوي و بجانبها حمام صغير. و على اليمين رسم توضيحي للطابق العلوي، ففي مواجهة السلالم يوجد الحمام الرئيسي و بقية الطابق مقسم على أربعة غرف تصلح للنوم أو كمكتب ويلاحظ أن كل غرفة بها نافذتان، و هي ميزة التى تتمتع بها الكثير من البيوت المعاصرة التي تعتمد في تصميمها على استغلال المساحة بدون مراعاة اللمسات الجمالية أو الحسية.
صممت السلالم بحيث يكون لها مساحة صغيرة من المنزل بلون بيج فاتح يماثل لون أرضية المنزل، و بجدارها لوحة عصرية بإطارأسود، لتتشابه تفاصيل المنزل في وحدة متناغمة.
اتساع الحمام مريح و يساعد على ذلك اللون الأبيض، و النافذة المستطيلة المطلة على الحديقة، و المرآة الكبيرة التي تعكس المنظرالخارجي. و بالرغم من بساطة تصميمه، نجده في غاية الروعة. و مرة أخرى نجد إطار النافذة الأسود المشابه لألطر الأخرى في الدورالأرضي. فتصميم المنزل كله يقوم على البساطة و العصرية حتى في أدق التفاصيل.
تنوعت الألوان بالداخل بين درجات البيج و البني، فالمائدة تلمع بلون بني داكن، و البساط لونه بيج فاتح على أرضية خشبية تتعدد بها ألوان الألواح. أما الجدار فلونه أبيض، مما يعطي اتساع داخلي. و بالواجهة المطلة على الحديقة عدة أبواب زجاجية بإطار أسود بطول الحائط، بدال من باب الشرفة الواحد التقليدي، فتزيد من إطلالة الحديقة المبهجة. و يتدلى من السقف مصباح أسود بسيط يتناسب مع إطاراللوحة المعلقة. و تتمتع الغرفة بإطلالة مريحة للألعصاب في جو من االحتواء و هو ما يبحث عنه إلانسان وسط أسرته بعد يوم عمل المرهق.
يظهر في هذه الصورة جزء من الحديقة الخلفية، و هي مختلفة عن نظيرتها في الواجهة الأمامية من حيث الطبيعة و المساحة، فمساحتها أصغر و بدال من الحشائش، نجد أرضها مغطاة بالأحجار الصغيرة و الحصى، و بها مجموعة متنوعة من نباتات الزينة الخضراء والملونة في منظر بسيط مبهج.