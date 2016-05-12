المنزل المعاصر بإطلالة جديدة

على اليسار رسم توضيحي لتصميم الطابق الأرضي، تظهر فيها الشرفة الخارجية، و مساحة داخلية واسعة تصلح لغرفة الطعام و غرفة المعيشة، و يمينا يقع المطبخ، و في الجهة المقابلة توجد السلالم المؤدية للطابق العلوي و بجانبها حمام صغير. و على اليمين رسم توضيحي للطابق العلوي، ففي مواجهة السلالم يوجد الحمام الرئيسي و بقية الطابق مقسم على أربعة غرف تصلح للنوم أو كمكتب ويلاحظ أن كل غرفة بها نافذتان، و هي ميزة التى تتمتع بها الكثير من البيوت المعاصرة التي تعتمد في تصميمها على استغلال المساحة بدون مراعاة اللمسات الجمالية أو الحسية.