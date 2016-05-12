الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

المنزل المعاصر بإطلالة جديدة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten منازل
Loading admin actions …

يبحث الكثير منا عن المسكن المريح العملي و البعض يجده في البيت العصري و البعض الآخر يجده في الأماكن الهادئة البعيدة عن
المدينة، و مما لا شك فيه أن وجود هذا المسكن بجانب منطقة العمل أو مدرسة الأطفال و المستشفيات يوفر مجهود التنقالت و يلائم ايقاع الحياة المتسارع -  و هذا ما يقدمه لنا هذا النوع من المنازل، فبمساحة مناسبة جدا و تصميم ممتاز يمكن تنفيذه في مواقع قريبة من قلب المدينة ليخدم السكان.

الواجهة الأمامية

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten منازل
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

لهذا المنزل العصري حديقة أمامية بها شرفة خشبية واسعة بال سياج، فيكون الجالس بها كأنه جالس في الحديقة، فال يفصلها عن سطح الأرض سوى درجتين صغيرتين. و يتميز تصميم المنزل بكثرة أبوابه و نوافذه، و هذا يسمح لمن بالداخل برؤية الحديقة من أماكن عديدة، و يوفر قدر كبير من الاضاءة و التهوية.

تصميم المنزل: الطابق العلوي- الطابق الأرضي

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

على اليسار رسم توضيحي لتصميم الطابق الأرضي، تظهر فيها الشرفة الخارجية، و مساحة داخلية واسعة تصلح لغرفة الطعام و غرفة المعيشة، و يمينا يقع المطبخ، و في الجهة المقابلة توجد السلالم المؤدية للطابق العلوي و بجانبها حمام صغير. و على اليمين رسم توضيحي للطابق العلوي، ففي مواجهة السلالم يوجد الحمام الرئيسي و بقية الطابق مقسم على أربعة غرف تصلح للنوم أو كمكتب ويلاحظ أن كل غرفة بها نافذتان، و هي ميزة التى تتمتع بها الكثير من البيوت المعاصرة التي تعتمد في تصميمها على استغلال المساحة بدون مراعاة اللمسات الجمالية أو الحسية.

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten منازل
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

السلالم

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten الممر والمدخل
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

صممت السلالم بحيث يكون لها مساحة صغيرة من المنزل بلون بيج فاتح يماثل لون أرضية المنزل، و بجدارها لوحة عصرية بإطارأسود، لتتشابه تفاصيل المنزل في وحدة متناغمة.

الحمام الرئيسي بالطابق العلوي

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten حمام
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

اتساع الحمام مريح و يساعد على ذلك اللون الأبيض، و النافذة المستطيلة المطلة على الحديقة، و المرآة الكبيرة التي تعكس المنظرالخارجي. و بالرغم من بساطة تصميمه، نجده في غاية الروعة. و مرة أخرى نجد إطار النافذة الأسود المشابه لألطر الأخرى في الدورالأرضي. فتصميم المنزل كله يقوم على البساطة و العصرية حتى في أدق التفاصيل.

غرفة الطعام بالطابق الأرضي

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten غرفة السفرة
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

تنوعت الألوان بالداخل بين درجات البيج و البني، فالمائدة تلمع بلون بني داكن، و البساط لونه بيج فاتح على أرضية خشبية تتعدد بها ألوان الألواح. أما الجدار فلونه أبيض، مما يعطي اتساع داخلي. و بالواجهة المطلة على الحديقة عدة أبواب زجاجية بإطار أسود بطول الحائط، بدال من باب الشرفة الواحد التقليدي، فتزيد من إطلالة الحديقة المبهجة. و يتدلى من السقف مصباح أسود بسيط يتناسب مع إطاراللوحة المعلقة. و تتمتع الغرفة بإطلالة مريحة للألعصاب في جو من االحتواء و هو ما يبحث عنه إلانسان وسط أسرته بعد يوم عمل المرهق.

الواجهة الخلفية

Familienhaus, waldorfplan architekten waldorfplan architekten منازل
waldorfplan architekten

waldorfplan architekten
waldorfplan architekten
waldorfplan architekten

يظهر في هذه الصورة جزء من الحديقة الخلفية، و هي مختلفة عن نظيرتها في الواجهة الأمامية من حيث الطبيعة و المساحة، فمساحتها أصغر و بدال من الحشائش، نجد أرضها مغطاة بالأحجار الصغيرة و الحصى، و بها مجموعة متنوعة من نباتات الزينة الخضراء والملونة في منظر بسيط مبهج.

منزل أم كتاب مفتوح على الطبيعة؟
ما رأيك بهذا المنزل المعاصر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً