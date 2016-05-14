تربع اللون الأبيض على عرش الأناقة

اللون الأبيض سيد الألوان واللون الأبيض داخل المنزل سيكون هو الطاغي – شئنا أم أبينا- لأنه العامل المشترك بين الألوان في الأثاث والملابس وقطع الأواني المستخدمة في الطبخ وغرفة السفرة. ومن هنا فإن اللون الأبيض يستخدم في كل المنزل، لكن كيف يمكن أن يتم توظيف اللون الأبيض في بعض المواقع، و ما هي الألوان التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند اختيارها وتتماشى بالطبيعة مع اللون الأبيض؟
ففي غرفة استقبال الضيوف والمجالس بشكل عام يفضل أن تكون الجدران باللون الأبيض، يتداخل معها أخضر خفيف. أما الأثاث فيتم اختيار المجلس أو الكنب من اللون الأبيض المشجر أو المطعّم ببعض الألوان الخفيفة الباهتة (أحمر- أزرق- أخضر). أما ستائر الجدران فيتم اختيارها من جنس قماش الكنب أو المجلس نفسه ولكن بتشجير أو تصميم مختلف قليلاً، أو من اللون الأبيض المطعّم بالذهبي أو الأسود. وفي غرفة الطعام يفضل أن تكون الجدران والسقف من اللون الأبيض المطعّم ببعض الكادريهات ذات نقوش الجبس الخفيفة، ويتم إسقاط إضاءة خفيفة عليها لتظهر علامات نقش الجبس بشكل لافت، أما سفرة الطعام والكراسي فمن الجميل أن يكون لونها أبيض مطعّماً بخطوط ذهبية أو سوداء أو بنية، وقماش الستائر من الساتان الخفيف ذي اللون الأبيض المزدان ببعض الزهور الصغيرة أو الحواشي المزخرفة بألوان فاتحة.
للون الأبيض سحر خاص، فهو لون السلام، فتتجلى المباني البيضاء بهدوء أخاذ يريح النفس و يبعث فيها الأمان. هكذا هو هذا المنزل، فكل ما فيه باللون الأبيض و يتنوع لون الأثاث بداخله ما بين الرمادي و البيج و البني فقط. و تزدان أركانه بالأحجار و الأخشاب بشكل فني بديع، و في هذه الصورة تظهر الشرفة الخارجية واسعة و أريكتها من الأسمنت الأبيض، مفروشة بوسائد مكسوة بقماش بيج فاتح يميل للرمادي يتسق مع أرضية الفناء الحجرية. و نوافذ المنزل مطلية بلون رمادي و جانبه العلوي منقوش بالأحجار، و سياج الشرفة العلوية من الخشب العتيق الممر.
مدخل جانبي للمنزل، به باب خشبي تزينه الأشجار و له ثلاث درجات حجرية، و يميل السياج المحيط بالمدخل للون الأحمر. و نخلص من كل هذا أن المنزل يتمتع بطراز جبلي، و يتجلى هذا في الأسطح الملساء للأرضيات و الطاولات و الجدران، و استخدام الأحجار و الحصي و الأخشاب العتيقة في تزيين أركان المنزل، و غلبة اللون الرمادي و الأبيض و البيج
تصميم الممر بالأحجار الصغيرة التي تتراوح ألوانها بدرجات الرمادي المختلفة و الجدار الأسمنتي يميز المنزل بإطلالة ذات طابع خاص، و تظهر في الواجهة حديقة تحيط بالمنزل. و السلم بدون قضيب يضفي انسيابية و بساطة على المدخل و درجاته أنيقة بألواح خشبية تتناسب مع السقف الخشبي. يحدد الباب الزجاجي إطار رفيع من الخشب الغامق، و تلمع فتحات صغيرة في الجدران في جوانب متعددة لتزينها في هدوء آسر.
جاءت غرفة المعيشة لتحاكي طراز المنزل، بجدارية من الأحجار الواسعة مضاءة بالضوء الأبيض، و كأن المنزل قطعة فنية بديعة نحتت وسط الجبال. الأثاث مريح، رمادي فاتح، يقارب لونه لون الأرضية و الجدار، فنجد أن هذا التصميم يلغي الحواجز البصرية. و البساط المستدير يلائم الطاولة الخشبية فوقه، و الطاولة تتجانس بلونها مع الجدارية الحجرية في منظر متسق الأطراف يحده من الجانبين مصباحين باللون الأبيض .
يتوسط المطبخ طاولة حجرية منتظمة مع طاولة الطعام في تنسيق منظم و بها حوض الغسيل و شعلات البوتاجاز، و على الجانب الأيسر الثلاجة و الفرن بلون فضي، و أيضا مقابض الأدراج فضية طويلة. هذا التصميم يعطي مساحة ملائمة أثناء تحضير الطعام فكل الأدوات في محيط واحد
في الواجهة بوابة زجاجية تطل على الفناء الجانبي و جدارية من الحصى الفاتح. أما بالنسبة لموقعها في المنزل، فغرفة الطعام تتوسط غرفة المعيشة و المطبخ، في مواجهة الممر الأمامي. طاولتها بالخشب البني الغامق مستطيلة لتناسب تصميم البوابة بالمربعات البيضاء. و هي طاولة كبيرة بكراسي بيضاء و سطح أملس .
هذا المرحاض بالطابق العلوي، كل ما فيه باللون الأبيض، ما عدا الأرضية و السقف، صمموا بلون رمادي. يميز الجدار سطح أملس. و بالرغم من صغر المساحة، و لكن اللون الأبيض أضفى وسع للمكان.