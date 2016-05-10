منازل خشبية راقية تتوسط الغابات

تتميز المنازل الخشبية بطابع ريفي أليف محبب إلى القلب و يبعث الدفئ. خاصة عندما تمتزج برفاهية الطراز العصري، فهي تجمع بين الاسترخاء النفسي و الراحة التي توفرها أساليب الحياة الحديثة. و ما يميز الأخشاب هو تنوعها في الملمس و اللون و الخامة، وهي تناسب جميع الأذواق و يمكن تكييفها لتوافق تصاميم عديدة و مختلفة.
فمثال، نجد هذا المنزل الخشبي الجميل وسط األشجار العالية، في إطلالة أصيلة. بشرفته حمام سباحة مصممة كأنها بحيرة. فتكوين المنزل من الخشب لم يمنع وجود حمام سباحة به، بل مزج بين الأصالة و الراحة النفسية. و نلاحظ اختلاف درجات الخشب من الرمادي الغامق بقبة المنزل إلى الفاتح المزدان بنقط مختلفة الدرجات و الاشكال، و الأثاث له لون بني. و نرى اتجاه الألواح الخشبية و ما حولها؛ فوضع الأثاث يتوافق مع اتجاه الألواح الأرضية بطريقة مريحة للنظر.
أما من داخل المنزل، فتم استخدام خشب باللون البيج الفاتح ليعطي احساس بالتساع، خصوصا و أن ألارضية و السقف و الحوائط كلها بنفس اللون مما لغى الحاجز البصري و أضفى لمسة انسيابية، و قد أبرز هذا جمال البساط المزخرف بدرجات البني و الأثاث بالرغم من شدة بساطته. و جاءت كراسي البار العالية بيضاء في مواجهة البار باللون البني الغامق، متناسقة أرجلها مع أرجل المنضدة. و تم تحديد النوافذ باللون األسود و هو لون المصابيح فوق البار.
يفصل المنزل عن الشرفة الخارجية باب جرار زجاجي محدد بإطار أسود يتناسب مع لون الخشب. كما يطل جانب المنزل أيضا على هذه الشرفة ليتمتع من بداخل المنزل بهذا المنظر الجميل من أكثر من مكان. و نالحظ كيف استخدمت الألواح الخشبية في الخلف بحيث تكون ساتر يحجب ما ورائها من بعيد لكن يسمح بالرؤية في المجال القريب.
و هذا منزل آخر، صمم بدرجات مختلفة من ألوان الخشب يغلب عليها الرمادي الفاتح قريب من لون السماء فوقه. و ما يميز هذا المنزل عن غيره هو وجود نوافذ عدة بسطحه بتصميم حديث؛ فهي مختلفة الحجم و الشكل و تنسيقها غير محكوم بنظام. وجود هذه النوافذ يسمح بدخول أكبر قدر من الضوء على مدار اليوم، و يسمح لمن بالداخل بتأمل السماء و النجوم و السحب. و تتميز الشرفة الأرضية و العلوية بأن جدرانها و سورها من الألواح الخشبية أيضا ال تحجب ما وراءها تماما مما يضفي ترابط بين واجهة المنزل الأمامية و الجانبية.
يتضح في هذه الصورة من اليمين تصميم الشرفة الأمامية. و الحديقة الواسعة تحيط بجميع جوانب المنزل و الأشجار العالية من بعيد تحمي خصوصية من بداخل المنزل.
تم اختيار اللون الأبيض للحوائط و السقف، و خشب ألارضية جاء بلون فاتح جدا به بعض النقاط المنتثرة بلون رمادي فاتح. و المكتبة بنفس لون الحائط و في نفس ارتفاع الباب و هو نفس االرتفاع الذي تتدلى به مصابيح السقف، لتتناغم القطع المختلفة في تركيب فني بديع. ألثاث بسيط في ملمس جلدي يضفي لمسة طبيعية جميلة على تصميم عصري مريح.
و هذا منزل خشبي بسيط باللون الأبيض و البيج الفاتح يغلب عليه طابع منزل العائلة الكبيرة، و به مدفأة، يتضح من تصميمه اتساعه من الداخل. من الوهلة الأولى، نالحظ انقسام قبته لقبة كبيرة و أخرى أصغر، فهذا يمكن استخدامها كمخزن منفصل أو غرفة دراسة لطالب جامعي أو غرفة لعب لطفل، أو أي استخدام آخر.
تتلون الغرفة بثلاثة ألوان؛ الأصفر و الرمادي و البني الغامق، و سمح بهذا وحدة لون الخلفية، فالأرضية و السقف و الحوائط كلها باللون البيج الفاتح. و للبساط ملمس الفرو الذي ينسجم مع ملمس الأثاث القطيفي الناعم، و هو يكسر حدة ملمس المدفأة الحديدية. و تتناغم المائدة الدائرية الصغيرة مع المصابيح الكروية فوقها كأنها أجرام سماوية بيضاء. و في الجهة المقابلة نجد طاولة الطعام و المكتبة باللون الأبيض الزاهي. و يحيط بالغرفة منظر الحدائق المبهجة من خالل الواجهات الزجاجية.
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