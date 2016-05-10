منازل خشبية راقية تتوسط الغابات

و هذا منزل آخر، صمم بدرجات مختلفة من ألوان الخشب يغلب عليها الرمادي الفاتح قريب من لون السماء فوقه. و ما يميز هذا المنزل عن غيره هو وجود نوافذ عدة بسطحه بتصميم حديث؛ فهي مختلفة الحجم و الشكل و تنسيقها غير محكوم بنظام. وجود هذه النوافذ يسمح بدخول أكبر قدر من الضوء على مدار اليوم، و يسمح لمن بالداخل بتأمل السماء و النجوم و السحب. و تتميز الشرفة الأرضية و العلوية بأن جدرانها و سورها من الألواح الخشبية أيضا ال تحجب ما وراءها تماما مما يضفي ترابط بين واجهة المنزل الأمامية و الجانبية.