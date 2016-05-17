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التصميم الكلاسيكي لغرف النوم

Heba khlili Heba khlili
роспись потолка, Абрикос Абрикос غرفة نوم
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كيف هي غرف النوم الكلاسيكية ؟

غرف النوم الكلاسيكية هي غرف تُعبر عن الطراز القديم باختلافاته بين الطراز الإنجليزي, الفرنسي أو حتى العربي بزخارفه الفخمة الجذابة, كما تتميز بالذوق الرفيع  للأثاث, وتجمع بين البساطة والفخامة بنفس الوقت.

سنستعرض كيف تبدو غرف النوم الكلاسيكية, وكيف يمكن الإبداع والتغيير والجمع بين غرفة نوم عصرية  بلمسة كلاسيكية أوغرف نوم كلاسيكية بلمسة عصرية .

كلاسيكية 100%

Спальни, Игорь Райкерус Игорь Райкерус غرفة نوم
Игорь Райкерус

Игорь Райкерус
Игорь Райкерус
Игорь Райкерус

هذه الصورة التي تخطر بالبال عند ذِكرغرفة نوم كلاسيكية, بفخامة السرير بلونه الذهبي العاجي الساحر, بالزخارف التفصيلية على السقف و الجدران , بالثريا التي تتوسط السقف المزخرف لتزيد من فخامة وجمال الغرفة, محاطة بستائر ذهبية حريرية الملمس, ومنضدتين بجانبي السرير بلون بني محروق, كلها مواصفات غرفة النوم الكلاسيكة.

احمر كلاسيكي

Traditional Boudoir International Soft Furnishers غرفة نوم
International Soft Furnishers

Traditional Boudoir

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

ليس جميع الاذواق متشابهه فالكثير يفضل البساطة والألوان الهادئة ولكن البعض الاخر يفضل الألوان الصارخة وهذا لا يتعارض مع التصميم الكلاسيكي للغرفة باستثناء اللون, فاللون الأحمر لون مميز له طابع خاص, فهو يعطي جمال مختلف ويزيد من بهجة الغرفة.

قد تكون هذه الغرفة لاصحاب الذوق المحب للحياة والصخب فاللون الغالب هو الأحمر للسرير والستائر, ولكن وجود الثريا المنيرة, الكرسي بجانب النافذة, والأكثر كلاسيكية طاولة التزيين بمراياها الثلاث بلونها العسلي المتناسب مع اللون الأحمر, أعطت حس كلاسيكي مميز.

بساطة الفخامة

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA غرفة نوم
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

غرفة ملكية بلون زهري ناعم .

حيث البساطة باللون الزهري الفاتح للسرير الكبير واللون العاجي في الموكيت والخزن, اما الفخامة فتُلاحظ بوجود ما يشبة التاج  بلون ذهبي في اعلى السرير بجمال الستارة المنسدلة منه,  وبشكل مسند السرير الذي يشبة التاج أيضا.

لوحة مزخرفة

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة نوم
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

يختلف تصميم اسرة الغرف الكلاسيكية منها ذات مساند عالية وأخرى منخفضة, وهذا لا يقلل من جمالية الغرف بل بالعكس قد يعطي خيارات تصميم أخرى بدون التقييد بالمسند.
لذلك يمكن زيادة جمالية الحائط خلف السرير بوضع صورة كبيرة ذات إطارذهبي مزخرف يعكس التناسق في التشابه مع الزخارف على السجادة الفاخرة.

اللمسة الكلاسيكية

NRI Project, Intraspace Intraspace غرفة نوم
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

أعطت الستائر الصفراء المميزة طابع عصري متناسق مع اللون البني والبيج للسرير, ولكن حافظت على الطابع الكلاسيكي حيث انو الستائر المعلقة اعلى السرير هي من احد أشكال  التصاميم الكلاسيكية للأسرة.

الاضاءة المزخرفة

роспись потолка, Абрикос Абрикос غرفة نوم
Абрикос

Абрикос
Абрикос
Абрикос

كما هو معتاد في التصميم الكلاسيكي القلة في العدد والقوة في التأثير والفعالية, وهذا ينطبق على الإضاءة في غرف النوم الكلاسيكية التي تتمثل بوجود ثريا ذهبية بلمسة نحاسية خفيفة مع زخارف سقفية محيطة بالثريا.

الإضاءة بشكل عام إضافة فعالة في أي غرفة ولكن الاستخدام المميز هو الذي يزيد الجمالية.

الزاوية الكلاسيكية

Appartamento a Cerda PA, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة نوم خشب Green
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

الكومودن أو منضدة التزيين هي جزء أساسي في أي غرفة نوم. الوجود المميز لتلك المنضدة بلونها البني الغامق ومرآتها البيضاوية ذات الحواف الذهبية المزخرفة في زاوية غرفة بسيطة هي التي أعطت روح الكلاسيك بدون أي تكلف.

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