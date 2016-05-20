الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل قبل و بعد. لن تصدق!

Mai Elkholy Mai Elkholy
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
Loading admin actions …

أصبحت فكرة المنازل الجاهزة الآن أكثر انتشارا من ذي قبل، و هي منازل يتم تصنيعها في مصانع على هيئة أجزاء منفصلة ثم يتم تركيبها في المكان المرغوب. و هذه المنازل توفر الكثير من الوقت و المجهود المبذول في البناء التقليدي و أيضا تسمح بإقامة البيوت في أماكن يصعب البناء عليها، كما يتم إزالتها بسهولة و نقلها من مكان لآخر. و هي تتميز بتصاميم مختلفة تعتمد بشكل أساسي على استغلال المساحة الأمثل، و نعرض هنا نموذج لهذا البيت.

​قاعدة المنزل

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منازل
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

توضح لنا هذه الصورة أولى خطوات تركيب المنزل، بداية من تسوية الأرض، و وضع القاعدة الخشبية و يحدها أركان أسمنتية لتزيد من صلابة المنزل.

​تركيب الجدران و الأرضيات

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منازل
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

هنا يتم تركيب الحوائط و الأرضيات الخشبية. تكون كل قطعة منفصلة و جاهزة و يمكن بسهولة اختيار التصاميم و الأنواع بحسب رغبة الساكن، فهي ليست أشكال ثابتة بل على العكس، تتميز هذه المنازل بتصاميم مرنة و يمكن تكييفها لتناسب جميع الأذواق.  هنا يتم تحديد الغرف الداخلية للمنزل بفواصل خشبية ليتم تثبيت الجدران الداخلية عليها.

​المنزل بعد اكتماله

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منازل
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

و في هذه الصورة، يظهر المنزل بعد اكتمال بنائه و تركيب الأبواب و درجات السلم الأمامية. فكما هو واضح، سهولة تركيب هذا المنزل و بساطة تفاصيله هي ما يميزه عن أي منزل آخر.

​غرفة المعيشة

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

هذه صورة من داخل المنزل، فكونه منزل جاهز أو صغير ال يعني أنه غير مريح. بل على العكس، إنه يتمتع بكل وسائل الحياة المرفهة؛ فبه وصالت كهربائية و أنابيب للمياه و أثاث مريح. و ها هو اللون الرمادي الداكن للأرائك و المصباح لا يتعارض أبدا مع المساحة الصغيرة للمنزل، لأن إطلالة المنزل على الغابات المترامية تستمد منها الاحساس بالاتساع و الراحة. كما أن الحوائط و الأسقف باللون الأبيض المريح.

غرفة الاستحمام

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منازل
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

تظهر فيها الأناقة و العصرية، حيث يقوم الحوض على طاولة خشبية برف زجاجي، و يعلوه مرآة مستطيلة، في ركنها مصابيح صغيرة للإنارة. و ما يلفت النظر هو أن ارتفاع المرآة و عرضها يماثل ارتفاع الطاولة و عرضها، فإن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة هو ما يعكس جمال الأثاث و يبرزه. و جاء الحوض أبيض مربع ليتناسق مع المرآة و الطاولة المستطيلين. و اختيار الفوط باللون البيج و البني يتناسب مع الطاولة الخشبية. و باب غرفة الأستحمام زجاجي فيشعر من بالداخل باتساع المساحة.

​غرفة النوم

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منازل
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

غرفة النوم بها سرير واسع مريح باللون الأبيض، و نافذة مميزة بألواح خشبية تعطي ظلالاً بديعة في الغرفة. و بها لوحة بإطار بني متناسق مع النافذة في جو بسيط و هادئ.

​منزل جاهز بمساحة صغيرة

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

تضح الطبيعة الجبلية للمكان في هذه الصورة و التي يصعب البناء عليها، و لهذا فإن هذا المنزل الجاهز يحل هذه المشكلة بمنتهى البساطة. و هو منزل خشبي جميل اللوحه عرضية بأبواب زجاجية كبيرة ذات مصراعين و تحجبه ستائر داكنة من الداخل. و أمامه مساحة صغيرة بها طاولة للطعام بكراسي بيضاء و تزينها بعض النباتات الخضراء.

قم بقراءة  هذا المقال الممتع حبات اللؤلؤ .. بيتاً.

منزل خامل من المستقبل
ما رأيك بهذا المنزل بعد التغيير؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً