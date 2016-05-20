منزل قبل و بعد. لن تصدق!

أصبحت فكرة المنازل الجاهزة الآن أكثر انتشارا من ذي قبل، و هي منازل يتم تصنيعها في مصانع على هيئة أجزاء منفصلة ثم يتم تركيبها في المكان المرغوب. و هذه المنازل توفر الكثير من الوقت و المجهود المبذول في البناء التقليدي و أيضا تسمح بإقامة البيوت في أماكن يصعب البناء عليها، كما يتم إزالتها بسهولة و نقلها من مكان لآخر. و هي تتميز بتصاميم مختلفة تعتمد بشكل أساسي على استغلال المساحة الأمثل، و نعرض هنا نموذج لهذا البيت.
توضح لنا هذه الصورة أولى خطوات تركيب المنزل، بداية من تسوية الأرض، و وضع القاعدة الخشبية و يحدها أركان أسمنتية لتزيد من صلابة المنزل.
هنا يتم تركيب الحوائط و الأرضيات الخشبية. تكون كل قطعة منفصلة و جاهزة و يمكن بسهولة اختيار التصاميم و الأنواع بحسب رغبة الساكن، فهي ليست أشكال ثابتة بل على العكس، تتميز هذه المنازل بتصاميم مرنة و يمكن تكييفها لتناسب جميع الأذواق. هنا يتم تحديد الغرف الداخلية للمنزل بفواصل خشبية ليتم تثبيت الجدران الداخلية عليها.
و في هذه الصورة، يظهر المنزل بعد اكتمال بنائه و تركيب الأبواب و درجات السلم الأمامية. فكما هو واضح، سهولة تركيب هذا المنزل و بساطة تفاصيله هي ما يميزه عن أي منزل آخر.
هذه صورة من داخل المنزل، فكونه منزل جاهز أو صغير ال يعني أنه غير مريح. بل على العكس، إنه يتمتع بكل وسائل الحياة المرفهة؛ فبه وصالت كهربائية و أنابيب للمياه و أثاث مريح. و ها هو اللون الرمادي الداكن للأرائك و المصباح لا يتعارض أبدا مع المساحة الصغيرة للمنزل، لأن إطلالة المنزل على الغابات المترامية تستمد منها الاحساس بالاتساع و الراحة. كما أن الحوائط و الأسقف باللون الأبيض المريح.
تظهر فيها الأناقة و العصرية، حيث يقوم الحوض على طاولة خشبية برف زجاجي، و يعلوه مرآة مستطيلة، في ركنها مصابيح صغيرة للإنارة. و ما يلفت النظر هو أن ارتفاع المرآة و عرضها يماثل ارتفاع الطاولة و عرضها، فإن الاهتمام بالتفاصيل البسيطة هو ما يعكس جمال الأثاث و يبرزه. و جاء الحوض أبيض مربع ليتناسق مع المرآة و الطاولة المستطيلين. و اختيار الفوط باللون البيج و البني يتناسب مع الطاولة الخشبية. و باب غرفة الأستحمام زجاجي فيشعر من بالداخل باتساع المساحة.
غرفة النوم بها سرير واسع مريح باللون الأبيض، و نافذة مميزة بألواح خشبية تعطي ظلالاً بديعة في الغرفة. و بها لوحة بإطار بني متناسق مع النافذة في جو بسيط و هادئ.
تضح الطبيعة الجبلية للمكان في هذه الصورة و التي يصعب البناء عليها، و لهذا فإن هذا المنزل الجاهز يحل هذه المشكلة بمنتهى البساطة. و هو منزل خشبي جميل اللوحه عرضية بأبواب زجاجية كبيرة ذات مصراعين و تحجبه ستائر داكنة من الداخل. و أمامه مساحة صغيرة بها طاولة للطعام بكراسي بيضاء و تزينها بعض النباتات الخضراء.
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