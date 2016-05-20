منزل قبل و بعد. لن تصدق!

أصبحت فكرة المنازل الجاهزة الآن أكثر انتشارا من ذي قبل، و هي منازل يتم تصنيعها في مصانع على هيئة أجزاء منفصلة ثم يتم تركيبها في المكان المرغوب. و هذه المنازل توفر الكثير من الوقت و المجهود المبذول في البناء التقليدي و أيضا تسمح بإقامة البيوت في أماكن يصعب البناء عليها، كما يتم إزالتها بسهولة و نقلها من مكان لآخر. و هي تتميز بتصاميم مختلفة تعتمد بشكل أساسي على استغلال المساحة الأمثل، و نعرض هنا نموذج لهذا البيت.