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8 أفكار ديكورية لتزيين مطبخك بالقليل من الأموال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Vivienda en la Latina 2, StudioBMK StudioBMK مطبخ
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تزيين إطلالة المطبخ بميزانية محدودة لهي مهمة صعبة للغاية..

هذا ما قد يظنه البعض!! أن تزيين المطبخ بلمسات ديكورية مميزة يحتاج إلى الكثير من الأموال، لكن هذا غير صحيح بالمرة، والأفكار التي سنعرضها عليكم فيما يلي تؤكد ذلك..

1- طلاءات بألوان الباستيل

Vivienda en la Latina 2, StudioBMK StudioBMK مطبخ
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

تضيف ألوان الباستيل حيوية وبهجة إلى أي مساحة تكون جزءًا منها، وهو ما نجحت بتحقيقه هنا في هذا المطبخ، حيث اختارها الخبراء لتزين الجزء العلوي من الجدران بدرجة الأخضر المينت، لتتناغم مع اللون الأبيض في الخزائن، مع الاستغناء عن الوحدات التخزينية العلوية، واستبدالها بأخرى مدمجة بأحد الجدران.

2- ثريا جديدة

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

فقط باقتنائك وحدة إضاءة جديدة بمطبخك يمكنك أن تحظى بإطلالة مختلفة له تميزه عن شكله المعتادة، والجميل في الأمر أن هذه الفكرة غير مكلفة على الإطلاق كما أن نتائجها المضمونة.

من المهم عند اقتناء معلقة جديدة سواء لمطبخك أو لأي بقعة أخرى من منزلك، أن تحرص على أن تكون بنفس النمط الديكوري المتبع في تصميم تلك المساحة، ومراعاة تناسق الألوان أيضًا مثلما هو الحال هنا.

3- أحجار على الجدران

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من المعروف أن الأحجار من اللمسات الديكورية القيمة التي يمكنها أن تصنع الفارق بأي غرفة من منزلك، لذا، لماذا لا تجرب اللجوء إليها في تزيين أحد جدرانه أو المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية؟ لا تتردد، ومن المؤكد أن النتيجة ستبهرك!

4- سبوتات لتعزيز إضاءة الخزائن

Fabryka Czekolady IV, Justyna Lewicka Design Justyna Lewicka Design وحدات مطبخ خشب White
Justyna Lewicka Design

Justyna Lewicka Design
Justyna Lewicka Design
Justyna Lewicka Design

إضافة أخرى بسيطة بتأثيرات كبيرة، وهي سبوتات إنارة جديدة لخزائن مطبخك، يمكنك تثبيتها بالداخل إن كانت الخزائن بأبواب زجاجية، أو من الخارج مثلما هو الحال هنا لتضيء مساحة سطح العمل.


5- ورق حائط أو فينيل

Apartamento Vila Mariana, Condecorar Arquitetura e Interiores Condecorar Arquitetura e Interiores مطبخ
Condecorar Arquitetura e Interiores

Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores
Condecorar Arquitetura e Interiores

مَن قال أنه لا يمكن استخدام ورق الحائط أو الفينيل بالمطابخ؟ بالطبع تستطيع القيام بذلك والنموذج المعروض هنا خير دليل على ما نقوله، حيث أصبح ورق الحائط الآن متوفرًا بخيارات عديدة مناسبة للتركيب في بيئات كالمطابخ والحمامات.

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6- طاولة صغيرة

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté مطبخ
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

هل تصدق أن اقتناء طاولة خشبية صغيرة كفيل بأن يمنح مطبخك إطلالة جديدة تمامًا؟ نعم تستطيع تبني هذه الفكرة بالطبع إن كانت مساحة مطبخك تسمح، فما المانع؟ المهم في الأمر -وكما نوهنا سابقًا- أن تحرص على أن تكون تلك الطاولة بتصميم وألوان متناسقة مع الوحدات التخزينية والتصميم الداخلي للمطبخ.

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7- فرش جديد

2-х комнатная квартира 54.42m², PLANiUM PLANiUM مطبخ
PLANiUM

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

ليس هناك شك في أن الفرش الجديد من ستائر وسجاد يغيرون إطلالة أي مساحة مهما كانت، لهذا السبب، إن كنت مللت من الشكل التقليدي لمطبخك، ابدأ بتزيين نافذته وأرضيته على الفور بمفروشات جديدة بنفس الألوان كالنموذج المعروض هنا.

8- لمسة خضراء غير تقليدية

Reforma Interior vivienda Tiana, 2vsarq 2vsarq مطبخ
2vsarq

2vsarq
2vsarq
2vsarq

إن كنت تحب النباتات والزهور، لكن ليس لديك مساحة كافية لتنسيقها في مطبخك، اصنع حديقة عمودية بتثبيت أواني الزرع على أحد الجدران كالنموذج المعروض هنا، والذي أكسبته الخضرة حيوية وجمالًا من نوع خاص.


هذه الفيلا الناعمة.. فقط لمحبي اللمسات الكلاسيكية الفاخرة
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