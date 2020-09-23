8 أفكار ديكورية لتزيين مطبخك بالقليل من الأموال

فقط باقتنائك وحدة إضاءة جديدة بمطبخك يمكنك أن تحظى بإطلالة مختلفة له تميزه عن شكله المعتادة، والجميل في الأمر أن هذه الفكرة غير مكلفة على الإطلاق كما أن نتائجها المضمونة.

من المهم عند اقتناء معلقة جديدة سواء لمطبخك أو لأي بقعة أخرى من منزلك، أن تحرص على أن تكون بنفس النمط الديكوري المتبع في تصميم تلك المساحة، ومراعاة تناسق الألوان أيضًا مثلما هو الحال هنا.