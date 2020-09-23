8 أفكار ديكورية لتزيين مطبخك بالقليل من الأموال

تزيين إطلالة المطبخ بميزانية محدودة لهي مهمة صعبة للغاية..
هذا ما قد يظنه البعض!! أن تزيين المطبخ بلمسات ديكورية مميزة يحتاج إلى الكثير من الأموال، لكن هذا غير صحيح بالمرة، والأفكار التي سنعرضها عليكم فيما يلي تؤكد ذلك..
تضيف ألوان الباستيل حيوية وبهجة إلى أي مساحة تكون جزءًا منها، وهو ما نجحت بتحقيقه هنا في هذا المطبخ، حيث اختارها الخبراء لتزين الجزء العلوي من الجدران بدرجة الأخضر المينت، لتتناغم مع اللون الأبيض في الخزائن، مع الاستغناء عن الوحدات التخزينية العلوية، واستبدالها بأخرى مدمجة بأحد الجدران.
فقط باقتنائك وحدة إضاءة جديدة بمطبخك يمكنك أن تحظى بإطلالة مختلفة له تميزه عن شكله المعتادة، والجميل في الأمر أن هذه الفكرة غير مكلفة على الإطلاق كما أن نتائجها المضمونة.
من المهم عند اقتناء معلقة جديدة سواء لمطبخك أو لأي بقعة أخرى من منزلك، أن تحرص على أن تكون بنفس النمط الديكوري المتبع في تصميم تلك المساحة، ومراعاة تناسق الألوان أيضًا مثلما هو الحال هنا.
من المعروف أن الأحجار من اللمسات الديكورية القيمة التي يمكنها أن تصنع الفارق بأي غرفة من منزلك، لذا، لماذا لا تجرب اللجوء إليها في تزيين أحد جدرانه أو المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية؟ لا تتردد، ومن المؤكد أن النتيجة ستبهرك!
إضافة أخرى بسيطة بتأثيرات كبيرة، وهي سبوتات إنارة جديدة لخزائن مطبخك، يمكنك تثبيتها بالداخل إن كانت الخزائن بأبواب زجاجية، أو من الخارج مثلما هو الحال هنا لتضيء مساحة سطح العمل.
مَن قال أنه لا يمكن استخدام ورق الحائط أو الفينيل بالمطابخ؟ بالطبع تستطيع القيام بذلك والنموذج المعروض هنا خير دليل على ما نقوله، حيث أصبح ورق الحائط الآن متوفرًا بخيارات عديدة مناسبة للتركيب في بيئات كالمطابخ والحمامات.
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هل تصدق أن اقتناء طاولة خشبية صغيرة كفيل بأن يمنح مطبخك إطلالة جديدة تمامًا؟ نعم تستطيع تبني هذه الفكرة بالطبع إن كانت مساحة مطبخك تسمح، فما المانع؟ المهم في الأمر -وكما نوهنا سابقًا- أن تحرص على أن تكون تلك الطاولة بتصميم وألوان متناسقة مع الوحدات التخزينية والتصميم الداخلي للمطبخ.
ليس هناك شك في أن الفرش الجديد من ستائر وسجاد يغيرون إطلالة أي مساحة مهما كانت، لهذا السبب، إن كنت مللت من الشكل التقليدي لمطبخك، ابدأ بتزيين نافذته وأرضيته على الفور بمفروشات جديدة بنفس الألوان كالنموذج المعروض هنا.