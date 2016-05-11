الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل أم كتاب مفتوح على الطبيعة؟

Mai Elkholy Mai Elkholy
제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects منازل
Loading admin actions …

تم تصميم هذا البيت راقٍ في الريف مخصص للراحة و قضاء العطلة بعيداً عن ضوضاء المدينة وفي قلب الطبيعة فى مكان مفعم بجو يشجع على التأمل والاسترخاء مع الاختلافات في الضوء ودرجة الحرارة والضوضاء المحيطة.

منزل في قلب الطبيعة

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects منازل
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

تم تصميم هذا المنزل وسط الطبيعة ليكون جزءا منها، يتمتع بمساحة شاسعة و تحيط به الحقول و الحدائق من كل جانب لتضفي جو السكينة بداخل هذا المسكن البديع. طلاؤه الخارجي باللون الأبيض يعطيه إطلالة مميزة وسط الحقول الخضراء، تم تصميم واجهات المنزل من جميع الجوانب بزجاج يسمح الرؤية من الداخل و لكن يعكسها من الخارج مما يوفر الخصوصية و الراحة النفسية لساكني المنزل.

غرفة النوم

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects غرفة نوم
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

مرة أخرى يتجلى طابع البساطة في غرفة النوم بالألوان الفاتحة و الأثاث المريح و إطلالة الحديقة. فكل ركن من المنزل يتمتع بالهدوء و التناغم مع الطبيعة لينعم ساكنيه الراحة و الدفء و الاستقرار.

شرفة المنزل

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects بلكونة أو شرفة
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

 من الشرفة العلوية، يطل البحر من بعيد في امتزاج مع السماء الزرقاء، و تظهر بعض القبب الحمراء للمنازل البعيدة. فبالإضافة لجمال المنزل و أناقة أثاثه، يتميز بالخصوصية الشديدة. و مساحة الشرفة أيضا واسعة و يمكن إقامة الحفلات بها.

غرفة المعيشة

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects غرفة المعيشة
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

 لغرفة المعيشة إطلالة أكثر عصرية تلائم الأجهزة المختلفة كالتلفاز أو الكمبيوتر المحمول و الهواتف. و اتساعها يسمح باضافة اللون الأسود دون الشعور بالضيق، بل بالعكس، أضفى الأسود شعور بالعمق و أبرز جمال الأثاث. يلاحظ أن الطاولة لها تصميم خلية النحل، فأضافت لمسة عصرية تربط الطبيعة بالأثاث العصري و هو الطابع المميز لهذا المنزل الخلاب. و تتميز الأرائك بالراحة و الاتساع و السجادة تمزج بين اللونين الأبيض و الأسود لتؤكد تناسق الأثاث. كما أن إضاءة الغرفة بهذه الكيفية تريح الأعصاب. و نجد أن اختيار المصباح الجانبي موفق فتصميمه يميل للانسيابية ليتناسق مع منظر الحديقة.

مخزن السلالم

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects الممر الحديث، المدخل و الدرج
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

مخزن السلالم تؤدي هذه السلالم الخشبية إلى سطح المنزل، و قد تم تصميمها لتكون كالمخزن لحفظ الأدوات و الأشياء المختلفة، فهي عملية جدا.

غرفة الاستحمام

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects بلكونة أو شرفة
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

 نجد أن غرفة الاستحمام نالت حظا من الطبيعة أيضا، فواجهتها من الزجاج و تطل على نباتات خضراء وسط الأحجار و يحيط بها جدار أبيض لحماية من بالداخل. و كما يظهر أن عنصر البساطة هو السمة المميزة لهذا المنزل الجميل .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة الطعام

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects غرفة السفرة
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

 من داخل المنزل لا يقل جمالا عن خارجه، فهو يمزج بين دفء الطبيعة و راحة المنزل العصري. فنجد أن العنصر الخشبي يطغى على الأرضيات و الستائر و الأثاث. و الألوان تميل للفاتح كالبيج و الأبيض الذي يعكس الإضاءة مما يملأ المكان بالراحة النفسية و الاستقرار، خاصة في غرفة الطعام التي يجتمع بها الأسرة للأكل و يتبادلوا الأحاديث، فهذا التصميم يعزز الترابط الأسري و ينشر جو من الدفء و البهجة.

حديقة المنزل

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects بلكونة أو شرفة
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

حديقة المنزل و من هذه الزاوية يظهر حمام السباحة، و يتتضح اتساع الحديقة المحيطة بالمنزل، فهي تسمح باقامة الحفلات بها في جو طبيعي، و تمكن الأطفال من اللعب و الانطلاق مما ينمي روحهم الابتكارية. و يمكن إضافة أثاث بها مثل الأرجوحة أو هذه الكراسي البيضاء للاستمتاع بالجو و الافطار أو القراءة. و نجد الممر ما بين حمام السباحة و المنزل تم تحديده بقطع البلاط الفاتح بطريقة بسيطة و مريحة للمنظر.

قم بقراءة هذا المقال الرائع الآن منزل لعشاق البساطة 

ذوق رفيع من غرف المطابخ العالمية
ما رأيك في هذا البيت؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً