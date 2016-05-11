منزل أم كتاب مفتوح على الطبيعة؟

تم تصميم هذا البيت راقٍ في الريف مخصص للراحة و قضاء العطلة بعيداً عن ضوضاء المدينة وفي قلب الطبيعة فى مكان مفعم بجو يشجع على التأمل والاسترخاء مع الاختلافات في الضوء ودرجة الحرارة والضوضاء المحيطة.
تم تصميم هذا المنزل وسط الطبيعة ليكون جزءا منها، يتمتع بمساحة شاسعة و تحيط به الحقول و الحدائق من كل جانب لتضفي جو السكينة بداخل هذا المسكن البديع. طلاؤه الخارجي باللون الأبيض يعطيه إطلالة مميزة وسط الحقول الخضراء، تم تصميم واجهات المنزل من جميع الجوانب بزجاج يسمح الرؤية من الداخل و لكن يعكسها من الخارج مما يوفر الخصوصية و الراحة النفسية لساكني المنزل.
مرة أخرى يتجلى طابع البساطة في غرفة النوم بالألوان الفاتحة و الأثاث المريح و إطلالة الحديقة. فكل ركن من المنزل يتمتع بالهدوء و التناغم مع الطبيعة لينعم ساكنيه الراحة و الدفء و الاستقرار.
من الشرفة العلوية، يطل البحر من بعيد في امتزاج مع السماء الزرقاء، و تظهر بعض القبب الحمراء للمنازل البعيدة. فبالإضافة لجمال المنزل و أناقة أثاثه، يتميز بالخصوصية الشديدة. و مساحة الشرفة أيضا واسعة و يمكن إقامة الحفلات بها.
لغرفة المعيشة إطلالة أكثر عصرية تلائم الأجهزة المختلفة كالتلفاز أو الكمبيوتر المحمول و الهواتف. و اتساعها يسمح باضافة اللون الأسود دون الشعور بالضيق، بل بالعكس، أضفى الأسود شعور بالعمق و أبرز جمال الأثاث. يلاحظ أن الطاولة لها تصميم خلية النحل، فأضافت لمسة عصرية تربط الطبيعة بالأثاث العصري و هو الطابع المميز لهذا المنزل الخلاب. و تتميز الأرائك بالراحة و الاتساع و السجادة تمزج بين اللونين الأبيض و الأسود لتؤكد تناسق الأثاث. كما أن إضاءة الغرفة بهذه الكيفية تريح الأعصاب. و نجد أن اختيار المصباح الجانبي موفق فتصميمه يميل للانسيابية ليتناسق مع منظر الحديقة.
مخزن السلالم تؤدي هذه السلالم الخشبية إلى سطح المنزل، و قد تم تصميمها لتكون كالمخزن لحفظ الأدوات و الأشياء المختلفة، فهي عملية جدا.
نجد أن غرفة الاستحمام نالت حظا من الطبيعة أيضا، فواجهتها من الزجاج و تطل على نباتات خضراء وسط الأحجار و يحيط بها جدار أبيض لحماية من بالداخل. و كما يظهر أن عنصر البساطة هو السمة المميزة لهذا المنزل الجميل .
من داخل المنزل لا يقل جمالا عن خارجه، فهو يمزج بين دفء الطبيعة و راحة المنزل العصري. فنجد أن العنصر الخشبي يطغى على الأرضيات و الستائر و الأثاث. و الألوان تميل للفاتح كالبيج و الأبيض الذي يعكس الإضاءة مما يملأ المكان بالراحة النفسية و الاستقرار، خاصة في غرفة الطعام التي يجتمع بها الأسرة للأكل و يتبادلوا الأحاديث، فهذا التصميم يعزز الترابط الأسري و ينشر جو من الدفء و البهجة.
حديقة المنزل و من هذه الزاوية يظهر حمام السباحة، و يتتضح اتساع الحديقة المحيطة بالمنزل، فهي تسمح باقامة الحفلات بها في جو طبيعي، و تمكن الأطفال من اللعب و الانطلاق مما ينمي روحهم الابتكارية. و يمكن إضافة أثاث بها مثل الأرجوحة أو هذه الكراسي البيضاء للاستمتاع بالجو و الافطار أو القراءة. و نجد الممر ما بين حمام السباحة و المنزل تم تحديده بقطع البلاط الفاتح بطريقة بسيطة و مريحة للمنظر.
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