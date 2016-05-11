منزل أم كتاب مفتوح على الطبيعة؟

حديقة المنزل و من هذه الزاوية يظهر حمام السباحة، و يتتضح اتساع الحديقة المحيطة بالمنزل، فهي تسمح باقامة الحفلات بها في جو طبيعي، و تمكن الأطفال من اللعب و الانطلاق مما ينمي روحهم الابتكارية. و يمكن إضافة أثاث بها مثل الأرجوحة أو هذه الكراسي البيضاء للاستمتاع بالجو و الافطار أو القراءة. و نجد الممر ما بين حمام السباحة و المنزل تم تحديده بقطع البلاط الفاتح بطريقة بسيطة و مريحة للمنظر.

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