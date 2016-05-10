أفضل 5 تصميمات للسلالم

من المؤكد إذا كنت تمتلك فيلا أول شقة دوبليكس، فأن أهم ما يشغل بالك دائماً هو السلم الداخلى، وكيف سيكون تصميمه، فالسلم الداخلى يعتبر واحد من أهم مدارس الديكور وأكثرهم ابداعاً خاصة في تصميم الشقق والفيلات العصرية
ومن أشهر تصميمات السلالم في عالم الديكور “تصاميم السلم حلزونى، وتصاميم سلم دوران’، اما أول درج تم تصميمة كان حلزوني التصميم وتم تصميمه في معبد مستعمرة سيلينونتى اليونانية في صقلية عام 480 قبل الميلاد، أما إذا كنت تحاول ايجاد تصميم درج مناسب لمنزلك فهذا المقال سيسعدك بالتأكيد، فأليك أفضل خمسة تصميمات السلالم العصرية هذا العام
إذا كنت من عشاق القراءة فحتماً هذا التصميم سوف يسعدك
كثيراً وهو الأنسب لك بالتأكيد، هذا التصميم يعتبر من أشهر تصاميم السلالم عصرية هذا العام وأكثرهم أبداع، فهو للوهلة الأولى عندما تنظر له تعتقد أنه مكتبة ضخمة تزخر بالعديد والعديد من الكتب، لكنه في الحقيقة تصميم لدرج، هذا الدرج مصنوع من الباركية ودرجاته قام بأستغلالها المصمم بشكل أكثر من عبقري بجعله لها كارفف مكتبة ضخمة، ولكن يظل السؤال هل هو مجرد تصميم مبتكر وعصري أراد أن يظهر المصمم فيه روعة ابداعه، أم هو رسالة أراد ان يوصلها من خلال هذا التصميم أن القراءة هي سلم الرقى دائماً، أياً كان غايته فالشئ الذي لا يمكن إنكاره أن صعودك لهذا الدرج سيكون مسلياً جداً.
إذا كنت من هؤلاء الأشخاص العمليون ويحبوا كثيراًاستخدام اشياء تعود عليهم بالنفع والفائدة بشكل مبتكر، فأنصحك بهذا التصميم في منزلك، هو تصميم بسيط جداً من الخشب الباركية ولكن استغل المصمم درجات السلم كمكتبة صعيرة داخل السلم، تصميم بسيط وعملي… اليس كذلك؟!
الديكور المعاصر بكافة أنواعه من أكثر أنواع الديكورانتشاراً ولها محبيها في الفترة الأخيرة، فأذا كنت من عشاق التصميمات العصرية المبتكرة فهذا التصميم سوف يناسب ذوقك كثيراً، هذا التصميم من الباركيه يجعلك تشعر أن هذا السلم ليس مجرد درجاً عادياً بل رسماً سريالياً على الحائط فقد استخدم المصمم في هذا التصميم الخداع البصري، ليستحوذ على اعجابك، وقد كان .
لا بأس من التفكير في المرح والتسلية بجانب اختيارك لتصميم سلم منزلك، نعم ولا تتعجب كيف ذلك، فواحد من ضمن أحدث تصميمات السلالم هو سلم التزحلق، هذا السلم مصمم بشكل عصري وأنيق يناسب جداً المنازل المودرن، وفي ذات الوقت يمكنك أن تحظى مع أولادك بالتسلية فهو مزود بزلاجة يمكن للأطفال أن يستخدموها في التسلية، ومن الممكن إيضاً أن يستخدمها الأشخاص الذين لا يحبون استخدام السلالم بكثرة
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