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أفضل 5 تصميمات للسلالم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
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من المؤكد إذا كنت تمتلك فيلا أول شقة دوبليكس، فأن أهم ما يشغل بالك دائماً هو السلم الداخلى، وكيف سيكون تصميمه، فالسلم الداخلى يعتبر واحد من أهم مدارس الديكور وأكثرهم ابداعاً خاصة في تصميم الشقق والفيلات العصرية

أفضل 5 تصميمات سلالم

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

ومن أشهر تصميمات السلالم  في عالم الديكور  “تصاميم  السلم حلزونى، وتصاميم سلم دوران’، اما أول درج تم تصميمة كان حلزوني التصميم وتم تصميمه في معبد مستعمرة سيلينونتى اليونانية في صقلية عام 480 قبل الميلاد، أما إذا كنت تحاول ايجاد تصميم درج مناسب لمنزلك فهذا المقال سيسعدك بالتأكيد، فأليك أفضل خمسة تصميمات السلالم العصرية هذا العام

السلم المكتبى:

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

إذا كنت من عشاق القراءة فحتماً هذا التصميم سوف يسعدك

كثيراً وهو الأنسب لك بالتأكيد، هذا التصميم يعتبر من أشهر تصاميم السلالم عصرية هذا العام وأكثرهم أبداع، فهو للوهلة الأولى عندما تنظر له تعتقد أنه مكتبة ضخمة تزخر بالعديد والعديد من الكتب، لكنه في الحقيقة تصميم لدرج، هذا الدرج مصنوع من الباركية ودرجاته قام بأستغلالها المصمم بشكل أكثر من عبقري بجعله لها كارفف مكتبة ضخمة، ولكن يظل السؤال هل هو مجرد تصميم مبتكر وعصري أراد أن يظهر المصمم فيه روعة ابداعه، أم هو رسالة أراد ان يوصلها من خلال هذا التصميم أن القراءة هي سلم الرقى دائماً، أياً كان غايته فالشئ الذي لا يمكن إنكاره أن صعودك لهذا الدرج سيكون مسلياً جداً.

السلم العملي

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص العمليون ويحبوا كثيراًاستخدام اشياء تعود عليهم بالنفع والفائدة بشكل مبتكر، فأنصحك بهذا التصميم في منزلك، هو تصميم بسيط جداً من الخشب الباركية ولكن استغل المصمم درجات السلم كمكتبة صعيرة داخل السلم، تصميم بسيط وعملي… اليس كذلك؟!

السلم المعاصر

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

الديكور المعاصر بكافة أنواعه من أكثر أنواع الديكورانتشاراً ولها محبيها في الفترة الأخيرة، فأذا كنت من عشاق التصميمات العصرية المبتكرة فهذا التصميم سوف يناسب ذوقك كثيراً، هذا التصميم من الباركيه يجعلك تشعر أن هذا السلم ليس مجرد درجاً عادياً بل رسماً سريالياً على الحائط فقد استخدم المصمم في هذا التصميم الخداع البصري، ليستحوذ على اعجابك، وقد كان .

سلم التزحلق

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

لا بأس من التفكير في المرح والتسلية بجانب اختيارك لتصميم سلم منزلك، نعم ولا تتعجب كيف ذلك، فواحد من ضمن أحدث تصميمات السلالم هو سلم التزحلق، هذا السلم مصمم بشكل عصري وأنيق يناسب جداً المنازل المودرن، وفي ذات الوقت يمكنك أن تحظى مع أولادك بالتسلية فهو مزود بزلاجة يمكن للأطفال أن يستخدموها في التسلية، ومن الممكن إيضاً أن يستخدمها الأشخاص الذين لا يحبون استخدام السلالم بكثرة

“Un chalet en el cielo de Madrid”, ImagenSubliminal ImagenSubliminal الممر الحديث، المدخل و الدرج
ImagenSubliminal

ImagenSubliminal
ImagenSubliminal
ImagenSubliminal

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