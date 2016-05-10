أفضل 5 تصميمات للسلالم

إذا كنت من عشاق القراءة فحتماً هذا التصميم سوف يسعدك

كثيراً وهو الأنسب لك بالتأكيد، هذا التصميم يعتبر من أشهر تصاميم السلالم عصرية هذا العام وأكثرهم أبداع، فهو للوهلة الأولى عندما تنظر له تعتقد أنه مكتبة ضخمة تزخر بالعديد والعديد من الكتب، لكنه في الحقيقة تصميم لدرج، هذا الدرج مصنوع من الباركية ودرجاته قام بأستغلالها المصمم بشكل أكثر من عبقري بجعله لها كارفف مكتبة ضخمة، ولكن يظل السؤال هل هو مجرد تصميم مبتكر وعصري أراد أن يظهر المصمم فيه روعة ابداعه، أم هو رسالة أراد ان يوصلها من خلال هذا التصميم أن القراءة هي سلم الرقى دائماً، أياً كان غايته فالشئ الذي لا يمكن إنكاره أن صعودك لهذا الدرج سيكون مسلياً جداً.