11 منزل حديقة مذهل سيجعلك ترغب في واحدٍ

إذا كان لديك حديقة كبيرة، فربما تميل إلى تصميم مثل هذا النموذج الرائع من منزل الحديقة، والذي يرى منطقة الجلوس الخارجية والتراس. يمكنك تصميم منطقة كبيرة للتخزين تحت منطقة الجلوس والتي تكون مفيدة بشكل مدهش؛ وسيكون هذا النموذج مفضلا للعائلة التي تفضل ممارسة الرياضة بفضل المساحات الواسعة التي يوفرها.





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