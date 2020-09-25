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11 منزل حديقة مذهل سيجعلك ترغب في واحدٍ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
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منزل الحديقة هو أحد أكثر الأماكن الرائعة التي يمكنك إستثمارها بذكاء وتحويلها إلى مكان للإسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية، هذا بالإضافة إلى توفير مساحات للتخزين والكثير من طرق الإستفادة التي نستعرضها لك من خلال تصميمات خبراء هوميفاي المميزة.

1- على شكل حرف L

Bespoke garden building complete with spa and kitchen Crown Pavilions مرآب~ كراج
Crown Pavilions

Bespoke garden building complete with spa and kitchen

Crown Pavilions
Crown Pavilions
Crown Pavilions

إليك أول تصميم رائع لمنزل الحديقة والذي يتكون من الخشب الطبيعي الذي يشغل الجزء السفلي كاملا من الحديقة، فضلا عن مساحات التخزين الواسعة مع إمكانية إقامة الحفلات التي لا تُنسى.

2- متعرِّج

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

مَن قال أن تصميم منزل الحديقة يجب أن يكون مستطيلا؟، يظهر لنا من خلال هذا النموذج اللافت للنظر أن الخبراء قاموا بتصميم منزل الحديقة بطريقة مبتكرة لا نجد مثلها في الكثير من الأحيان.

3- مُلحق مدهش

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

كنت أحد الوالدين، فمن المحتمل أنك تعرف متعة الحصول على بضع دقائق من الهدوء والسكينة لنفسك. لذلك سيوفر لك ذلك التصميم المثالي لمنزل الحديقة بالتأكيد كل هذا، حيث توجد مساحة كافية لإقامة شقة قائمة بذاتها بالكامل لذا فهو مثالي للضيوف أيضًا.






4- مناسب للحفلات المنزلية

Bespoke garden cinema room with a bar Crown Pavilions مرآب~ كراج
Crown Pavilions

Bespoke garden cinema room with a bar

Crown Pavilions
Crown Pavilions
Crown Pavilions

إذا كانت إقامة الحفلات في منزل الحديقة أمرًا مفضلًا بالنسبة إليك، فلابد أنك فكرت في تثبيت بار خاص في حديقتك من قبل. يمكن أن يكون هذا التصميم الرائع هو كل ما تحتاج إليه لتلبية إحتياجاتك حيث أنه أنيق وممتع للغاية ويتناسق تمامًا مع شرفة المنزل.



5- غامض ولكن..

Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK مرآب~ كراج
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

إذا كانت تفضيلات التصميم الخاصة بك تميل نحو بعض الغموض، فمرحبًا بك في منزل الحديقة المثالية. يتكون هذا التصميم من صندوق أسود زجاجي رائع وسيكون تنفيذ هذا التصميم المميز في متناول اليد.

6- بسيط ومع ذلك مذهل

Iroko Box with canopy homify مرآب~ كراج خشب Wood effect canopy,seating area,wood exterior,storage,sliding door,veranda,premium,quality,cube,design,modern
homify

Iroko Box with canopy

homify
homify
homify

يمكن أن تكون البساطة هي الميزة المحورية في رقي هذا التصميم، حيث أن الخشب الطبيعي يعد عنصرا مثاليا للإستفادة من المساحات الموجودة في التخزين وإمكانية تناول الطعام بطريقة مريحة؛ أضف فقط بعض الإضاءة الهادئة للحصول على أجواء مميزة.

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7- موقع جيد للمراقبة

Garden Perfect Stays مرآب~ كراج
Perfect Stays

Garden

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

إذا كان لديك حديقة كبيرة، فربما تميل إلى تصميم مثل هذا النموذج الرائع من منزل الحديقة، والذي يرى منطقة الجلوس الخارجية والتراس. يمكنك تصميم منطقة كبيرة للتخزين تحت منطقة الجلوس والتي تكون مفيدة بشكل مدهش؛ وسيكون هذا النموذج مفضلا للعائلة التي تفضل ممارسة الرياضة بفضل المساحات الواسعة التي يوفرها.


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8- مختلف نوعًا ما

Downland Shepherd Hut Downland Shepherd Huts مرآب~ كراج
Downland Shepherd Huts

Downland Shepherd Hut

Downland Shepherd Huts
Downland Shepherd Huts
Downland Shepherd Huts

نحن نحب دائمًا الأفكار الغريبة التي يبتكرها الناس ومن حيث تصميم منزل الحديقة، فهذه الفكرة موجودة بالتأكيد. يمثل هذا التصميم كوخ الراعي الصغير القائم بذاته في منطقة جلوس هادئة، بعيدًا عن صخب المنزل الرئيسي.


9- إستثنائي في كل شيء

Summerhouse, Mill & Jones Mill & Jones مرآب~ كراج
Mill &amp; Jones

Summerhouse

Mill & Jones
Mill &amp; Jones
Mill & Jones

هل هذا تصميم عملي لغالبية الحدائق؟ بالتأكيد لا، لكن إذا أمعنت النظر إليه ستجد أنه تصميما مميزا للغاية؛  حيث يختلف منزل الحديقة هذا اختلافًا كبيرًا وحقيقيًا عن المناطق المحيطة ويُظهر أنه مهما كان نمط المنزل أو مهما كانت مساحة أراضيك ، فهناك حل مناسب لك.


10- الأسود زاده جمالًا

Knikwoning, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen مرآب~ كراج
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

يوفر هذا التصميم الرائع لمنزل الحديقة العديد من الإمكانيات مثل وجود مساحات مناسبة لتناول الطعام ووجود مساحات إضافية للتخزين بجانب تصميمه الفريد ولونه الجريء والمميز أيضًا.


11- لمسة من التراث

Garden Room with Veranda CraneGardenBuildings كراجات garden room,workshop,hobby room,garden shed,veranda,crane garden,swedish wood,shiplap,cladding
CraneGardenBuildings

Garden Room with Veranda

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

بسيط وعملي كما في الصورة تمامًا؛ يعد هذا النموذج من منزل الحديقة هو الحل المثالي للمنزل الصيفي العصري والمريح، ويمكن أيضا أن يكون حلا عمليا للآباء حيث يمكن إعتباره غرفة نوم للمراهقين.


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ما رأيك في تصاميم منزل الحديقة المعروضة هنا؟

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