11 منزل حديقة مذهل سيجعلك ترغب في واحدٍ

منزل الحديقة هو أحد أكثر الأماكن الرائعة التي يمكنك إستثمارها بذكاء وتحويلها إلى مكان للإسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية، هذا بالإضافة إلى توفير مساحات للتخزين والكثير من طرق الإستفادة التي نستعرضها لك من خلال تصميمات خبراء هوميفاي المميزة.
إليك أول تصميم رائع لمنزل الحديقة والذي يتكون من الخشب الطبيعي الذي يشغل الجزء السفلي كاملا من الحديقة، فضلا عن مساحات التخزين الواسعة مع إمكانية إقامة الحفلات التي لا تُنسى.
مَن قال أن تصميم منزل الحديقة يجب أن يكون مستطيلا؟، يظهر لنا من خلال هذا النموذج اللافت للنظر أن الخبراء قاموا بتصميم منزل الحديقة بطريقة مبتكرة لا نجد مثلها في الكثير من الأحيان.
كنت أحد الوالدين، فمن المحتمل أنك تعرف متعة الحصول على بضع دقائق من الهدوء والسكينة لنفسك. لذلك سيوفر لك ذلك التصميم المثالي لمنزل الحديقة بالتأكيد كل هذا، حيث توجد مساحة كافية لإقامة شقة قائمة بذاتها بالكامل لذا فهو مثالي للضيوف أيضًا.
إذا كانت إقامة الحفلات في منزل الحديقة أمرًا مفضلًا بالنسبة إليك، فلابد أنك فكرت في تثبيت بار خاص في حديقتك من قبل. يمكن أن يكون هذا التصميم الرائع هو كل ما تحتاج إليه لتلبية إحتياجاتك حيث أنه أنيق وممتع للغاية ويتناسق تمامًا مع شرفة المنزل.
إذا كانت تفضيلات التصميم الخاصة بك تميل نحو بعض الغموض، فمرحبًا بك في منزل الحديقة المثالية. يتكون هذا التصميم من صندوق أسود زجاجي رائع وسيكون تنفيذ هذا التصميم المميز في متناول اليد.
يمكن أن تكون البساطة هي الميزة المحورية في رقي هذا التصميم، حيث أن الخشب الطبيعي يعد عنصرا مثاليا للإستفادة من المساحات الموجودة في التخزين وإمكانية تناول الطعام بطريقة مريحة؛ أضف فقط بعض الإضاءة الهادئة للحصول على أجواء مميزة.
إذا كان لديك حديقة كبيرة، فربما تميل إلى تصميم مثل هذا النموذج الرائع من منزل الحديقة، والذي يرى منطقة الجلوس الخارجية والتراس. يمكنك تصميم منطقة كبيرة للتخزين تحت منطقة الجلوس والتي تكون مفيدة بشكل مدهش؛ وسيكون هذا النموذج مفضلا للعائلة التي تفضل ممارسة الرياضة بفضل المساحات الواسعة التي يوفرها.
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نحن نحب دائمًا الأفكار الغريبة التي يبتكرها الناس ومن حيث تصميم منزل الحديقة، فهذه الفكرة موجودة بالتأكيد. يمثل هذا التصميم كوخ الراعي الصغير القائم بذاته في منطقة جلوس هادئة، بعيدًا عن صخب المنزل الرئيسي.
هل هذا تصميم عملي لغالبية الحدائق؟ بالتأكيد لا، لكن إذا أمعنت النظر إليه ستجد أنه تصميما مميزا للغاية؛ حيث يختلف منزل الحديقة هذا اختلافًا كبيرًا وحقيقيًا عن المناطق المحيطة ويُظهر أنه مهما كان نمط المنزل أو مهما كانت مساحة أراضيك ، فهناك حل مناسب لك.
يوفر هذا التصميم الرائع لمنزل الحديقة العديد من الإمكانيات مثل وجود مساحات مناسبة لتناول الطعام ووجود مساحات إضافية للتخزين بجانب تصميمه الفريد ولونه الجريء والمميز أيضًا.
بسيط وعملي كما في الصورة تمامًا؛ يعد هذا النموذج من منزل الحديقة هو الحل المثالي للمنزل الصيفي العصري والمريح، ويمكن أيضا أن يكون حلا عمليا للآباء حيث يمكن إعتباره غرفة نوم للمراهقين.