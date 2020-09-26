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9 أفكار مبتكرة لإضاءة غُرف منزلك بطريقة مميزة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sphery, byKirsty byKirsty غرفة نومإضاءة
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من المؤكد أن الطريقة الصحيحة للإنتهاء من تجهيز أي غرفة في المنزل هي مراعاة كل الجوانب والخطوات التي تحتاجها عملية التجهيزات وإعطاء الإهتمام اللازم لكل خطوة من تلك الخطوات، ولكننا في الكثير من الأحيان نجد أن مرحلة الإضاءة تأتي في المرتبة الأخيرة بالرغم من ضرورة التركيز على إعطاء كل غرفة الإضاءة المميزة والمناسبة لها.

لذلك نقدم لك اليوم بعض النماذج المذهلة لإضاءة كل جزء بالمنزل كغرف النوم والمعيشة والأطفال وغيرها لذا، إلق نظرة على النماذج الآتية لإضفاء روح من التميز على إضاءة منزلك.

1- كرات متوهّجة

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

تعد إضاءة طاولة الطعام بصورة جيدة وصحيحة من الوظائف الأساسية للإضاءة فعند تناولك للطعام في إضاءة مناسبة يولد لديك شعور بالرضا والشهية لتناول وجباتك المختلفة، وعند الإطلاع على ذلك النموذج نجد أن أضواء البندول المعلقة فوق طاولة الطعام هي الطريقة المثلى لإضفاء تصميم رائع على الغرفة بجانب القيام بالوظائف الأساسية التي تحتاجها من الإضاءة.

2- تركيبة غريبة

Chandelier ST-12 metal edition, Intuerilight Intuerilight غرفة نومإضاءة
Intuerilight

Chandelier ST-12 metal edition

Intuerilight
Intuerilight
Intuerilight

غرفة المعيشة هي الغرفة الأساسية في كل منزل حيث يقضي فيها الإنسان معظم وقته. وبالنظر إلى ذلك النموذج تجد أنه يمكنك إنشاء مزيج مثالي من وحدات الإضاءة التي تضفي إحساس من التفرد والعصرية وروح المغامرة على غرفة معيشتك.

3- من حبات الكريستال

Project 7 Windlesham, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd حمامإضاءة
Flairlight Designs Ltd

Project 7 Windlesham

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

لا تخجل عندما يتعلق الأمر بتصميم الإضاءة لحمّامِك. في الواقع، يعد الحمام هو الغرفة المثالية لإضافة بعض أنماط الإضاءة الغير متوقعة أحيانا مثل تلك الثريات ذات الكريستال المتلألئ.

4- وكأنها مصنوعة من الورق المقوّى

Sphery, byKirsty byKirsty غرفة نومإضاءة
byKirsty

Sphery

byKirsty
byKirsty
byKirsty

غرفة نومك هي مملكتك الخاصة التي تقضي فيها أوقات الراحة والإسترخاء، لذلك ينبغي أن تكون إضاءة غرفة النوم أكثر بكثير من مجرد إضاءة رئيسية ومصباح صغير على الطاولة؛ وهنا نجد أن الخبراء قاموا بالتنسيق بين الإثنين بطريقة فنية، فنموذج الإضاءة الخشبية الذي نراه أمامنا يُضفي بعض الظلال البسيطة والرائعة في نفس الوقت.

6- غير عادية

lightcatcher homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

lightcatcher

homify
homify
homify

المدخل الخاص بمنزلك ليس مجرد منطقة إنتقالية فلماذا تجعل إضاءته مملة؟ لذلك إذا كان لديك خزانة جانبية في مدخل المنزل يمكنك الإستعانة ببعض المختصين لإضافة وحدة إضاءة مميزة تكون حديث الضيوف.

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7- ناصعة البياض

Projects, Rachel O'Neill Rachel O'Neill سلالم وأروقة إضاءة
Rachel O&#39;Neill

Projects

Rachel O'Neill
Rachel O&#39;Neill
Rachel O'Neill

يمكنك أن تضيف العديد من وحدات الإضاءة في الأماكن المفتوحة بمنزلك، وذلك بفضل المساحات الواسعة التي توفرها. ونجد معنا في هذا النموذج مجموعة من أشكال الإضاءة البيضاء التي تعطي ظلالا مذهلة للمكان؛ وبالنظر نجد أن كل قطعة تختلف عن الأخرى وذلك محاولة لتجربة أشكال إضاءة مختلفة ومميزة.

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8- تصميم مبتكر

Trendige Leuchten im Industriedesign, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخإضاءة
Baltic Design Shop

Trendige Leuchten im Industriedesign

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

وجدنا بالبحث أن نماذج الإضاءة الخاصة بالمطبخ يمكن أن تكون محدودة بعض الشيء، لذلك إخترنا لك تلك الوحدات المميزة التي يمكن توجيهها مباشرة إلى أي مكان تريد للحصول على تجربة طهي رائعة.

9- مهدئة للأعصاب

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design غرفة الأطفالأسرة نوم
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

سيحب أطفالك تمضية الكثير من الوقت في غرفهم إذا كانت تتميزبالإضاءة المبتكرة والمحببة إليهم، لذلك نقدم لك نموذج إضاءة شريط النيون المثالي لإضاءة غرف الأطفال.

10- برّاقة

Urban Nomad Revisited Studio Isabel Quiroga مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب Grey
Studio Isabel Quiroga

Urban Nomad Revisited

Studio Isabel Quiroga
Studio Isabel Quiroga
Studio Isabel Quiroga

للتاكد من قدرتك على التركيز لفترات طويلة أثناء دراستك يجب عليك التأكد من جودة وحدات الإضاءة لذلك نجد أن مصابيح المكتب ذات الزاوية هي الخيار الأمثل لإتمام مهمة الدراسة على أكمل وجه.

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