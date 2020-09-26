9 أفكار مبتكرة لإضاءة غُرف منزلك بطريقة مميزة

من المؤكد أن الطريقة الصحيحة للإنتهاء من تجهيز أي غرفة في المنزل هي مراعاة كل الجوانب والخطوات التي تحتاجها عملية التجهيزات وإعطاء الإهتمام اللازم لكل خطوة من تلك الخطوات، ولكننا في الكثير من الأحيان نجد أن مرحلة الإضاءة تأتي في المرتبة الأخيرة بالرغم من ضرورة التركيز على إعطاء كل غرفة الإضاءة المميزة والمناسبة لها.
لذلك نقدم لك اليوم بعض النماذج المذهلة لإضاءة كل جزء بالمنزل كغرف النوم والمعيشة والأطفال وغيرها لذا، إلق نظرة على النماذج الآتية لإضفاء روح من التميز على إضاءة منزلك.
تعد إضاءة طاولة الطعام بصورة جيدة وصحيحة من الوظائف الأساسية للإضاءة فعند تناولك للطعام في إضاءة مناسبة يولد لديك شعور بالرضا والشهية لتناول وجباتك المختلفة، وعند الإطلاع على ذلك النموذج نجد أن أضواء البندول المعلقة فوق طاولة الطعام هي الطريقة المثلى لإضفاء تصميم رائع على الغرفة بجانب القيام بالوظائف الأساسية التي تحتاجها من الإضاءة.
غرفة المعيشة هي الغرفة الأساسية في كل منزل حيث يقضي فيها الإنسان معظم وقته. وبالنظر إلى ذلك النموذج تجد أنه يمكنك إنشاء مزيج مثالي من وحدات الإضاءة التي تضفي إحساس من التفرد والعصرية وروح المغامرة على غرفة معيشتك.
لا تخجل عندما يتعلق الأمر بتصميم الإضاءة لحمّامِك. في الواقع، يعد الحمام هو الغرفة المثالية لإضافة بعض أنماط الإضاءة الغير متوقعة أحيانا مثل تلك الثريات ذات الكريستال المتلألئ.
غرفة نومك هي مملكتك الخاصة التي تقضي فيها أوقات الراحة والإسترخاء، لذلك ينبغي أن تكون إضاءة غرفة النوم أكثر بكثير من مجرد إضاءة رئيسية ومصباح صغير على الطاولة؛ وهنا نجد أن الخبراء قاموا بالتنسيق بين الإثنين بطريقة فنية، فنموذج الإضاءة الخشبية الذي نراه أمامنا يُضفي بعض الظلال البسيطة والرائعة في نفس الوقت.
المدخل الخاص بمنزلك ليس مجرد منطقة إنتقالية فلماذا تجعل إضاءته مملة؟ لذلك إذا كان لديك خزانة جانبية في مدخل المنزل يمكنك الإستعانة ببعض المختصين لإضافة وحدة إضاءة مميزة تكون حديث الضيوف.
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يمكنك أن تضيف العديد من وحدات الإضاءة في الأماكن المفتوحة بمنزلك، وذلك بفضل المساحات الواسعة التي توفرها. ونجد معنا في هذا النموذج مجموعة من أشكال الإضاءة البيضاء التي تعطي ظلالا مذهلة للمكان؛ وبالنظر نجد أن كل قطعة تختلف عن الأخرى وذلك محاولة لتجربة أشكال إضاءة مختلفة ومميزة.
وجدنا بالبحث أن نماذج الإضاءة الخاصة بالمطبخ يمكن أن تكون محدودة بعض الشيء، لذلك إخترنا لك تلك الوحدات المميزة التي يمكن توجيهها مباشرة إلى أي مكان تريد للحصول على تجربة طهي رائعة.
سيحب أطفالك تمضية الكثير من الوقت في غرفهم إذا كانت تتميزبالإضاءة المبتكرة والمحببة إليهم، لذلك نقدم لك نموذج إضاءة شريط النيون المثالي لإضاءة غرف الأطفال.
للتاكد من قدرتك على التركيز لفترات طويلة أثناء دراستك يجب عليك التأكد من جودة وحدات الإضاءة لذلك نجد أن مصابيح المكتب ذات الزاوية هي الخيار الأمثل لإتمام مهمة الدراسة على أكمل وجه.