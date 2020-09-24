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9 نماذج لأسطح المطابخ يمكنك اقتنائها بمطبخك الحديث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
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يتطلب المطبخ دائمًا اهتمامًا زائدا ، خاصة إذا كنا نبحث عن أفضل الخيارات لإختيار التصميمات المثالية لهذه المساحة، فكل مادة لها سمات خاصة تجعلها جذابة مثل الرخام لقوة تحمله وسهولة توافره، والخشب لتشطيباته المميزة والجميلة ورقائق الألوميتال والتي يسهل تركيبها وسرعة تنظيفها.

اليوم، سنلقي نظرة على 9 تصميمات عصرية لأسطح المطابخ حتى تتمكن من التعرف أفضل المواد؛ بالإضافة إلى فهم الإمكانيات المتاحة إذا كنت تبحث عن تحسين مظهر مطبخك.

دعنا نأخذك في رحلة رائعة عبر عالم الديكور وتصميم المطبخ.

1- تصميم مميز من الجرانيت

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

انظر إلى هذا التصميم، ستجده مميزا ومشرقا وستجد له موقعا في أي مطبخ. إستخدمه لتغليف الأسطح أو حتى جدران مطبخك إنه يصلح لأي شيء تقريبا؛ ونجد أن الشيء المميز في الجرانيت هو إحتوائه على مجموعة من الألوان المميزة والمتداخلة معا والتي تتناغم مع بافي عناصر المطبخ.


2- الجرانيت مرة أخرى في ثوبٍ جديد

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

كما ترى في هذا التصميم ، يمكنك ببساطة استخدام الجرانيت لأسطح المنضدة الخاصة بك ، مما يضفي لمسة رقيقة. يمكنك أيضا ملاحظة كيف تختلف الألوان والأسلوب عن التصميم الذي رأيناه سابقًا.

الجرانيت من أفضل المواد التي يمكن دمجها مع الخشب الداكن والفولاذ المقاوم للصدأ، إنه متين للغاية ولكنه مفيد جدًا أيضًا عند الطهي وتقطيع الخضروات ووضع الأواني الساخنة عليها، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من هذه المادة شديدة المقاومة؛ كما أنه يجلب المزيد من الرفاهية إلى مطبخك.


3- جدران رخامية أنيقة

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

إذا كنت تريد مطبخًا أنيقًا للغاية، فهذا تصميم رائع كما ترى، صممه متخصصي شركة Grupo Architects، إنه يعطي هذه المساحة مظهرًا دقيقًا للغاية وملفتًا للنظر، كما أن الظلال المختلفة للرخام تكمل أثاث المطبخ.


4- تصميم عصري من البورسلين

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

يمكنك استخدام البورسلين لأسطح الطاولات الرئيسية، مما يضفي على المكان تصميمًا أنيقًا ومرتبًا للغاية، حيث إنه يتكون من أجزاء خزفية بالإضافة إلى الزجاج والحجر لذلك فهو متين للغاية.

لا يعاني البورسلين أيضًا من مشاكل الرطوبة وهو سهل التركيب وستجد أنه لا يترك بقعًا ويمكنه تحمل المواد الكيميائية والمنظفات. 


5- الرخام الأسود لمظهر أنيق

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA مطبخ
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

امنح مطبخك مظهرًا جديدًا وأنيقًا جدًا خاصة بالنسبة لأسطح الطاولة في هذه الصورة ، يمكننا أن نرى كيف يعد الرخام الأسود خيارًا رائعًا ، حيث يضفي مظهرًا وشعورًا أنيقًا للغاية على المساحة وتعد هذه طريقة فورية لتصميم مطبخ أنيق.


6- الرخام الأبيض لمزايا عديدة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

كما نرى في هذه الصورة ، يعطي الرخام الأبيض سطوعًا للمساحة والذي يتناغم أيضًا بشكل جيد مع المواد والأثاث الأخرى مثل الكراسي والطاولات والأجهزة. ويعد الرخام الأبيض مادة طبيعية سهلة التنظيف وصعبة الخدش، ستضفي درجات اللون الأبيض مظهرًا وإحساسًا صحيًا على المساحة. 


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7- عن سحر الكوارتز

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

هناك الكثير من الأنماط المختلفة للإختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بأسطح الكوارتز المدمجة ، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الخيارات لأنماط مختلفة. هذا التصميم هو أسلوب عصري للغاية وهو أيضًا متين للغاية ويصعب خدشه.

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8- لمسة أنيقة وعصرية لا تفوتك

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

عند إعادة تصميم المطبخ أو اختيار المواد المناسبة، فأنت تريد إبراز جمال المساحة. يعتبر الرخام الرمادي خيارًا رائعًا ويعمل بشكل جيد مع الخشب الداكن والفولاذ المقاوم للصدأ، كما نرى في هذا التصميم، إلى جانب أن الأرضية تتألق ببلاط بيج لامع مما يساهم في تعزيز هذا المظهر. 


9- الخشب له رونق خاص

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados مطبخ
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يمكننك أن ترى مع هذا النموذج كيف يضفي الخشب المصقول ممثلًا في الكونترتوب مظهرًا فريدًا وأنيقًا على مساحة مطبخك بأكملها. اللون أيضًا هادء وناعم ومتناغم مع باقي التصميم والديكور.

فالخشب عنصر لا بد منه لأولئك الذين يقدرون الراحة والعملية!

8 أفكار ديكورية لتزيين مطبخك بالقليل من الأموال
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