9 نماذج لأسطح المطابخ يمكنك اقتنائها بمطبخك الحديث

يتطلب المطبخ دائمًا اهتمامًا زائدا ، خاصة إذا كنا نبحث عن أفضل الخيارات لإختيار التصميمات المثالية لهذه المساحة، فكل مادة لها سمات خاصة تجعلها جذابة مثل الرخام لقوة تحمله وسهولة توافره، والخشب لتشطيباته المميزة والجميلة ورقائق الألوميتال والتي يسهل تركيبها وسرعة تنظيفها.
اليوم، سنلقي نظرة على 9 تصميمات عصرية لأسطح المطابخ حتى تتمكن من التعرف أفضل المواد؛ بالإضافة إلى فهم الإمكانيات المتاحة إذا كنت تبحث عن تحسين مظهر مطبخك.
دعنا نأخذك في رحلة رائعة عبر عالم الديكور وتصميم المطبخ.
انظر إلى هذا التصميم، ستجده مميزا ومشرقا وستجد له موقعا في أي مطبخ. إستخدمه لتغليف الأسطح أو حتى جدران مطبخك إنه يصلح لأي شيء تقريبا؛ ونجد أن الشيء المميز في الجرانيت هو إحتوائه على مجموعة من الألوان المميزة والمتداخلة معا والتي تتناغم مع بافي عناصر المطبخ.
كما ترى في هذا التصميم ، يمكنك ببساطة استخدام الجرانيت لأسطح المنضدة الخاصة بك ، مما يضفي لمسة رقيقة. يمكنك أيضا ملاحظة كيف تختلف الألوان والأسلوب عن التصميم الذي رأيناه سابقًا.
الجرانيت من أفضل المواد التي يمكن دمجها مع الخشب الداكن والفولاذ المقاوم للصدأ، إنه متين للغاية ولكنه مفيد جدًا أيضًا عند الطهي وتقطيع الخضروات ووضع الأواني الساخنة عليها، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من هذه المادة شديدة المقاومة؛ كما أنه يجلب المزيد من الرفاهية إلى مطبخك.
إذا كنت تريد مطبخًا أنيقًا للغاية، فهذا تصميم رائع كما ترى، صممه متخصصي شركة Grupo Architects، إنه يعطي هذه المساحة مظهرًا دقيقًا للغاية وملفتًا للنظر، كما أن الظلال المختلفة للرخام تكمل أثاث المطبخ.
يمكنك استخدام البورسلين لأسطح الطاولات الرئيسية، مما يضفي على المكان تصميمًا أنيقًا ومرتبًا للغاية، حيث إنه يتكون من أجزاء خزفية بالإضافة إلى الزجاج والحجر لذلك فهو متين للغاية.
لا يعاني البورسلين أيضًا من مشاكل الرطوبة وهو سهل التركيب وستجد أنه لا يترك بقعًا ويمكنه تحمل المواد الكيميائية والمنظفات.
امنح مطبخك مظهرًا جديدًا وأنيقًا جدًا خاصة بالنسبة لأسطح الطاولة في هذه الصورة ، يمكننا أن نرى كيف يعد الرخام الأسود خيارًا رائعًا ، حيث يضفي مظهرًا وشعورًا أنيقًا للغاية على المساحة وتعد هذه طريقة فورية لتصميم مطبخ أنيق.
كما نرى في هذه الصورة ، يعطي الرخام الأبيض سطوعًا للمساحة والذي يتناغم أيضًا بشكل جيد مع المواد والأثاث الأخرى مثل الكراسي والطاولات والأجهزة. ويعد الرخام الأبيض مادة طبيعية سهلة التنظيف وصعبة الخدش، ستضفي درجات اللون الأبيض مظهرًا وإحساسًا صحيًا على المساحة.
هناك الكثير من الأنماط المختلفة للإختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بأسطح الكوارتز المدمجة ، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الخيارات لأنماط مختلفة. هذا التصميم هو أسلوب عصري للغاية وهو أيضًا متين للغاية ويصعب خدشه.
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عند إعادة تصميم المطبخ أو اختيار المواد المناسبة، فأنت تريد إبراز جمال المساحة. يعتبر الرخام الرمادي خيارًا رائعًا ويعمل بشكل جيد مع الخشب الداكن والفولاذ المقاوم للصدأ، كما نرى في هذا التصميم، إلى جانب أن الأرضية تتألق ببلاط بيج لامع مما يساهم في تعزيز هذا المظهر.
يمكننك أن ترى مع هذا النموذج كيف يضفي الخشب المصقول ممثلًا في الكونترتوب مظهرًا فريدًا وأنيقًا على مساحة مطبخك بأكملها. اللون أيضًا هادء وناعم ومتناغم مع باقي التصميم والديكور.
فالخشب عنصر لا بد منه لأولئك الذين يقدرون الراحة والعملية!