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7 خطوات ملهمة لتوسيع مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kitchen, dining room and garden in one, Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
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ربما تكون قد انتقلت للتو إلى منزلك الجديد أو ربما تحتاج إلى إعادة تجديد منزلك القديم، لذلك فأنت بحاجة إلى مطبخ أكبر. يمكن أن يستغرق تجديد مطبخك الكثير من الوقت والجهد والمال أيضا ، ولكنه بالتأكيد سيكون تجربة مثيرة ومميزة للغاية. ولتصنع مطبخ أحلامك، هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها عند التخطيط لمطبخ جديد؛ ونحن لإرشادك من خلال بعض الخطوات البسيطة لتصميم مطبخك الجديد.

1- فكر في التخطيط والتصميم

Liju Cherian, stanzza stanzza مطبخ
stanzza

stanzza
stanzza
stanzza

إذا كان لديك مطبخ صغير جدًا في منزلك ، فقد ترغب في البدء في التجديد من خلال توسيعه. قد يكون هذا تغييرًا بسيطًا ، أو قد يتطلب القليل من التخطيط الاستراتيجي.

تتطلب بعض نماذج توسيعات المطبخ إزالة جدار للسماح بمساحة أكبر. إذا كنت ستسلك هذا الطريق وتزيل جدارًا ، لذلك فمن المهم معرفة ما إذا كان هذا الجدار يعمل كهيكل داعم للمنزل أو إنه مجرد مقسم للغرفة. إذا كان جدارًا هيكليًا ، فقد لا يكون من الممكن إزالته. قبل اتخاذ قرار بشأن الخطط النهائية لمطبخ أحلامك، تأكد من الحصول على المخططات الأصلية للمنزل. سيكون هذا ضروريًا في تقييم الجدران الهيكلية والأبعاد الدقيقة للمساحة

2- حدد المساحة المطلوبة

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

اسأل نفسك الأسئلة التالية:

• هل سيكون مطبخك مخصصًا فقط لإعداد وجبات الطعام، أم أنك ستتطلب مساحة لتناول الطعام أيضًا؟

• هل تريد أن تكون مرئيًا عند الطهي، أم أن تكون مختبئًا في أحد الأركان؟

• هل ستستمتع في المطبخ أم تتناول طعامًا غير رسمي به فقط؟

• هل تريد أن يشارك المطبخ في بعض مساحات المعيشة ذات المخطط المفتوح؟

3- ابدأ برسم التصاميم

Cocina clásica contemporánea, Grupo Creativo DF, C.A. Grupo Creativo DF, C.A. مطبخألواح المطبخ MDF Brown
Grupo Creativo DF, C.A.

Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.
Grupo Creativo DF, C.A.

الآن بعد أن عرفت الجدران التي يمكن نقلها والأبعاد الدقيقة للمساحة، حان الوقت لبدء التخطيط لتصميمك. قم باستخدام قلم وورقة تتبع، ضع ورقة التتبع فوق تصميم المنزل الأصلي وابدأ في رسم تخطيط مطبخك.

للحصول على المزيد من الأفكار يمكنك تصفح المزيد من المجلات الخاصة بتصميم ديكور المنزل ويمكنك أيضا الأخذ برأي العائلة والأصدقاء ومعرفة آرائهم وإقتراحاتهم.

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4- فكر جيدا بالمساحات

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخرفوف وأدراج خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

يجب علينا الأخذ في الإعتبار التجهيزات التي يجب أن تكون موجودة في المطبخ حيث أن هذا هو المكان الذي ستخزن فيه غالبية الأطعمة والأجهزة وأدوات الطبخ.

عليك أن تتأكد من مراعاة جميع الوظائف التي سيتم إجراؤها فيالمساحة المخصصة لها،  عندما تقرر بالضبط ما تريده من التركيبات ، فقد حان وقت القياس. قم بقياس المساحة المتاحة للخزائن والأجهزة والأثاث، وتأكد من القياس بدقة لتجنب حدوث خطأ مكلف .

5- مطبخ مفتوح وعملي

Portfolio, Pete Helme Photography Pete Helme Photography غرفة السفرة
Pete Helme Photography

Portfolio

Pete Helme Photography
Pete Helme Photography
Pete Helme Photography

أصبح العيش في مساحات مفتوحة أسلوب عصري شائع، حيث يعد ذلك الأسلوب طريقة رائعة لتجميع أفراد الأسرة في مكان واحد؛ لذلك عليك التفكير في خيار المطبخ المفتوح لأنه يضفي المزيد من الإنسيابية على تصميم منزلك ويجعلك تشعر بالمزيد من الراحة والإتساع.

6- إعادة تصميم الجدران

Open Plan Lounge Collective Works غرفة المعيشة
Collective Works

Open Plan Lounge

Collective Works
Collective Works
Collective Works

إذا كان لديك منزل قديم، فقد تكون الغرف ضيقة وقد  يخلق هذا االأمر مشكلة عندما تريد توسيع مطبخك؛ففي هذه الظروف قد تحتاج إلى إزالة  بعض الجدران لتوسيع مساحة مطبخك.

وكما ذكرنا من قبل أن عليك اكتشاف الجدران التي يمكنك إزالتها والتي لا يمكنك إزالتها عن طريق الإطلاع على  مخططات منزلك الأصلية.

7- وأخيرا مرحلة التصميم المتكامل

SEVGİ YAPI | SEVGİPARK KONUT PROJESİ, DECOZOOM INTERIOR DESIGN DECOZOOM INTERIOR DESIGN مطبخرفوف وأدراج
DECOZOOM INTERIOR DESIGN

DECOZOOM INTERIOR DESIGN
DECOZOOM INTERIOR DESIGN
DECOZOOM INTERIOR DESIGN


تعد هذه المرحلة هي آخر مراحل تصميم مطبخ أحلامك الجديد، ويمكنك الآن أخذ نسخة من خطتك المكتملة وحجز موعدًا مع مصمم مطبخ أو مهندس معماري مؤهل لتقييم التصميم الخاص بك ومساعدتك على إجراء أي تعديلات ستكون مفيدة لمطبخ أحلامك. 

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