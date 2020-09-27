7 خطوات ملهمة لتوسيع مطبخك

إذا كان لديك مطبخ صغير جدًا في منزلك ، فقد ترغب في البدء في التجديد من خلال توسيعه. قد يكون هذا تغييرًا بسيطًا ، أو قد يتطلب القليل من التخطيط الاستراتيجي.

تتطلب بعض نماذج توسيعات المطبخ إزالة جدار للسماح بمساحة أكبر. إذا كنت ستسلك هذا الطريق وتزيل جدارًا ، لذلك فمن المهم معرفة ما إذا كان هذا الجدار يعمل كهيكل داعم للمنزل أو إنه مجرد مقسم للغرفة. إذا كان جدارًا هيكليًا ، فقد لا يكون من الممكن إزالته. قبل اتخاذ قرار بشأن الخطط النهائية لمطبخ أحلامك، تأكد من الحصول على المخططات الأصلية للمنزل. سيكون هذا ضروريًا في تقييم الجدران الهيكلية والأبعاد الدقيقة للمساحة