7 حيل ذكية لمنزل أكثر إتساعًا

غالبًا ما تكون البيوت الصغيرة ضيقة وغالبًا ما يؤثر نقص المساحة على الشعور بالتناغم والإنسجام داخل المنزل ومع ذلك، هناك العديد من الأفكار والتصميمات الفعالة التي يمكن أن تساعد في توفير مساحة أكبر، لذلك قام الخبراء بتجميع بعض النصائح الممتازة بناءً على عدة تصميمات داخلية.
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من أكثر الطرق فعالية من حيث توفير المساحة وتزيين غرفة المعيشة دون استخدام مساحة غير ضرورية هي تركيب أرفف جدارية، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في إبراز شكل الديكور الموجود على الجدار وإضفاء المزيد من اللمسات الفنية عليه.
عادة ما تشغل الخزائن معظم المساحة في المنزل، لذلك فإن تركيب الخزائن في أعلى الجدار يمكنك من توفير الكثير من المساحة؛ كما أنها ستجعل الجدران أكثر فائدة.
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حتى قطع الأثاث الصغيرة مثل طاولة القهوة يمكن أن تحدث فرقًا ، فالمساحة الصغيرة التي توفرها هنا وهناك يمكن أن تضيف الكثير من المساحة الخالية. ونجد أن طاولات القهوة ذات المستويين هي الطريقة المثلى لغرفة معيشة واسعة حيث يمكنك استخدامها لتخزين الأشياء.
بالنسبة لغرف الأطفال ، تعد الأسرّة ذات الطابقين مع عمل بعض الخزائن تحتها إحدى أكثر الطرق فعالية لتوفير المساحة. ستحافظ تلك الطريقة على غرفة النوم لطيفة ومرتبة ، مع وجود مساحة كبيرة لتخزين الألعاب والكتب والملابس وأغطية الأسرّة.
ليس بالضرورة أن تستخدم اللوح الأمامي للسرير في الأغراض الجمالية فقط، بل يمكن أن يكون عمليًا أيضًا. قم بتركيب عدد قليل من الأرفف الجدارية لتوفير مساحة أكبر لتخزين الأشياء وكذلك الزينة.
يمكن أن يوفر الأثاث متعدد الوظائف مثل الأسرة ذات مساحة تخزين جانبية الكثير من المساحة، يمكنك أيضًا تخزين الأشياء تحت سرير عادي ، ولكن الحفاظ على غرفة النوم خالية من الغبار ونظيفة سيكون أكثر صعوبة.
إن المقعد الموجود بجانب النافذة يعد قطعة أساسية لذلك يمكنك الإستفادة منه أيضا على نحو آخر وهو إستخدامه كوسيلة لتخزيين إحتياجاتك، لإعطاء غرفة معيشتك المزيد من التنسيق والتناغم والمساحة الخالية.
نأمل أن تكون الأفكار الواردة هنا مصدر إلهام بالنسبة لك لتوفير مساحات أكثر.