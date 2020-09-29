7 حيل ذكية لمنزل أكثر إتساعًا

غالبًا ما تكون البيوت الصغيرة ضيقة وغالبًا ما يؤثر نقص المساحة على الشعور بالتناغم والإنسجام داخل المنزل ومع ذلك، هناك العديد من الأفكار والتصميمات الفعالة التي يمكن أن تساعد في توفير مساحة أكبر، لذلك قام الخبراء بتجميع بعض النصائح الممتازة بناءً على عدة تصميمات داخلية.

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