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7 حيل ذكية لمنزل أكثر إتساعًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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غالبًا ما تكون البيوت الصغيرة ضيقة وغالبًا ما يؤثر نقص المساحة على الشعور بالتناغم والإنسجام داخل المنزل ومع ذلك، هناك العديد من الأفكار والتصميمات الفعالة التي يمكن أن تساعد في توفير مساحة أكبر، لذلك قام الخبراء بتجميع بعض النصائح الممتازة بناءً على عدة تصميمات داخلية.

لا داعي للقلق، فسوف تجد ما يناسب كل الأذواق والميزانيات في هوميفاي.

1- رفوف جدارية لمساحة مثالية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أكثر الطرق فعالية من حيث توفير المساحة وتزيين غرفة المعيشة دون استخدام مساحة غير ضرورية هي تركيب أرفف جدارية، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في إبراز شكل الديكور الموجود على الجدار وإضفاء المزيد من اللمسات الفنية عليه.

2- تصاميم ذكية لغرفة نومك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عادة ما تشغل الخزائن معظم المساحة في المنزل، لذلك فإن تركيب الخزائن في أعلى الجدار يمكنك من توفير الكثير من المساحة؛ كما أنها ستجعل الجدران أكثر فائدة.

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3- طاولة ذات مستويين

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حتى قطع الأثاث الصغيرة مثل طاولة القهوة يمكن أن تحدث فرقًا ، فالمساحة الصغيرة التي توفرها هنا وهناك يمكن أن تضيف الكثير من المساحة الخالية. ونجد أن طاولات القهوة ذات المستويين هي الطريقة المثلى لغرفة معيشة واسعة حيث يمكنك استخدامها لتخزين الأشياء.

4- مساحات واسعة دون عناء

Residence at Rohini, New Delhi, Design Essentials Design Essentials غرفة المعيشة أبلكاش Brown
Design Essentials

Design Essentials
Design Essentials
Design Essentials

بالنسبة لغرف الأطفال ، تعد الأسرّة ذات الطابقين مع عمل بعض الخزائن تحتها إحدى أكثر الطرق فعالية لتوفير المساحة. ستحافظ تلك الطريقة على غرفة النوم لطيفة ومرتبة ، مع وجود مساحة كبيرة لتخزين الألعاب والكتب والملابس وأغطية الأسرّة.

5- إستفد من اللوح الأمامي

Residential Project - NRI Complex, Navi Mumbai, Dezinebox Dezinebox غرفة الاطفال
Dezinebox

Dezinebox
Dezinebox
Dezinebox

ليس بالضرورة أن تستخدم اللوح الأمامي للسرير في الأغراض الجمالية فقط، بل يمكن أن يكون عمليًا أيضًا. قم بتركيب عدد قليل من الأرفف الجدارية لتوفير مساحة أكبر لتخزين الأشياء وكذلك الزينة.

6- أسِرَّة متعددة الوظائف

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يوفر الأثاث متعدد الوظائف مثل الأسرة ذات مساحة تخزين جانبية الكثير من المساحة، يمكنك أيضًا تخزين الأشياء تحت سرير عادي ، ولكن الحفاظ على غرفة النوم خالية من الغبار ونظيفة سيكون أكثر صعوبة.

7- أكثر من مجرد مقعد

Independent Villa - Pune, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة نوم
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

إن المقعد الموجود بجانب النافذة يعد قطعة أساسية لذلك يمكنك الإستفادة منه أيضا على نحو آخر وهو إستخدامه كوسيلة لتخزيين إحتياجاتك، لإعطاء غرفة معيشتك المزيد من التنسيق والتناغم والمساحة الخالية.

نأمل أن تكون الأفكار الواردة هنا مصدر إلهام بالنسبة لك لتوفير مساحات أكثر.

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