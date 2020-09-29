12 طريقة رائعة لاستخدام الطوب في منزلك

الإبداع لا حصر له، والتوصل إلى حلول جديدة لاستخدام الأشكال والمواد لتزيين منازلنا هو أمر يُبقي المصممين مشغولين دائما. يمكننا استخدام الطوب كمثال، فهناك عدة أنواع من الطوب المصنوع من مواد وألوان مختلفة، في حين أن الطوب عادة ما يكون مخفيًا داخل الجدار، فقد قررنا أن نوضح لك كيفية استخدام الطوب كديكور خارجي في عدد من غرفك؛ ستفاجئك النتائج وتجعلك ترغب في فعل الشيء نفسه.







