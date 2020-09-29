12 طريقة رائعة لاستخدام الطوب في منزلك

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الإبداع لا حصر له، والتوصل إلى حلول جديدة لاستخدام الأشكال والمواد لتزيين منازلنا هو أمر يُبقي المصممين مشغولين دائما. يمكننا استخدام الطوب كمثال، فهناك عدة أنواع من الطوب المصنوع من مواد وألوان مختلفة، في حين أن الطوب عادة ما يكون مخفيًا داخل الجدار، فقد قررنا أن نوضح لك كيفية استخدام الطوب كديكور خارجي في عدد من غرفك؛ ستفاجئك النتائج وتجعلك ترغب في فعل الشيء نفسه.
في هذه الحالة تم استخدام الطوب كهيكل لفتحات النوافذ، نجد أن إستخدام الطوب في هذا النموذج يضفي المزيد من الأناقة إلى الغرفة.
يمكن أن يساعد وجود أسطح مكشوفة من الطوب في إبراز ذوقك في الديكور. في هذا النموذج يتم الجمع بين النمط الصناعي والمصابيح المناسبة والعناصر المعدنية التي تعمل جميعها على تناسق المظهر.
يمكننا أن نجد استخدامًا تقليديًا للطوب يعتمد على كيفية استعماله في المساحات الخالية. في هذه الصورة. تم استخدام الطوب كجزء من المطبخ وتخلق الأقواس مظهرًا ريفيًا هادئا.
هناك عدة أنواع منالطوب التي تم استخدامها في غرفة الطعام هذه، بعضها من الطوب الأصفر والبعض الآخر ذات ألوان داكنة. ينتج عن هذا التكوين سطحًا مختلفا ومثيرًا للفضول وهو مثالي كخلفية في تصميم غرف الطعام.
عندما يتم دمج الطوب مع المفروشات الخفيفة ، نحصل على مجموعة متنوعة من الإيقاعات تعمل معًا لإنشاء تصميم ذات طابع موحد. على سبيل المثال، تعمل الأسقف البيضاء على أنها أسطح عاكسة تعطي مظهرًا عصريًا للغرفة، بينما يخلق الطوب تباينًا دافئًا.
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يعتبر الطوب والخشب الطبيعي حليفين رائعين في الديكور ويعملان بتناغم تام لإضفاء الدفء على المساحة. من المهم مراعاة أن هذه المواد تميل إلى تقليل الإضاءة الموجودة، لذلك يوصى باستخدام اللون الأبيض للجدران والأسقف لتحقيق إضاءة أكبر في الغرف.
يمكن أن يكون اكتشاف ما هو خلف الجبس الخاص بالجدران تجربة مثيرة للاهتمام، وطالما أن الطوب الأصلي في حالة جيدة ، فيمكن إحيائه. بغض النظر عن اللون، ستبدو ظلال الضوء والظلام مذهلة مع الديكور المناسب.
إن تغطية الجدران الأصلية بالطوب يمكن أن يجلب الكثير من الدفء إلى الغرفة. في هذه الحالة، تم إضافة الطوب لجدران المدخل لإضافة طابع أكثر دفئا إلى المساحة.
يمكن استخدام الطوب في الأماكن التي تظهر بها الرطوبة. تعمل الأرفف هنا كخزانة مزخرفة مع إضافة مميزة للإضاءة.
يمكنك استخدام أسطح الطوب كخلفية لمساحة ما، على سبيل المثال في هذا التصميم يتم تمييز التلفزيون بمساحة بيضاء اللون ويستخدم الجدار كخلفية لإضفاء إحساس بالدفء.
يتم استخدام الطوب كخلفية في هذا المطبخ والتي تتماشى أيضًا مع أسطح الطاولات الخشبية. ليس من السهل دائمًا الجمع بين هاتين المادتين، ولكن في هذه الحالة أصبح هذا أمرًا رائعًا.
جزء مما نحبه في الطوب هو تماشيه مع معظم الأذواق. يمكن للطوب أيضًا أن يستحضر حقبة أخرى ومع الإضاءة المناسبة لإبراز طابعه الخاص، يمكنك حقًا إبراز ما في هذه المادة.