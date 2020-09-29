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12 طريقة رائعة لاستخدام الطوب في منزلك | homify

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12 طريقة رائعة لاستخدام الطوب في منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
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الإبداع لا حصر له، والتوصل إلى حلول جديدة لاستخدام الأشكال والمواد لتزيين منازلنا هو أمر يُبقي المصممين مشغولين دائما. يمكننا استخدام الطوب كمثال، فهناك عدة أنواع من الطوب المصنوع من مواد وألوان مختلفة، في حين أن الطوب عادة ما يكون مخفيًا داخل الجدار، فقد قررنا أن نوضح لك كيفية استخدام الطوب كديكور خارجي في عدد من غرفك؛ ستفاجئك النتائج وتجعلك ترغب في فعل الشيء نفسه.



1- مثالي حول النافذة

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

في هذه الحالة تم استخدام الطوب كهيكل لفتحات النوافذ، نجد أن إستخدام الطوب في هذا النموذج يضفي المزيد من الأناقة إلى الغرفة.

2- إنعكاس رائع لذوقك

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi مطبخ طوب
Doğaltaş Atölyesi

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

يمكن أن يساعد وجود أسطح مكشوفة من الطوب في إبراز ذوقك في الديكور. في هذا النموذج يتم الجمع بين النمط الصناعي والمصابيح المناسبة والعناصر المعدنية التي تعمل جميعها على تناسق المظهر.



3- تقليدي ولكن

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina حدائقمواقد وشوايات
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

يمكننا أن نجد استخدامًا تقليديًا للطوب يعتمد على كيفية استعماله في المساحات الخالية. في هذه الصورة. تم استخدام الطوب كجزء من المطبخ وتخلق الأقواس مظهرًا ريفيًا هادئا.



4- تأثيرات مختلفة

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP غرفة السفرة
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

هناك عدة أنواع منالطوب التي تم استخدامها في غرفة الطعام هذه، بعضها من الطوب الأصفر والبعض الآخر ذات ألوان داكنة. ينتج عن هذا التكوين سطحًا مختلفا ومثيرًا للفضول وهو مثالي كخلفية في تصميم غرف الطعام.



5- على النمط المعاصر

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

عندما يتم دمج الطوب مع المفروشات الخفيفة ، نحصل على مجموعة متنوعة من الإيقاعات تعمل معًا لإنشاء تصميم ذات طابع موحد. على سبيل المثال، تعمل الأسقف البيضاء على أنها أسطح عاكسة تعطي مظهرًا عصريًا للغرفة، بينما يخلق الطوب تباينًا دافئًا.

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6- مزيج بسيط ومميز

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

يعتبر الطوب والخشب الطبيعي حليفين رائعين في الديكور ويعملان بتناغم تام لإضفاء الدفء على المساحة. من المهم مراعاة أن هذه المواد تميل إلى تقليل الإضاءة الموجودة، لذلك يوصى باستخدام اللون الأبيض للجدران والأسقف لتحقيق إضاءة أكبر في الغرف.



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7- تجربة جديدة

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation مطبخ
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

يمكن أن يكون اكتشاف ما هو خلف الجبس الخاص بالجدران تجربة مثيرة للاهتمام، وطالما أن الطوب الأصلي في حالة جيدة ، فيمكن إحيائه. بغض النظر عن اللون، ستبدو ظلال الضوء والظلام مذهلة مع الديكور المناسب.


8- الطوب لغرفة دافئة

FAZENDA ITÁLIA- OFFICE, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES مكتب عمل أو دراسة
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

إن تغطية الجدران الأصلية بالطوب يمكن أن يجلب الكثير من الدفء إلى الغرفة. في هذه الحالة، تم إضافة الطوب لجدران المدخل لإضافة طابع أكثر دفئا إلى المساحة.

9- علاج جيد للرطوبة

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. قبو النبيذ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

يمكن استخدام الطوب في الأماكن التي تظهر بها الرطوبة. تعمل الأرفف هنا كخزانة مزخرفة مع إضافة مميزة للإضاءة.

10- خلفية أنيقة

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

يمكنك استخدام أسطح الطوب كخلفية لمساحة ما، على سبيل المثال في هذا التصميم يتم تمييز التلفزيون بمساحة بيضاء اللون ويستخدم الجدار كخلفية لإضفاء إحساس بالدفء.

11- عصري بلمسات بسيطة

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. مطبخ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

يتم استخدام الطوب كخلفية في هذا المطبخ والتي تتماشى أيضًا مع أسطح الطاولات الخشبية. ليس من السهل دائمًا الجمع بين هاتين المادتين، ولكن في هذه الحالة أصبح هذا أمرًا رائعًا.


12- مع الإضاءة أفضل

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

جزء مما نحبه في الطوب هو تماشيه مع معظم الأذواق. يمكن للطوب أيضًا أن يستحضر حقبة أخرى ومع الإضاءة المناسبة لإبراز طابعه الخاص، يمكنك حقًا إبراز ما في هذه المادة.



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