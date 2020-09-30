7 أفكار ديكورية رائعة لتزيين ممرات منزلك

الممرات هي المسارات الأساسية بين غرف منزلك ويتم زيارتها كثيرًا ولهذا السبب تحتاج إلى الاهتمام بطريقة تصميمها وتنسيقها، من حيث الإضاءة الأنيقة والديكور المناسب ومساحات التخزين الذكية. يمكنك الحصول على الكثير من الأفكار والمعلومات والإلهام لمنح الممرات الخاصة بمنزلك شكلا مبهرًا أكثر من مجرد كونه ممرًا يعمل كمسار لأماكن أخرى، فإن هذه المساحة تستحق اهتمامك بالتأكيد.

إليك مجموعة من الأفكار المميزة لتزيين ديكور المدخل. تصفح هذه الممرات الـ 7 المزينة بشكل جميل ومتناسق وخالية من العيوب.