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7 أفكار ديكورية رائعة لتزيين ممرات منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment with a Terrace , Aijaz Hakim Architect [AHA] Aijaz Hakim Architect [AHA] الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الممرات هي المسارات الأساسية بين غرف منزلك ويتم زيارتها كثيرًا ولهذا السبب تحتاج إلى الاهتمام بطريقة تصميمها وتنسيقها، من حيث الإضاءة الأنيقة والديكور المناسب ومساحات التخزين الذكية. يمكنك الحصول على الكثير من الأفكار والمعلومات والإلهام لمنح الممرات الخاصة بمنزلك شكلا مبهرًا أكثر من مجرد كونه ممرًا يعمل كمسار لأماكن أخرى، فإن هذه المساحة تستحق اهتمامك بالتأكيد.

إليك مجموعة من الأفكار المميزة لتزيين ديكور المدخل. تصفح هذه الممرات الـ 7 المزينة بشكل جميل ومتناسق وخالية من العيوب.

ما رأيك ببعض الزخارف المنقوشة؟

Vrundavan Pearl, Ahmedabad, ni3design ni3design الممر الحديث، المدخل و الدرج
ni3design

ni3design
ni3design
ni3design

إليك تصميم هذا المدخل الرائع ذات المساحات المفتوحة. ويعد الجدار المطلي بلون الزيتون هو نقطة الحديث في هذه الغرفة الأنيقة، حيث يحتوي على جزء مستطيل من الزخارف المنقوشة باللون الأصفر. تمر الأضواء عبر المدخل لتضيف شعورا مميزا وأنيقا.

أبيض كنقاء الثلج

MA house | SANKAIDO, SANKAIDO | 株式会社 参會堂 SANKAIDO | 株式会社 参會堂 الممر الحديث، المدخل و الدرج
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂
SANKAIDO | 株式会社 参會堂

بالنظر إلى هذا المنزل الجميل ستجد نفسك مفتونًا بالأجواء الناتجة عن مزيج من هذه العناصر البسيطة. فالسلم يلتقي مع أرضيات السيراميك بأقصى درجات النعمة، بينما يعتبر المقعد الوحيد والنبات عناصر ربط متجانسة للغاية.


لمسة من العاج الإفريقي

homify
homify

homify
homify
homify

تم إختيار طاولة الشاي الصغيرة مع ظلال تلك المصابيح المميزة وبعض القطع الفنية الأخرى خصيصا في هذا المدخل، لإضفاء المزيد من الأناقة والرقة عليه. تضفي تلك الأضواء المنبثقة من السقف المعلق سحرًا خاصًا على تصميم مدخل منزلك.

سمات من الحضارة الأسيوية

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

تجلب العناصر الديكورية التي تنتمي إلى الحضارة الأسيوية المزيد من الهدوء والسلام الذي تبحث عنه في مدخل منزلك. يتزين هذا المدخل بسطحين من الحجر، أحدهما باللون الرمادي يدعم الأعمال الفنية المعلقة عليه والآخر به بعض التماثيل الهندية الجميلة.

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تصميم على الطراز الهندي

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

ماذا عن بعض الديكور الهندي لمنزلك؟ ،يحاكي هذا المدخل معبدًا من القرون الوسطى تم حفره ونحته بشكل فني جذاب. وهذا التجانس المختار مذهل ومواكب للذوق العام للممر.


منطقة مناسبة للجلوس

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Green
homify

homify
homify
homify

لقد أحببنا أسلوب تصميم تلك الأرائك الكبيرة ذات الستائر المتوافقة، وتتميز المساحة البيضاء الواسعة بالطاولة الداكنة والسجاد ومقعد الزاوية. ونجد أن الأضواء على طول سقف المدخل تكمل ذلك المظهر الرائع.

إطار خشبي مميز للمدخل

Dr Rafique Mawani's Residence, M B M architects M B M architects الممر والمدخل
M B M architects

M B M architects
M B M architects
M B M architects

أهم ما يميز هذا المدخل هو ذلك الإطار الخشبي الذي يبطن السقف. تم إبراز الزاوية بإضافة جدار زجاجي يضم نباتًا جميلًا محفوظًا بوعاء. ومع تلك الأضواء الراقية التي تتدلى من السقف، يكتمل تصميم المدخل من جميع الجوانب.

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