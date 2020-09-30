7 أفكار ديكورية رائعة لتزيين ممرات منزلك

الممرات هي المسارات الأساسية بين غرف منزلك ويتم زيارتها كثيرًا ولهذا السبب تحتاج إلى الاهتمام بطريقة تصميمها وتنسيقها، من حيث الإضاءة الأنيقة والديكور المناسب ومساحات التخزين الذكية. يمكنك الحصول على الكثير من الأفكار والمعلومات والإلهام لمنح الممرات الخاصة بمنزلك شكلا مبهرًا أكثر من مجرد كونه ممرًا يعمل كمسار لأماكن أخرى، فإن هذه المساحة تستحق اهتمامك بالتأكيد.
إليك مجموعة من الأفكار المميزة لتزيين ديكور المدخل. تصفح هذه الممرات الـ 7 المزينة بشكل جميل ومتناسق وخالية من العيوب.
إليك تصميم هذا المدخل الرائع ذات المساحات المفتوحة. ويعد الجدار المطلي بلون الزيتون هو نقطة الحديث في هذه الغرفة الأنيقة، حيث يحتوي على جزء مستطيل من الزخارف المنقوشة باللون الأصفر. تمر الأضواء عبر المدخل لتضيف شعورا مميزا وأنيقا.
بالنظر إلى هذا المنزل الجميل ستجد نفسك مفتونًا بالأجواء الناتجة عن مزيج من هذه العناصر البسيطة. فالسلم يلتقي مع أرضيات السيراميك بأقصى درجات النعمة، بينما يعتبر المقعد الوحيد والنبات عناصر ربط متجانسة للغاية.
تم إختيار طاولة الشاي الصغيرة مع ظلال تلك المصابيح المميزة وبعض القطع الفنية الأخرى خصيصا في هذا المدخل، لإضفاء المزيد من الأناقة والرقة عليه. تضفي تلك الأضواء المنبثقة من السقف المعلق سحرًا خاصًا على تصميم مدخل منزلك.
تجلب العناصر الديكورية التي تنتمي إلى الحضارة الأسيوية المزيد من الهدوء والسلام الذي تبحث عنه في مدخل منزلك. يتزين هذا المدخل بسطحين من الحجر، أحدهما باللون الرمادي يدعم الأعمال الفنية المعلقة عليه والآخر به بعض التماثيل الهندية الجميلة.
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ماذا عن بعض الديكور الهندي لمنزلك؟ ،يحاكي هذا المدخل معبدًا من القرون الوسطى تم حفره ونحته بشكل فني جذاب. وهذا التجانس المختار مذهل ومواكب للذوق العام للممر.
لقد أحببنا أسلوب تصميم تلك الأرائك الكبيرة ذات الستائر المتوافقة، وتتميز المساحة البيضاء الواسعة بالطاولة الداكنة والسجاد ومقعد الزاوية. ونجد أن الأضواء على طول سقف المدخل تكمل ذلك المظهر الرائع.
أهم ما يميز هذا المدخل هو ذلك الإطار الخشبي الذي يبطن السقف. تم إبراز الزاوية بإضافة جدار زجاجي يضم نباتًا جميلًا محفوظًا بوعاء. ومع تلك الأضواء الراقية التي تتدلى من السقف، يكتمل تصميم المدخل من جميع الجوانب.