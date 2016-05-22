كسر رتابة ممرات البيت

في فن الديكور والتصميم الممرات هى منطقة استغلال جيدة جداً فيمكنك بكل بساطة استغلال الممرات في التخزين ولا تتعجب من ذلك، فمن خلال بعض اللمسات يمكنك جعل أى ممر عندك في المنزل منطقة تخزين بالكامل وبدون أحداث أى ضجة أو فوضى في المكان، كيف ذلك ؟؟

من خلال استخدام ارفف معلقة على الجدران لتتخزين أو دواليب خفية داخل الجدران، وأيضاً يمكنك استخدام مكتبة صغيرة في الحائط، كل هذا يمكنك استخدامه في تصميم الممرات ويضمن لك استغلالها بشكل إيجابي وعملى، كما أن واحد من أهم الطرق الشائعة جداً في ديكور الممرات ويمكنك استخدامها ولكن بحذرهي تزيين الممر بأطارات وتابلوهات من الصور بأحجام مختلفة لكسر الملل وأضافة لمسة ممتعة في الممر، لكن يجب التعامل بحذر وعدم ملئ المكان بتفاصيل كثيرة غير متناسقة، فالمساحات تستغل جيداً إذا فهمنا محتواها بشكل جيد.