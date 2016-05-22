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كسر رتابة ممرات البيت

منة اسماعيل منة اسماعيل
Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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من المؤكد أن لا يوجد منزل يخلو من ممرات، خاصةً المنازل ذات المساحات الواسعة تكون ممراتها كثيرة، بينالغرف أو مداخل المنزل، لذلك لابد من الأهتمام بها وأعطائها الأعتناء الجيد بالأكسسورات والديكور لكسر روتين منزلك بديكور جيد ومبتكر.

أفضل مساحة لممرات

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

أفضل مساحة لممرات يجب ان تضعها في ذهنك قبل التصميم، هو عرض 120 سم، ومن الممكن أن تصل من 180 ل 200 سم في البيوت الأكبر ومساحتها أوسع، مع الاخذ في الأعتبار أن كثرة عدد الممرات وطولها المبالغ فيه هو أسلوب في تصميمات المنزل غير الجيد بالمرة ولا يعطيك الشعور بالراحة ، كما يجب أن تكون الممرات في عرض كافي يسمح لك المرور والتنقل بحرية في هذة الممرات فكما هو موضح في الصورة يبلغ عرض هذا الممر في متوسط 120 سم، وتم استغلاله بطريقة ذكية واختيار الوان مثالية لكسر رتابته.

الممرات منطقة استغلال جيدة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في فن الديكور والتصميم الممرات هى منطقة استغلال جيدة جداً فيمكنك بكل بساطة استغلال الممرات في التخزين ولا تتعجب من ذلك، فمن خلال بعض اللمسات يمكنك جعل أى ممر عندك في المنزل منطقة تخزين بالكامل وبدون أحداث أى ضجة أو فوضى في المكان، كيف ذلك ؟؟

من خلال استخدام ارفف معلقة على الجدران لتتخزين أو دواليب خفية داخل الجدران، وأيضاً يمكنك استخدام مكتبة صغيرة في الحائط، كل هذا يمكنك استخدامه في تصميم الممرات ويضمن لك استغلالها بشكل إيجابي وعملى، كما أن واحد من أهم الطرق الشائعة جداً في ديكور الممرات ويمكنك استخدامها ولكن بحذرهي تزيين الممر بأطارات وتابلوهات من الصور بأحجام مختلفة لكسر الملل وأضافة لمسة ممتعة في الممر، لكن يجب التعامل بحذر وعدم ملئ المكان بتفاصيل كثيرة غير متناسقة، فالمساحات تستغل جيداً إذا فهمنا محتواها بشكل جيد.

الألوان عنصر ابداع

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

التدرج بالألوان واختيارها بشكل مناسب له دور فعال جداً في خلق مساحات خيالية للمرات، فالألوان تستطيع خلق روحاً مختلفة ومريحة للمكان بشكل أكثر من رائع ويمكنها  إيضاً خلق مساحات فى الممرات الضيقة وتضييق المساحة في الممرات التي تمتلك مساحات مبالغ فيها، على سبيل المثال لتضييق الممرات قم باستخدام درجات الوان داكنة كالأزرق الغامق، الأسود والنبيذي ، والعكس إيضاً لأضافة مساحة واسعة للمرات قم بأستخدام الالوان الفاتحة كالبيج بدرجاته  والأبيض والزهري الفاتح، كما أن للأضاءة إيضاً دور كبير في إضافة مساحات للمرات الضيقة لأنها تزيد من الشعور بالسعة فيها.

النوافذ نقطة قوة

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

النوافذ في الممرات هى نقطة قوة أكثر من رائعة يجب عليك استغلالها بطريقة جيدة لتحقيق أقصى استفادة من الممرات وكسر رتابتها لأنها تعطى اتساعاً بشكل جيد جداً، أمر أخر يمكنك استغلاله في الممرات لأضافة أقصى استفادة منها وهو استغلال الخطوط العمودية في الجدران خاصةً إذا كان السقف في مستوى منخفض، أحرص إيضاً على النوافذ ذات الزجاج المنعكس لأنها تساعد في خلق مساحات للممرات .

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