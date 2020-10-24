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المنازل الصغيرة: أروع 13 نموذج يمكن أن تراهم في حياتك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Recreatie woning, 2by4-architects 2by4-architects منازل
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بمرور الأيام، ومع الزيادة الكبيرة التي تشهدها أعداد السكان، زاد التوجه في الفترة الأخيرة نحو بناء المنازل الصغيرة، لأنها استثمار كبير بتكلفة أقل من نظيراتها المنازل الكبيرة، لكنها، بطبيعة الحال، تتطلب قدر كبير من الإبداع والاحترافية خاصة فيما يتعلق بالمساحات وتقسيمها بشكل ذكي.

لذلك على المصممين أن يكونوا مبدعين في تقسيم تلك المنازل؛ حتى يتم استغلال كل ركن فيها بالشكل الأمثل. من هذا المنطلق، دعونا نعرض عليكم تشكيلة من أروع المنازل الصغيرة، بتصاميم جديدة ومتنوعة!

منزل أنيق من طابقين

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يقع هذا المنزل الأنيق في الغابة وصمم كمكان لقضاء العطلات لعائلة صغيرة، وكما نلاحظ في الصورة المعرضة أنه قد تم الاعتماد في بناءه على الأخشاب بشكل أساسي مع واجهة خشبية على المدخل الرئيسي، أما عن سقف المنزل، فالتصميم المنحدر نجح في أن يمنحه مظهرًا ساحرًا لطيفًا.

بسيط لكن متكامل

DreiRaumHaus, +studio moeve architekten bda +studio moeve architekten bda منازل
+studio moeve architekten bda

+studio moeve architekten bda
+studio moeve architekten bda
+studio moeve architekten bda

تم بناء هذا المنزل المكون من طابق واحد بعناصر تصميم بسيطة ومتكاملة في نفس الوقت، وستجد أنه مزود بكسوة خارجية أنيقة من الخشب. لقد صمم الخبراء الواجهة الخارجية للمنزل بصورة أفقية تتناقض بشكل رائع مع المناظر الطبيعية المحيطة.

منزل على الطراز الأوروبي

Woning te Vreeland, ScanaBouw BV ScanaBouw BV منازل
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

نجد أن أكثر ما يميز ذلك التصميم هو سقفه المائل والنافذة البارزة منه، لقد اختار المصممون أيضًا مزيج الجدران البيضاء مع الواجهة الخشبية مما يعطي لك إحساسا بالهدوء والراحة النفسية.

منزل عصري لعائلة صغيرة

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

مع تصميمه البسيط والأنيق، يأتي هذا المنزل كنسخة عصرية ومتطورة من المنازل الريفية، تضيف النوافذ الكبيرة جنبًا إلى جنب مع الجدران ذات اللون الأبيض والأسقف الرمادية المزيد من السحر على هذا التصميم الرائع.

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واجهة حجرية استثنائية

Maison lumineuse et écologique. , ARTERRA ARTERRA منازل حجر Grey
ARTERRA

ARTERRA
ARTERRA
ARTERRA

مع سقفه المنحدر الأنيق، والألوان الرمادية المحايدة، والجدران المكسوة بالأحجار البارزة، يبدو هذا المنزل أنيقًا للغاية، كما أنه يوفر لمستخدميه إقامة مريحة تسمح بدخول أشعة الشمس بكل حرية.

مثالي للتأمل

Recreatie woning, 2by4-architects 2by4-architects منازل
2by4-architects

2by4-architects
2by4-architects
2by4-architects

هذا المنزل هو واحد من التصاميم المفضلة لدينا، حيث تم تصميمه على هيئة كوخ ولكن بطريقة عصرية أنيقة، ونجد أن الواجهة الزجاجية الكبيرة تتيح لمستخدميه الإحساس بالاتساع وكذلك الاستمتاع بالطبيعة المحيطة.

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تصميم يلائم ميزانيتك

青木平の家, 岩川アトリエ 岩川アトリエ منازل
岩川アトリエ

岩川アトリエ
岩川アトリエ
岩川アトリエ

تم تصميم هذا المنزل وهو عبارة عن مبنى بسيط من طابق واحد مع مساحة خارجية متواضعة. ومن أجل ملاءمته للميزانية ، اختار المهندسون المعماريون الجدران الجاهزة بالإضافة إلى مواد التسقيف سابقة الصُنع.

تناغم مثالي بين الطبيعة وتطور العصر

Haus Wannsee, Müllers Büro Müllers Büro منازل
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

تم تصميم هذا المنزل بطريقة تجعله يحتوي على أفضل ما في أعمال البناء بالطوب المكشوف ومزجه مع الواجهة الخشبية ،التي تعطي شعورا رائعا بالمزج بين عناصر الطبيعة مع خامات من صنع الإنسان.

تصميم ريفي بسيط

maison F, Lode Architecture Lode Architecture منازل
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

تم تصميم هذا المنزل الريفي كملاذ للعائلة أثناء قضاء العطلات للاستجمام، فهو يوفر لهم مكانا دافئًا محاطاً بالمناظر الطبيعية الخلابة،

تمتزج العناصر الديكورية في هذا التصميم بشكل رائع من حيث الأسقف المنحدرة مع الواجهة الخشبية والفناء الخارجي الأنيق.

مناسب للمساحات الواسعة

가평 네모정자집, 리슈건축 리슈건축 منازل
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

يبدو هذا المنزل الحديث بنوافذه غير التقليدية والشرفة في الطابق الأول ساحراً للغاية، لقد أحببنا أيضًا التراس الخارجي الكبير ، فهو يتسع لعدد كبير من الأصدقاء أو العائلة لاقامة حفلات الشواء .

منزل المقصورة

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company بلكونة أو شرفة
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

يحتوي هذا المنزل الصغير على مقصورة أمامية رائعة، ونجد أيضا الشرفة الصغيرة التي تفتح على المنزل مما يمنحك شعورًا بمساحة أكبر،

مع توزيع رائع للنوافذ مما يسمح بدخول آشعة الشمس لجميع الغرف.

مزيج من عدة تصاميم

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH منازل
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

يشتمل هذا المنزل على العديد من الأساليب المعمارية المختلفة بطريقة متناغمة، فالواجهة الخشبية الملساء مع الأسقف الأفقية تعطي شعورا متناسق فيما بينهم بينما يضفي اللون الأبيض مزيدا من التفاؤل على ألوان الأخشاب.

منزل أم مصنع؟

守山の家, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi منازل
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

هذا المنزل الصناعي يعد خيارا جريئا لمحبي الاختلاف، فالواجهة الرمادية مع طريقة تصميم النوافذ يعد أسلوب غير تقليدي في تصميم المنازل.

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