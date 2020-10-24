المنازل الصغيرة: أروع 13 نموذج يمكن أن تراهم في حياتك

بمرور الأيام، ومع الزيادة الكبيرة التي تشهدها أعداد السكان، زاد التوجه في الفترة الأخيرة نحو بناء المنازل الصغيرة، لأنها استثمار كبير بتكلفة أقل من نظيراتها المنازل الكبيرة، لكنها، بطبيعة الحال، تتطلب قدر كبير من الإبداع والاحترافية خاصة فيما يتعلق بالمساحات وتقسيمها بشكل ذكي.
لذلك على المصممين أن يكونوا مبدعين في تقسيم تلك المنازل؛ حتى يتم استغلال كل ركن فيها بالشكل الأمثل. من هذا المنطلق، دعونا نعرض عليكم تشكيلة من أروع المنازل الصغيرة، بتصاميم جديدة ومتنوعة!
يقع هذا المنزل الأنيق في الغابة وصمم كمكان لقضاء العطلات لعائلة صغيرة، وكما نلاحظ في الصورة المعرضة أنه قد تم الاعتماد في بناءه على الأخشاب بشكل أساسي مع واجهة خشبية على المدخل الرئيسي، أما عن سقف المنزل، فالتصميم المنحدر نجح في أن يمنحه مظهرًا ساحرًا لطيفًا.
تم بناء هذا المنزل المكون من طابق واحد بعناصر تصميم بسيطة ومتكاملة في نفس الوقت، وستجد أنه مزود بكسوة خارجية أنيقة من الخشب. لقد صمم الخبراء الواجهة الخارجية للمنزل بصورة أفقية تتناقض بشكل رائع مع المناظر الطبيعية المحيطة.
نجد أن أكثر ما يميز ذلك التصميم هو سقفه المائل والنافذة البارزة منه، لقد اختار المصممون أيضًا مزيج الجدران البيضاء مع الواجهة الخشبية مما يعطي لك إحساسا بالهدوء والراحة النفسية.
مع تصميمه البسيط والأنيق، يأتي هذا المنزل كنسخة عصرية ومتطورة من المنازل الريفية، تضيف النوافذ الكبيرة جنبًا إلى جنب مع الجدران ذات اللون الأبيض والأسقف الرمادية المزيد من السحر على هذا التصميم الرائع.
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مع سقفه المنحدر الأنيق، والألوان الرمادية المحايدة، والجدران المكسوة بالأحجار البارزة، يبدو هذا المنزل أنيقًا للغاية، كما أنه يوفر لمستخدميه إقامة مريحة تسمح بدخول أشعة الشمس بكل حرية.
هذا المنزل هو واحد من التصاميم المفضلة لدينا، حيث تم تصميمه على هيئة كوخ ولكن بطريقة عصرية أنيقة، ونجد أن الواجهة الزجاجية الكبيرة تتيح لمستخدميه الإحساس بالاتساع وكذلك الاستمتاع بالطبيعة المحيطة.
تم تصميم هذا المنزل وهو عبارة عن مبنى بسيط من طابق واحد مع مساحة خارجية متواضعة. ومن أجل ملاءمته للميزانية ، اختار المهندسون المعماريون الجدران الجاهزة بالإضافة إلى مواد التسقيف سابقة الصُنع.
تم تصميم هذا المنزل بطريقة تجعله يحتوي على أفضل ما في أعمال البناء بالطوب المكشوف ومزجه مع الواجهة الخشبية ،التي تعطي شعورا رائعا بالمزج بين عناصر الطبيعة مع خامات من صنع الإنسان.
تم تصميم هذا المنزل الريفي كملاذ للعائلة أثناء قضاء العطلات للاستجمام، فهو يوفر لهم مكانا دافئًا محاطاً بالمناظر الطبيعية الخلابة،
تمتزج العناصر الديكورية في هذا التصميم بشكل رائع من حيث الأسقف المنحدرة مع الواجهة الخشبية والفناء الخارجي الأنيق.
يبدو هذا المنزل الحديث بنوافذه غير التقليدية والشرفة في الطابق الأول ساحراً للغاية، لقد أحببنا أيضًا التراس الخارجي الكبير ، فهو يتسع لعدد كبير من الأصدقاء أو العائلة لاقامة حفلات الشواء .
يحتوي هذا المنزل الصغير على مقصورة أمامية رائعة، ونجد أيضا الشرفة الصغيرة التي تفتح على المنزل مما يمنحك شعورًا بمساحة أكبر،
مع توزيع رائع للنوافذ مما يسمح بدخول آشعة الشمس لجميع الغرف.
يشتمل هذا المنزل على العديد من الأساليب المعمارية المختلفة بطريقة متناغمة، فالواجهة الخشبية الملساء مع الأسقف الأفقية تعطي شعورا متناسق فيما بينهم بينما يضفي اللون الأبيض مزيدا من التفاؤل على ألوان الأخشاب.
هذا المنزل الصناعي يعد خيارا جريئا لمحبي الاختلاف، فالواجهة الرمادية مع طريقة تصميم النوافذ يعد أسلوب غير تقليدي في تصميم المنازل.