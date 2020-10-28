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12 حديقة داخلية يمكن أن تضيف الكثير لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Lennox Gardens, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD بيت زجاجي
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إضافة النباتات إلى منزلك من اللمسات الديكورية الهامة التي تمنحك الشعور بالانتعاش، لذلك عند تصميم حديقة داخلية بالمنزل، فمن المؤكد أنها تجعله نابضًا بالحياة، كما تجدد إطلالته خاصة إن كان بتصميم تقليدي نوعًا ما.

لهذا السبب، اخترنا لك اليوم مجموعة كبيرة ومتنوعة من التصاميم التي تناسب ذوقك للحدائق المنزلية، كفيلة بأن تدفعك لتصميم واحدة الآن بمنزلك، فتعال معنا الآن في جولة تصويرية للاطلاع على تلك الأفكار المذهلة..

فكرة غير تقليدية

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

قد يصيبك الاندهاش عند رؤية هذا التصميم، فليس من الشائع إقامة حديقة داخلية تطل على المرحاض، ولكن إذا امعنت التفكير قليلا ستجد أنها تعطي شكلا مميزا ومتفردا للتصميم، يحتوي هذا الحمام بالتأكيد على واحدة من أفضل الحدائق الداخلية التي ستراها.

حديقة الدرج

Residence for the Unknown Client, LIJO.RENY.architects LIJO.RENY.architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
LIJO.RENY.architects

Residence for the Unknown Client

LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects

يحتوي هذا المنزل الفريد على فناء داخلي به عدد قليل من أشجار الخيزران الرائعة، لذا قام المهندسون المعماريون بتركيب هذه النافذة الداخلية التي تسمح لك بالاستمتاع بالجزء العلوي من الحديقة أثناء استخدام الدرج.

تصميم ريفي مميز

thuis aan de Amstel by studio Noun, studio Noun studio Noun مساحات تجارية مطاعم
studio Noun

studio Noun
studio Noun
studio Noun

أحيانا تكون البساطة هي أفضل الخيارات، لذا من دواعي سرورنا أن نقدم هذه الحديقة الداخلية البسيطة والأنيقة، وهي مستوحاه من الأسلوب الريفي الهادئ، ونجد أن النباتات المُعلّقة على الفرع الخشبي تعمل على توفير المساحات بالمنزل.

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لمسات من الأناقة والرقي

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura تصميم مساحات داخلية حجر Multicolored
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

يحتوي هذا المنزل المصمم على الطراز الهندي على حديقة داخلية صغيرة ، ولكنها متميزة حقا، حيث يضيف الجدار الخشبي الفريد والسقف عناصر زخرفية متكاملة تتماشى مع باقي أجزاء التصميم ، ويمكنك إنشاء هذا النوع من الحدائق الداخلية باستخدام بعض النباتات المزروعة داخل إصيص الزراعة.

جدار من النباتات

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

قبل أن تقرر أي تصميم للحدائق ستختار ، عليك رؤية هذا الإبداع الفريد الذي يعتمد على زراعة العديد من النباتات على جدار واحد، تحظى هذه النماذج العصرية بشعبية كبيرة في الوقت الحالي وتضيف مظهرًا حيويا ومنعشا إلى المنزل.

ركن مثالي للاسترخاء

Kofunaki House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

تحظى الحدائق الصغيرة المصممة بهذه الطريقة على إقبال كبير من قِبَل أصحاب المنازل ، حيث يسهل الحفاظ على نظافتها وتحقيق أقصى استفادة من زوايا المنزل التي غالبًا ما يتم إهمالها.

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حديقة البيت الزجاجي

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

يمكنك رؤية هذه الحديقة الرائعة من جميع الاتجاهات ، بفضل الجدران الزجاجية التي تحيط بها من جميع الاتجاهات، ويشبه هذا التصميم الصوبة الزجاجية إلى حد كبير، ويتيح لك اختيار مجموعة متنوعة من النباتات ذات الارتفاعات المختلفة.

حديقة تحت الماء

Villa Riviera Aquarium Architecture غرفة السفرة
Aquarium Architecture

Villa Riviera

Aquarium Architecture
Aquarium Architecture
Aquarium Architecture

نرى أن هذا التصميم هو واحد من أفضل النماذج لصنع حديقة داخلية دون الحاجة إلى مساحات واسعة، تم بناء صندوق زجاجي كحوض الأسماك في الحائط وبإضاءة لتتمكن من الاستمتاع بها ليلاً ونهارًا.

حديقة سطح المنزل

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta بيت زجاجي
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

ستعطي هذه الحديقة لسطح منزلك مظهرا مثاليا خاليا من الفوضى، وقام المصممون بالاستغلال الأمثل للأماكن المهملة كأسطح المنازل، فكر جيدا في هذا التصميم لانه قد يناسبك للغاية.

حديقة ملكية

Residência Paineiras, Ambiento Arquitetura Ambiento Arquitetura بيت زجاجي خشب Wood effect
Ambiento Arquitetura

Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura
Ambiento Arquitetura

يمكنك إضافة بعض التفاصيل الخشبية مثل حوامل النباتات وبعض المقاعد التي تجعل حديقتك تبدو ملكية، ولكن عليك معالجة تلك العناصر الخشبية بمادة عازلة تمنع إصابتها بالرطوبة أثناء ري النباتات .

مليئة بالحيوية والانتعاش

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام ورق الجدران لتزيين حديقتك الداخلية ، فهو يعد اتجاه جديدا للتصميمات، يضفي ورق الحائط هنا روحا جديدة للمكان وحافزا للانطلاق.

حدائق عصرية

Lennox Gardens, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD بيت زجاجي
Maxmar Construction LTD

Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD

يمكنك إنشاء نموذجا حديثا وعصريا لحديقتك من خلال دمجها مع أثاث المنزل، فيمكنك إنشاء طاولة وبعض المقاعد للاستمتاع بهذا الجو الرائع.

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