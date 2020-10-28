12 حديقة داخلية يمكن أن تضيف الكثير لمنزلك

إضافة النباتات إلى منزلك من اللمسات الديكورية الهامة التي تمنحك الشعور بالانتعاش، لذلك عند تصميم حديقة داخلية بالمنزل، فمن المؤكد أنها تجعله نابضًا بالحياة، كما تجدد إطلالته خاصة إن كان بتصميم تقليدي نوعًا ما.
لهذا السبب، اخترنا لك اليوم مجموعة كبيرة ومتنوعة من التصاميم التي تناسب ذوقك للحدائق المنزلية، كفيلة بأن تدفعك لتصميم واحدة الآن بمنزلك، فتعال معنا الآن في جولة تصويرية للاطلاع على تلك الأفكار المذهلة..
قد يصيبك الاندهاش عند رؤية هذا التصميم، فليس من الشائع إقامة حديقة داخلية تطل على المرحاض، ولكن إذا امعنت التفكير قليلا ستجد أنها تعطي شكلا مميزا ومتفردا للتصميم، يحتوي هذا الحمام بالتأكيد على واحدة من أفضل الحدائق الداخلية التي ستراها.
يحتوي هذا المنزل الفريد على فناء داخلي به عدد قليل من أشجار الخيزران الرائعة، لذا قام المهندسون المعماريون بتركيب هذه النافذة الداخلية التي تسمح لك بالاستمتاع بالجزء العلوي من الحديقة أثناء استخدام الدرج.
أحيانا تكون البساطة هي أفضل الخيارات، لذا من دواعي سرورنا أن نقدم هذه الحديقة الداخلية البسيطة والأنيقة، وهي مستوحاه من الأسلوب الريفي الهادئ، ونجد أن النباتات المُعلّقة على الفرع الخشبي تعمل على توفير المساحات بالمنزل.
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يحتوي هذا المنزل المصمم على الطراز الهندي على حديقة داخلية صغيرة ، ولكنها متميزة حقا، حيث يضيف الجدار الخشبي الفريد والسقف عناصر زخرفية متكاملة تتماشى مع باقي أجزاء التصميم ، ويمكنك إنشاء هذا النوع من الحدائق الداخلية باستخدام بعض النباتات المزروعة داخل إصيص الزراعة.
قبل أن تقرر أي تصميم للحدائق ستختار ، عليك رؤية هذا الإبداع الفريد الذي يعتمد على زراعة العديد من النباتات على جدار واحد، تحظى هذه النماذج العصرية بشعبية كبيرة في الوقت الحالي وتضيف مظهرًا حيويا ومنعشا إلى المنزل.
تحظى الحدائق الصغيرة المصممة بهذه الطريقة على إقبال كبير من قِبَل أصحاب المنازل ، حيث يسهل الحفاظ على نظافتها وتحقيق أقصى استفادة من زوايا المنزل التي غالبًا ما يتم إهمالها.
يمكنك رؤية هذه الحديقة الرائعة من جميع الاتجاهات ، بفضل الجدران الزجاجية التي تحيط بها من جميع الاتجاهات، ويشبه هذا التصميم الصوبة الزجاجية إلى حد كبير، ويتيح لك اختيار مجموعة متنوعة من النباتات ذات الارتفاعات المختلفة.
نرى أن هذا التصميم هو واحد من أفضل النماذج لصنع حديقة داخلية دون الحاجة إلى مساحات واسعة، تم بناء صندوق زجاجي كحوض الأسماك في الحائط وبإضاءة لتتمكن من الاستمتاع بها ليلاً ونهارًا.
ستعطي هذه الحديقة لسطح منزلك مظهرا مثاليا خاليا من الفوضى، وقام المصممون بالاستغلال الأمثل للأماكن المهملة كأسطح المنازل، فكر جيدا في هذا التصميم لانه قد يناسبك للغاية.
يمكنك إضافة بعض التفاصيل الخشبية مثل حوامل النباتات وبعض المقاعد التي تجعل حديقتك تبدو ملكية، ولكن عليك معالجة تلك العناصر الخشبية بمادة عازلة تمنع إصابتها بالرطوبة أثناء ري النباتات .
يمكنك استخدام ورق الجدران لتزيين حديقتك الداخلية ، فهو يعد اتجاه جديدا للتصميمات، يضفي ورق الحائط هنا روحا جديدة للمكان وحافزا للانطلاق.
يمكنك إنشاء نموذجا حديثا وعصريا لحديقتك من خلال دمجها مع أثاث المنزل، فيمكنك إنشاء طاولة وبعض المقاعد للاستمتاع بهذا الجو الرائع.