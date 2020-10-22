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14 تصميم ذكي للسلالم تناسب منزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
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تصميماتها المبتكرة ستكسب ثناءك وتشجعك على تنفيذها بمنزلك، فإذا كان لديك منزل به أكثر من طابق فستحتاج إلى سلالم للتنقل بين الأدوار المختلفة، ولكن ماذا لو كان منزلك صغيرًا ولا يمكنه استيعاب السلالم بمساحتها المعروفة، إذا كنت تعاني من تلك المشكلة فأنت محظوظ لأننا سنساعدك في حلها..

من هذا المنطلق، بحثنا لك عن أجمل تصاميم السلالم التي تناسب المساحات الصغيرة، وجمعنا لك أفضلها فيما يلي في كتاب الأفكار هذا، لتجد من بينها ما يناسب ذوقك الخاص سواء كان عصري أو كلاسيكي، بسيط أو فخم.

سلالم عائمة

apartament dwupoziomowy, ENDE marcin lewandowicz ENDE marcin lewandowicz الممر الحديث، المدخل و الدرج
ENDE marcin lewandowicz

ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz
ENDE marcin lewandowicz

تعتبر السلالم العائمة مناسبة جدًا للمنازل الصغيرة ، لأنها تترك مساحة كبيرة تحتها للاستفادة منها بطرق مختلفة، لا يخلق هذا التصميم أي نوع من الفوضى، كما أنه لا يشغل حيز كبير من المنزل، بالإضافة أنه يبدو كقطعة فنية جميلة تجذب انتباه من يراها.

السلالم المعلقة لمنزل مثالي

VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

تم بناء هذا الدرج الأنيق بشكل لا يصدق داخل منزل صغير من ثلاثة طوابق، ويتيح لك الوصول إلى جميع الطوابق دون عناء، وتلك الدرجات الخشبية تُشعرك بالبهجة والراحة، فهي مثالية لعائلة شابة.

السلالم الحلزونية

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يتناسب هذا المبتكر تمامًا مع ذلك المنزل الصغير، كما أنه يتناغم بطريقة مثالية مع تلك الديكورات العصرية، فهو يشبه موج البحر في منتصف المدخل، ويضيف هذا التصميم مزيد من الجرأة والإنطلاق إلى منزلك.

ذكي وعصري

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes الممر والمدخل
Vallribera Arquitectes

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

يزيد هذا التصميم الذكي من جمال المنزل، ويوفر أيضا مساحة هائلة يمكن استخدامها بطرق مختلفة، فالسلم هنا يقوم بوظيفته الكلاسيكية بجانب شكله العصري والفريد، كما أنه لا يحتاج إلى ميزانية مرتفعة تفوق امكانياتك.

نموذج هندسي فريد

末広通の家, 株式会社kotori 株式会社kotori الممر الحديث، المدخل و الدرج
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

يمكن أن تكون أصغر المساحات كافية لتنفيذ السلم عندما يكون التصميم بهذا الشكل والأناقة، فهو يحتوي على جميع العناصر الأساسية من حيث السلامة والأمان، ونعتقد أن هذا هو التصميم الأمثل لأصغر المساحات على الإطلاق.

سلم على الطراز الألماني

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

يستوحي هذا السلم تصميمه من المعمار الألماني، فإذا أمعنت النظر في ذلك النموذج ستجد أنه لا يعتير سلم فحسب بل يمكن استخدام درجاته كأرفف لتخزين ما تريد، وطاولة يمكن استخدامها للدراسة أو تناول الطعام، فهو تصميم ديناميكي وعملي إلى حد كبير.

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فكرة غير تقليدية

., 藤田大海建築設計事務所 藤田大海建築設計事務所 الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
藤田大海建築設計事務所

藤田大海建築設計事務所
藤田大海建築設計事務所
藤田大海建築設計事務所

اختار أصحاب هذا المنزل هذه السلالم الحلزونية الفريدة لإضفاء طابع عصري على تصميم المنزل، وهو مناسب تماما لتلك المساحة الصغيرة، كما أن الأخشاب المستخدمة في تصميم ذلك السلم تضيف لمسة من الدفء والكلاسيكية إلى المكان.

سلالم وردية رقيقة

1m2 by EeStairs® - Space Saving Staircase, EeStairs | Stairs and balustrades EeStairs | Stairs and balustrades سلالم وأروقة سلالم
EeStairs | Stairs and balustrades

1m2 by EeStairs® – Space Saving Staircase

EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades

السلالم الملونة ليست شيئًا نراه كل يوم، ويناسب ذلك السلم المعدني المساحة الضيقة الموجود بها، وهو مناسب تماما للمنازل العصرية، كما أنه يتسم بالمتانة والوظائف الجمالية في نفس الوقت.

سلم عملي بسيط

和泉の家, nobuyoshi hayashi nobuyoshi hayashi غرفة المعيشة
nobuyoshi hayashi

nobuyoshi hayashi
nobuyoshi hayashi
nobuyoshi hayashi

نعود مرة أخرى للتصميمات العملية للسلالم، وفي هذا النموذج نجد أن السلم يتناغم مع باقي الديكورات الخشبية للمنزل، فتشعر أنه جزء لا يتجزأ من المكان، كما أن ذلك الحيز الصغير الذي يشغله لن يحدث الكثير من الفوضى.

قطعة فنية داخل منزلك

下小鳥の家, 桐山和広建築設計事務所 桐山和広建築設計事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
桐山和広建築設計事務所

桐山和広建築設計事務所
桐山和広建築設計事務所
桐山和広建築設計事務所

يمكنك أن تلاحظ الطريقة الفنية الرائعة التي تم بها تصميم هذا السلم، فذلك الشكل الحلزوني الانسيابي يضيف الكثير من التناغم إلى باقي عناصر الديكور، وتساعد الجدران الأسمنتية المكشوفة على إظهار السلم كقطعة فنية فريدة.

أبيض وأسود

kc2 residence (boundary between the urban and the nature), 久保田建設一級建築士事務所 久保田建設一級建築士事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
久保田建設一級建築士事務所

久保田建設一級建築士事務所
久保田建設一級建築士事務所
久保田建設一級建築士事務所

يشغل هذا السلم الحد الأدنى من مساحة المنزل، وهو بلا شك أمر مهم جدًا للمنازل ذات المساحات المحدودة، كما أنه يتناسب مع عناصر الديكور من حيث الأسلوب والألوان.

يناسب جميع المساحات

玄燈舎, 傳寶慶子建築研究所 傳寶慶子建築研究所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
傳寶慶子建築研究所

傳寶慶子建築研究所
傳寶慶子建築研究所
傳寶慶子建築研究所

تم تصميم درجات ذلك السلم الحلزوني المميز على شكل المثلث، والملفت للنظر أيضا أنه موجود في منزل ذات مساحة واسعة، ولكنه سيلائم منزلك الصغير أيضا، والنوافذ الزجاجية بجانب هذا السلم تتيح لك فرصة مشاهدة الطبيعة الخلابة في الخارج.

تخطى حدود الإبداع

布師田の家 -Life with Cats-, 有限会社 橋本設計室 有限会社 橋本設計室 الممر الحديث، المدخل و الدرج
有限会社 橋本設計室

有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室
有限会社 橋本設計室

قد تشعر بالاندهاش عند رؤية ذلك السلم، لذلك يصعب تسميته سلم تقليدي، فتصميمه الفريد يشبه جدار التسلق، وتحتاج بالتأكيد إلى أن تكون رياضيا لتصعد درجاته، لكنه يفي بالغرض على أي حال ويسمح لك بالتنقل بين طوابق المنزل.

درجات بارزة

House in Tamatsu（玉津の住宅）, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio الممر والمدخل
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio

井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio

تعتبر السلالم البارزة من الحائط هي إضافة عصرية للمنازل، فتشعر في هذا التصميم إنك تعيش بأحد سفن الفضاء، سيكون هذا التصميم الذكي بالتأكيد فكرة رائعة لمنزلك الصغير.

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