14 تصميم ذكي للسلالم تناسب منزلك الصغير

تصميماتها المبتكرة ستكسب ثناءك وتشجعك على تنفيذها بمنزلك، فإذا كان لديك منزل به أكثر من طابق فستحتاج إلى سلالم للتنقل بين الأدوار المختلفة، ولكن ماذا لو كان منزلك صغيرًا ولا يمكنه استيعاب السلالم بمساحتها المعروفة، إذا كنت تعاني من تلك المشكلة فأنت محظوظ لأننا سنساعدك في حلها..

من هذا المنطلق، بحثنا لك عن أجمل تصاميم السلالم التي تناسب المساحات الصغيرة، وجمعنا لك أفضلها فيما يلي في كتاب الأفكار هذا، لتجد من بينها ما يناسب ذوقك الخاص سواء كان عصري أو كلاسيكي، بسيط أو فخم.