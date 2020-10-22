14 تصميم ذكي للسلالم تناسب منزلك الصغير

تصميماتها المبتكرة ستكسب ثناءك وتشجعك على تنفيذها بمنزلك، فإذا كان لديك منزل به أكثر من طابق فستحتاج إلى سلالم للتنقل بين الأدوار المختلفة، ولكن ماذا لو كان منزلك صغيرًا ولا يمكنه استيعاب السلالم بمساحتها المعروفة، إذا كنت تعاني من تلك المشكلة فأنت محظوظ لأننا سنساعدك في حلها..
من هذا المنطلق، بحثنا لك عن أجمل تصاميم السلالم التي تناسب المساحات الصغيرة، وجمعنا لك أفضلها فيما يلي في كتاب الأفكار هذا، لتجد من بينها ما يناسب ذوقك الخاص سواء كان عصري أو كلاسيكي، بسيط أو فخم.
تعتبر السلالم العائمة مناسبة جدًا للمنازل الصغيرة ، لأنها تترك مساحة كبيرة تحتها للاستفادة منها بطرق مختلفة، لا يخلق هذا التصميم أي نوع من الفوضى، كما أنه لا يشغل حيز كبير من المنزل، بالإضافة أنه يبدو كقطعة فنية جميلة تجذب انتباه من يراها.
تم بناء هذا الدرج الأنيق بشكل لا يصدق داخل منزل صغير من ثلاثة طوابق، ويتيح لك الوصول إلى جميع الطوابق دون عناء، وتلك الدرجات الخشبية تُشعرك بالبهجة والراحة، فهي مثالية لعائلة شابة.
يتناسب هذا المبتكر تمامًا مع ذلك المنزل الصغير، كما أنه يتناغم بطريقة مثالية مع تلك الديكورات العصرية، فهو يشبه موج البحر في منتصف المدخل، ويضيف هذا التصميم مزيد من الجرأة والإنطلاق إلى منزلك.
يزيد هذا التصميم الذكي من جمال المنزل، ويوفر أيضا مساحة هائلة يمكن استخدامها بطرق مختلفة، فالسلم هنا يقوم بوظيفته الكلاسيكية بجانب شكله العصري والفريد، كما أنه لا يحتاج إلى ميزانية مرتفعة تفوق امكانياتك.
يمكن أن تكون أصغر المساحات كافية لتنفيذ السلم عندما يكون التصميم بهذا الشكل والأناقة، فهو يحتوي على جميع العناصر الأساسية من حيث السلامة والأمان، ونعتقد أن هذا هو التصميم الأمثل لأصغر المساحات على الإطلاق.
يستوحي هذا السلم تصميمه من المعمار الألماني، فإذا أمعنت النظر في ذلك النموذج ستجد أنه لا يعتير سلم فحسب بل يمكن استخدام درجاته كأرفف لتخزين ما تريد، وطاولة يمكن استخدامها للدراسة أو تناول الطعام، فهو تصميم ديناميكي وعملي إلى حد كبير.
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اختار أصحاب هذا المنزل هذه السلالم الحلزونية الفريدة لإضفاء طابع عصري على تصميم المنزل، وهو مناسب تماما لتلك المساحة الصغيرة، كما أن الأخشاب المستخدمة في تصميم ذلك السلم تضيف لمسة من الدفء والكلاسيكية إلى المكان.
السلالم الملونة ليست شيئًا نراه كل يوم، ويناسب ذلك السلم المعدني المساحة الضيقة الموجود بها، وهو مناسب تماما للمنازل العصرية، كما أنه يتسم بالمتانة والوظائف الجمالية في نفس الوقت.
نعود مرة أخرى للتصميمات العملية للسلالم، وفي هذا النموذج نجد أن السلم يتناغم مع باقي الديكورات الخشبية للمنزل، فتشعر أنه جزء لا يتجزأ من المكان، كما أن ذلك الحيز الصغير الذي يشغله لن يحدث الكثير من الفوضى.
يمكنك أن تلاحظ الطريقة الفنية الرائعة التي تم بها تصميم هذا السلم، فذلك الشكل الحلزوني الانسيابي يضيف الكثير من التناغم إلى باقي عناصر الديكور، وتساعد الجدران الأسمنتية المكشوفة على إظهار السلم كقطعة فنية فريدة.
يشغل هذا السلم الحد الأدنى من مساحة المنزل، وهو بلا شك أمر مهم جدًا للمنازل ذات المساحات المحدودة، كما أنه يتناسب مع عناصر الديكور من حيث الأسلوب والألوان.
تم تصميم درجات ذلك السلم الحلزوني المميز على شكل المثلث، والملفت للنظر أيضا أنه موجود في منزل ذات مساحة واسعة، ولكنه سيلائم منزلك الصغير أيضا، والنوافذ الزجاجية بجانب هذا السلم تتيح لك فرصة مشاهدة الطبيعة الخلابة في الخارج.
قد تشعر بالاندهاش عند رؤية ذلك السلم، لذلك يصعب تسميته سلم تقليدي، فتصميمه الفريد يشبه جدار التسلق، وتحتاج بالتأكيد إلى أن تكون رياضيا لتصعد درجاته، لكنه يفي بالغرض على أي حال ويسمح لك بالتنقل بين طوابق المنزل.
تعتبر السلالم البارزة من الحائط هي إضافة عصرية للمنازل، فتشعر في هذا التصميم إنك تعيش بأحد سفن الفضاء، سيكون هذا التصميم الذكي بالتأكيد فكرة رائعة لمنزلك الصغير.