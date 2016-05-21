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فن الأصلاح والأعمار قبل وبعد

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة السفرة
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عادةً ما نسعى لفكرة الأصلاح والتعمير لمنازلنا التي تعتبر عنصر من عناصر الراحة لنا في هذة الحياة، ربما هناك من يسعى لأعادة أصلاح المنزل بغرض التجديد وكسر الروتين، وهناك من يضطر مجبراً للأصلاح بسبب حادث أو أمر مشابه يجعلك تضطر لأستنزاف بعض الاموال للأصلاح تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة

المظاهر دائماً خادعة

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لذلك اياً كانت اتجاهاتك في تعمير وأصلاح منزلك سواء بغرض التغيير أو بسبب حادث، إليك اليوم في هذا المقال  مثالا على إعادة إصلاح وتعمير منزل قديم، مع كيفية استغلال كل ركن من أركان البيت بشكل جيد ومبتكر ستجعلك تندهش من النتائج المذهلة حقاً في عملية الأصلاح، خاصة أن واجهة هذا المنزل ليس لها اى صلة بتصميم المنزل من الداخل الذى هو على عكس المتوقع مدهش بأمكانياته الضخمة وتصميمه الراقي ، فعندما تنظر لهذا البيت من الخارج للوهلة الاولى تعتقد أنه بالداخل لا يصلح للمعيشة بالمرة، لكن المظاهر دائماً خادعة.

لا مفر من الأصلاح

homify منازل
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واجهة المنزل تعطى دائماً الأنطباع الاول لمنزلك والأنطباع الاول يدوم ، فالواجهات المهملة تدل وتعطى انطباعاً  على أن المنزل من الداخل مهمل إيضاً، فواجهة هذا المنزل قد أظهرت الأهمال والتدهور ولكن هذا لا يعني أن إصلاح هذة الواجهة ليست بالأمر المستحيل بالمرة، لذلك قام المهندسون المعماريون بوضع خطة تصميم مبتكرة من أجل خلق أفضل توازن مثالى بين المواد المستخدمة وألوان الواجهة في محاولة لأستغلال الأمكانيات الكاملة لكل ركن من اركان هذا المنزل حتى وأن كانت تبدو مدمرة تماماً. 

المنزل يفاجئنا الأن

homify منازل
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homify
homify

وبعد محاولات التعميير والأصلاح واستغلال كل الأمكانيات الممكنة في محاولة أصلاح الواجهة، يفاجئنا المنزل بواجهة أكثر تمبيز واختلاف من خلال استغلال الأركان الهيكلية وتوسيع فتحات الجدار للسماح باعادة توزيع المساحات الداخلية للمنزل وهدم  الجدار المركزي وأعادة تقسيم المنزل من الداخل من أجل السماح بمرور الضوء والهواء في المنزل بشكل أفضل، استغلال المساحات والأمكانيات المتاحة هى النقطة الهامة جداً الذى استعان بها المصممون من أجل أعادة احياء واصلاح هذا المنزل ليصبح على ما هو عليه، كما حرص إيضاً المصممون في هذا التصميم بتعديل منطقة وقوف السيارات.

فقر الديكور

homify غرفة السفرة
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homify
homify
homify

استغلال الديكور بطريقة مبدعة في التصميم هو ما يفتقر إلية هذا المنزل في تصميمه بشكل ملحوظ، فجاء استخدام الأثاث بشكل أصغر حجماًً من المساحة الأساسية للمكان كما جاء اختيار طاولة الطعام بتصميم باهت يفتقر إلى الأبداع والسطوع وعدم التنسيق بشكل جيد بين الألوان المختلفة للأثاث، كما أن الأضاءة سيئة جداً، فالمكان بحاجة إلى اعادة تنسيق الأثاث وأضافة لمسة جمالية مختلفة.

فن استغلال الديكور

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ومع استغلال الديكور بطريقة صحيحة وأضافة لمسة جمالية للمكان ، استطاع المصممون أبراز جمال المكان بشكل يجعلك تنبهر كيف المكان الذى كان يفتقر إلى لمسة جمالية، فقد تم تغير كل شي ابتداءً من الأرضيات التي تم استبدالها بالكامل إلى لوناً فاتحاً أكثر وضوحاً، وتغيير لون الأثاث بشكل مشرق متناسق مع الوان الجدران تنوعت بين الأبيض، البيج والبنى في استخدام الخشب الذى أضاف لمسة دافئة للمكان.

المخاطرة في التصميم أمر لابد منه

homify منازل
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المخاطرة في التصميم أمر لابد منه إذا اردت حقاً إحداث تغيير بصورة جيدة في منزلك، فكان لابد من دمج المساحات بطريقة متناسقة والاستفادة القصوة من كل الأمكانيات في التصميم مع استخدام مواد وألوان جديدة تساهم في التغيير، لذا كان لابد من المخاطرة من أجل أعطاء المنزل واجهة وتصميم مناسب.

ننصحكم بقراءة المقال التالي للمزيد من الأفكار ذوق رفيع من غرف المطابخ العالمية 

مبنى عتيق على الطراز الحديث
تذكر دائماًالمخاطرة في التصميم أمر لابد منه إذا اردت حقاً إحداث تغيير بصورة جيدة في منزلك

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