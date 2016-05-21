فن الأصلاح والأعمار قبل وبعد

المخاطرة في التصميم أمر لابد منه إذا اردت حقاً إحداث تغيير بصورة جيدة في منزلك، فكان لابد من دمج المساحات بطريقة متناسقة والاستفادة القصوة من كل الأمكانيات في التصميم مع استخدام مواد وألوان جديدة تساهم في التغيير، لذا كان لابد من المخاطرة من أجل أعطاء المنزل واجهة وتصميم مناسب.

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