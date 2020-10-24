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13 فكرة مُلهمة لألوان الحمامات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bathroom, Pixers Pixers حمام
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مَن فال إن تصميم الحمام لا بأس بأن يكون عاديًا؟! بل بالعكس، يعد الحمام أحد المساحات الهامة بأي منزل التي لا يجب إهمالها على الإطلاق، وأي كانت مساحته، كبيرة أو صغيرة أو حتى محدودة، عليك إيلاء الكثير من الاهتمام إليه.

ومن ضمن اللمسات الديكورية التي يدرك خبراء التصميم أهميتها جيدًا بالحمامات على وجه التحديد، هي إضافة لون جديد إلى تصميمه الداخلي تجعله بشخصية وطابع خاص، مع مراعاة اختيار أدوات صحية ومفروشات بألوان تتناغم معه.

وسواء أكنت تفضل الألوان الجريئة الصارخة كالأصفر والأحمر والبرتقالي أو الداكنة كالأسود أو الأرجواني أو المحايدة الهادئة كالبيج أو الرمادي، فستجد معنا تصميم يناسبك بكل تأكيد.

أصفر مشرق

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

كلنا نؤيد الأفكار الجريئة، وإذا كنت تفضل الألوان المشرقة ، يمكنك اختيار الأصفر النابض بالحياة، ولكن عليك مراعاة بعض الجوانب عند استخدام هذا اللون، فإذا استخدمته في طلاء الجدران فلا تكثر من عناصر الديكور داخل الحمام حتى لا يصيبك شعور بالفوضى.

على طراز المنتجعات الصحية

Aberdeen Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd حمام
ReDesign London Ltd

Aberdeen Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

بالتأكيد ستفضل ذلك البلاط الأزرق المزخرف، فهو مثال كلاسيكي على كيفية توافق الألوان المائية والخشب الدافئ والإكسسوارات البيضاء معًا، وهذا التصميم يشبه كثيرا تلك الحمامات الموجودة في المنتجعات الصحية للتدليك والاسترخاء.

لمسات بحرية

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

هذا التصميم سيجعل حمامك قطعة من شاطئ بحري ساحر، فسرب الأسماك الموجود على الجدار الخشبي الأبيض كأنك تسبح في أعماق البحار، وهذا التصميم الهاديء يمنحك شعورا مميزا بالاسترخاء والانفصال عن ضوضاء العالم الخارجي.

أرضيات ملونة أنيقة

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

لا يقتصر تجديد الحمام على تغيير لون الجدران فقط، بل يمكنك الاكتفاء بتزيين الأرضيات ذات الألوان المبهجة، للحصول على مظهر عصري وأنيق، ونجد في هذا التصميم تناسق الألوان من خلال دمج الأزرق البارد والسيمون الهادي والأبيض الناصع، واشعة الشمس المتدفقة من زجاج النافذة تزيد الشكل جمالا وتفردا.

تصميم يوناني معاصر

Elle, The Baked Tile Company The Baked Tile Company حمام
The Baked Tile Company

Elle

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

لا يمكننا تخطي ذلك الحمام على الطراز اليوناني المميز، فتلك النقوش على الجدران والأرضيات تمنحك شعورا من الحيوية والنشاط، ولكن عليك الاحتفاظ بباقي عناصر التصميم بيضاء ناصعة لتجنب الفوضى الزائدة.

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أخضر منعش

Bathrooms, Jonathan Hagen Photography Jonathan Hagen Photography حمام بلاط Green
Jonathan Hagen Photography

Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography

تمامًا مثلما يمكن للأزرق ينقلك إلى أعماق البحار، فإن اللون الأخضر أيضًا سيذهب بك إلى الحقول الخضراء المنعشة، يكفيك طلاء جدار واحد فقط بهذا اللون، وستشعر أنك قمت بتغيير جذري لحمامك،

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تصميم ملكي مميز

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

لا تتسرع في الحكم على اللون الرمادي في طلاء حمامك، فالكثير من الأشخاص يعتبرونه لونا رتيبا، ولكن هذا التصميم يظهر لنا العكس تماما، انظر إلى هذا الحمام الملكي الأنيق مع إضافة اللون الأبيض والأسود لصنع مزيجا لونيا فريدا.

لوحة شطرنج كلاسيكية

From Pied-à-Terre to Palazzo - Devon&Devon makes the perfect bathroom, Devon&Devon UK Devon&Devon UK حمام
Devon&amp;Devon UK

Devon&Devon UK
Devon&amp;Devon UK
Devon&Devon UK

إن الأسود والأبيض هما أكثر الألوان الكلاسيكية استخداما، والتي تم الاعتماد عليها على مر العصور، وللحصول على مظهر كلاسيكي مميز ، اختر أرضية حمام منقوشة بالأبيض والأسود ، مع الحفاظ على الجدران والسقف بلون أكثر نعومة، أضف المرايا ذات الإطار الفضي وتركيبات الإضاءة الناصعة ، وسيكون لديك حمام سيبقى عصريًا لسنوات قادمة.

تصميم مثالي باللون الوردي

Bath in Flowers Pixers حمام wall mural,wallpaper,flowers,petals
Pixers

Bath in Flowers

Pixers
Pixers
Pixers

بفضل ورق الحائط فإن البلاط ليس خيارنا الوحيد لإضافة بعض الألوان إلى حمامك، فكل ما تريده لتنفيذ هذا التصميم الرائع، هو استخدام ورق الحائط على شكل الزهور ذات اللون الوردي لإضفاء روحا من البساطة والهدوء.

يكفيك إضافة مناشف جديدة

Brentford Showroom, TW8, BathroomsByDesign Retail Ltd BathroomsByDesign Retail Ltd حمام
BathroomsByDesign Retail Ltd

Brentford Showroom, TW8

BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd
BathroomsByDesign Retail Ltd

المناشف وبساط الحمام والستائر هي أسهل طريقة لتبديل ألوان الحمام الخاص بك، فيمكنك فقط تنسيق ألوانهم معا لإضافة لمسة من التجديد والأناقة ، مثل استخدام المناشف الصفراء الناصعة في الصيف ، والأحمر والبرتقالي الدافيء في ليالي الشتاء الباردة.

تنوع لوني متكامل

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

كلمة السر في جمال هذا التصميم هي التناغم اللوني، فاللون الأبيض الهاديء مع الأزرق والأخضر المفعمين بالحيوية، يجعلان حمامك قطعة فنية فريدة، وتلاحظ انه تم الاكتفاء باستخدام الأشكال الزخرفية على جدار واحد بجانب الأرضية، وترك باقي الحمام هادئ وبسيط.

درجات البيج لمزيد من النعومة

Anti Slip Mosaic Tiles, The Mosaic Company The Mosaic Company حمام
The Mosaic Company

Anti Slip Mosaic Tiles

The Mosaic Company
The Mosaic Company
The Mosaic Company

للحصول على مظهر أنيق ودافئ وجذاب ، قم بالتركيز على الألوان الحيادية، يمكنك الاكتفاء بدرجة واحدة من اللون البيج مع اللون الكريمي الهاديء، أضف بعض الأشكال الزخرفية للجدران والأرضية لإضافة المزيد من العمق.

أرجواني ناعم

Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,tiles,interior design
Roselind Wilson Design

Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

عنصر النجاح في هذا الحمام هو أن جدرانه الرقيقة متوازنة مع الأرضية المزخرفة بطريقة سلسة وبسيطة، ومع هذا القدر من الأناقة والتفاصيل الموجودة على الأرضية ، لست بحاجة لديكور إضافي.

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