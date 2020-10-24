13 فكرة مُلهمة لألوان الحمامات

مَن فال إن تصميم الحمام لا بأس بأن يكون عاديًا؟! بل بالعكس، يعد الحمام أحد المساحات الهامة بأي منزل التي لا يجب إهمالها على الإطلاق، وأي كانت مساحته، كبيرة أو صغيرة أو حتى محدودة، عليك إيلاء الكثير من الاهتمام إليه.
ومن ضمن اللمسات الديكورية التي يدرك خبراء التصميم أهميتها جيدًا بالحمامات على وجه التحديد، هي إضافة لون جديد إلى تصميمه الداخلي تجعله بشخصية وطابع خاص، مع مراعاة اختيار أدوات صحية ومفروشات بألوان تتناغم معه.
وسواء أكنت تفضل الألوان الجريئة الصارخة كالأصفر والأحمر والبرتقالي أو الداكنة كالأسود أو الأرجواني أو المحايدة الهادئة كالبيج أو الرمادي، فستجد معنا تصميم يناسبك بكل تأكيد.
كلنا نؤيد الأفكار الجريئة، وإذا كنت تفضل الألوان المشرقة ، يمكنك اختيار الأصفر النابض بالحياة، ولكن عليك مراعاة بعض الجوانب عند استخدام هذا اللون، فإذا استخدمته في طلاء الجدران فلا تكثر من عناصر الديكور داخل الحمام حتى لا يصيبك شعور بالفوضى.
بالتأكيد ستفضل ذلك البلاط الأزرق المزخرف، فهو مثال كلاسيكي على كيفية توافق الألوان المائية والخشب الدافئ والإكسسوارات البيضاء معًا، وهذا التصميم يشبه كثيرا تلك الحمامات الموجودة في المنتجعات الصحية للتدليك والاسترخاء.
هذا التصميم سيجعل حمامك قطعة من شاطئ بحري ساحر، فسرب الأسماك الموجود على الجدار الخشبي الأبيض كأنك تسبح في أعماق البحار، وهذا التصميم الهاديء يمنحك شعورا مميزا بالاسترخاء والانفصال عن ضوضاء العالم الخارجي.
لا يقتصر تجديد الحمام على تغيير لون الجدران فقط، بل يمكنك الاكتفاء بتزيين الأرضيات ذات الألوان المبهجة، للحصول على مظهر عصري وأنيق، ونجد في هذا التصميم تناسق الألوان من خلال دمج الأزرق البارد والسيمون الهادي والأبيض الناصع، واشعة الشمس المتدفقة من زجاج النافذة تزيد الشكل جمالا وتفردا.
لا يمكننا تخطي ذلك الحمام على الطراز اليوناني المميز، فتلك النقوش على الجدران والأرضيات تمنحك شعورا من الحيوية والنشاط، ولكن عليك الاحتفاظ بباقي عناصر التصميم بيضاء ناصعة لتجنب الفوضى الزائدة.
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تمامًا مثلما يمكن للأزرق ينقلك إلى أعماق البحار، فإن اللون الأخضر أيضًا سيذهب بك إلى الحقول الخضراء المنعشة، يكفيك طلاء جدار واحد فقط بهذا اللون، وستشعر أنك قمت بتغيير جذري لحمامك،
لا تتسرع في الحكم على اللون الرمادي في طلاء حمامك، فالكثير من الأشخاص يعتبرونه لونا رتيبا، ولكن هذا التصميم يظهر لنا العكس تماما، انظر إلى هذا الحمام الملكي الأنيق مع إضافة اللون الأبيض والأسود لصنع مزيجا لونيا فريدا.
إن الأسود والأبيض هما أكثر الألوان الكلاسيكية استخداما، والتي تم الاعتماد عليها على مر العصور، وللحصول على مظهر كلاسيكي مميز ، اختر أرضية حمام منقوشة بالأبيض والأسود ، مع الحفاظ على الجدران والسقف بلون أكثر نعومة، أضف المرايا ذات الإطار الفضي وتركيبات الإضاءة الناصعة ، وسيكون لديك حمام سيبقى عصريًا لسنوات قادمة.
بفضل ورق الحائط فإن البلاط ليس خيارنا الوحيد لإضافة بعض الألوان إلى حمامك، فكل ما تريده لتنفيذ هذا التصميم الرائع، هو استخدام ورق الحائط على شكل الزهور ذات اللون الوردي لإضفاء روحا من البساطة والهدوء.
المناشف وبساط الحمام والستائر هي أسهل طريقة لتبديل ألوان الحمام الخاص بك، فيمكنك فقط تنسيق ألوانهم معا لإضافة لمسة من التجديد والأناقة ، مثل استخدام المناشف الصفراء الناصعة في الصيف ، والأحمر والبرتقالي الدافيء في ليالي الشتاء الباردة.
كلمة السر في جمال هذا التصميم هي التناغم اللوني، فاللون الأبيض الهاديء مع الأزرق والأخضر المفعمين بالحيوية، يجعلان حمامك قطعة فنية فريدة، وتلاحظ انه تم الاكتفاء باستخدام الأشكال الزخرفية على جدار واحد بجانب الأرضية، وترك باقي الحمام هادئ وبسيط.
للحصول على مظهر أنيق ودافئ وجذاب ، قم بالتركيز على الألوان الحيادية، يمكنك الاكتفاء بدرجة واحدة من اللون البيج مع اللون الكريمي الهاديء، أضف بعض الأشكال الزخرفية للجدران والأرضية لإضافة المزيد من العمق.
عنصر النجاح في هذا الحمام هو أن جدرانه الرقيقة متوازنة مع الأرضية المزخرفة بطريقة سلسة وبسيطة، ومع هذا القدر من الأناقة والتفاصيل الموجودة على الأرضية ، لست بحاجة لديكور إضافي.