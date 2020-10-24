13 فكرة مُلهمة لألوان الحمامات

مَن فال إن تصميم الحمام لا بأس بأن يكون عاديًا؟! بل بالعكس، يعد الحمام أحد المساحات الهامة بأي منزل التي لا يجب إهمالها على الإطلاق، وأي كانت مساحته، كبيرة أو صغيرة أو حتى محدودة، عليك إيلاء الكثير من الاهتمام إليه.

ومن ضمن اللمسات الديكورية التي يدرك خبراء التصميم أهميتها جيدًا بالحمامات على وجه التحديد، هي إضافة لون جديد إلى تصميمه الداخلي تجعله بشخصية وطابع خاص، مع مراعاة اختيار أدوات صحية ومفروشات بألوان تتناغم معه.

وسواء أكنت تفضل الألوان الجريئة الصارخة كالأصفر والأحمر والبرتقالي أو الداكنة كالأسود أو الأرجواني أو المحايدة الهادئة كالبيج أو الرمادي، فستجد معنا تصميم يناسبك بكل تأكيد.