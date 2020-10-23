فيلا فاخرة في أبوظبي على الطراز النيوكلاسيك

إن كنت أحد أولئك الأشخاص المحبين للنمط النيو كلاسيك من أنماط الديكور، فإن التصميم الداخلي لهذه الفيلا الفاخرة حتمًا سينل إعجابك، والذي هو من تنفيذ شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، والمعروفة بروعة مشاريعها.
يتضمن تصميم الطابق الأول للفيلا غرفة معيشة وغرفة طعام ومجلس للرجال وآخر للسيدات، أما عن غرف النوم، فهي تستحوذ على الطابق الثاني، حيث يحتوي معظمعها على حمام وغرفة ملابس، جميعهم بتصاميم مميزة وفقًا لتفضيلات ومتطلبات أفراد العائلة المالكة.
نبدأ جولتنا بهذا المشروع الفاخر مع ساحة كبيرة تجمع غرفة المعيشة والطعام في آنٍ واحد، المعيشة تحتل الصدارة بلمسات ناعمة من اللون البيج، وأخرى غاضمة باللون الأسود، في جلسة أنيقة على الطراز النيوكلاسيك، خلفها مباشرة، تختبئ غرفة الطعام بإطلالة رائعة سنراها لاحقًا ..
مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية غرفة المعيشة ذاتها ولكن بشكل أوضح، فنرى التناغم الساحر بين قطع الأثاث والمفروشات خاصة الستائر بخامتها المخملية، وكذلك الأرضية البورسلين اللامعة بفضل انعكاسات الإضاءة الطبيعية والاصطناعية عليها.
الآن يمكننا رؤية غرفة الطعام بوضوح، وقد تألقت بنفس النغمات اللونية المستخدمة بغرفة المعيشة -وهما البيج والأسود-، مع زخارف أنيقة ومتداخلة في كلٍ من مائدة الطعام، والسقف الذي يعلوها مباشرة وتتدلى منه أجمل الثريات.
ننتقل الآن لغرفة معيشة ثانية، أو مجلس الرجال، والذي يضاهي الأولى في الفخامة والرقي، لكنه يختلف عنها من حيث التصميم الداخلي والتأثيث، حيث تم اللجوء للون العاجي بدلًا من البيج المائل للذهبي، مع لمسات بسيطة لكن فارقة باللون البيبي بلو.
مجلس آخر غير المجلسين السابقين، لكنه هذه المرة مخصص فقط للسيدات، وملامحه الديكورية تؤكد لنا ذلك، حيث تم استخدام اللون الوردي في الستائر وبعض قطع الأثاث ليصبح المجلس بطابع نسائي.
يبدو واضحًا لنا الآن أن هذا الحمام مُلحق بالمجلس النسائي، نظرًا لاستخدام نفس بالتة الألوان الممثلة في اللونين الوردي والأوف وايت، حيث تألق الأول في تزيين الجدار الخلفي للمرآة، أما الثاني، فسيطر على بقية العناصر باحترافية.
بمجرد إلقاء النظرة الأولى على غرفة النوم هذه، تجد أنها متكاملة لا ينقصها شيء، حيث تتضمن سرير مزدوج فندقي كبير على جانبيه 2 كومود أنيق بنفس التصميم والألوان، بالإضافة إلى جلسة كبيرة مكونة من أريكة ثلاثية ومقعدين وطاولة قهوة، هذا إلى جانب تسريحة تحتل جزء صغير من الجانب الأيمن للغرفة، ومكتبة عصرية ملاصقة لها.
يمكننا الآن رؤية الجانب الآخر من الغرفة، وما يضمه من تلفاز كبير يُضيف الكثير للجلسة التي أشرنا إليها من قبل، وغرفة مخصصة للملابس على امتداد المكتبة العصرية والتسريحة.
خدعتنا غرفة الملابس قليلًا من الصورة السابقة، حيث لم نظن أنها بهذه السعة، لكن الصورة المعروضة أمامنا الآن تفاجئنا بحجمها الكبير، وتصميمها العملي الذي يجمع بين الخزائن والأرفف والأدراج والمرايات في الوقن ذاته.
يتطابق تصميم غرفة النوم الثانية بهذه الفيلا مع الغرفة الأولى التي شاهدناها من قبل، حيث تتضمن أيضًا سرير كبير مزدوج و2 كومود وتسريحة وجلسة كبيرة مع مكتبة، إلا أنها تخلو من غرفة الملابس.
تختلف جلسة هذه الغرفة عن جلسة غرفة النوم الأولى بعض الشيء، حيث أنها هنا تتضمن عددًا أكبر من المقاعد، ربما لأن مساحة الغرفة ساعدت على ذلك، إلى جانب أن بالتة الألوان المستخدمة هنا تختلف عن الأولى، حيث تتألق هنا باللونين الرمادي الفاتح والأبيض، مما زاد الغرفة هدوءًا ورقيًا.
تم تصميم كل شيء في هذا الحمام بشكل مثالي، سواء المساحة المخصصة لحوض الاستحمام، أو حوض الاستحمام نفسه، أو المغسلة المعلقة، أو الجدران البراقة، أو الإضاءة الأخاذة بتركيباتها العصرية المتنوعة.
على الرغم من أن الطريقة المتبعة في تأثيث هذه الغرفة تتشابه مع غرف النوم السابقة، إلا أن التصميم الداخلي والألوان المختارة لقطع الأثاث جعلوها تبدو مختلفة كُليًا.
اقرأ أيضًا: 12 طريقة رائعة لاستخدام الطوب في منزلك