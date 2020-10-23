فيلا فاخرة في أبوظبي على الطراز النيوكلاسيك

إن كنت أحد أولئك الأشخاص المحبين للنمط النيو كلاسيك من أنماط الديكور، فإن التصميم الداخلي لهذه الفيلا الفاخرة حتمًا سينل إعجابك، والذي هو من تنفيذ شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، والمعروفة بروعة مشاريعها.

يتضمن تصميم الطابق الأول للفيلا غرفة معيشة وغرفة طعام ومجلس للرجال وآخر للسيدات، أما عن غرف النوم، فهي تستحوذ على الطابق الثاني، حيث يحتوي معظمعها على حمام وغرفة ملابس، جميعهم بتصاميم مميزة وفقًا لتفضيلات ومتطلبات أفراد العائلة المالكة.