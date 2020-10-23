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فيلا فاخرة في أبوظبي على الطراز النيوكلاسيك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
فيلا فخمة على طراز النيوكلاسيك في مدينة أبوطبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة المعيشة
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إن كنت أحد أولئك الأشخاص المحبين للنمط النيو كلاسيك من أنماط الديكور، فإن التصميم الداخلي لهذه الفيلا الفاخرة حتمًا سينل إعجابك، والذي هو من تنفيذ شركة الكيدرا المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، والمعروفة بروعة مشاريعها.

يتضمن تصميم الطابق الأول للفيلا غرفة معيشة وغرفة طعام ومجلس للرجال وآخر للسيدات، أما عن غرف النوم، فهي تستحوذ على الطابق الثاني، حيث يحتوي معظمعها على حمام وغرفة ملابس، جميعهم بتصاميم مميزة وفقًا لتفضيلات ومتطلبات أفراد العائلة المالكة.

غرفة المعيشة بلمسات ذهبية فاخرة

تصميم داخلي لغرفة المعيشة في فيلا فخمة في مدينة أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة المعيشة في فيلا فخمة في مدينة أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نبدأ جولتنا بهذا المشروع الفاخر مع ساحة كبيرة تجمع غرفة المعيشة والطعام في آنٍ واحد، المعيشة تحتل الصدارة بلمسات ناعمة من اللون البيج، وأخرى غاضمة باللون الأسود، في جلسة أنيقة على الطراز النيوكلاسيك، خلفها مباشرة، تختبئ غرفة الطعام بإطلالة رائعة سنراها لاحقًا ..

المعيشة من زاوية أوضح والأسود يطغى ..

تصميم غرفة جلوس رائعة في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة جلوس رائعة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية غرفة المعيشة ذاتها ولكن بشكل أوضح، فنرى التناغم الساحر بين قطع الأثاث والمفروشات خاصة الستائر بخامتها المخملية، وكذلك الأرضية البورسلين اللامعة بفضل انعكاسات الإضاءة الطبيعية والاصطناعية عليها.

غرفة الطعام.. مذهلة بكل المقاييس

غرفة طعام ساحرة في فيلا فاخرة Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

غرفة طعام ساحرة في فيلا فاخرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الآن يمكننا رؤية غرفة الطعام بوضوح، وقد تألقت بنفس النغمات اللونية المستخدمة بغرفة المعيشة -وهما البيج والأسود-، مع زخارف أنيقة ومتداخلة في كلٍ من مائدة الطعام، والسقف الذي يعلوها مباشرة وتتدلى منه أجمل الثريات.

مجلس الرجال .. عنوان للفخامة والرقي

تصميم مجلس في الفيلا الفخمة في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم مجلس في الفيلا الفخمة في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل الآن لغرفة معيشة ثانية، أو مجلس الرجال، والذي يضاهي الأولى في الفخامة والرقي، لكنه يختلف عنها من حيث التصميم الداخلي والتأثيث، حيث تم اللجوء للون العاجي بدلًا من البيج المائل للذهبي، مع لمسات بسيطة لكن فارقة باللون البيبي بلو.

مجلس أنيق للسيدات

تصميم مجلس السيدات في أبوظبي Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم مجلس السيدات في أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مجلس آخر غير المجلسين السابقين، لكنه هذه المرة مخصص فقط للسيدات، وملامحه الديكورية تؤكد لنا ذلك، حيث تم استخدام اللون الوردي في الستائر وبعض قطع الأثاث ليصبح المجلس بطابع نسائي.

حمام المجلس النسائي

تصميم حمام مودرن في فيلا راقية Algedra Interior Design حمام
Algedra Interior Design

تصميم حمام مودرن في فيلا راقية

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

يبدو واضحًا لنا الآن أن هذا الحمام مُلحق بالمجلس النسائي، نظرًا لاستخدام نفس بالتة الألوان الممثلة في اللونين الوردي والأوف وايت، حيث تألق الأول في تزيين الجدار الخلفي للمرآة، أما الثاني، فسيطر على بقية العناصر باحترافية.

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غرفة النوم الأولى.. لا ينقصها شيء

تصميم غرفة نوم في فيلا راقية في مدينة أبوظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم في فيلا راقية في مدينة أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بمجرد إلقاء النظرة الأولى على غرفة النوم هذه، تجد أنها متكاملة لا ينقصها شيء، حيث تتضمن سرير مزدوج فندقي كبير على جانبيه 2 كومود أنيق بنفس التصميم والألوان، بالإضافة إلى جلسة كبيرة مكونة من أريكة ثلاثية ومقعدين وطاولة قهوة، هذا إلى جانب تسريحة تحتل جزء صغير من الجانب الأيمن للغرفة، ومكتبة عصرية ملاصقة لها.

الجانب الآخر من الغرفة.. ومزيد من المفاجآت

ديكور داخلي لغرفة النوم في مدينة أبوظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

ديكور داخلي لغرفة النوم في مدينة أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

يمكننا الآن رؤية الجانب الآخر من الغرفة، وما يضمه من تلفاز كبير يُضيف الكثير للجلسة التي أشرنا إليها من قبل، وغرفة مخصصة للملابس على امتداد المكتبة العصرية والتسريحة.

غرفة الملابس بالأبيض والأسود

تصميم خزانة غرفة النوم في مدينة أبوظبي Algedra Interior Design غرفة الملابس
Algedra Interior Design

تصميم خزانة غرفة النوم في مدينة أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

خدعتنا غرفة الملابس قليلًا من الصورة السابقة، حيث لم نظن أنها بهذه السعة، لكن الصورة المعروضة أمامنا الآن تفاجئنا بحجمها الكبير، وتصميمها العملي الذي يجمع بين الخزائن والأرفف والأدراج والمرايات في الوقن ذاته.

غرفة النوم الثانية.. بملامح هادئة

تصميم غرفة نوم حديثة في مدينة أبوظبي Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم حديثة في مدينة أبوظبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

يتطابق تصميم غرفة النوم الثانية بهذه الفيلا مع الغرفة الأولى التي شاهدناها من قبل، حيث تتضمن أيضًا سرير كبير مزدوج و2 كومود وتسريحة وجلسة كبيرة مع مكتبة، إلا أنها تخلو من غرفة الملابس.

جلسة غرفة النوم الثانية

تصميم منطقة الجلوس في غرفة النوم Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم منطقة الجلوس في غرفة النوم

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تختلف جلسة هذه الغرفة عن جلسة غرفة النوم الأولى بعض الشيء، حيث أنها هنا تتضمن عددًا أكبر من المقاعد، ربما لأن مساحة الغرفة ساعدت على ذلك، إلى جانب أن بالتة الألوان المستخدمة هنا تختلف عن الأولى، حيث تتألق هنا باللونين الرمادي الفاتح والأبيض، مما زاد الغرفة هدوءًا ورقيًا.

الحمام.. فندقي من الدرجة الأولى

تصميم حمام في فيلا فخمة Algedra Interior Design حمام
Algedra Interior Design

تصميم حمام في فيلا فخمة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تم تصميم كل شيء في هذا الحمام بشكل مثالي، سواء المساحة المخصصة لحوض الاستحمام، أو حوض الاستحمام نفسه، أو المغسلة المعلقة، أو الجدران البراقة، أو الإضاءة الأخاذة بتركيباتها العصرية المتنوعة.

غرفة النوم الثالثة.. بلمسات الأخضر المينت

تصميم غرفة نوم فخمة في فيلا مودرن Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم فخمة في فيلا مودرن

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

على الرغم من أن الطريقة المتبعة في تأثيث هذه الغرفة تتشابه مع غرف النوم السابقة، إلا أن التصميم الداخلي والألوان المختارة لقطع الأثاث جعلوها تبدو مختلفة كُليًا.

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