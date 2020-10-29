الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 حمام صغير رائع وحديث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Peponi House - Back Door to Africa, STUDIO [D] TALE STUDIO [D] TALE حمام
Loading admin actions …

معظم أفكار تصميم الحمامات مخصصة للمساحات الكبيرة، لكن الحقيقة أننا في بعض الأحيان قد يكون لدينا حمامات صغيرة، ومع ذلك، يمكنك العثور على بعض الأفكار التي تتسم بالمرونة ويمكن أن تتناسب مع أي مساحة، وكل هذا يتوقف على التخطيط السليم لحمامك.

ولكن قبل أن تقوم بالبحث عن منزل جديد بحمام أكبر مساحة، فأنت تحتاج فقط إلى بعض أفكار التصميم الاستراتيجية لجعل حمامك الصغير يبدو جيدًا ويعمل مثل نظيره الأكبر حجمًا.. أنت في المكان المناسب الآن لأن لدينا لك 12 نموذج سيجعلك تنسى مدى صغر حجم حمامك.

أضف بعض الزخارف

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تتمثل فكرة إعطاء مظهر مختلف لحمامك القديم عن طريق استخدام أثاث بمواد متنوعة، فبهذه الطريقة يمكنك إضافة قطعة ديكور ملحوظة لتجديد المظهر، دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال أو استخدام مساحة إضافية لتغيير الحمام بالكامل، والدليل على ذلك هو استخدام الأثاث الخشبي المميز حول المرآة والأحواض مما يضفي شعورا بالدفء والتجديد لذلك التصميم.

مخطط جيدا

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

كما ذكرنا في البداية، يعد التصميم عاملاً مهمًا للمساحات الصغيرة، فعندما تقرر مكان وضع الأثاث فإنك نحتاج إلى اتباع ترتيب منطقي. على سبيل المثال ، وضع الحوض أمام منطقة الاستحمام يمكن أن يوفر الكثير من المساحات كما في هذه الصورة.

تفاصيل مثيرة للإعجاب

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

لا نحتاج دائمًا إلى تصميم معقد لإنشاء حمام مثير للإعجاب، فكل ما هو مطلوب منك إضافة أحد التفاصيل المذهلة التي تلفت انتباه الجميع. يمكنك وضع تصميمًا مميزا على السقف أو الحائط أو استخدام الألوان المشرقة أو الفينيل الزخرفي كما هو الحال في هذا الحمام.

اقرأ أيضًا: 10 اتجاهات ديكورية جديدة لعام 2021

كابينة منفصلة للاستحمام

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® حمام
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

غالبًا ما تسبب منطقة الاستحمام مشكلة إذا تركت مكشوفة لأنها تجعل الحمام غارقا بالمياه، يمكنك حل ذلك بسهولة عن طريق إضافة حجرة زجاجية منفصلة، والتي لن تشغل مساحة كبيرة ، وسوف تحافظ على أرضية الحمام جافة تماما، وتضيف شكلا مميزا إليه

تصميم انتقائي فريد

Peponi House STUDIO [D] TALE حمام
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

تتمثل إحدى الطرق البسيطة لتحقيق تصميم مميز، استخدام الأسلوب الانتقائي في اختيار أفضل الديكورات التي تناسب ذوقك، ففي هذا النموذج تم استخدام بعض الديكورات البسيطة ذات الألوان المبهجة والتي تنتمي إلى الطابع الريفي الهادئ.

روعة التصميمات الخشبية

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Calbourne Road, SW12

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

الخشب هو مادة مثالية للاستخدام دائما بغض النظر عن مساحة المكان، فإذا كنت تريد أن يبدو حمامك جذابًا مثل منتجع صحي أو ساونا ، يمكنك استخدام قشرة خشبية على الحائط لتحقيق التأثير المثالي الذي تحتاجه دون إنفاق الكثيرمن الأموال.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تصميم ثنائي اللون

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يمكن أن تساعد ألوان الجدران في تجديد مظهر الحمام بطريقة كلية، وللحصول على مظهر أكثر أناقة ، نوصي باستخدام مزيج من لونين للحصول على تناغم لوني مميز وإضافة المزيد من العمق إلى التصميم.

سِحر الأثاث

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حمام طوب White
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

تعمل التصميمات البسيطة بشكل أفضل مع المساحات الصغيرة، ولمنع الحمام من أن يبدو ضيقًا يمكنك استخدام الأثاث الذي يوفر قدرًا جيدًا من المساحة بدلاً من استخدامها بالكامل، فنرى من خلال هذا النموذج كيفية الاستغلال الأمثل للمساحات من خلال اختيار قطع الأثاث الضرورية فقط.

استخدم الألوان الفاتحة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يساعد استخدام الألوان الفاتحة على عكس الإضاءة على الأسطح لجعل المساحة تبدو أوسع ورؤية أفضل للحمام بالكامل، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على إضفاء شعور بالاسترخاء، فقام المصممون هنا باستخدام ألوان الباستيل الفاتحة في طلاء الجدران لإعطاء شعورا بالاتساع.

استفد من مزايا الأبيض

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

للون الأبيض مزايا عديدة في المساحات الصغيرة ، فهو يجعل المساحة تبدو أكبر، ويجلب مزيدًا من الضوء إلى جانب خلق مساحة مريحة، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد في الحفاظ على نظافته دائمًا.

ما رأيك ببعض المناشف الأنيقة؟

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

لتجنب تزيين حمامك الصغير بالكثير من الأشياء ، استخدم بذكاء تصميم الأثاث والملحقات مثل المناشف وبساط الأرض بنفس اللون لإضافة مظهر جديد للمكان، كما هو موضح بهذا النموذج البسيط والأنيق.

لمسات من الطبيعة

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

تساعد إضافة بعض اللمسات الطبيعية إلى الحمام في جعل البيئة أكثر نقاءً، بالإضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة في حالة استخدام النباتات العطرية ذات الروائح المميزة، فضلا عن المساعدة في تجديد مظهر الحمام كليا.

12 حديقة داخلية يمكن أن تضيف الكثير لمنزلك
هل استفدت من تلك الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً