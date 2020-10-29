12 حمام صغير رائع وحديث

معظم أفكار تصميم الحمامات مخصصة للمساحات الكبيرة، لكن الحقيقة أننا في بعض الأحيان قد يكون لدينا حمامات صغيرة، ومع ذلك، يمكنك العثور على بعض الأفكار التي تتسم بالمرونة ويمكن أن تتناسب مع أي مساحة، وكل هذا يتوقف على التخطيط السليم لحمامك.
ولكن قبل أن تقوم بالبحث عن منزل جديد بحمام أكبر مساحة، فأنت تحتاج فقط إلى بعض أفكار التصميم الاستراتيجية لجعل حمامك الصغير يبدو جيدًا ويعمل مثل نظيره الأكبر حجمًا.. أنت في المكان المناسب الآن لأن لدينا لك 12 نموذج سيجعلك تنسى مدى صغر حجم حمامك.
تتمثل فكرة إعطاء مظهر مختلف لحمامك القديم عن طريق استخدام أثاث بمواد متنوعة، فبهذه الطريقة يمكنك إضافة قطعة ديكور ملحوظة لتجديد المظهر، دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال أو استخدام مساحة إضافية لتغيير الحمام بالكامل، والدليل على ذلك هو استخدام الأثاث الخشبي المميز حول المرآة والأحواض مما يضفي شعورا بالدفء والتجديد لذلك التصميم.
كما ذكرنا في البداية، يعد التصميم عاملاً مهمًا للمساحات الصغيرة، فعندما تقرر مكان وضع الأثاث فإنك نحتاج إلى اتباع ترتيب منطقي. على سبيل المثال ، وضع الحوض أمام منطقة الاستحمام يمكن أن يوفر الكثير من المساحات كما في هذه الصورة.
لا نحتاج دائمًا إلى تصميم معقد لإنشاء حمام مثير للإعجاب، فكل ما هو مطلوب منك إضافة أحد التفاصيل المذهلة التي تلفت انتباه الجميع. يمكنك وضع تصميمًا مميزا على السقف أو الحائط أو استخدام الألوان المشرقة أو الفينيل الزخرفي كما هو الحال في هذا الحمام.
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غالبًا ما تسبب منطقة الاستحمام مشكلة إذا تركت مكشوفة لأنها تجعل الحمام غارقا بالمياه، يمكنك حل ذلك بسهولة عن طريق إضافة حجرة زجاجية منفصلة، والتي لن تشغل مساحة كبيرة ، وسوف تحافظ على أرضية الحمام جافة تماما، وتضيف شكلا مميزا إليه
تتمثل إحدى الطرق البسيطة لتحقيق تصميم مميز، استخدام الأسلوب الانتقائي في اختيار أفضل الديكورات التي تناسب ذوقك، ففي هذا النموذج تم استخدام بعض الديكورات البسيطة ذات الألوان المبهجة والتي تنتمي إلى الطابع الريفي الهادئ.
الخشب هو مادة مثالية للاستخدام دائما بغض النظر عن مساحة المكان، فإذا كنت تريد أن يبدو حمامك جذابًا مثل منتجع صحي أو ساونا ، يمكنك استخدام قشرة خشبية على الحائط لتحقيق التأثير المثالي الذي تحتاجه دون إنفاق الكثيرمن الأموال.
يمكن أن تساعد ألوان الجدران في تجديد مظهر الحمام بطريقة كلية، وللحصول على مظهر أكثر أناقة ، نوصي باستخدام مزيج من لونين للحصول على تناغم لوني مميز وإضافة المزيد من العمق إلى التصميم.
تعمل التصميمات البسيطة بشكل أفضل مع المساحات الصغيرة، ولمنع الحمام من أن يبدو ضيقًا يمكنك استخدام الأثاث الذي يوفر قدرًا جيدًا من المساحة بدلاً من استخدامها بالكامل، فنرى من خلال هذا النموذج كيفية الاستغلال الأمثل للمساحات من خلال اختيار قطع الأثاث الضرورية فقط.
يساعد استخدام الألوان الفاتحة على عكس الإضاءة على الأسطح لجعل المساحة تبدو أوسع ورؤية أفضل للحمام بالكامل، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على إضفاء شعور بالاسترخاء، فقام المصممون هنا باستخدام ألوان الباستيل الفاتحة في طلاء الجدران لإعطاء شعورا بالاتساع.
للون الأبيض مزايا عديدة في المساحات الصغيرة ، فهو يجعل المساحة تبدو أكبر، ويجلب مزيدًا من الضوء إلى جانب خلق مساحة مريحة، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد في الحفاظ على نظافته دائمًا.
لتجنب تزيين حمامك الصغير بالكثير من الأشياء ، استخدم بذكاء تصميم الأثاث والملحقات مثل المناشف وبساط الأرض بنفس اللون لإضافة مظهر جديد للمكان، كما هو موضح بهذا النموذج البسيط والأنيق.
تساعد إضافة بعض اللمسات الطبيعية إلى الحمام في جعل البيئة أكثر نقاءً، بالإضافة إلى القضاء على الروائح الكريهة في حالة استخدام النباتات العطرية ذات الروائح المميزة، فضلا عن المساعدة في تجديد مظهر الحمام كليا.