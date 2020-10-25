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10 اتجاهات ديكورية جديدة لعام 2021

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bar & Media Room in Family Home, Decorbuddi Decorbuddi غرفة الميديا Blue
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كان 2020 عامًا مليئًا بالتحديات، ومع وجود الكثير من التغييرات التي تؤثر على حياتنا في الوقت الحالي، فقد يكون من الصعب حتى التطلع إلى الأمام والتفكير في الخطط المستقبلية، لقد غيّر COVID-19 بشكل كبير الطريقة التي نعيش بها، لذا فليس غريبا أن يكون له تأثير كبير على الطريقة التي نصمم ونزين بها منازلنا.

وتعتبر اتجاهات التصميم الداخلي هي استجابة مباشرة للأحداث العالمية، لذا عليك استغلال العام الجديد لجلب الراحة والإبداع إلى منزلك، وبعد الاطلاع على تجهيزات المصممين للفترة المقبلة، أحضرنا إليك أفضل 10 اتجاهات ديكورية لتجديد منزلك على أحدث صيحات 2021.

تصميم بلون المحيط

Bar & Media Room in Family Home, Decorbuddi Decorbuddi غرفة الميديا Blue
Decorbuddi

Decorbuddi
Decorbuddi
Decorbuddi

سيكون اللون الأزرق الداكن هو اتجاه عام 2021،فهو مناسب لخلق مساحات أنيقة ومعاصرة، وتضيف درجات ذلك اللون المزيد من التناغم بين العناصر الديكورية المستخدمة، ولكن عليك استخدامه مع بعض الألوان المحايدة كما هو موضح بذلك التصميم، فالأبيض هو أنسب الألوان التي يمكن استخدامها هنا لإضافة الشعور بالاتساع وتدعيم الإضاءة لرؤية كافة التفاصيل الإبداعية.

بسيطة وأنيقة بشكل لا يُصدق

homify
homify

homify
homify
homify

غالبًا ما يكون التصميم الداخلي البسيط طريقًا مضمونًا لإنشاء منزل دافئ ومريح يستحق الاستثمار، ومن المؤكد أنه لن يخرج أبدًا عن الأناقة التي تسعى إليها، فإذا ألقيت نظرة على تلك الغرفة ستجد أنها ركزت على اللونين الأبيض والرمادي في تصميم معظم العناصر، مع لمسات من اللون الأسود والطاولات الخشبية التي تعطي تناغما لونيا مذهلا للتصميم بالكامل.

أضف نباتاتك المفضلة

Butterfly Palm Tree (Dypsis lutescens) homify حدائقنباتات و زهور
homify

Butterfly Palm Tree (Dypsis lutescens)

homify
homify
homify

بالطبع ، هناك عدة طرق أخرى لإدخال المساحات الخضراء إلى تصميم منزلك، ومع ذلك تذكر أنك تختار النباتات المناسبة للديكور الذي تريده، فكما ترى إصيص النبات هنا في مكانه المثالي ويشبه إلى حد كبير الصورة بجانبه، استخدم تلك الطريقة في التصميم وستشعر بالحيوية والنقاء بالتأكيد.

ماذا عن الخشب؟

Admonter im Falkensteiner Hotel Schladming, Admonter Holzindustrie AG Admonter Holzindustrie AG جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Admonter Holzindustrie AG

Admonter Holzindustrie AG
Admonter Holzindustrie AG
Admonter Holzindustrie AG

ستكون الأخشاب الخفيفة مادة عصرية للتصميمات الداخلية خلال العام القادم، يمكنك استخدام هذه المواد ليس فقط للأرضيات ولكن أيضًا لتغطية الجدران والأسقف، واعتمد المصممون هنا على الأخشاب ذات اللون الفاتح في كامل تصميم الغرفة، مع إضافة بعض العناصر البسيطة باللون الأسود لإعطاء بعض العمق للتصميم.

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مواد طبيعية بطريقة عصرية

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio غرفة السفرة
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

الاتصال بالطبيعة أمر لا غنى عنه، وأصبحنا نحتاج له بصورة كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة، والتي تجعلنا نشعر بالانتعاش والاسترخاء، يمكنك استخدام العناصر الموجودة في الطبيعة في الديكور الخاص بك، كالحجر أو الخشب ، أو إضافة صور ولوحات جدارية لهذه العناصر ، إذا لم تكن في متناول يديك.

الرمادي: لون العام القادم

Living room Archeffect غرفة المعيشة Beige
Archeffect

Living room

Archeffect
Archeffect
Archeffect

سيتميز عام 2021 بالدرجات الرمادية الساحرة،  فاللون الرمادي هو أكثر الألوان الحيادية المعاصرة في التصميمات الداخلية، ويمكنك استخدام هذا اللون بدرجاته المختلفة في منزلك لإعطائه لمسة من الأناقة والتميز، كما أنه مناسب تماما للمساحات الصغيرة.

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الفن بطريقة أخرى

غرفه معيشة, EL Mazen For Finishes and Trims EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة خشب معالج Blue
EL Mazen For Finishes and Trims

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

تجلب التحف الفنية الحياة إلى التصميمات الداخلية سواء في المنزل أو في أي مكان، وتكون محور انتباه تجذب أنظار من يشاهدها على الفور، ويمكن لقطعة فنية رائعة على الجدران أن تعزز بسهولة جاذبية منزلك، كما هو موضح في هذا النموذج، فرأس الغزال المحنط على الجدار يضيف مزيدا من التميز إلى تصميم الغرفة البسيط.

تصميم ريفي معاصر

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

يتمحور الديكور الريفي حول سمات تُظهر جمال المواد الطبيعية، إذا كنت تبحث عن طرق أنيقة لدمج الأجواء الريفية في مساحتك، يمكنك الاستعانة ببعض الأفكار من هذا التصميم الحيوي، ونجد أن الجدار الحجري يضيف لمسة نابضة بالحياة إلى ذلك المطبخ المميز.

مصنع صغير في منزلك

دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Grey
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

تعد التصميمات التي تتبع النمط الصناعي هي أحدث الاتجاهات التي يقوم بها المصممون حاليا، كما ترى غرفة المعيشة في هذا النموذج تعتمد على الحداثة وتستمد إلهامها من عدة عناصر كالخرسانة والأخشاب والمعادن، ويحتاج النمط الصناعي إلى جرأة شخصيتك وتمتعك بالقرارات الحاسمة للقدرة على تنفيذه.

لمحبي البساطةوالرقي

微型空間, 沐朋設計 沐朋設計 غرفة نوم
沐朋設計

沐朋設計
沐朋設計
沐朋設計

عند الحديث عن اتجاهات التصميم الداخلي لعام 2021، نحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على مخططات الألوان التي تتمتع بجاذبية كلاسيكية طويلة المدى، فالألوان المحايدة هي ألوان عصرية وحديثة دائما، وستظل عنصرًا أساسيًا في اختيارات المصممين، وتتسم هذه الألوان بالجاذبية لأصحاب المنازل لأنها تسمح بالتنوع في اختيار الأثاث، وتشجع هذه الألوان اللطيفة على الاسترخاء.

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