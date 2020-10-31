11 نموذج لمطابخ صغيرة بأفكار ملهمة

المطبخ هو قلب المنزل، لكن هذا لا يعني أن مطبخك الصغير لا يمكن أن يبدو مثاليًا كما تريد، نحلم جميعًا بمطبخ واسع ذات نوافذ ضخمة تتدفق آشعة الشمس من خلالها، وأسطح رخامية فسيحة ومساحة تخزين لا نهاية لها.
أحضرنا لك اليوم بعض النماذج التي ستمدك بأفكار رائعة وحيل مفيدة من المؤكد أنها ستعمل على ترتيب مطبخك وأناقته، وستجعله يبدو ذكيًا وساحرًا، شاهد كيف استخدمت هذه المنازل الرائعة المساحات الصغيرة لصالحها، من حيث الخزائن المبتكرة وحلول الإضاءة الأنيقة ، تابعنا لتعرف كيف تحصل على مطبخ الأحلام.
نبدأ موضوعنا اليوم بالنظر إلى هذا المطبخ الصغير والبسيط ، إنه مثالي للأفراد الذين يريدون العناصر الأساسية فقط ، مما يتيح لهم الشعور بالحرية في الطهي والتنظيف دون القلق الذي يصاحب وجود الكثير من المتعلقات ، مثل الأجهزة وقطع الأثاث الضخمة.
إليك هذا المطبخ الكلاسيكي ذات التصميم البسيط، انظر إلى طريقة ترتيبه تبدو مثالية بطريقة لا تقاوم، فجميع العناصر موجودة في مكانها الصحيح، وقام المصممون باستخدام اللون الأبيض لإعطائك شعورا بالاتساع وحرية الحركة، بجانب الضوء الشمس المتدفق من النافذة الكبيرة والذي يعطيك إحساسا بالدفء والنشاط.
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إذا كنت تحب فكرة تضمين جميع ما تحتاجه في مطبخك الصغير ، فإن هذا المنضدة الأنيقة والملفتة للنظر هي خيار ذكي للتخزين، انظر لمساحتها الصغيرة التي تستوعب كم هائل من الأشياء، انها مذهلة حقا وتناسب مساحة مطبخك أيا كانت.
تعتبر الخزائن والجدران ذات اللون الأبيض والمقترنة بأجهزة متطورة ، واحدة من الأفكار الممتازة للمطبخ الصغير ، مما يضيف له مظهر أكثر نضارة ونظافة، إنه حقا تصميم بسيط ولكنه يحتوي على جميع احتياجاتك، بجانب قدرتك على التحرك داخله بحرية تامة.
قم بإخفاء الأطباق المتسخة والفوضى التي تملأ مطبخك خلف باب أنيق، وسيبقى بعيدًا عن الأنظار عندما يكون لديك بعض الزوار، انظر كيف تحتوي تلك الأبواب الأنيقة مطبخ كامل دون أن يشعر أحد ، إنه حقا أحد التصميمات التي يفضلها أصحاب المنازل الصغيرة.
ما رأيك باختيار ما يناسبك من كل شيء؟، اعتمد هذا التصميم على بعض الأفكار من الأسلوب الريفي المميز والواضح في المظهر الدافئ للجدار ذات الطوب المكشوف، بجانب بعض اللمسات العصرية المتمثلة في الأجهزة الكهربية والتصميم الأنيق للخزائن باللون الأبيض المشرق، وهذا المطبخ مناسب لكل المساحات الصغيرة منها والكبيرة أيضا.
على الرغم من أن هذا النموذج قد يتناقض مع التصميم البسيط ، إلا أنه بديل رائع للمطبخ الريفي الحديث للمساحات الصغيرة، فالتصميمات الرائعة للخزائن الخشبية هي اختيار موفق بطريقة مذهلة ، ومظهر هذا المطبخ يشع المزيد من الدفء والراحة النفسية.
مطبخ صغير غير تقليدي مثل هذا سوف يحفز حالتك المزاجية بالتأكيد. اختر ألوانًا تتناغم سويا لتجنب التصميم الفوضوي، وتوجد العديد من المميزات في هذا التصميم المبهج مثل ألوانه الفريدة والعصرية، بجانب الاعتماد على الشمس كمصدر طبيعي للضوء مما يحسن كثيرا من شعورك تجاه المكان.
تخلق المقاعد الشفافة والتصميم الأنيق واللامع والإضاءة الجذابة ديكور مطبخ عصري مثير ومثالي للمساحات الصغيرة، وقام المصممون بتخصيص أماكن لجميع الأجهزة داخل الخزائن الخشبية مما يزيد من ترتيب المكان وعدم الشعور بالفوضى.
غالبًا ما تشتمل المطابخ المصممة على الطراز القديم على لون نابض بالحياة ، مع أنماط وأشكال بارزة تحتل مركز الصدارة وتثير انتباهك. إنه المطبخ المثالي لمنزلك الصغير، خاصة مع هذه الإضاءة الغريبة، التي تضفي عليه مزيدا من التفرد والانتقائية.
المطبخ العملي هو مطلب أساسي بسبب نمط حياتنا المتسارع الذي يحتاج السهولة في كل شيء، فضلا عن كونه مريحًا وخاليًا من الإجهاد ، وبتخطيط المطبخ الصغير هذا ، ستشعر بالراحة بالتأكيد، فكل شيء هنا في متناول يديك ، مما يجعلك تستمتع بطهي أشهى الأطباق.