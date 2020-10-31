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11 نموذج لمطابخ صغيرة بأفكار ملهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
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المطبخ هو قلب المنزل، لكن هذا لا يعني أن مطبخك الصغير لا يمكن أن يبدو مثاليًا كما تريد، نحلم جميعًا بمطبخ واسع ذات نوافذ ضخمة تتدفق آشعة الشمس من خلالها، وأسطح رخامية فسيحة ومساحة تخزين لا نهاية لها.

أحضرنا لك اليوم بعض النماذج التي ستمدك بأفكار رائعة وحيل مفيدة من المؤكد أنها ستعمل على ترتيب مطبخك وأناقته، وستجعله يبدو ذكيًا وساحرًا، شاهد كيف استخدمت هذه المنازل الرائعة المساحات الصغيرة لصالحها، من حيث الخزائن المبتكرة وحلول الإضاءة الأنيقة ، تابعنا لتعرف كيف تحصل على مطبخ الأحلام.

تصميم نموذجي لأصغر المساحات

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

نبدأ موضوعنا اليوم بالنظر إلى هذا المطبخ الصغير والبسيط ، إنه مثالي للأفراد الذين يريدون العناصر الأساسية فقط ، مما يتيح لهم الشعور بالحرية في الطهي والتنظيف دون القلق الذي يصاحب وجود الكثير من المتعلقات ، مثل الأجهزة وقطع الأثاث الضخمة.

البساطة كما يجب أن تكون

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

إليك هذا المطبخ الكلاسيكي ذات التصميم البسيط، انظر إلى طريقة ترتيبه تبدو مثالية بطريقة لا تقاوم، فجميع العناصر موجودة في مكانها الصحيح، وقام المصممون باستخدام اللون الأبيض لإعطائك شعورا بالاتساع وحرية الحركة، بجانب الضوء الشمس المتدفق من النافذة الكبيرة والذي يعطيك إحساسا بالدفء والنشاط.

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مُصممة لكل شيء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تحب فكرة تضمين جميع ما تحتاجه في مطبخك الصغير ، فإن هذا المنضدة الأنيقة والملفتة للنظر هي خيار ذكي للتخزين، انظر لمساحتها الصغيرة التي تستوعب كم هائل من الأشياء، انها مذهلة حقا وتناسب مساحة مطبخك أيا كانت.

لهواة الأناقة والرقي

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

تعتبر الخزائن والجدران ذات اللون الأبيض والمقترنة بأجهزة متطورة ، واحدة من الأفكار الممتازة للمطبخ الصغير ، مما يضيف له مظهر أكثر نضارة ونظافة، إنه حقا تصميم بسيط ولكنه يحتوي على جميع احتياجاتك، بجانب قدرتك على التحرك داخله بحرية تامة.

مطبخ خفي

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

قم بإخفاء الأطباق المتسخة والفوضى التي تملأ مطبخك خلف باب أنيق، وسيبقى بعيدًا عن الأنظار عندما يكون لديك بعض الزوار، انظر كيف تحتوي تلك الأبواب الأنيقة مطبخ كامل دون أن يشعر أحد ، إنه حقا أحد التصميمات التي يفضلها أصحاب المنازل الصغيرة.

مزيج رائع من الأفكار

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

ما رأيك باختيار ما يناسبك من كل شيء؟، اعتمد هذا التصميم على بعض الأفكار من الأسلوب الريفي المميز والواضح في المظهر الدافئ للجدار ذات الطوب المكشوف، بجانب بعض اللمسات العصرية المتمثلة في الأجهزة الكهربية والتصميم الأنيق للخزائن باللون الأبيض المشرق، وهذا المطبخ مناسب لكل المساحات الصغيرة منها والكبيرة أيضا.

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القليل من الطراز الريفي

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

على الرغم من أن هذا النموذج قد يتناقض مع التصميم البسيط ، إلا أنه بديل رائع للمطبخ الريفي الحديث للمساحات الصغيرة، فالتصميمات الرائعة للخزائن الخشبية هي اختيار موفق بطريقة مذهلة ، ومظهر هذا المطبخ يشع المزيد من الدفء والراحة النفسية.

تصميم بألوان مشرقة

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

مطبخ صغير غير تقليدي مثل هذا سوف يحفز حالتك المزاجية بالتأكيد. اختر ألوانًا تتناغم سويا لتجنب التصميم الفوضوي، وتوجد العديد من المميزات في هذا التصميم المبهج مثل ألوانه الفريدة والعصرية، بجانب الاعتماد على الشمس كمصدر طبيعي للضوء مما يحسن كثيرا من شعورك تجاه المكان.

مطبخ راقي بجميع الطرق

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

تخلق المقاعد الشفافة والتصميم الأنيق واللامع والإضاءة الجذابة ديكور مطبخ عصري مثير ومثالي للمساحات الصغيرة، وقام المصممون بتخصيص أماكن لجميع الأجهزة داخل الخزائن الخشبية مما يزيد من ترتيب المكان وعدم الشعور بالفوضى.

مطبخ على الطراز القديم

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

غالبًا ما تشتمل المطابخ المصممة على الطراز القديم على لون نابض بالحياة ، مع أنماط وأشكال بارزة تحتل مركز الصدارة وتثير انتباهك. إنه المطبخ المثالي لمنزلك الصغير، خاصة مع هذه الإضاءة الغريبة، التي تضفي عليه مزيدا من التفرد والانتقائية.

مطبخ عملي لحياة سريعة

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

المطبخ العملي هو مطلب أساسي بسبب نمط حياتنا المتسارع الذي يحتاج السهولة في كل شيء، فضلا عن كونه مريحًا وخاليًا من الإجهاد ، وبتخطيط المطبخ الصغير هذا ، ستشعر بالراحة بالتأكيد، فكل شيء هنا في متناول يديك ، مما يجعلك تستمتع بطهي أشهى الأطباق.

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