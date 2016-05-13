بيت الأرجوحات الملونة

منزل اليوم هو منزل لللإستجمام، يبعث كل ركن من أركانه على الراحة و الحرية، يقع في كومو في شمال إيطاليا، يتميز بموقع متميز جداً على بحيرة كومو و و يطل على جبال الالب.

منزل صيفى يعكس روح المدينة السياحية و الفنية، المكان الذي تلجأ إليه لتصفي ذهنك من صخب الحياة. من تصميم studio Bello dias و تصوير Eugeni Pons. سنتعرف على كل تفاصيل هذا المنزل الرائع في جولتنا الداخلية.