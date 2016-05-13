بيت الأرجوحات الملونة

منزل اليوم هو منزل لللإستجمام، يبعث كل ركن من أركانه على الراحة و الحرية، يقع في كومو في شمال إيطاليا، يتميز بموقع متميز جداً على بحيرة كومو و و يطل على جبال الالب.
منزل صيفى يعكس روح المدينة السياحية و الفنية، المكان الذي تلجأ إليه لتصفي ذهنك من صخب الحياة. من تصميم studio Bello dias و تصوير Eugeni Pons. سنتعرف على كل تفاصيل هذا المنزل الرائع في جولتنا الداخلية.
لا اعلم كيف أبدأ الحديث عن جمال هذه الغرفة، و لكن دعنا نتحدث عن أكثر العتاصر لفتاً للنظر فيها و الذي يبعث على الغرابة كونة داخل الغرفة و ليس في الفناء الخارجي مثلاً، هذا العنصرهو الأرجوحة. تمتد الأرجوحة في ركن الغرفة و تستأثر بالنوافذ الكبيرة بطول الحوائط، فيمكنك ليس فقط الإسترخاء و لكن أيضاً الإستمتاع بالمناظر الخلابة.
لونها أصفر صريح، فهي بالفعل العنصر الأساسي في هذه الغرفة و التي تسع لواحد آخر إضافي ليجلس على الكرسي على طراز نصف القرن الحديث، مع طاولة قهوة بسيطة، على جانب الكرسي مزود بطانية أيضاً بلون أحمر صريح.
الألوان بشكل عام ترابية فالغرفة مدهونة باللون السكري، الأرضية من خامة خشب الساج، السجادة بلون مقارب من لون الأرضية.
كل الأثاث يسير في إتجاة الألوان الترابية المحايدة، و لكن نلاحظ وجود 3 أشكال من اللوحات الجدارية في هذة الغرفة، أحدهم أخدت الطابع الترابي وعلى الأرض تظهر واحدة أخرى بألوان متعددة صريحة و في مدخل الغرفة الأيمن ظهرت أخرى بلون أصفر صارخ ليتباين مع لون الأرجوحة.
في جولتنا داخل هذا البيت نرى أن أثاث البيت يتميز بحس مختلف، كرسي هزاز من البامبو بجانب مدفئة تبدو كالقديمة كأنها صدأت يعلوها مرآة بدون إطار، تفاصيل بسيطة جداً و لكنها تعبرعن ذوق رفيع وفني رائع، أقرب إلى الطراز الإنتقائي.
اللوحات الفنية في هذة الزاويا جميلة جداً و ألوانها صريحة و أيضا الوساده الحمراء الملقاه على الكرسي تعمل بشكل ما على اظهار جمال الكرسي حيث تتباين الألوان المحايدة مع الألوان الصريحه.
في هذه الصورة يظهر سرير بسيط جداً يكفي شخصاً واحداً، مع وجود طاولات جانبية بسيطة أيضاً. السرير من الخشب و بلا ظهر، فقد أستبدل المصمم الظهر بلوحة ملونة تظهر أعلى السرير. الغرفة ليست مقفولة و لذلك يمكن إعتبارها ركناً للنوم متصلاً بركن الإسترخاء و لكن المصمم حرص على فصل الفراغات ببراعة.
السرير مفروش بمفرش من لون احمر صريح وعلى الجانب يظهر الباب عليه مرأه لتستغل في الغرفة في أثاء تغير الملابس. و قام بتزيين الغرفة بوحدة رفوف دائرية بسيطة عليها بعض المقتنيات الملونة.
المطبخ إعتمد على خزانات سفلية فقط من اللون الفضي فأعطى المطبخ طابع مودرن و صناعي مميز، أيضا إستخدم لون ترابي في الحائط لتتغانم الألوان مع بعضها بشكل فني و ليكسر الملل. لم يضع دوالايب علوية كما هو معتاد في المطابخ و لكنه أيضا لم يتردد أن يزين الحائط بمجموعة من الأطباق و التي تم تجميعها سوياً مثل لعية الأللغاز لتشكل لوحة تجريدية رائعة.
دعونا نخرج لنأخذ جولة خارجية ففي الشرفة الخارجيه نجد سرير متأرجح أخر بلون أحمر صارخ و لكن هذه المرة يطل مباشرة على المنظر الطبيعي الجميل للبحيرة و الجبال، فيمكننا إستخدام الأرجوحة هذه المرة لكن في وسط الخضرة و في الهواء الطلق.
في الشرفة الأخرى يظهر طاقم أول مرة في هذا البيت فلنعتبره معيشه خارجيه لإستقبال الضيوف، الكراسي مصنوعة من البامبو و كما إعتدنا فيكملها الوسادات الحمراء لتصبح الألوان العنصر المميز في هذا المنزل. فتكون هذه الشرفة بمثابة أفضل مكان لاستقبال الضيوف و عمل الولائم و حفلات الشواء، فتطل على منظر رائع و محاطة بالزرع و و أيضاً مظللة.