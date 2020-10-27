الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة مذهلة لتأثيث غرفة معيشتك الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Poblenou in 3 acts, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Loading admin actions …

إذا كانت غرفة المعيشة داخل منزلك ضيقة وفوضوية، فإن آخر شيء تريد القيام به هو قضاء بعض الوقت هناك، لا تدع هذا الأمر يؤثر على نمط حياتك، فمهما كانت مساحتك صغيرة يمكن أن تبدو أنيقة ومثالية لقضاء أمتع الأوقات مع أسرتك أو أصدقاءك.

ولتشعر أن المساحة أكبر مما تبدو، لا تحتاج سوى تصميم داخلي ذكي ومحكم، لذا أحضرنا لك اليوم أفضل الحيل الديكورية للمساحات الصغيرة لإضفاء طابعك الشخصي على المكان الأكثر أهمية في منزلك.

ابتعد عن قطع الأثاث الضخمة

Living area Markham Stagers غرفة المعيشة white leather sofa,Le Corbusier,rug,geometry,modern apartment,golden accents,black accents,minimal,urban decor,artwork
Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تخلق الأحجام الصغيرة للأثاث وهمًا بصريًا يجعل الغرفة تبدو أكبر. تم تجهيز طاولة القهوة منخفضة الطول أيضًا بعجلات لسهولة الحمل، ويعطي اللون الأبيض إحساسًا سلسًا مما يجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر مما هي عليه.


ديكورات بألوان مبهجة

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يمكن لقطع الديكور الملونة أن تجلب البهجة في أي غرفة، فاللوحات التجريدية الملونة على الحائط  تساعد في لفت انتباه من يشاهدها، وتساعد الوسائد الصفراء المشرقة  أيضًا على إضفاء الحيوية على الجو الداخلي، وتكمن حيلة التصميم هنا في لفت الانتباه عن ضيق المساحة من خلال استخدام قطع ديكورية مبهرة.


اعتمد على تنوع المواد

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يساعد جدار الطوب المكشوف المطلي باللون الأبيض على إضافة تنوع في الملمس، و يعتبر عنصر أساسي في الديكور الأنيق الذي يجب أن تحاول دمجه في منزلك أيضًا. وتساعدك الأرضيات الخشبية واختيار المفروشات أيضًا على التنوع في جميع مواد الديكور المستخدمة

أعد تدوير أثاثك القديم

Vivienda Alcorcón, Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores غرفة المعيشة
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores

Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores

إذا كنت من عشاق الأعمال اليدوية ، فستحب غرفة المعيشة الصغيرة هذه. شاهد كيف تم تصميم هذه المساحة بجذع شجرة قديم تم تحويله إلى خزانة تلفزيون وطاولة الزاوية لم تكن سوى طاولة لماكينة الخياطة. ويمكنك أيضا إضافة بعض اللوحات الفننية على الجدران لإعطائك مظهر أنيق ومميز.


استخدم الجدران الزجاجية

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design حديد
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

من خلال تثبيت حواجز زجاجية بين غرف منزلك، هذا يجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر لأنه يعطي احساسا بالتواصل بين المساحات، ولكن عندما تكون الخصوصية مصدر قلق بالنسبة لك، يمكنك استخدام زجاج مصنفر أو ملون أو زجاج ذو اتجاه واحد. أو قم باستخدام الستائر لتغطية الحاجز عند الضرورة.

نوافذ ذات أسطح مقوسة

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

كانت النوافذ ذات الأسطح المنحنية من سمات المباني الكلاسيكية، حتى إذا كان منزلك مصممًا بطريقة معاصرة، يمكنك استخدام نفس الحيلة لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر أناقة واتساعًا. وحاول تثبيت نوافذ كبيرة الحجم في هذه المساحة لتدفق المزيد من ضوء الشمس الطبيعي الذي يشعرك باتساع المساحة.

اقرأ أيضًا: 11 نموذج لمطابخ صغيرة بأفكار ملهمة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

اقتني العناصر الأساسية فقط

Fotografía Interiores, CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo غرفة المعيشة
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo
CABALLERO Fotografía de Arquitectura, Inmobiliaria e Interiorismo

يضمن لك امتلاك قطع الديكور الأساسية فقط الحفاظ على غرفة مرتبة، فغرفة مثل هذه أسهل في التنظيف والتصميم أيضًا، وتستطيع أن تحصل من خلال هذا التصميم على ما تحتاجه من ديكور يناسب مساحة غرفتك الصغيرة دون التخلي عن الأناقة والرقي.


تناقضات مذهلة

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة Multicolored
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تضفي الألوان المتناقضة للأرضيات الخشبية والأريكة والجدران البيضاء إحساسًا بالدراما. وتعد تلك الطريقة فعالة جدًا في إبراز أفضل ما في أي مساحة تخطط لتجديد ديكورها ، بما في ذلك غرفة المعيشة الخاصة بك، انظر لتلك الصورة واستمتع بدرجات الألوان المتناسقة التي تخلق حالة من الانسجام والاسترخاء بداخلك.


مقاعد صغيرة وعملية للغاية

Home Staging en casa de Sara en Galicia, España, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging غرفة المعيشة Brown
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

ضع في اعتبارك استبدال الكراسي ذات الأحجام الكبيرة في غرفة معيشتك، بالمقاعد الصغيرة التي لا تأخذ حيزا كبيرا. ويمكنك أيضًا استخدامها كوحدات للتخزين، فتلك القطع عملية جدا في الاستخدام بالإضافة إلى شكلها الرائع.


ضع الأثاث في المنتصف

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

يخلق وضع الأثاث في منتصف الغرفة إحساسًا بالمساحة، وهذا الاتجاه هو أبرز اتجاهات التصميم الحديثة في أوائل القرن العشرين، إلى جانب الأريكة الاسكندنافية وارتفاع السقف الذي يجعل غرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح تبدو فسيحة للغاية.


مرايا أنيقة لتزيين الجدران

Reforma y Amueblamiento en vivienda piso en Tres Cantos, itta estudio itta estudio غرفة المعيشة
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

لا تضيف المرايا بريقًا إلى تصميم الغرفة فحسب ، بل تساعد في جعل المظهر أكثر اتساعًا، قم بتركيب مرايا كبيرة في غرفة معيشتك لمنح هذه المساحة أسلوبًا مبهجًا، قد يكون لديك أيضًا أثاث بأسطح عاكسة وهو أسلوب شائع الاستخدام داخل المنازل المعاصرة.


أرضيات مثالية لأصغر المساحات

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة المعيشة
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

اختيار شكل الأرضيات له تأثير كبير على جمال الغرفة. تضفي الأرضيات الخشبية الطبيعية إحساسًا بالدفء، بينما الأرضيات الرخامية والحجر الرملي تجعلها تبدو أكثر إشراقًا. ويمكنك استخدام بلاط التراكوتا والسيراميك لإضفاء مظهر عصري على الأرضيات، مما يجعلك راضيا عن مساحة غرفتك.


10 اتجاهات ديكورية جديدة لعام 2021
هل أعجبتك هذه الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً