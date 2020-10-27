12 فكرة مذهلة لتأثيث غرفة معيشتك الصغيرة

إذا كانت غرفة المعيشة داخل منزلك ضيقة وفوضوية، فإن آخر شيء تريد القيام به هو قضاء بعض الوقت هناك، لا تدع هذا الأمر يؤثر على نمط حياتك، فمهما كانت مساحتك صغيرة يمكن أن تبدو أنيقة ومثالية لقضاء أمتع الأوقات مع أسرتك أو أصدقاءك.
ولتشعر أن المساحة أكبر مما تبدو، لا تحتاج سوى تصميم داخلي ذكي ومحكم، لذا أحضرنا لك اليوم أفضل الحيل الديكورية للمساحات الصغيرة لإضفاء طابعك الشخصي على المكان الأكثر أهمية في منزلك.
تخلق الأحجام الصغيرة للأثاث وهمًا بصريًا يجعل الغرفة تبدو أكبر. تم تجهيز طاولة القهوة منخفضة الطول أيضًا بعجلات لسهولة الحمل، ويعطي اللون الأبيض إحساسًا سلسًا مما يجعل غرفة المعيشة تبدو أكبر مما هي عليه.
يمكن لقطع الديكور الملونة أن تجلب البهجة في أي غرفة، فاللوحات التجريدية الملونة على الحائط تساعد في لفت انتباه من يشاهدها، وتساعد الوسائد الصفراء المشرقة أيضًا على إضفاء الحيوية على الجو الداخلي، وتكمن حيلة التصميم هنا في لفت الانتباه عن ضيق المساحة من خلال استخدام قطع ديكورية مبهرة.
يساعد جدار الطوب المكشوف المطلي باللون الأبيض على إضافة تنوع في الملمس، و يعتبر عنصر أساسي في الديكور الأنيق الذي يجب أن تحاول دمجه في منزلك أيضًا. وتساعدك الأرضيات الخشبية واختيار المفروشات أيضًا على التنوع في جميع مواد الديكور المستخدمة
إذا كنت من عشاق الأعمال اليدوية ، فستحب غرفة المعيشة الصغيرة هذه. شاهد كيف تم تصميم هذه المساحة بجذع شجرة قديم تم تحويله إلى خزانة تلفزيون وطاولة الزاوية لم تكن سوى طاولة لماكينة الخياطة. ويمكنك أيضا إضافة بعض اللوحات الفننية على الجدران لإعطائك مظهر أنيق ومميز.
من خلال تثبيت حواجز زجاجية بين غرف منزلك، هذا يجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر لأنه يعطي احساسا بالتواصل بين المساحات، ولكن عندما تكون الخصوصية مصدر قلق بالنسبة لك، يمكنك استخدام زجاج مصنفر أو ملون أو زجاج ذو اتجاه واحد. أو قم باستخدام الستائر لتغطية الحاجز عند الضرورة.
كانت النوافذ ذات الأسطح المنحنية من سمات المباني الكلاسيكية، حتى إذا كان منزلك مصممًا بطريقة معاصرة، يمكنك استخدام نفس الحيلة لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر أناقة واتساعًا. وحاول تثبيت نوافذ كبيرة الحجم في هذه المساحة لتدفق المزيد من ضوء الشمس الطبيعي الذي يشعرك باتساع المساحة.
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يضمن لك امتلاك قطع الديكور الأساسية فقط الحفاظ على غرفة مرتبة، فغرفة مثل هذه أسهل في التنظيف والتصميم أيضًا، وتستطيع أن تحصل من خلال هذا التصميم على ما تحتاجه من ديكور يناسب مساحة غرفتك الصغيرة دون التخلي عن الأناقة والرقي.
تضفي الألوان المتناقضة للأرضيات الخشبية والأريكة والجدران البيضاء إحساسًا بالدراما. وتعد تلك الطريقة فعالة جدًا في إبراز أفضل ما في أي مساحة تخطط لتجديد ديكورها ، بما في ذلك غرفة المعيشة الخاصة بك، انظر لتلك الصورة واستمتع بدرجات الألوان المتناسقة التي تخلق حالة من الانسجام والاسترخاء بداخلك.
ضع في اعتبارك استبدال الكراسي ذات الأحجام الكبيرة في غرفة معيشتك، بالمقاعد الصغيرة التي لا تأخذ حيزا كبيرا. ويمكنك أيضًا استخدامها كوحدات للتخزين، فتلك القطع عملية جدا في الاستخدام بالإضافة إلى شكلها الرائع.
يخلق وضع الأثاث في منتصف الغرفة إحساسًا بالمساحة، وهذا الاتجاه هو أبرز اتجاهات التصميم الحديثة في أوائل القرن العشرين، إلى جانب الأريكة الاسكندنافية وارتفاع السقف الذي يجعل غرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح تبدو فسيحة للغاية.
لا تضيف المرايا بريقًا إلى تصميم الغرفة فحسب ، بل تساعد في جعل المظهر أكثر اتساعًا، قم بتركيب مرايا كبيرة في غرفة معيشتك لمنح هذه المساحة أسلوبًا مبهجًا، قد يكون لديك أيضًا أثاث بأسطح عاكسة وهو أسلوب شائع الاستخدام داخل المنازل المعاصرة.
اختيار شكل الأرضيات له تأثير كبير على جمال الغرفة. تضفي الأرضيات الخشبية الطبيعية إحساسًا بالدفء، بينما الأرضيات الرخامية والحجر الرملي تجعلها تبدو أكثر إشراقًا. ويمكنك استخدام بلاط التراكوتا والسيراميك لإضفاء مظهر عصري على الأرضيات، مما يجعلك راضيا عن مساحة غرفتك.