مشروع فريد يجمع بين الطراز الكلاسيكي الفرنسي والحديث والإسلامي

كعاداتها تفاجئنا شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور بمشروع جديد مبهر لفيلا تم تصميمها بعناصر تجمع الطراز الكلاسيكي الفرنسي والأسلوب المعاصر والإسلامي في آنٍ واحد، وهو ما منحه أروع الإطلالات وأجملها على الإطلاق.

نعرض لكم اليوم غرفتين رئيسيتين فقط من هذا المشروع، وهما جناح النوم وغرفة الأطفال، والتي تألقت كل منهما على حدة بلمسات ديكورية ساحرة لها طابع خاص.