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مشروع فريد يجمع بين الطراز الكلاسيكي الفرنسي والحديث والإسلامي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
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كعاداتها تفاجئنا شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور بمشروع جديد مبهر لفيلا تم تصميمها بعناصر تجمع الطراز الكلاسيكي الفرنسي والأسلوب المعاصر والإسلامي في آنٍ واحد، وهو ما منحه أروع الإطلالات وأجملها على الإطلاق.

نعرض لكم اليوم غرفتين رئيسيتين فقط من هذا المشروع، وهما جناح النوم وغرفة الأطفال، والتي تألقت كل منهما على حدة بلمسات ديكورية ساحرة لها طابع خاص.

غرفتان أنيقتان بظلال ناعمة

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الصورة الأولى معنا لهذا المشروع، تجمع غرفتين النوم الرئيسية والأطفال في آنٍ واحد، فنلاحظ أن غرفة النوم التي نراها جهة اليمين بطلال ناعمة من اللون الأبيض، حيث طغى على التصميم الداخلي بالكامل فيما ترك مساحة صغيرة للونين الأسود والرمادي ليتواجدا في الستائر وإطار سيراميك الأرضية ليكسرا حدة ذلك الهدوء الذي تسبب فيه اللون الأبيض.

أما عن الغرفة الثانية، وهي غرفة الأطفال، فالتصميم الداخلي لها مميز للغاية، خاصة الأرضية بإطلالتها اللامعة، والجدران المزينة بخطوط رأسية متوازية وبعض الديكورات الطفولية المضئية.

غرفة النوم وزخارف إسلامية

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الآن نتمكن من رؤية غرفة النوم بوضوح، مؤثثة بسرير مزدوج أنيق تعلو رأسه بعض الزخارف الإسلامية، ووحدة تلفاز في الجهة المقابلة له مع تلفاز معلّق نراه بشكل أكثر وضوحًا مع الصورة التالية.

بالنظر لسقف الغرفة، نجد أنه وحده تحفة فنية معمارية تزينها لمسات الجبسونبورد العصرية، وبعض المعلقات ولمبات الليد الصفراء المخفية، مما يمنح الغرفة كل الدفء والحميمية.

غرفة النوم وجلسة عثمانية

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بالجانب الأيمن من الغرفة، وعلى امتداد التلفز بوحدته الخشبية، نجد جلسة عثمانية جانبية مكونة من مقعد مستدير تغطيه أقمشة مخملية فاخرة باللون الأزرق، وثلاث طاولات قهوة بخامة معدنية جميعهم مطليين باللون الذهبي.

الستائر تزيد مساحة النوم هدوءًا وجمالًا

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

كان اختيار الخبراء للون الرمادي في الستائر موفق للغاية، حيث تناغم مع جميع قطع الأثاث -خاصة وحدة التلفاز- من ناحية، وزاد الغرفة هدوءًا وجمالًا من ناحية أخرى.

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جلسة غرفة النوم ومزيد من السحر

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

تحدثنا من قبل عن جلسة غرفة النوم الفريدة من نوعها، والتي تم تصميها على الطراز العثماني، حيث نراها هنا ومن هذه الزاوية بكل وضوح مزينة بأجمل الوسائد.

غرفة الأطفال وديكورات مبتكرة

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة الاطفال
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل الآن لغرفة الأطفال كي نكتشف تفاصيلها من الداخل هي الأخرى، لنجد أنها تألقت بسرير علوي معاصر يتم الوصول إليه من خلال سلم أبيض صغير، وخزانة مفتوحة تصلح بأن تستخدم كخزانة للملابس أو مكتبة حسب رغبة مالكي المنزل.

لا يمكن أن نغفل أيضًا روعة المعلقة العصرية المبتكرة التي تتوسط سقف الغرفة، والتي هي على شكل طائرة هليوكوبتر.

الجانب الآخر من غرفة الأطفال

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي , Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم فيلا عائلية فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن الجانب الآخر من غرفة الأطفال، فهو مؤثث بسرير آخر كبير ومكتب معاصر ملتصق بأحد الجدران على خلفية رمادية مزينة بالعديد من الكرات البيضاء الناصعة. وعن إضاءة الغرفة، فهي بيضاء على عكس غرفة النوم الرئيسية، ممثلة في معلقة حديثة على شكل طائرة هليوكوبتر وسبوتات سقفية ولمبات ليد مخفية.

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