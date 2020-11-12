مشروع فريد يجمع بين الطراز الكلاسيكي الفرنسي والحديث والإسلامي

كعاداتها تفاجئنا شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور بمشروع جديد مبهر لفيلا تم تصميمها بعناصر تجمع الطراز الكلاسيكي الفرنسي والأسلوب المعاصر والإسلامي في آنٍ واحد، وهو ما منحه أروع الإطلالات وأجملها على الإطلاق.
نعرض لكم اليوم غرفتين رئيسيتين فقط من هذا المشروع، وهما جناح النوم وغرفة الأطفال، والتي تألقت كل منهما على حدة بلمسات ديكورية ساحرة لها طابع خاص.
الصورة الأولى معنا لهذا المشروع، تجمع غرفتين النوم الرئيسية والأطفال في آنٍ واحد، فنلاحظ أن غرفة النوم التي نراها جهة اليمين بطلال ناعمة من اللون الأبيض، حيث طغى على التصميم الداخلي بالكامل فيما ترك مساحة صغيرة للونين الأسود والرمادي ليتواجدا في الستائر وإطار سيراميك الأرضية ليكسرا حدة ذلك الهدوء الذي تسبب فيه اللون الأبيض.
أما عن الغرفة الثانية، وهي غرفة الأطفال، فالتصميم الداخلي لها مميز للغاية، خاصة الأرضية بإطلالتها اللامعة، والجدران المزينة بخطوط رأسية متوازية وبعض الديكورات الطفولية المضئية.
الآن نتمكن من رؤية غرفة النوم بوضوح، مؤثثة بسرير مزدوج أنيق تعلو رأسه بعض الزخارف الإسلامية، ووحدة تلفاز في الجهة المقابلة له مع تلفاز معلّق نراه بشكل أكثر وضوحًا مع الصورة التالية.
بالنظر لسقف الغرفة، نجد أنه وحده تحفة فنية معمارية تزينها لمسات الجبسونبورد العصرية، وبعض المعلقات ولمبات الليد الصفراء المخفية، مما يمنح الغرفة كل الدفء والحميمية.
بالجانب الأيمن من الغرفة، وعلى امتداد التلفز بوحدته الخشبية، نجد جلسة عثمانية جانبية مكونة من مقعد مستدير تغطيه أقمشة مخملية فاخرة باللون الأزرق، وثلاث طاولات قهوة بخامة معدنية جميعهم مطليين باللون الذهبي.
كان اختيار الخبراء للون الرمادي في الستائر موفق للغاية، حيث تناغم مع جميع قطع الأثاث -خاصة وحدة التلفاز- من ناحية، وزاد الغرفة هدوءًا وجمالًا من ناحية أخرى.
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تحدثنا من قبل عن جلسة غرفة النوم الفريدة من نوعها، والتي تم تصميها على الطراز العثماني، حيث نراها هنا ومن هذه الزاوية بكل وضوح مزينة بأجمل الوسائد.
ننتقل الآن لغرفة الأطفال كي نكتشف تفاصيلها من الداخل هي الأخرى، لنجد أنها تألقت بسرير علوي معاصر يتم الوصول إليه من خلال سلم أبيض صغير، وخزانة مفتوحة تصلح بأن تستخدم كخزانة للملابس أو مكتبة حسب رغبة مالكي المنزل.
لا يمكن أن نغفل أيضًا روعة المعلقة العصرية المبتكرة التي تتوسط سقف الغرفة، والتي هي على شكل طائرة هليوكوبتر.
أما عن الجانب الآخر من غرفة الأطفال، فهو مؤثث بسرير آخر كبير ومكتب معاصر ملتصق بأحد الجدران على خلفية رمادية مزينة بالعديد من الكرات البيضاء الناصعة. وعن إضاءة الغرفة، فهي بيضاء على عكس غرفة النوم الرئيسية، ممثلة في معلقة حديثة على شكل طائرة هليوكوبتر وسبوتات سقفية ولمبات ليد مخفية.