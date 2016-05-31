غرف للأميرات الصغار

البنات في العادة يميلون إلى الألوان الناعمة الهادئة, وهذه فطرة لديهن, والأم أيضاً لا تستطيع أن تقاوم تلك الإبتسامة الصغيرة التي تراها على وجه طفلتها, فالبنت هي أميرة المنزل التي لا يرد لها طلب, ويستحقون الأميرات الصغار أن يكون لهن القصر الفريد الخاص بهن, غرفة البنات يجب أن تكون مماثلة لأرواحهن واهتمامهن, ويجب في تصميم الغرف لهن أن تكون أكثر جمالاً ورقة.

وبالتالي فإن الصور التالية تعرض تصميم خاص بغرف خاصة بالبنات الصغار تتميز بالأسلوب العصري وفي ذات الوقت تتميز بألوان وتصميمات تتماشى مع البنات.

فمثلاً اللون الوردي حينما يتم تصميمه بالتداخل مع اللون الأبيض للأثاث واللون الرمادي للجدران مع النقوشات التي تشابه الطبيعة, فهذا كله يعطي شكلاً ومظهراً جذاباً جداً للإستمتاع البنات بغرفتهن والشعور بأنهن ملكات هذه الغرفة بكل ما تحتويها من أشياء.