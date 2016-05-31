غرف للأميرات الصغار

البنات في العادة يميلون إلى الألوان الناعمة الهادئة, وهذه فطرة لديهن, والأم أيضاً لا تستطيع أن تقاوم تلك الإبتسامة الصغيرة التي تراها على وجه طفلتها, فالبنت هي أميرة المنزل التي لا يرد لها طلب, ويستحقون الأميرات الصغار أن يكون لهن القصر الفريد الخاص بهن, غرفة البنات يجب أن تكون مماثلة لأرواحهن واهتمامهن, ويجب في تصميم الغرف لهن أن تكون أكثر جمالاً ورقة.
وبالتالي فإن الصور التالية تعرض تصميم خاص بغرف خاصة بالبنات الصغار تتميز بالأسلوب العصري وفي ذات الوقت تتميز بألوان وتصميمات تتماشى مع البنات.
فمثلاً اللون الوردي حينما يتم تصميمه بالتداخل مع اللون الأبيض للأثاث واللون الرمادي للجدران مع النقوشات التي تشابه الطبيعة, فهذا كله يعطي شكلاً ومظهراً جذاباً جداً للإستمتاع البنات بغرفتهن والشعور بأنهن ملكات هذه الغرفة بكل ما تحتويها من أشياء.
عندما نتكلم عن غرفة نوم, فإنه يجب أن نذكر أول شئ في التصميمات الخاصة بها هو السرير والمفروشات الخاصة به, فنجد مثلاً في هذه الغرفة سريرين تم توزيعهما بشكل متناسق مع حجم الغرفة بتصميم من اللون الأبيض, مع إضافة المفروشات ذات اللون الوردي والرمادي في ذات الوقت, ونرى مدى تناسق لون الجدران والنقوشات الصغيرة عليها مع لون المفروشات الرمادي الفاتح, ومدى تناسق أيضاً لون السريرين مع لون دولاب تخزين الملابس الأبيض.
وبالتالي نرى روعة التصميم وتناسق الألوان مع طبيعة البنات اللآتي عادة ما يميلون إلى هذا النوع من الألوان الفاتحة والرقيقة.
عندما نتكلم عن شئ آخر في غرفة البنات فلا ننسى أبداً أماكن اللهو والتسلية وأماكن تخزين الأشياء ومدى ترتيبها وتنظيمها في الغرفة ليبدوا لنا الشكل ذو تصميم حديث يتناسق مع طبيعة أوقات البنات الصغيرة, سواء في ساعة اللعب أو في ساعة القراءة أو في أي ساعة أخرى تحتاج البنات الصغيرة فيها لبعض الوقت من المرح أو التعلم.
وبالتالي نرى الإستفادة من مساحات الغرفة في وجود نافذة كبيرة تطل على المناظر الطبيعية والخضرة الساحرة والتي تساعد في زيادة حب البنات لمثل تلك الغرف.
عندما نتكلم عن الألوان فإننا نجد أيضاً أن الكثير من الفتيات أو البنات الصغار يميلون إلى اللون الأزرق الفاتح أو ما يطلق عليه (اللون السماوي), فلذلك يجب ألا ننسى حينما نتكلم عن تصميم الغرف للبنات الصغيرات, أن نذكر في التصميمات ذلك اللون.
ومن هنا نرى في هذه التصميم روعة الإبتكار في تداخل اللون الأزرق الفاتح مع الرمادي ليعطي شعوراً للفتيات أنهن وسط الطبيعة ذات الهواء النقي, بالإضافة إلى وجود بعض التصميمات الخشبية ذات اللون الأبيض الناصع وهي أثاث الغرفة.
أما بالنسبة للون الأخضر فيأخذ نصيبه هو أيضاً من التصميم ليتماشى مع طبيعة الغرفة التي تتناسق كلها مع ألوان الطبيعة الخلابة.
هذه الغرفة ذات تصميم جديد جداً, فهي تحتوي على مكونات الغرفة العادية من سرير وأريكة ذو ألوان رمادية فاتحة, مع إستخدام المساحة أسفل الأريكة في وجود أدراج كبيرة لتخرين الأشياء من ملابس أو أدوات.
ولكي لا ننسى فإن الجديد في هذه الغرفة هو الطبيعة السماوية ذات السحب الرمادية التي هي تصميم الجدران مع سقف الغرفة, فعندما تجلس الفتيات في هذه الغرفة يشعرن بأنهن في غرفتهن الخاصة التي تمتلكن فيها أشيائهن بالإضافة إلى شعورهن بأنهن تحت السماء مباشرة, وهذا مما يؤثر على سعادة الأطفال في وجود تصميم عصري جذاب يتماشى مع منظر السماء الخلاب ذات السحب النقية.
في هذه الغرفة نرى التصميم الفريد, من حيث طابع اللون الأصفر للأرضية ومدى روعة تصميم السرير الصغير وألوانه المبهجة التي يميل الكثير من الفتيات الصغار إلى طبيعة ألوانه, فنرى التصميم الذي جمع بين الألوان المبهجة المختلفة من وردي وبنفسجي وأخضر ليعطي الشكل المناسب وكأن هؤلاء الفتيات يجلسن في حديثة مليئة بالألوان الطبيعية.
هذه الغرفة الهادئة, هي غرفة تقليدية نعم, ولكنها تتميز بدقة توزيع الأشياء بشكل منظم في أركان الغرفة مع إستغلال المساحات المختلفة, وبالتالي في بعض الأحيان حتى لو كانت الغرف صغيرة فإننا نحتاج إلى التصميم المبتكر والإبداع في توزيع كل أشياء الغرفة بشكل منظم يعطي جمالاً ورونقاً التصميم ويشعر الآخرين بأن كل شئ في الغرفة ملائم لمكانه.