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غرف للأميرات الصغار

Marwan Marwan
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
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البنات في العادة يميلون إلى الألوان الناعمة الهادئة, وهذه فطرة لديهن, والأم أيضاً لا تستطيع أن تقاوم تلك الإبتسامة الصغيرة التي تراها على وجه طفلتها, فالبنت هي أميرة المنزل التي لا يرد لها طلب, ويستحقون الأميرات الصغار أن يكون لهن القصر الفريد الخاص بهن, غرفة البنات يجب أن تكون مماثلة لأرواحهن واهتمامهن, ويجب في تصميم الغرف لهن أن تكون أكثر جمالاً ورقة.

وبالتالي فإن الصور التالية تعرض تصميم خاص بغرف خاصة بالبنات الصغار تتميز بالأسلوب العصري وفي ذات الوقت تتميز بألوان وتصميمات تتماشى مع البنات.

فمثلاً اللون الوردي حينما يتم تصميمه بالتداخل مع اللون الأبيض للأثاث واللون الرمادي للجدران مع النقوشات التي تشابه الطبيعة, فهذا كله يعطي شكلاً ومظهراً جذاباً جداً للإستمتاع البنات بغرفتهن والشعور بأنهن ملكات هذه الغرفة بكل ما تحتويها من أشياء.

أساس الغرفة وتوزيع الألوان

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

عندما نتكلم عن غرفة نوم, فإنه يجب أن نذكر أول شئ في التصميمات الخاصة بها هو السرير والمفروشات الخاصة به, فنجد مثلاً في هذه الغرفة سريرين تم توزيعهما بشكل متناسق مع حجم الغرفة بتصميم من اللون الأبيض, مع إضافة المفروشات ذات اللون الوردي والرمادي في ذات الوقت, ونرى مدى تناسق لون الجدران والنقوشات الصغيرة عليها مع لون المفروشات الرمادي الفاتح, ومدى تناسق أيضاً لون السريرين مع لون دولاب تخزين الملابس الأبيض.

وبالتالي نرى روعة التصميم وتناسق الألوان مع طبيعة البنات اللآتي عادة ما يميلون إلى هذا النوع من الألوان الفاتحة والرقيقة.

أركان الغرفة والإستفادة من المساحة الداخلية

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

عندما نتكلم عن شئ آخر في غرفة البنات فلا ننسى أبداً أماكن اللهو والتسلية وأماكن تخزين الأشياء ومدى ترتيبها وتنظيمها في الغرفة ليبدوا لنا الشكل ذو تصميم حديث يتناسق مع طبيعة أوقات البنات الصغيرة, سواء في ساعة اللعب أو في ساعة القراءة أو في أي ساعة أخرى تحتاج البنات الصغيرة فيها لبعض الوقت من المرح أو التعلم.

وبالتالي نرى الإستفادة من مساحات الغرفة في وجود نافذة كبيرة تطل على المناظر الطبيعية والخضرة الساحرة والتي تساعد في زيادة حب البنات لمثل تلك الغرف.

غرفة البنات… واللون الأزرق الفاتح

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

عندما نتكلم عن الألوان فإننا نجد أيضاً أن الكثير من الفتيات أو البنات الصغار يميلون إلى اللون الأزرق الفاتح أو ما يطلق عليه (اللون السماوي), فلذلك يجب ألا ننسى حينما نتكلم عن تصميم الغرف للبنات الصغيرات, أن نذكر في التصميمات ذلك اللون.

ومن هنا نرى في هذه التصميم روعة الإبتكار في تداخل اللون الأزرق الفاتح مع الرمادي ليعطي شعوراً للفتيات أنهن وسط الطبيعة ذات الهواء النقي, بالإضافة إلى وجود بعض التصميمات الخشبية ذات اللون الأبيض الناصع وهي أثاث الغرفة.

أما بالنسبة للون الأخضر فيأخذ نصيبه هو أيضاً من التصميم ليتماشى مع طبيعة الغرفة التي تتناسق كلها مع ألوان الطبيعة الخلابة.

الغرفة ذات الطابع السماوي

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

هذه الغرفة ذات تصميم جديد جداً, فهي تحتوي على مكونات الغرفة العادية من سرير وأريكة ذو ألوان رمادية فاتحة, مع إستخدام المساحة أسفل الأريكة في وجود أدراج كبيرة لتخرين الأشياء من ملابس أو أدوات.

ولكي لا ننسى فإن الجديد في هذه الغرفة هو الطبيعة السماوية ذات السحب الرمادية التي هي تصميم الجدران مع سقف الغرفة, فعندما تجلس الفتيات في هذه الغرفة يشعرن بأنهن في غرفتهن الخاصة التي تمتلكن فيها أشيائهن بالإضافة إلى شعورهن بأنهن تحت السماء مباشرة, وهذا مما يؤثر على سعادة الأطفال في وجود تصميم عصري جذاب يتماشى مع منظر السماء الخلاب ذات السحب النقية.

الغرفة الفريدة من نوعها

PERÇİN EV/ Kıbrıs, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık غرفة الاطفال
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

في هذه الغرفة نرى التصميم الفريد, من حيث طابع اللون الأصفر للأرضية ومدى روعة تصميم السرير الصغير وألوانه المبهجة التي يميل الكثير من الفتيات الصغار إلى طبيعة ألوانه, فنرى التصميم الذي جمع بين الألوان المبهجة المختلفة من وردي وبنفسجي وأخضر ليعطي الشكل المناسب وكأن هؤلاء الفتيات يجلسن في حديثة مليئة بالألوان الطبيعية.

الغرفة الهادئة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

هذه الغرفة الهادئة, هي غرفة تقليدية نعم, ولكنها تتميز بدقة توزيع الأشياء بشكل منظم في أركان الغرفة مع إستغلال المساحات المختلفة, وبالتالي في بعض الأحيان حتى لو كانت الغرف صغيرة فإننا نحتاج إلى التصميم المبتكر والإبداع في توزيع كل أشياء الغرفة بشكل منظم يعطي جمالاً ورونقاً التصميم ويشعر الآخرين بأن كل شئ في الغرفة ملائم لمكانه.

كيفية توفير المساحات في الحمامات الصغيرة
ما رأيك في ألوان الغرف؟

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