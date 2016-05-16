المنزل العائلي، الحلم يصبح حقيقة

تحتاج العائلة الكبيرة لمنزل كبير يُلبي احتياجات أفراد العائلة ومُحاط بمساحات كبيرة للعب والتسلية, منزل مكون من طابقين طابق باللون الأبيض وطابق باللون الأسود, منزل بسيط وفني بنفس الوقت, بيت فيه الكثير من الحب وروح العائلة.
كيف لمنزل أن يجمع كل هذه المواصفات !!
بدايات خريفية لمنزل العائلة الكبير, تساقط أوراق الشجرة التي تتوسط مساحة خضراء واسعه امام المنزل الكبير, مساحة واسعة تكفي للعب والركض للأطفال, لعمل حفلات الشواء مع الأصدقاء او حتى للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق, مساحة واسعة تسمح بوضوح الرؤيا للمنزل العائلي الكبير.
المنزل العائلي منزل مكون من طابقين بلونين مختلفين, طابق سفلي أبيض و طابق علوي اسود. صمم المهندس المعماري هذا المنزل بلونين مختلفين لسببين, السبب الأول ليجمع ما بين البساطة في الطابق السفلي الأبيض والفخامة في الطابق العلوي الأسود, السبب الثاني أن اللون الأسود اظهر الطابق العلوي بشكل مستقل عن الطابق السفلي والذي قد يكون مخصص لغرف النوم وغرف العائلة الخاصة.
مدخل المنزل بلمسة فنية منيرة!! ستلاحظ أينما تنظر عند مدخل المنزل العائلي وجود تلك اللوحة الجدارية بألوانها الحيوية المتناسقة مع لون الكرسي الكحلي, والمتناقضة مع بياض الجدران والأرضية الخشبية, وبنفس الوقت ستلاحظ تلك الكرة الألماسية المتدلية من السقف, أعطت إضاءة كاملة وشاملة للمدخل.
أرضية خشبية, مكتبة صغيرة تحوي بعض صور العائلة وبعض الكتب, طاولة زجاجية صغيرة بتصميم عصري بسيط, حتى سلة الخيزران لوضع الجرائد أو محتويات أخرى و حطب !! الحطب بحد ذاته يعطي طابع ريفي دافئ والاهم هو استخدام الحطب لتلك المدفأة بتصميمها الآمن المرتفع عن الأرض آخذاً بالاعتبار وجود الأطفال.
هاكذلك تكون غرفة المعيشة غير مكلًفه وفيها حتى ادق التفاصيل.
لأنه منزل العائلة الكبير فلابد من الاستمتاع بالطعام. فالأطفال لهم علاقة مميزه مع الطعام, فهو جزء من متعتهم والأكثر امتاعا ان تجتمع العائلة سويا وقت الطعام.
أرضية خشبية تعطي الشعور بالدف, طاولة طعام خشبية بلون الخشب الطبيعي, كراسي بيضاء محيطة بالطاولة, والاهم كرسي الأطفال مع إضاءة بسيطة لا تشعر بها, متدلية من الأعلى باللون الأحمر, وواجه زجاجية شفافة تعكس أشعة الشمس الخريفية .
لا داعي لأي نوع من التصميم والديكور في غرف الأطفال لأنها غرف بحد ذاتها فيها الكثير من الحيوية والتصميم الخاص, بوجودهم بها أو حتى بألعابهم المتناثرة على الأرض, الأهم عند تصميم غرف الأطفال هو وجود مساحة خالية من أي معيقات, مع القليل من الأثاث كالخزن وبعض الوسائد الأرضية الكبيرة, وبالطبع موكيت بلون فاتح على الأرضية الخشبية.
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