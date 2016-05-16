المنزل العائلي، الحلم يصبح حقيقة

أرضية خشبية, مكتبة صغيرة تحوي بعض صور العائلة وبعض الكتب, طاولة زجاجية صغيرة بتصميم عصري بسيط, حتى سلة الخيزران لوضع الجرائد أو محتويات أخرى و حطب !! الحطب بحد ذاته يعطي طابع ريفي دافئ والاهم هو استخدام الحطب لتلك المدفأة بتصميمها الآمن المرتفع عن الأرض آخذاً بالاعتبار وجود الأطفال.

هاكذلك تكون غرفة المعيشة غير مكلًفه وفيها حتى ادق التفاصيل.