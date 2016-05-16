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المنزل العائلي، الحلم يصبح حقيقة

Heba khlili Heba khlili
Groveside House, The Chase Architecture The Chase Architecture منازل نحاس/برونز White
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تحتاج العائلة الكبيرة لمنزل كبير يُلبي احتياجات أفراد العائلة ومُحاط بمساحات كبيرة للعب والتسلية, منزل  مكون من طابقين طابق باللون الأبيض وطابق باللون الأسود, منزل بسيط وفني بنفس الوقت, بيت فيه الكثير من الحب وروح العائلة.

كيف لمنزل أن يجمع كل هذه المواصفات !!

واجهتين علوية وسفلية شفافه

Garden Elevation The Chase Architecture منازل نحاس/برونز White
The Chase Architecture

Garden Elevation

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

بدايات خريفية لمنزل العائلة الكبير, تساقط أوراق الشجرة التي تتوسط مساحة خضراء واسعه امام المنزل الكبير, مساحة واسعة تكفي للعب والركض للأطفال, لعمل حفلات الشواء مع الأصدقاء او حتى للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق, مساحة واسعة تسمح بوضوح الرؤيا للمنزل العائلي الكبير.

الاستقلالية بالالوان

Groveside House The Chase Architecture منازل نحاس/برونز White
The Chase Architecture

Groveside House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

المنزل العائلي منزل مكون من طابقين بلونين مختلفين, طابق سفلي أبيض و طابق علوي اسود. صمم المهندس المعماري هذا المنزل بلونين مختلفين لسببين, السبب الأول ليجمع ما بين البساطة في الطابق السفلي الأبيض والفخامة في الطابق العلوي الأسود, السبب الثاني أن اللون الأسود اظهر الطابق العلوي بشكل مستقل عن الطابق السفلي والذي قد يكون مخصص لغرف النوم وغرف العائلة الخاصة.

اللوحة الفنية

Double height hallway The Chase Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
The Chase Architecture

Double height hallway

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

مدخل المنزل بلمسة فنية منيرة!! ستلاحظ أينما تنظر عند مدخل المنزل العائلي وجود تلك اللوحة الجدارية بألوانها الحيوية المتناسقة مع لون الكرسي الكحلي, والمتناقضة مع بياض الجدران والأرضية الخشبية, وبنفس الوقت ستلاحظ تلك الكرة الألماسية المتدلية من السقف, أعطت إضاءة كاملة وشاملة للمدخل.

غرفة الدفئ

Living room fireplace The Chase Architecture غرفة المعيشة جرانيت White
The Chase Architecture

Living room fireplace

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

 أرضية خشبية, مكتبة صغيرة تحوي بعض صور العائلة وبعض الكتب, طاولة زجاجية صغيرة بتصميم عصري بسيط, حتى سلة الخيزران لوضع الجرائد أو محتويات أخرى و حطب !! الحطب بحد ذاته يعطي طابع ريفي دافئ والاهم هو استخدام الحطب لتلك المدفأة بتصميمها الآمن المرتفع عن الأرض آخذاً بالاعتبار وجود الأطفال.

هاكذلك تكون غرفة المعيشة غير مكلًفه وفيها حتى ادق التفاصيل.

الاجتماع العائلي الممتع

Family dining The Chase Architecture غرفة السفرة زجاج Transparent
The Chase Architecture

Family dining

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

لأنه منزل العائلة الكبير فلابد من الاستمتاع بالطعام. فالأطفال لهم علاقة مميزه مع الطعام, فهو جزء من متعتهم والأكثر امتاعا ان تجتمع العائلة سويا وقت الطعام.

أرضية خشبية تعطي الشعور بالدف, طاولة طعام خشبية بلون الخشب الطبيعي, كراسي بيضاء محيطة بالطاولة, والاهم كرسي الأطفال مع إضاءة بسيطة لا تشعر بها, متدلية من الأعلى باللون الأحمر, وواجه زجاجية شفافة تعكس أشعة الشمس الخريفية .

غرفه لا تحتاج الى تصميم !!!

Kids nursery with underside of stairs painted green The Chase Architecture غرفة الاطفال خشب معالج Green
The Chase Architecture

Kids nursery with underside of stairs painted green

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

لا داعي لأي نوع من التصميم والديكور في غرف الأطفال لأنها غرف بحد ذاتها فيها الكثير من الحيوية والتصميم الخاص, بوجودهم بها أو حتى بألعابهم المتناثرة على الأرض, الأهم عند تصميم غرف الأطفال هو وجود مساحة خالية من أي معيقات, مع القليل من الأثاث كالخزن وبعض الوسائد الأرضية الكبيرة, وبالطبع موكيت بلون فاتح على الأرضية الخشبية.

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