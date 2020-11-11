11 لمسة لونية مختلفة لغرف نوم الأطفال

عندما يكون أطفالك مميزين، فلماذا لا تكون غرفتهم كذلك؟ اللون الوردي والأزرق لغرف الأطفال أصبحا مملين للغاية، فلماذا لاتعتمد على الألوان التي يحبونها وتكمل شخصيتهم؟، تركنا اللون الوردي والأزرق عمدًا وجلبنا لك أفكارا جديدة لملء غرفهم بأحلام ملونة.
الأطفال هم الأكثر حساسية لتأثير الألوان، لذلك لا ينبغي التقليل من أهمية انتقاء اللون المناسب لغرفتهم وعندما يكبرون سيغيرون أفكارهم عن لونهم المفضل ، ضع في اعتبارك أن كل طفل مختلف، ولكن إذا كنت مهتمًا بكيفية إضفاء اللون المناسب على تلك الغرفة، سواء كنت والدًا جديدًا أو تخطط لتجديد غرفة أطفالك، إلقِ نظرة للحصول على بعض الإلهام.
إنه شعور رائع أن تكون والدًا.. عبر عن سعادتك ودعها تنتشر في غرفة طفلك. فالأبيض سيجعل الغرفة مشرقة ومضيئة وكل لون آخر سيظهر ببساطة في أفضل حالاته في الخلفية. اختر اللون الأبيض كلون أساسي واجعله قماشًا لرسم ألوان طفلك المفضلة على الحائط.
اللون الأصفر هو لون مبهج ويملأ الغرفة بالحيوية والنشاط. ادمج اللون الأصفر مع الباستيل الناعم أو الأبيض لموازنة السطوع وإضافة تأثير رائع لتلك الغرفة المميزة. وتساعد النوافذ في الخلفية على التمتع بدفء آشعة الشمس وبضوئها الطبيعي.
سحر اللون الأرجواني لا يعرف حدود الجنس والعمر. إنه جذاب ويمكن دمجه بألوان البحر لإضافة المزيد من التميز إلى التصميم. والتأثير البصري الناتج عن الرسم على الحائط هنا رائع وسيحب طفلك بالنأكيد استضافة صديقه في مساحته الخاصة والمذهلة.
اللون الرمادي هو لون عصري وسيظل كذلك طوال سنوات نمو طفلك، يمكنك إضافة لمسات لونية جريئة للأثاث والمفروشات مع الاحتفاظ بألوان الجدران هادئة ومحايدة بدرجات مختلفة من الرمادي. وتم التركيز هنا على توزيع وحدات الإضاءة بإتقان لإضاءة كل ركن من أركان الغرفة.
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يربط معظمنا اللون الأصفر بمشاعر السعادة والبهجة، ويمكن أن يساعد طفلك على التركيز ، بينما يمكن للأصفر الأكثر إشراقًا أن يزيد من ذاكرته. ومع إضافة بعض اللمسات من الرمادي والأبيض تضيف إلى الغرفة بعض الهدوء والاسترخاء. ويعد هذا التصميم مثالي للمساحات الصغيرة.
هناك شيء مختلف في اللون الأخضر. إنه مهدئ وله تأثير كبير على العقل والروح. قم بتلوين غرفة أطفالك بدرجات مختلفة من الأخضر لتهدئة الطاقات الزائدة لديهم وتوفير بيئة سلمية تساعدهم على مزيد من التركيز والاسترخاء.
سيحب الأطفال أيضًا سحر الأسود والأبيض. تحتاج فقط إلى استخدامه بالطريقة الصحيحة لتزيين غرفتهم. احصل على بعض الأفكار الملهمة من خلال هذا التصميم المميز وقم بتنفيذها في غرفة طفلك، لتجعله أكثر سعادة ونشاط وستكون تلك الغرفة بالتأكيد هي مكانه المفضل.
اعتمد هذا التصميم البسيط على الخلفية المموجة من الألوان الصاخبة والتي تشبه قوس قزح، إنها مليئة بالألوان الحية ولا تزال تحافظ على تفردها مثل طفلك الذي سيحبها بالتأكيد، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة والمتميزة من وحدات الإضاءة والتي تزيد من جمال الغرفة وإشراقها.
الأسود لون قوي ويجب استخدامه بذكاء وإلا فلن يكون كما تحب، قام المصممون هنا بإضافة المزيد من العناصر التي تتلائم مع ذلك اللون بطريقة رائعة، والخلفية الأنيقة من الصور العائلية تخطف الأنظار فور مشاهدتها، فضلا عن التوزيع الرائع للإضاءة والذي يبرز جميع التفاصيل الجمالية في الغرفة.
قم بتوصيل طفلك بذكريات طفولتك وأحضر سحر الماضي إلى غرفته مباشرة. اعتمد المصممون هنا على النمط التقليدي القديم لغرف الأطفال كنوع من الارتباط بالماضي، أنظر إلى ورق الحائط على هيئة الطوب والأرضيات ذات اللون البني مع لمسات من الرمادي لإضافة المزيد من التأثير على الغرفة.
بعد يوم حافل في المدرسة ، سيحب طفلك العودة إلى المنزل للاستمتاع بغرفته الرائعة، فالتصميم الهادئ والذي يعتمد على إبراز ألعاب طفلك يجعله متشوقا لقضاء أغلب أوقاته داخل تلك الغرفة المميزة، كما أن المفروشات والستائر البسيطة والأنيقة هي عنصر هام لتكملة المظهر. وانظر إلى وحدة الإضاءة الرائعة التي تظهر كقطعة من السحاب في سماء الغرفة، إنه بالفعل تصميم ملهم للكثير.
قد يكون هذا الظل من اللون الأزرق هو اللون الأكثر تنوعًا على الإطلاق ، لأنه يعمل مع أي شيء تقريبًا ، انظر إلى خلفية البالونات الرائعة، إنها تضيف إلى الغرفة المزيد من البهجة والانتعاش . وتتناغم مفروشات السرير مع الخلفية الملونة بطريقة رائعة، وقام المصممون بإضافة لمسات من اللون الأبيض الهادئ لعدم إثارة الفوضى في الغرفة.