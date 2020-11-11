11 لمسة لونية مختلفة لغرف نوم الأطفال

عندما يكون أطفالك مميزين، فلماذا لا تكون غرفتهم كذلك؟ اللون الوردي والأزرق لغرف الأطفال أصبحا مملين للغاية، فلماذا لاتعتمد على الألوان التي يحبونها وتكمل شخصيتهم؟، تركنا اللون الوردي والأزرق عمدًا وجلبنا لك أفكارا جديدة لملء غرفهم بأحلام ملونة.

الأطفال هم الأكثر حساسية لتأثير الألوان، لذلك لا ينبغي التقليل من أهمية انتقاء اللون المناسب لغرفتهم وعندما يكبرون سيغيرون أفكارهم عن لونهم المفضل ، ضع في اعتبارك أن كل طفل مختلف، ولكن إذا كنت مهتمًا بكيفية إضفاء اللون المناسب على تلك الغرفة، سواء كنت والدًا جديدًا أو تخطط لتجديد غرفة أطفالك، إلقِ نظرة للحصول على بعض الإلهام.



