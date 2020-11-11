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11 لمسة لونية مختلفة لغرف نوم الأطفال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
DLF Woodland Heights, 3 BHK - Mrs. Darakshan, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة نوم مراهقين
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عندما يكون أطفالك مميزين، فلماذا لا تكون غرفتهم كذلك؟ اللون الوردي والأزرق لغرف الأطفال أصبحا مملين للغاية، فلماذا لاتعتمد على الألوان التي يحبونها وتكمل شخصيتهم؟، تركنا اللون الوردي والأزرق عمدًا وجلبنا لك أفكارا جديدة لملء غرفهم بأحلام ملونة.

الأطفال هم الأكثر حساسية لتأثير الألوان، لذلك لا ينبغي التقليل من أهمية انتقاء اللون المناسب لغرفتهم وعندما يكبرون سيغيرون أفكارهم عن لونهم المفضل ، ضع في اعتبارك أن كل طفل مختلف، ولكن إذا كنت مهتمًا بكيفية إضفاء اللون المناسب على تلك الغرفة، سواء كنت والدًا جديدًا أو تخطط لتجديد غرفة أطفالك، إلقِ نظرة للحصول على بعض الإلهام.


مدينة ترفيهية صغيرة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إنه شعور رائع أن تكون والدًا.. عبر عن سعادتك ودعها تنتشر في غرفة طفلك. فالأبيض سيجعل الغرفة مشرقة ومضيئة وكل لون آخر سيظهر ببساطة في أفضل حالاته في الخلفية. اختر اللون الأبيض كلون أساسي واجعله قماشًا لرسم ألوان طفلك المفضلة على الحائط.

أصفر مشرق

Chaitanya Vila, Image N Shape Image N Shape غرفة الاطفال مزيج خشب وبلاستيك Transparent
Image N Shape

Image N Shape
Image N Shape
Image N Shape

اللون الأصفر هو لون مبهج ويملأ الغرفة بالحيوية والنشاط. ادمج اللون الأصفر مع الباستيل الناعم أو الأبيض لموازنة السطوع وإضافة تأثير رائع لتلك الغرفة المميزة. وتساعد النوافذ في الخلفية على التمتع بدفء آشعة الشمس وبضوئها الطبيعي.

بحر من الألوان

Children' Bedrooms, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة الاطفال
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

سحر اللون الأرجواني لا يعرف حدود الجنس والعمر. إنه جذاب ويمكن دمجه بألوان البحر لإضافة المزيد من التميز إلى التصميم. والتأثير البصري الناتج عن الرسم على الحائط هنا رائع وسيحب طفلك بالنأكيد استضافة صديقه في مساحته الخاصة والمذهلة.

ظلال رمادية أنيقة

SURAJ - BUNGALOW, VB Design Studio VB Design Studio غرفة الاطفال White
VB Design Studio

VB Design Studio
VB Design Studio
VB Design Studio

اللون الرمادي هو لون عصري وسيظل كذلك طوال سنوات نمو طفلك، يمكنك إضافة لمسات لونية جريئة للأثاث والمفروشات مع الاحتفاظ بألوان الجدران هادئة ومحايدة بدرجات مختلفة من الرمادي. وتم التركيز هنا على توزيع وحدات الإضاءة بإتقان لإضاءة كل ركن من أركان الغرفة.

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مزيج لوني مبهر

2 bedrooms , The Red Brick Wall The Red Brick Wall غرفة الاطفال
The Red Brick Wall

The Red Brick Wall
The Red Brick Wall
The Red Brick Wall

يربط معظمنا اللون الأصفر بمشاعر السعادة والبهجة، ويمكن أن يساعد طفلك على التركيز ، بينما يمكن للأصفر الأكثر إشراقًا أن يزيد من ذاكرته. ومع إضافة بعض اللمسات من الرمادي والأبيض تضيف إلى الغرفة بعض الهدوء والاسترخاء. ويعد هذا التصميم مثالي للمساحات الصغيرة.

ألوان الطبيعة النقية

Interiors, 3DBricks 3DBricks مكتب عمل أو دراسة
3DBricks

3DBricks
3DBricks
3DBricks

هناك شيء مختلف في اللون الأخضر. إنه مهدئ وله تأثير كبير على العقل والروح. قم بتلوين غرفة أطفالك بدرجات مختلفة من الأخضر لتهدئة الطاقات الزائدة لديهم وتوفير بيئة سلمية تساعدهم على مزيد من التركيز والاسترخاء.

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تصميم الباندا

DLF Woodland Heights, 3 BHK - Mrs. Darakshan, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة نوم مراهقين
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

سيحب الأطفال أيضًا سحر الأسود والأبيض. تحتاج فقط إلى استخدامه بالطريقة الصحيحة لتزيين غرفتهم. احصل على بعض الأفكار الملهمة من خلال هذا التصميم المميز وقم بتنفيذها في غرفة طفلك، لتجعله أكثر سعادة ونشاط وستكون تلك الغرفة بالتأكيد هي مكانه المفضل.

مزيج من الألوان الجريئة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اعتمد هذا التصميم البسيط على الخلفية المموجة من الألوان الصاخبة والتي تشبه قوس قزح، إنها مليئة بالألوان الحية ولا تزال تحافظ على تفردها مثل طفلك الذي سيحبها بالتأكيد، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة والمتميزة من وحدات الإضاءة والتي تزيد من جمال الغرفة وإشراقها.

سحر الأسود مع لمسة من الأناقة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الأسود لون قوي ويجب استخدامه بذكاء وإلا فلن يكون كما تحب، قام المصممون هنا بإضافة المزيد من العناصر التي تتلائم مع ذلك اللون بطريقة رائعة، والخلفية الأنيقة من الصور العائلية تخطف الأنظار فور مشاهدتها، فضلا عن التوزيع الرائع للإضاءة والذي يبرز جميع التفاصيل الجمالية في الغرفة.

لمسات من الماضي

​Tagore Garden Residence, New Delhi, Mads Creations Mads Creations غرفة الاطفال White
Mads Creations

Mads Creations
Mads Creations
Mads Creations

قم بتوصيل طفلك بذكريات طفولتك وأحضر سحر الماضي إلى غرفته مباشرة. اعتمد المصممون هنا على النمط التقليدي القديم لغرف الأطفال كنوع من الارتباط بالماضي، أنظر إلى ورق الحائط على هيئة الطوب والأرضيات ذات اللون البني مع لمسات من الرمادي لإضافة المزيد من التأثير على الغرفة.

مساحة هادئة لوقت ممتع

جدة UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION غرفة الاطفال
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION

جدة

UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION

بعد يوم حافل في المدرسة ، سيحب طفلك العودة إلى المنزل للاستمتاع بغرفته الرائعة، فالتصميم الهادئ والذي يعتمد على إبراز ألعاب طفلك يجعله متشوقا لقضاء أغلب أوقاته داخل تلك الغرفة المميزة، كما أن المفروشات والستائر البسيطة والأنيقة هي عنصر هام لتكملة المظهر. وانظر إلى وحدة الإضاءة الرائعة التي تظهر كقطعة من السحاب في سماء الغرفة، إنه بالفعل تصميم ملهم للكثير.

تصميم بلون السماء

العبور Reda Essam غرفة الاطفال
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

قد يكون هذا الظل من اللون الأزرق هو اللون الأكثر تنوعًا على الإطلاق ، لأنه يعمل مع أي شيء تقريبًا ، انظر إلى خلفية البالونات الرائعة، إنها تضيف إلى الغرفة المزيد من البهجة والانتعاش . وتتناغم مفروشات السرير مع الخلفية الملونة بطريقة رائعة، وقام المصممون بإضافة لمسات من اللون الأبيض الهادئ لعدم إثارة الفوضى في الغرفة.

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