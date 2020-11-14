كيف تصمم غرفة طعام منزلك الجديد؟

تعد غرفة الطعام واحدة من أكثر الغرف المفضلة في المنزل، فغالبًا ما تكون الذكريات الرائعة في هذه الغرفة، ومشاركة الطعام الجيد والمحادثة مع الأحباء من أكثر الأشياء متعة في الحياة.إذا كانت لديك عائلة كبيرة أو تستقبل الكثير من الضيوف، فمن المحتمل أن تكون غرفة الطعام نقطة محورية في منزلك، بينما إذا كان لديك منزل أصغر وترغب في الحفاظ على جو غير رسمي ومريح، فمن المحتمل أن تكون تلك الغرفة امتدادًا لمطبخك. لذلك تأكد دائما أنها مريحة وعملية.

ومن المهم إنشاء مساحة فريدة تعكس شخصيتك ونمط حياتك، مع ضمان تصميمها بشكل متوازن. لذا أحضرنا إليك 9 أفكار رائعة من هوميفاي لتكون مصدر إلهامك عند تجديد غرفة طعامك.