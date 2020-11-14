كيف تصمم غرفة طعام منزلك الجديد؟

تعد غرفة الطعام واحدة من أكثر الغرف المفضلة في المنزل، فغالبًا ما تكون الذكريات الرائعة في هذه الغرفة، ومشاركة الطعام الجيد والمحادثة مع الأحباء من أكثر الأشياء متعة في الحياة.إذا كانت لديك عائلة كبيرة أو تستقبل الكثير من الضيوف، فمن المحتمل أن تكون غرفة الطعام نقطة محورية في منزلك، بينما إذا كان لديك منزل أصغر وترغب في الحفاظ على جو غير رسمي ومريح، فمن المحتمل أن تكون تلك الغرفة امتدادًا لمطبخك. لذلك تأكد دائما أنها مريحة وعملية.
ومن المهم إنشاء مساحة فريدة تعكس شخصيتك ونمط حياتك، مع ضمان تصميمها بشكل متوازن. لذا أحضرنا إليك 9 أفكار رائعة من هوميفاي لتكون مصدر إلهامك عند تجديد غرفة طعامك.
يمكن لطبقة طلاء جديدة أن تغير الغرفة بأكملها ويجعلها تبدو أكثر اتساعًا. فالألوان الفاتحة بما في ذلك اللون الكريمي والباستيل الفاتح يمكن أن تجعل غرفة الطعام تبدو أكبر.وستساعدك الإضاءة في جعل المكان أكثر إشراقًا، حيث يوجد عدد من وحدات الإضاءة الحديثة التي يمكن تركيبها لتضيف مظهرًا وإحساسًا عصريين لغرفة الطعام.
وإذا أردت أن تعطي غرفة طعامك مظهرًا جديدًا على الفور فعليك إضافة عمل فني متميز لجذب الأنظار إليه، فالجدران العارية تجعل الغرفة تبدو فارغة وبسيطة.
عند اختيارك أثاث غرفة الطعام، عليك أن تفكر دائمًا في تصميم الغرفة ككل، حتى يتسم التصميم بوحدة العناصر وتكمل قطع الأثاث بعضها البعض. ويعد اللون الأبيض خيارًا شائعًا للجدران والأرضيات وحتى الأثاث ليساعدك على خلق جو دافئ وترحيبي، وللحصول على مظهر عصري يمكنك إدخال نغمات من اللون الرمادي والأزرق لخلق بعض التباين وجذب الأنظار إلى تلك الغرفة المميزة.
يفضل معظم الناس غرفة طعام ذات التصميم المفتوح التي تؤدي إلى المطبخ، وعندما يتم فتح المساحة بهذه الطريقة ، فإنها تبدو أقل رسمية. وإذا كنت تبحث عن أسلوب دافئ ومريح لمنطقة طعام مفتوحة ، فاختر عناصر تصميم متواضعة مثل قطع الأثاث والخزانات البيضاء والإضاءة الصناعية. ويمكنك دائمًا تغيير أغطية المقاعد للحصول على مظهر جديد على مدار العام ، وهو تغيير أنيق لن يكلفك الكثير. ضع في اعتبارك أيضًا كيف سيبدو أثاث غرفة الطعام في الغرفة من حيث الحجم ، وتأكد من أن القياسات مناسبة.
قم بالتسوق للعثور على أفضل ما يناسبك، واعتبره استثمارًا، حيث يستمر الأثاث عالي الجودة مدى الحياة. وتجنب ازدحام الغرفة بالأثاث والزخارف، وابتعد عن الكثير من الألوان الجريئة إلا إذا كنت تهدف إلى الحصول على مظهر انتقائي جريء. وأفضل نصيحة هي أن تظل صادقًا مع ذوقك وأسلوبك الفردي، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بحجم ومكان أثاث غرفة الطعام، والأوضاع المزاجية التي يمكن تحقيقها بألوان مختلفة، وأهمية اختيار وحدات الإضاءة المناسبة.
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تشتمل غرفة الطعام ذات الطراز الريفي على أثاث تقليدي ، وعادة ما يكون مصنوعًا من خشب البلوط أو الخشب القوي ، بالإضافة إلى الخزائن والأرضيات الخشبية التقليدية. عادة ما تكون الجدران بيضاء أو كريمية ، وعليك اختيار نظام الألوان العام محايدًا ليضفي طابع من الهدوء والاسترخاء ، لذا تجنب الألوان الزاهية أو الداكنة.
غالبًا ما تتميز غرف الطعام الحديثة بتصميم بسيط وأنيق، مع وجود عدد قليل من قطع الأثاث التي تشغل المساحة. من الجيد استخدام بعض المواد المتنوعة خلال التصميم. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار طاولة طعام زجاجية ، وكراسي ملونة لإضافة بعض التأثيرات المتنوعة للغرفة.
عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي الانتقائي ، فكل شيء مباح. غرف الطعام ذات الطراز الانتقائي مخصصة للجرأة والمغامرة ، وتقول الكثير عنك. انظر إلى هذا التصميم الفريد الذي يعتمد على اختيار كل قطعة بطريقة مميزة من طاولة الطعام إلى وحدات الإضاءة المبتكرة والجدار المكون من الطوب الحراري في الخلفية.
اعتمد المصممون هنا على تنفيذ غرفة الطعام بطريقة بسيطة ومتناسقة، مع ترك المزيد من المساحات للشعور بالاتساع وحرية التحرك. مع الحرص على استخدام درجات اللون الكريمي للشعور بالهدوء والاسترخاء. والنوافذ الكبيرة في الخلفية تعطي مصدرا طبيعيا للدفء والإضاءة.