في ظل أسرة صغيرة .. !

تعلمنا من خلال متابعتنا للمصممين الكبار في عالم الديكور و الهندسة المعمارية أن كل تصميم قيد الرسم و التعديل يشكل فيه عنصر
القدرة الاستيعابية عاملاً فارقاً يجب وضعه في الاعتبار قبل وضع الرتوش الأخيرة على أفكارهم النهائية التي تخص الشكل و التقسيم الداخلي للنزل التي يصممونها لتلائم حياة الآخرين و بالتالي فإن أي منزل يكن ملائماً لعدد معين من البشر لينعموا فيه بكافة وسائل الترفية و الراحة، فمنزل العائلة الكبيرة المكونة من 7 أفراد يختلف في تصميمه نهائياً عن المنزل المصمم لاحتضان أسرة في بداية تكونها لعروسين أو لقضاء شهر العسل ، و لأن خير الأمور أوسطها، أردنا أن نسلط الضوء اليوم على أحد تصميمات المنازل المخصصة لاستيعاب أسرة متوسطة الحجم من 3 أو 4 أفراد تقريباً و الذي روعي فيه اللمسة الجمالية المنشودة من قبلنا و الروح البيضاء للتصميمات الاسكندنافية الرائعة ..
أول ما نلاحظه في هذا التصميم المبسط لمنزل طالما حلمت به أسر في مقتبلها مكونة من طفلين و أب و أم في أقصى تقدير، أول ما يلاحظ فيه هو اعتماده كلياً على الطرقات الضيقة المساحة المستقيمة نوعاً ما ، ليس بها منحنيات، ليس بها سقف ساقط أو ديكور في الجانبين ، الغرفة تتميز بعد وجود أبواب بينها و بين طريق الحمام الخاص بها ، و هو ما يشعر بمزيد من الخصوصية و اختصار استخدام ذلك الحمام على مقتني تلك الغرفة دون سواهم ..
خزانة الملابس،، من أجمل ما لفت أنظارنا في هذا المنزل الجميل ، من أول وهلة قد يخيل إلينا أن تلك الخزانة بها طيقاً طويلاً في منتصفها ، و لكن الحقيقة أن الاسلوب الإبداعي للمصمم قد حاول التخلص من مشكلة ضيق مساحتها الطولية عن طريق استخدام مرآة في المقابل من الرائي و هو ما أعطي الاحساس بالاتساع في البداية ، و الانطباع الأول يدوم للنهاية
الأحجار منحت شعوراً استثنائياً بالتصميم الاسكندينافي الكلاسيكي في الأكواخ القديمة المحتضنة بالثلوج، احساس رائع في هذا الحمام الأنيق البسيط في مكوناته العظيم في اتساقه مع مكوناته، و لعل استخدام كابينة الاستحمام بالألوان الشفافة من الزجاج أعطى الاحساس الذي وصفناه سابقاً بعدم الضيق في قلب خزانة الملابس، لأن أي لون أو ستائر على زجاج مكان الاستحمام سيقضي تماماً على فكرة المساحة الداخلية في هذا الحمام ..
الأرضيات الخشبية .. دعونا أن نتوقف قليلاً عند تلك النقطة المميزة للتصميمات الاسكندنافية الكلاسيكية ، فبعيداً عن استخدام الأرضيات اللامعة في التصميمات الحداثية من بورسلين و سيراميك فإن الباركية لا يزال له رونقه في كثير من التصميمات و يطلب بالاسم من كثير من مهندسي الديكور، و لكن الخشب بالذات له نظرية غاية في الدقة عند استخدامه، درجة لونه لابد و أن تكون متماشيه مع قليل من تصميم الحائط و هو ما قد نجح فيه هذا التصميم في الوصول إليه، درجة لون الخشب في الأرضيات يرتبط ارتباط طردي مع باقي ألوان الجدران و هذه نقطة أخرى روعيت تماماً أيضاً ..
عود على ذي بدء حيث أن الارضيات المشابهة تماماً للجدران و المستخدمة في هذا الحمام الفرعي تؤدي غرضها الأساسي في منح احساس للعين بعد ضيق المساحة بين الجدار و بداية مكان كابينة الاستحمام، و لكن النقطة الاخرى العامة في هذا البيت الأنيق هو وجود الرسومات الهندسية مستخدمة بكثرة في الديكور سواء مستطيل أو مربع أو ميعنات في الأرضيات
الأرضيات في تلك الغرفة التي تعتبر استقبالاً و التابع لها الحمام في الصورة الماضية قد ينقلنا إلى فكرة أكثر شمولاً في وحدة التصميم و استخدامها لإعطاء مزيداً من الالفة بين ديكور الغرفة و الحمام و هذا غاية في الروعة و الذوق، و من جانب آخر فإن استخدام مكاناً لتعليق المقتنيات عند الدخول من باب الغرفة أمر يدل على الاتيكيت في نشر المعطيات التصميمية بالمنزل .
ما أروع تلك البقعة الصغيرة في المنزل ، العمل اليدوي يظهر جلياً فيها، اللون الأسود يكسر بياض الجدران بالكامل امامه، فيجعلك لا ارادياً تريد أن تنظر لهذا المختلف و ما هو مكتوب عليه من نقاط يدوية
غرفة المعيشة، روح البيت و ملتقى الأسرة، صممت بشكل بسيط للغاية ليس فيه تكلف أو أفكار مختلفة نوعاً ما، المكتبة في موضعها البديهي و المكتب و الأريكة و حتى حوض السمك ماكان سيأتي مكانه إلا في موضعه الحالي، و يعتبر استخدام البديهيات دون تجويد في بعض الظروف هو أيسر الحلول و أجملها كذلك دون تكلف قد يعطي انطباعاً عكسياً خصوصاً و أن تلك الزاوية من المنزل تتمتع بأنها فعلاً ملتقى لكافة الطرق المؤدية لكل الغرف و الأماكن به ، و هو يعتبر السهل الممتنع لاستيعاب أربعة أفراد منهم أطفال تريد الانتشار دون تعقيد .. و أنت أيضاً شاركنا برأيك حول مدى اعتقادك بتأثير القدرة الاستيعابية للمنزل بالشعور بفخامته و قدرته على الاحتواء ..