في ظل أسرة صغيرة .. !

تعلمنا من خلال متابعتنا للمصممين الكبار في عالم الديكور و الهندسة المعمارية أن كل تصميم قيد الرسم و التعديل يشكل فيه عنصر القدرة الاستيعابية عاملاً فارقاً يجب وضعه في الاعتبار قبل وضع الرتوش الأخيرة على أفكارهم النهائية التي تخص الشكل و التقسيم الداخلي للنزل التي يصممونها لتلائم حياة الآخرين و بالتالي فإن أي منزل يكن ملائماً لعدد معين من البشر لينعموا فيه بكافة وسائل الترفية و الراحة، فمنزل العائلة الكبيرة المكونة من 7 أفراد يختلف في تصميمه نهائياً عن المنزل المصمم لاحتضان أسرة في بداية تكونها لعروسين أو لقضاء شهر العسل ، و لأن خير الأمور أوسطها، أردنا أن نسلط الضوء اليوم على أحد تصميمات المنازل المخصصة لاستيعاب أسرة متوسطة الحجم من 3 أو 4 أفراد تقريباً و الذي روعي فيه اللمسة الجمالية المنشودة من قبلنا و الروح البيضاء للتصميمات الاسكندنافية الرائعة ..