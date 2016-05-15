استراحة .. بباحة الأناقة

استراحة ملحقة بمنزلنا .. و مصطلح الاناقة ؟! ربما لا يقترنان كثيراً ، فإننا نهتم بكل جوارحنا بشكل البيت الأصلي الذي سنسكن فيه و نشاركه أحلامنا و لحظاتنا السعيدة، و لكن قليل منا فقط ممن يهتم بأمر الاستراحة أو – الملحق – الذي يكون إما في حديقة المنزل أو في الباحة الخلفية له، و له عده مواصفات لا يخرج عنها مثل صغر المساحة بالمقارنة بالبيت الاصلي و أنه يكون بسيطاً ذو طابق واحد في أغلب الاحيان، و في الكثير من البيوت يعتبر أقل فخامة و منخفض من حيث تصنيف و نظرة المصممين له حيث يضعون عصارة خبرتهم في تصميم المنزل الأصلي و لا يعيرون ما يلحق به إلا قليلاً .. اليوم نحاول أن نجد من نجح في الوصول بالاستراحة او الملحق إلى درجة كبيرة من الاناقة و التفرد ..
بخطوات متتابعة نتجه في طريقنا الأخضر نحو الاستراحة التي تبدو و كأنها صغيرة الحجم و المساحة من الخارج، و الطريق المؤدي إليها متموج في قلب الخضرة، و الزهور البنفسجية تضفي مزيداً من الغموض في رحلتنا الاستكشافية المرتقبة
في البداية تستقبلنا النوافذ بترحاب كبير، اتساع الأفق في المدخل الرئيسي الذي صمم من الزجاج ليسمح لمن بداخله أن يكمل نظرته المنشودة للخارج و أن يفتح أبوابه على العالم دون عناء ، أما النوافذ الجانبية قد منحت نظرة أعمق في داخل الحديقة الرقيقة المطلة عليها و كونها لا ترى المدخل الزجاجي الذي يعتبر خلفها إذا ما كنا في اتجاه الناظر منها، و بالتالي تفصل احساس من بالداخل و تهيء له أن بداخل غرفتين كل منهما يختلف عن الآخر رغم أن النافذتين تنظران إلى جهة واحدة
النوافذ الزجاجية التي كنا نراها من الخارج عندما اقتربنا منها وجدناها غاية في الاتساع و الانشراح ، فهي تسمح بدخول كمية كبيرة من آشعة الشمس للداخل و تساعد على امتزاج جو الحديقة الخارجي بفء الجدران الخشبية الشاعري ، فياله من تصميم أنيق لمدخل لا يصح إلا أن يكون هكذا، إنه باختصار مثالي
الاستراحة أو الملحق من الداخل مفعم بالحيوية ، فحسن استغلال الجوانب أعطت مساحة هائلة نحو اتساعاً ملحوظاً في الوسط، و يعد اختيار الجانب الغائر بجوار الباب لتثبيت حوض المطبخ بخزاناته العلوية و السفلية اختصاراً يدعو للتأمل في عزل ما يمكن أن نسميه المطبخ عن الباحة الرئيسية في الاستراحة التي يوجد بها أيضاً سريراً و في زاوية أخرى مكاناً للحمام مما يضفي لمسة من الخصوصية و الجمال في حسن اختيار الأماكن من قبل المصمم ..
كيف سيكون ملحقاً ممتليء بالمرح إلا و سيكون فيه سلماً خشبياً و دوراً علوياً مكتنزاً، إنها الجنة بالنسبة للأطفال الذي يحبون التسلق للأعلى، و فكرتها مستمدة من العادة القديمة لبعض الأسر الامريكية التي كانت تتخذ كوخاً صغيراً أعلى أغصان الشجر كملحق لألعاب أطفالها ..باختصار؛ مزيد من المرح بكل ذكاء
يمكنك أن تعمل و تسترخي و تشعر بالخصوصية في آن واحد، و هو ما نجده متوفراً في ذلك الركن المتفرد في هذا الملحق الأنيق، مكتب للعمل و نافذة للتأمل و ستائر لإضفاء مزيد من الخصوصية في لحظة التركيز في العمل أو حب الانعزال عن العالم الخارجي ، كل ما تشتهي في حركة واحدة
إن ترك بعض المساحة الخضراء خلف الاستراحة يمكن أن يجعل ساكنه في احساس بوجود مساحة خلفية يمكن التمشي فيها أو حتى لعب الكرة فيها أو اجراء التمارين الرياضية البسيطة ، إن كل مساحة ذات مغزى و ليس هناك شيء في التصميم الذكي متروك للاشيء… .
لك أيضاً أن تخبرنا عن أكثر ما يعجبك في اللجوء للاستراحة أو ملحق و ماذا تود أن تجد فيه من ملحقات ..