استراحة .. بباحة الأناقة

إن ترك بعض المساحة الخضراء خلف الاستراحة يمكن أن يجعل ساكنه في احساس بوجود مساحة خلفية يمكن التمشي فيها أو حتى لعب الكرة فيها أو اجراء التمارين الرياضية البسيطة ، إن كل مساحة ذات مغزى و ليس هناك شيء في التصميم الذكي متروك للاشيء… .

لك أيضاً أن تخبرنا عن أكثر ما يعجبك في اللجوء للاستراحة أو ملحق و ماذا تود أن تجد فيه من ملحقات ..