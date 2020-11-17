فيلا فاخرة في دبي بساحة أمامية مذهلة

تمتلك قطعة أرض وترغب في بناء منزل أحلامك عليها؟ تسعى لتصميم منزلك وفق للنمط الحداثي؟ حسنًا، من المؤكد أن مشروع اليوم سيلهمك، حيث أنه لفيلا فاخرة من طابقين، مصممة وفق للنمط الحديث من الديكور، وملحقة بساحة أمامية في منتهى الروعة تضم جلسة عائلية مريحة مزينة بأجمل النباتات والزهور وتطل على أكثر من نافورة صناعية.
مشروع اليوم من تصميم وتنفيذ شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور، والتي تمتلك رؤية مميزة لكافة المشروعات التي تتولى مهمة تنفيذها وتشطيبها، دعونا نلقي نظرة على هذا المشروع الذي أبدعت حقًا في تنفيذه.
من أول وهلة تقع فيها عيناك على الهيكل المعماري لهذه الفيلا، تدرك أنه تم تصميمها وفق للأسلوب الحداثي في الديكور، وتأسرك تلك الخطوط المستقيمة في الواجهة والمدخل وكذلك السور الذي يحيط بها، حيث نجحت تطبيقات الإضاءة العصرية في منحهم المزيد من الجاذبية والأناقة.
مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية الساحة الخارجية للفيلا بشيء من الوضوح، لنجد جلسة عائلية مذهلة تتوسطها تمامًا، في بقعة مستديرة مزينة بالعديد من الشجيرات، وتطل على أكثر من نافورة صناعية بتصاميم مبتكرة.
وعن مكونات تلك الجلسة نفسها، فهي 2 أريكة ثلاثية متقابلين، ومقعدين متقابلين أيضًا مع طاولة قهوة في المنتصف.
نكتشف شيئًا جديدًا بالساحة الخارجية للفيلا مع هذه الصورة، وهو ذلك الممر الجانبي الذي يدور حول الفناء الأمامي للمنزل، والذي أقيم خصيصًا لسيارات مالكه، حيث تتصمن الفيلا مرآب داخلي قُرب المدخل.
نلاحظ أن الممر نفسه يتزين أيضًا بلمسات إنارة خافتة على جانبيه، جعلته يتألق هو الآخر مثله كمثل الهيكل المعماري للفيلا، والسور الخارجي لها.
ننتقل الآن لمدخل المنزل من الخارج، والذي يبدو في منتهى الروعة والفخامة، بفضل لجوء الخبراء لبناء عدد لا نهائي من درجات السلالم بالإضافة إلى تلك الأعمدة الشاهقة الارتفاع التي تزين المدخل وتكسبه مظهرًا عصريًا ولا أروع.
لا يمكن أن نغفل سحر تأثيرات الإنارة الخافتة هنا المزينة لحواف الأعمدة وكذلك العنصر الأخضر بحيويته على جانبي السلم.
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صورة أخيرة للفيلا من الخارج تُظهر سحر الإضاءة الليلية ودورها في إكساب الهيكل المعماري للفيلا إطلالة أجمل أظهرت معالمه. اختيار الخبراء لـ اللون الرمادي الفاتح كطلاء أساسي للفيلا من الخارج، كان موفق للغاية، ونجح في منحها مظهر حداثي جذاب.