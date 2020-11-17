فيلا فاخرة في دبي بساحة أمامية مذهلة

تمتلك قطعة أرض وترغب في بناء منزل أحلامك عليها؟ تسعى لتصميم منزلك وفق للنمط الحداثي؟ حسنًا، من المؤكد أن مشروع اليوم سيلهمك، حيث أنه لفيلا فاخرة من طابقين، مصممة وفق للنمط الحديث من الديكور، وملحقة بساحة أمامية في منتهى الروعة تضم جلسة عائلية مريحة مزينة بأجمل النباتات والزهور وتطل على أكثر من نافورة صناعية.

مشروع اليوم من تصميم وتنفيذ شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور، والتي تمتلك رؤية مميزة لكافة المشروعات التي تتولى مهمة تنفيذها وتشطيبها، دعونا نلقي نظرة على هذا المشروع الذي أبدعت حقًا في تنفيذه.