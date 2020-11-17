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فيلا فاخرة في دبي بساحة أمامية مذهلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
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تمتلك قطعة أرض وترغب في بناء منزل أحلامك عليها؟ تسعى لتصميم منزلك وفق للنمط الحداثي؟ حسنًا، من المؤكد أن مشروع اليوم سيلهمك، حيث أنه لفيلا فاخرة من طابقين، مصممة وفق للنمط الحديث من الديكور، وملحقة بساحة أمامية في منتهى الروعة تضم جلسة عائلية مريحة مزينة بأجمل النباتات والزهور وتطل على أكثر من نافورة صناعية.

مشروع اليوم من تصميم وتنفيذ شركة الكيدرا للتصميم الداخلي والديكور، والتي تمتلك رؤية مميزة لكافة المشروعات التي تتولى مهمة تنفيذها وتشطيبها، دعونا نلقي نظرة على هذا المشروع الذي أبدعت حقًا في تنفيذه.

هيكل معماري حداثي محاط بسور بنفس التصميم

Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من أول وهلة تقع فيها عيناك على الهيكل المعماري لهذه الفيلا، تدرك أنه تم تصميمها وفق للأسلوب الحداثي في الديكور، وتأسرك تلك الخطوط المستقيمة في الواجهة والمدخل وكذلك السور الذي يحيط بها، حيث نجحت تطبيقات الإضاءة العصرية في منحهم المزيد من الجاذبية والأناقة.

ساحة خارجية منمقة ومنسقة بعناية

Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية الساحة الخارجية للفيلا بشيء من الوضوح، لنجد جلسة عائلية مذهلة تتوسطها تمامًا، في بقعة مستديرة مزينة بالعديد من الشجيرات، وتطل على أكثر من نافورة صناعية بتصاميم مبتكرة.

وعن مكونات تلك الجلسة نفسها، فهي 2 أريكة ثلاثية متقابلين، ومقعدين متقابلين أيضًا مع طاولة قهوة في المنتصف.

ممر خاص لسيارات مالكي المنزل

Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نكتشف شيئًا جديدًا بالساحة الخارجية للفيلا مع هذه الصورة، وهو ذلك الممر الجانبي الذي يدور حول الفناء الأمامي للمنزل، والذي أقيم خصيصًا لسيارات مالكه، حيث تتصمن الفيلا مرآب داخلي قُرب المدخل.

نلاحظ أن الممر نفسه يتزين أيضًا بلمسات إنارة خافتة على جانبيه، جعلته يتألق هو الآخر مثله كمثل الهيكل المعماري للفيلا، والسور الخارجي لها.

المدخل.. فخم لأبعد الحدود

Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل الآن لمدخل المنزل من الخارج، والذي يبدو في منتهى الروعة والفخامة، بفضل لجوء الخبراء لبناء عدد لا نهائي من درجات السلالم بالإضافة إلى تلك الأعمدة الشاهقة الارتفاع التي تزين المدخل وتكسبه مظهرًا عصريًا ولا أروع.

لا يمكن أن نغفل سحر تأثيرات الإنارة الخافتة هنا المزينة لحواف الأعمدة وكذلك العنصر الأخضر بحيويته على جانبي السلم.

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نظرة عامة على الفيلا وسحر الإضاءة الليلية

Luxury modern villa design in Dubai, Algedra Interior Design Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

صورة أخيرة للفيلا من الخارج تُظهر سحر الإضاءة الليلية ودورها في إكساب الهيكل المعماري للفيلا إطلالة أجمل أظهرت معالمه. اختيار الخبراء لـ اللون الرمادي الفاتح كطلاء أساسي للفيلا من الخارج، كان موفق للغاية، ونجح في منحها مظهر حداثي جذاب.

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