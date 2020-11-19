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11 فكرة لتقسيم المساحات حتى في المنازل الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
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في المنازل الصغيرة، عادة ما يتم تنظيم الغرف بالقرب من بعضها البعض لتوفير المساحة. ومع ذلك، يجب أن تحتوي على عناصر معينة تساعد في تحديد ما ينتمي إلى مساحة معينة وما هو جزء من منطقة أخرى. وسواء كان لديك شقة استوديو أو منزل صغير ، فإن مساحتك في بعض الأحيان ليست مبنية تمامًا بالطريقة التي تريدها.

لذلك، نقدم لك اليوم 11 فكرة مبتكرة لتقسيم منزلك الصغير بحيث تظل المساحات متصلة ومع ذلك تتمتع بهوية مميزة. باستخدام الأشكال والألوان والتصاميم المختلفة، سنوضح لك كيفية تنفيذ ذلك دون جعل التصميم يبدو غير متصل.

جدار زخرفي لفصل المساحات

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

نبدأ بهذه الفكرة الرائعة ، والتي تحتوي على جدار مثبت لفصل المساحات. إنه يخفي بشكل جيد باقي أجزاء المنزل ، ولكن في نفس الوقت يتمتع بجودة وشكل فني يميزه عن غيره. يمكنك استخدام بعض التفاصيل الأخرى في الزخرفة لإنشاء بعض المساحات المنفصلة.

أضف بعض المستويات

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

خطوتان بين غرفة وأخرى تعد كافية لإظهار وجود منطقتين مختلفتين في نفس المساحة. ويزيل هذا الارتفاع الحاجة إلى جدار عازل لفصل المساحات وتمييزها عن بعضها البعض.

استخدم بعض الألوان المنعشة لفصل المساحات

Casa Camet Norte, Susana Bellotti Arquitectos Susana Bellotti Arquitectos غرفة السفرة
Susana Bellotti Arquitectos

Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos

اختر بعض الألوان النابضة بالحياة وقم بطلاء زوايا الجدران في منزلك لإنشاء فواصل تحدد ما ينتمي إلى غرفة وما هو جزء من أخرى. ويمكنك أيضا طلاء الأعمدة أو الأثاث أو الدرج أو أي شيء آخر. حيث تُستخدم الألوان المميزة لتحديد المناطق ، لكن يجب أن تكمل الظلال اللونية بعضها البعض لخلق أجواء متماسكة بشكل جميل.

جدار معلق

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch غرفة السفرة
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

يؤدي وضع الجدار إلى فصل مساحات المنزل عن بعضها البعض ، وهو أمر غير مثالي للمنازل الصغيرة. ماذا عن تركيب جدار مفتوح في المنتصف مثل هذا الجدار؟، إنه يقسم المكان بطريقة مميزة دون استغلال الكثير من المساحات.

اعتمد على فكرة الحواجز الوهمية

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة السفرة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

يمكنك استخدام موقع الأثاث واتجاهه لإنشاء أقسام منفصلة داخل منزلك، فبمجرد ترتيب بسيط يحتوي على أثاث مدعوم ضد بعضه البعض يشير إلى حاجز وهمي يفصل بين المساحات. فنجد أن ذلك التصميم البسيط يحتوي على ثلاث غرف مختلفة وهي المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة دون وجود أية جدران.

حواجز مرنة

Casa de Piedra, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

يصبح المنزل الصغير أصغر عند وجود حواجز دائمة مثل الجدران. هذا هو السبب في أنه من الأفضل تثبيت الأبواب الجرارة التي يمكن زلقها أو طيها بعيدًا عندما تريد ربط المساحات أو جعل المساحة تبدو أكبر. وإذا تأملت هذا النموذج سترى كيف تم توسيع مساحة المطبخ من خلال فتح الباب الجرار لتصبح المساحة أكثر اتساعا وإشراقا.

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أبواب في أماكن غير متوقعة

JVS, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

يعد تركيب الأبواب في المكان الذي تريد إنشاء قسم فيه فكرة مبتكرة للغاية ، خاصة في الأماكن الضيقة. يمكن إغلاقه للحفاظ على الخصوصية ، عند الضرورة. ويمكنك فتحه أيضا لتوسيع المساحة إذا كان لديك الكثير من الضيوف عند إقامة حفلات الغداء.

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جدران متعددة الوظائف

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

إذا كنت لا تستطيع التفكير في أي طريقة أخرى لتقسيم المنزل من الداخل عن طريق استخدام الأثاث ، فقم باستخدام تلك الوحدات بحيث تعمل الأرفف المفتوحة كقواطع عملية ، إلى جانب المساعدة في دمج مناطق مختلفة من المنزل. وتستطيع استخدام تلك الرفوف كمساحات للتخزين أو وضع بعض الديكورات البسيطة.

جدار مضيء لفصل المساحات

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

عندما تكون المنازل صغيرة جدًا ، فمن الشائع جدًا أن تجد أن العناصر التي تقسم منطقة ما تسبب الظلام في مناطق أخرى بسبب انسداد الضوء في الممر. الحل هو تثبيت الأضواء في الجدار للحفاظ على سطوع المنطقة، كما أنها تعطي منظرا جماليا رائعا للمكان.

اصنع زاوية عندما لا يكون لديك واحدة

SUDOKU Bookshelves CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة المعيشة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

SUDOKU Bookshelves

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

تعد هذه الطريقة خدعة ذكية لتقسيم المنازل الصغيرة. فتصميم قطعة من أثاث للزاوية في مكان لا توجد فيه زاوية ، يؤدي إلى إنشاء مساحة فاصلة بأقل جهد. يكاد يكون جيدًا مثل وجود جدار يقسم بين المساحات. وقام المصممون هنا بعمل جدار الزاوية هنا على هيئة مكتبة صغيرة لعمل ركن مخصص للقراءة والاسترخاء أيضا.

استفد مما هو موجود لديك

CASA LAURELES, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. غرفة المعيشة
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

في بعض الأحيان ، كل ما يتطلبه الأمر هو الملاحظة لتحديد العناصر التي يجب عليك استخدامها لإنشاء التقسيم الذي تبحث عنه. ففي هذا المنزل ، يخبرنا منحنى الدرج أين تنتهي الغرفة ويبدأ الرواق. وتمييز كل غرفة بألوان مشرقة تزيد من فكرة التخصيص التي تبحث عنها.

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