11 فكرة لتقسيم المساحات حتى في المنازل الصغيرة

في المنازل الصغيرة، عادة ما يتم تنظيم الغرف بالقرب من بعضها البعض لتوفير المساحة. ومع ذلك، يجب أن تحتوي على عناصر معينة تساعد في تحديد ما ينتمي إلى مساحة معينة وما هو جزء من منطقة أخرى. وسواء كان لديك شقة استوديو أو منزل صغير ، فإن مساحتك في بعض الأحيان ليست مبنية تمامًا بالطريقة التي تريدها.
لذلك، نقدم لك اليوم 11 فكرة مبتكرة لتقسيم منزلك الصغير بحيث تظل المساحات متصلة ومع ذلك تتمتع بهوية مميزة. باستخدام الأشكال والألوان والتصاميم المختلفة، سنوضح لك كيفية تنفيذ ذلك دون جعل التصميم يبدو غير متصل.
نبدأ بهذه الفكرة الرائعة ، والتي تحتوي على جدار مثبت لفصل المساحات. إنه يخفي بشكل جيد باقي أجزاء المنزل ، ولكن في نفس الوقت يتمتع بجودة وشكل فني يميزه عن غيره. يمكنك استخدام بعض التفاصيل الأخرى في الزخرفة لإنشاء بعض المساحات المنفصلة.
خطوتان بين غرفة وأخرى تعد كافية لإظهار وجود منطقتين مختلفتين في نفس المساحة. ويزيل هذا الارتفاع الحاجة إلى جدار عازل لفصل المساحات وتمييزها عن بعضها البعض.
اختر بعض الألوان النابضة بالحياة وقم بطلاء زوايا الجدران في منزلك لإنشاء فواصل تحدد ما ينتمي إلى غرفة وما هو جزء من أخرى. ويمكنك أيضا طلاء الأعمدة أو الأثاث أو الدرج أو أي شيء آخر. حيث تُستخدم الألوان المميزة لتحديد المناطق ، لكن يجب أن تكمل الظلال اللونية بعضها البعض لخلق أجواء متماسكة بشكل جميل.
يؤدي وضع الجدار إلى فصل مساحات المنزل عن بعضها البعض ، وهو أمر غير مثالي للمنازل الصغيرة. ماذا عن تركيب جدار مفتوح في المنتصف مثل هذا الجدار؟، إنه يقسم المكان بطريقة مميزة دون استغلال الكثير من المساحات.
يمكنك استخدام موقع الأثاث واتجاهه لإنشاء أقسام منفصلة داخل منزلك، فبمجرد ترتيب بسيط يحتوي على أثاث مدعوم ضد بعضه البعض يشير إلى حاجز وهمي يفصل بين المساحات. فنجد أن ذلك التصميم البسيط يحتوي على ثلاث غرف مختلفة وهي المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة دون وجود أية جدران.
يصبح المنزل الصغير أصغر عند وجود حواجز دائمة مثل الجدران. هذا هو السبب في أنه من الأفضل تثبيت الأبواب الجرارة التي يمكن زلقها أو طيها بعيدًا عندما تريد ربط المساحات أو جعل المساحة تبدو أكبر. وإذا تأملت هذا النموذج سترى كيف تم توسيع مساحة المطبخ من خلال فتح الباب الجرار لتصبح المساحة أكثر اتساعا وإشراقا.
يعد تركيب الأبواب في المكان الذي تريد إنشاء قسم فيه فكرة مبتكرة للغاية ، خاصة في الأماكن الضيقة. يمكن إغلاقه للحفاظ على الخصوصية ، عند الضرورة. ويمكنك فتحه أيضا لتوسيع المساحة إذا كان لديك الكثير من الضيوف عند إقامة حفلات الغداء.
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إذا كنت لا تستطيع التفكير في أي طريقة أخرى لتقسيم المنزل من الداخل عن طريق استخدام الأثاث ، فقم باستخدام تلك الوحدات بحيث تعمل الأرفف المفتوحة كقواطع عملية ، إلى جانب المساعدة في دمج مناطق مختلفة من المنزل. وتستطيع استخدام تلك الرفوف كمساحات للتخزين أو وضع بعض الديكورات البسيطة.
عندما تكون المنازل صغيرة جدًا ، فمن الشائع جدًا أن تجد أن العناصر التي تقسم منطقة ما تسبب الظلام في مناطق أخرى بسبب انسداد الضوء في الممر. الحل هو تثبيت الأضواء في الجدار للحفاظ على سطوع المنطقة، كما أنها تعطي منظرا جماليا رائعا للمكان.
تعد هذه الطريقة خدعة ذكية لتقسيم المنازل الصغيرة. فتصميم قطعة من أثاث للزاوية في مكان لا توجد فيه زاوية ، يؤدي إلى إنشاء مساحة فاصلة بأقل جهد. يكاد يكون جيدًا مثل وجود جدار يقسم بين المساحات. وقام المصممون هنا بعمل جدار الزاوية هنا على هيئة مكتبة صغيرة لعمل ركن مخصص للقراءة والاسترخاء أيضا.
في بعض الأحيان ، كل ما يتطلبه الأمر هو الملاحظة لتحديد العناصر التي يجب عليك استخدامها لإنشاء التقسيم الذي تبحث عنه. ففي هذا المنزل ، يخبرنا منحنى الدرج أين تنتهي الغرفة ويبدأ الرواق. وتمييز كل غرفة بألوان مشرقة تزيد من فكرة التخصيص التي تبحث عنها.