11 فكرة لتقسيم المساحات حتى في المنازل الصغيرة

في المنازل الصغيرة، عادة ما يتم تنظيم الغرف بالقرب من بعضها البعض لتوفير المساحة. ومع ذلك، يجب أن تحتوي على عناصر معينة تساعد في تحديد ما ينتمي إلى مساحة معينة وما هو جزء من منطقة أخرى. وسواء كان لديك شقة استوديو أو منزل صغير ، فإن مساحتك في بعض الأحيان ليست مبنية تمامًا بالطريقة التي تريدها.

لذلك، نقدم لك اليوم 11 فكرة مبتكرة لتقسيم منزلك الصغير بحيث تظل المساحات متصلة ومع ذلك تتمتع بهوية مميزة. باستخدام الأشكال والألوان والتصاميم المختلفة، سنوضح لك كيفية تنفيذ ذلك دون جعل التصميم يبدو غير متصل.