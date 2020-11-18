10 أفكار مذهلة للحدائق الداخلية للمساحات الصغيرة

إن امتلاك حديقة جميلة هو حلم لدينا جميعًا. فمع تقلص المساحة الخضراء في المدن ستجلب الحديقة الداخلية المزدهرة الكثير من المساحات الخضراء المرغوبة داخل منزلك. على الرغم من أنها ستكون ذات مساحة صغيرة، إلا أنك ستساهم في الحفاظ على البيئة نظيفة وخضراء.

إذا كنت تعيش في شقة بدون مساحة خارجية، فإن الحديقة المليئة بالنباتات المنعشة قد تبدو وكأنها حلم بعيد المنال. لكن لا تخف، مع هذه الأفكار العشر البسيطة للحدائق الداخلية، يمكنك تحويل أصغر المساحات إلى جنة خضراء.