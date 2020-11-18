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10 أفكار مذهلة للحدائق الداخلية للمساحات الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
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إن امتلاك حديقة جميلة هو حلم لدينا جميعًا. فمع تقلص المساحة الخضراء في المدن ستجلب الحديقة الداخلية المزدهرة الكثير من المساحات الخضراء المرغوبة داخل منزلك. على الرغم من أنها ستكون ذات مساحة صغيرة، إلا أنك ستساهم في الحفاظ على البيئة نظيفة وخضراء.

إذا كنت تعيش في شقة بدون مساحة خارجية، فإن الحديقة المليئة بالنباتات المنعشة قد تبدو وكأنها حلم بعيد المنال. لكن لا تخف، مع هذه الأفكار العشر البسيطة للحدائق الداخلية، يمكنك تحويل أصغر المساحات إلى جنة خضراء.

حديقة متحركة

Végétaux naturels - Murs végétalisés intérieurs et Cadres végétalisés, Vertical Flore Vertical Flore تصميم مساحات داخلية
Vertical Flore

Vertical Flore
Vertical Flore
Vertical Flore


يوجد لدينا في هذا التصميم فكرة مبتكرة لحديقة داخلية للمنازل الصغيرة ، فيمكنك إنشاء حديقة عمودية على جدار متحرك. من خلال تثبيت بعض الأواني على حامل رأسي ثم قم بزراعة نباتات الزينة المزهرة التي تفضلها، وستصبح حديقتك المتحركة المذهلة جاهزة لتضعها في أي مكان.


حديقة ريفية بسيطة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يمكنك جلب سحر العالم الريفي القديم إلى منزلك، من خلال تصميم حديقة معلقة على الجدران، ضع إطارًا خشبيا لتزيين أواني الزرع، وسيبدو حيويًا ومنعشًا ومبتكرًا وفوق كل شيء رائع.


حديقة الممر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يعتبر تزيين الرواق تحديا كبيرا، وعادة ما ينتهي بنا المطاف بإنفاق مبالغ كبيرة لجعل هذه المساحة رائعة. حسنا ليس بعد الآن. تأمل هذا التصميم وقم بإنشاء حديقة داخلية في الردهة. والتي ستجعلك بالتأكيد تشعر بالفخر وتثير إعجاب ضيوفك أيضًا.


مزيج من الخشب والأحجار

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

تتكون تلك الحديقة الرائعة من أرضية مغطاه بالحصي مع بعض الدرجات الخشبية لسهولة السير عليها، كما تتناغم الأواني البيضاء مع النباتات الخضراء لتشعرك بمزيد من النقاء والانتعاش، بالإضافة إلى مقعد خشبي بسيط للجلوس والاستمتاع بالحديقة الصغيرة ؛ إنه حقا رائع

حديقة الزاوية

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

كل منزل به ركن ليس لدينا أي فكرة عما يجب فعله به. احصل على فكرة من هنا وأظهر إبداعك واجعلها حديقتك الجميلة. ونجد أن اختيار نوع النباتات يتماشى تماما مع خشب الخيزان وتجلب النباتات الحمراء المزيد من الدفء للمكان.


الأصص المعلقة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

إنها طريقة سهلة لإنشاء حديقة جميلة على جدار فارغ، قم باختيار شكل الأواني الذي يناسبك وضع بعض الزهور والنباتات المفضلة لك ليصبح لديك مساحة خضراء دون أن تكلفك الكثير.

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تصميم مثالي لحديقتك

jardin interior, A-labastrum arquitectos A-labastrum arquitectos حديقة حجر جيري White
A-labastrum arquitectos

A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos

قم ببعض التخطيط لبناء حديقة جميلة. استلهم من هذا التصميم ثلاثي الأبعاد بعض الأفكار وأنشئ حديقة من الحجارة وأواني النباتات مع نافورة مياه صغيرة. منظر طبيعي رائع داخل منزلك ، أليس كذلك؟

حديقة متموجة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يبدو مشهد هذه الأواني المتموجة المليئة بالخضرة المثبتة على الجدران البيضاء جديدًا ومنعشًا، ولا يحتاج الكثير من المساحات، حيث تعتبر تلك الفكرة التطبيق الأمثل لاستغلال المساحات الصغيرة

حديقة بسيطة لشرفة رائعة

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

حقق أقصى استفادة من المساحة المتوفرة في شرفة منزلك، وقم بتعليق النباتات على الدرابزين  واحتفظ بالأواني على الأرض ثم ضع أريكة بسيطة من الخشب هناك للاستمتاع بأفضل مشروب في حديقتك الرائعة.


الأناقة في البساطة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

ستجد هنا مثالا يجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث نجد هنا حامل بسيط على الحائط مصنوع من الحديد المطاوع ويتدلى منه عدد قليل من نباتات الزينة التي تضفي شكلا مثاليا على الجدار.


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