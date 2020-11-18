10 أفكار مذهلة للحدائق الداخلية للمساحات الصغيرة

إن امتلاك حديقة جميلة هو حلم لدينا جميعًا. فمع تقلص المساحة الخضراء في المدن ستجلب الحديقة الداخلية المزدهرة الكثير من المساحات الخضراء المرغوبة داخل منزلك. على الرغم من أنها ستكون ذات مساحة صغيرة، إلا أنك ستساهم في الحفاظ على البيئة نظيفة وخضراء.
إذا كنت تعيش في شقة بدون مساحة خارجية، فإن الحديقة المليئة بالنباتات المنعشة قد تبدو وكأنها حلم بعيد المنال. لكن لا تخف، مع هذه الأفكار العشر البسيطة للحدائق الداخلية، يمكنك تحويل أصغر المساحات إلى جنة خضراء.
يوجد لدينا في هذا التصميم فكرة مبتكرة لحديقة داخلية للمنازل الصغيرة ، فيمكنك إنشاء حديقة عمودية على جدار متحرك. من خلال تثبيت بعض الأواني على حامل رأسي ثم قم بزراعة نباتات الزينة المزهرة التي تفضلها، وستصبح حديقتك المتحركة المذهلة جاهزة لتضعها في أي مكان.
يمكنك جلب سحر العالم الريفي القديم إلى منزلك، من خلال تصميم حديقة معلقة على الجدران، ضع إطارًا خشبيا لتزيين أواني الزرع، وسيبدو حيويًا ومنعشًا ومبتكرًا وفوق كل شيء رائع.
يعتبر تزيين الرواق تحديا كبيرا، وعادة ما ينتهي بنا المطاف بإنفاق مبالغ كبيرة لجعل هذه المساحة رائعة. حسنا ليس بعد الآن. تأمل هذا التصميم وقم بإنشاء حديقة داخلية في الردهة. والتي ستجعلك بالتأكيد تشعر بالفخر وتثير إعجاب ضيوفك أيضًا.
تتكون تلك الحديقة الرائعة من أرضية مغطاه بالحصي مع بعض الدرجات الخشبية لسهولة السير عليها، كما تتناغم الأواني البيضاء مع النباتات الخضراء لتشعرك بمزيد من النقاء والانتعاش، بالإضافة إلى مقعد خشبي بسيط للجلوس والاستمتاع بالحديقة الصغيرة ؛ إنه حقا رائع
كل منزل به ركن ليس لدينا أي فكرة عما يجب فعله به. احصل على فكرة من هنا وأظهر إبداعك واجعلها حديقتك الجميلة. ونجد أن اختيار نوع النباتات يتماشى تماما مع خشب الخيزان وتجلب النباتات الحمراء المزيد من الدفء للمكان.
إنها طريقة سهلة لإنشاء حديقة جميلة على جدار فارغ، قم باختيار شكل الأواني الذي يناسبك وضع بعض الزهور والنباتات المفضلة لك ليصبح لديك مساحة خضراء دون أن تكلفك الكثير.
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قم ببعض التخطيط لبناء حديقة جميلة. استلهم من هذا التصميم ثلاثي الأبعاد بعض الأفكار وأنشئ حديقة من الحجارة وأواني النباتات مع نافورة مياه صغيرة. منظر طبيعي رائع داخل منزلك ، أليس كذلك؟
يبدو مشهد هذه الأواني المتموجة المليئة بالخضرة المثبتة على الجدران البيضاء جديدًا ومنعشًا، ولا يحتاج الكثير من المساحات، حيث تعتبر تلك الفكرة التطبيق الأمثل لاستغلال المساحات الصغيرة
حقق أقصى استفادة من المساحة المتوفرة في شرفة منزلك، وقم بتعليق النباتات على الدرابزين واحتفظ بالأواني على الأرض ثم ضع أريكة بسيطة من الخشب هناك للاستمتاع بأفضل مشروب في حديقتك الرائعة.
ستجد هنا مثالا يجمع بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث نجد هنا حامل بسيط على الحائط مصنوع من الحديد المطاوع ويتدلى منه عدد قليل من نباتات الزينة التي تضفي شكلا مثاليا على الجدار.