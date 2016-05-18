البيت الصيفي

غرفة السفرة غرفة تصل غرفة المعيشة بالمطبخ, وتوجد مباشرة أمام الواجهة الأمامية المشرقة بإضاءتها الطبيعية. طاولة طعام خالية من التعقيد بلون اسود رخامي املس مبقع بالأبيض و كرة ضوئية متدليبة من اعلى السقف وبالقرب من الطاولة هي أول ما يلفت الانتباه عند النظر من خارج البيت, أعطت لمسة فنية وجمالية.