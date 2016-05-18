البيت الصيفي من تسميته هو بيت لقضاء أيام الصيف الجميلة, يتميز بالحيوية والنشاط المُستمدة من الشمس, هو ايضا بيت بارد بروده طبيعية مُحاط بمساحة واسعه من العشب الأخضر لتزيد من رطوبة أيام الصيف الحارة وتعطيك شعور بالانتعاش تجعلك تستمتع بمزيج من رائحة الأرض والعشب.
نهاراً هو عبارة عن بيت يتوسط مساحة خضراء كبيرة بجانبه شجرة ذات ظلال ساحرة , بيت بواجهة شفافة لمزيد من الإطلالة الرائعة والإضاءة الطبيعية لكافة أنحاء المنزل, وواجهة جانبية تحتوي على البلكون او الشرفة الكبيرة.
غرفة المعيشة الكبيرة والبسيطة بجدرانها البيضاء, وأريكتها الكبيرة بجانبها كرسيين من الخيزران على سجادة بيضاء و بطاولتها المنخفضة بلونها الأبيض اللؤلؤي, وبالطبع القليل من الألوان الغامقة, كلها معطيات بلون فاتح تزيد من المساحة والبرودة للبيت الصيفي.
غرفة السفرة غرفة تصل غرفة المعيشة بالمطبخ, وتوجد مباشرة أمام الواجهة الأمامية المشرقة بإضاءتها الطبيعية. طاولة طعام خالية من التعقيد بلون اسود رخامي املس مبقع بالأبيض و كرة ضوئية متدليبة من اعلى السقف وبالقرب من الطاولة هي أول ما يلفت الانتباه عند النظر من خارج البيت, أعطت لمسة فنية وجمالية.
يكمن جمال البيت الصيفي البارد, بأنه بيت يجمع غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ بمكان واحد, وبدون أبواب مما يعطي شعور بالمساحة الكبيرة والواسعة. مطبخ متواضع المساحة يفصله حائط بلون بني فاتح عن غرفة المعيشة, يحتوي كل متطلبات المطبخ الأساسية بارضيه رخامية فاتحة لسهولة التنظيف وللمزيد من الإحساس بالبرودة. لوحة فنية على الحائط فوق المطبخ للمسة فنية وحيوية.
الطابق العلوي دائما مايكون طابق غرف النوم والغرف الخاصة بالعائلة. غرفة النوم الصيفية ذات أرضية خشبية ملساء وسرير بغطاء ابيض صيفي. الواجهات الزجاجية تجعل نومك اقل ولكن نشاطك اكثر في أيام الصيف النشيطة, مع وجود ستائر مضاعفة ستائر قماشية بلون فاتح وستائر خارجية بلون بني محمر تقلل من حدة الشمس.
الواجهة الزجاجية ليلا, تعطي هذه الواجهة في الليل إضاءة مركزة لأنها في جهة واحدة من المنزل حيث تعطي جمالية في الليل حيث يبدو البيت كنجمة ليلية مضاءة ومشعه, وللاستمتاع بليالي الصيف بنسماته اللطيفة الناعمة, ورائحة العشب الأخضر المحيط بالمنزل, يمكن وضع كراسي الحديقة مغطاة بمظلة من الخيزران تجعلك تعيش اللحظة .
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