مخططات المنازل: 10 نماذج ذكية تمنحك الإلهام

قبل أن تبدأ في بناء منزلك أو تجديد شقتك، فإن أول شيء عليك تنفيذه هو المخططات الهندسية للمكان. هذه حقًا خطوة حيوية، لأنها تسمح لك بالتفكير في المكان الأفضل لوضع العناصر الداخلية، مثل النوافذ والأبواب وكذلك تحديد أماكن غرف النوم والمزيد من المناطق الأخرى.
يمكن أن تساعدك مخططات منزلك على تصور مساحة المعيشة المستقبلية بشكل أفضل بكثير. ومع الأبعاد الدقيقة للمساحة، لن تضطر إلى تخمين مساحة المطبخ أو تركيبات الحمام. تعال وألقِ نظرة على بعض مخططات المنازل الملهمة الآن، وفكر في الشكل الذي تريد أن يبدو عليه منزلك.
يمكن أن تساعد ميزة مخطط المنزل في توضيح حجم الغرفة بالمتر المربع. وفي هذا النموذج نرى منزلا عائليا ذات رواق مفتوح لاستقبال الضيوف أو قضاء وقتا ممتعا مع الأسرة. ويحتوي أيضا على غرفة مرافق، حيث توجد غسالة الملابس وباقي الأجهزة الكهربائية. بالإضافة إلى غرفة الدراسة ومرحاض صغير للضيوف، يمكن الدخول إلى منطقة المعيشة الفسيحة من خلال باب الجناح. وفي المخططات المسبقة، عليك رسم الأبواب بحيث يمكنك معرفة الاتجاه الذي يتم فتحها فيه، مما يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لوضع الأثاث. ويمكنك أيضا رؤية المطبخ المدمج مع غرفة المعيشة، والذي يفصل بينهما فقط مائدة الجزيرة والموقد ليمكنك بسهولة قضاء وقتك مع الضيوف أثناء الطهي.
يتكون الطابق العلوي في هذا المنزل الصغير من غرفة نوم وحمام فقط. ومن مخطط المنزل يمكننا أن نرى أن جزءًا من غرفة النوم مفصول بجدار مفتوح، تم إنشاء ركن صغير للجلوس فيه والذي لا يزال يسمح بالخصوصية الكافية على الرغم من المساحة الصغيرة. ومن ناحية أخرى فالحمام واسع وفاخر للغاية، وهناك خطوة واحدة تؤدي إلى حوض استحمام كبير ودش مفصول عن المرحاض بجدار.
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في هذه الصورة، يمكننا أن نرى مخططا لمنزل عائلي مريح مع جراج. ويدخل الزائر إلى حمام الضيوف وغرفة المعيشة من خلال ممر صغير، والغرفة مجهزة بمطبخ مفتوح وطاولة طعام وركن للجلوس. ونظرًا لانفتاح المساحة، فإنها عملية للغاية. ويعرض المخطط أيضًا النوافذ التي تسمح بدخول ضوء النهار. على الرغم من أن المنزل ليس كبيرًا، إلا أنه يوفر مساحة لكل شيء يجب أن يكون في منزل الأحلام. ويشمل التراس مساحة المعيشة بأكملها تقريبًا، مما يجعل التصميم الداخلي أكثر جمالًا.
في السابق كانت مخططات المنازل عبارة عن رسومات فنية، يبذل فيها المهندسون المعماريون الكثير من الجهد لرسم تخطيطات الغرف بقياسات دقيقة لإنتاج تمثيل ثلاثي الأبعاد للمكان. لكن الآن يعمل جميع المحترفين تقريبًا مع برامج الكمبيوتر، مما يجعل من الممكن تصور مساحة المعيشة بشكل أفضل بكثير، وكذلك إظهار نوع المواد والأثاث التي سيتم استخدامها. وبهذه الطريقة يمكن للعميل أن يتخيل الشكل الذي ستبدو عليه النتيجة النهائية. يحتوي هذا النموذج على مساحة معيشة كاملة في طابق واحد، فالمنزل بدون درج مناسب بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة ومستخدمي الكراسي المتحركة والأطفال. ونظرًا لأن جميع الغرف تقع في الطابق الأرضي ، فعادة ما تبدو تلك المنازل أكبر من نظيراتها متعددة الطوابق. ويوضح هذا المثال، على عكس المثال السابق، مطبخًا مغلقًا مقابل غرفة الطعام.
عندما يتعلق الأمر بشراء منزل جاهز، فقد تكون مخططات الطوابق مصممة وفقًا لنموذج مقترح من قبل المهندس المعماري. ولكن إذا كان المنزل الجديد لا يزال في مرحلة البناء الأولى، فيمكنك إجراء بعض التعديلات. وفي هذا المثال نرى صورة قبل وبعد يتم فيها إزالة بعض الجدران، حيث اختار المالك مساحة معيشة ذات مخطط أكثر انفتاحًا، وبالتالي توفير مساحة أكبر للمعيشة وتناول الطعام. ولكن قبل إجراء تلك التعديلات عليك التأكد من الجدران التي سيتم إزالتها، لضمان عدم إضعاف الاستقرار الهيكلي للمبنى.
يعتبر البنتهاوس فوق أسطح المنازل في المدينة شيئًا مميزًا، خاصةً إذا كان يحتوي على تراسا كبيرا، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة واسعة على المناطق المحيطة. وفي الطابق الأرضي من هذه الشقة الفاخرة، لن تجد فقط الغرف المعتادة، ولكن يوجد أيضًا غرفة الساونا وغرفة ارتداء الملابس والمصعد الذي يؤدي مباشرة إلى الشقة. وتوفر منطقة المعيشة الفسيحة مساحة كبيرة لتصميم مطبخ مفتوح مع مائدة الجزيرة وكل شيء آخر تحتاجه.
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عندما يتعلق الأمر بالمناطق الدافئة والاستوائية، فإن إنشاء مساحة معيشة مفتوحة يعد خيارًا جيدًا. ويمكنك استخدام نفس النوع من أرضيات داخليا وخارجيا، واستخدام الأبواب الزجاجية المنزلقة التي يمكن فتحها على نطاق واسع سيجلب لك الهواء النقي إلى الداخل. ويضفي هذا النمط إحساسًا طبيعيًا ومريحًا لصاحب المنزل.
ينتمي هذا المخطط أيضًا إلى منزل في المناطق الاستوائية. وسمح المهندسون المعماريون بإطلالة على المسبح لكل فرد من أفراد الأسرة من خلال ترتيب غرف النوم وفقًا لذلك، وتجهيز كل غرفة نوم بحمام ويمكن الوصول إليها باستخدام ممر خشبي طويل. كما تم تكييف باقي المنزل ليناسب المناخ الدافئ، ويحتوي على مطبخ في الهواء الطلق، وكذلك غرفة معيشة مفتوحة مع إطلالات على كل من الحديقة والمسبح.
يمكن تمثيل تفاصيل المسكن متعدد الطوابق بشكل مثالي كما هو الحال في هذا المخطط، حيث يتم سرد كل طابق على حدة مع تضمين الطوابق السفلية في كل تصور. وتوضح الهندسة المعمارية غير العادية لهذه الفيلا الفاخرة كيف سيظهر التصميم في النهاية، حيث يحتوي الطابق الأرضي والطابق الأول على مساحة المعيشة ذات الأثاث الفاخر، بينما يتوج الطابق العلوي بتراس كبير على السطح وإطلالة رائعة على المسبح.
تعتبر المخططات المربعة شائعة وعملية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقيام بتجربة معيشية غير عادية، يمكن أن يكون لمخطط منزل أحلامك زوايا مختلفة أيضًا. فبدلاً من الخطوط المستقيمة، يمكن أن تحتوي الغرفة على جدران مائلة تضيف طابعًا خاصًا وتوفر مساحة مناسبة لزوايا الأريكة المريحة. ويُظهر هذا المخطط منطقة المعيشة في الطابق الأرضي، ويوفر التصميم الجيد التخطيط مساحة لثلاث غرف نوم . تحتوي كل غرفة منهم على حمام خاص مجهز بدش ، بينما يحتوي الحمام العائلي على حوض استحمام يمكن الوصول إليه عبر الرواق.