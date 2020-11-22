10 ألوان رائعة لطلاء جدران غرفة المعيشة الصغيرة

غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي مركز المنزل، ولكن إذا كان تلك الغرفة ذات مساحة صغيرة، فهناك العديد من الطرق لكي تبدو أكبر. يتفق المصممون الداخليون على أن الطلاء لديه القدرة على تحويل الغرفة بالكامل. ويمكنك التعبير عن نفسك وتحديث أي مساحة وجعل المكان يبدو أكبر مع الاختيار والتنفيذ الصحيحين.

عليك التأكد من أن غرفة المعيشة هي المكان الأمثل للراحة والاسترخاء وقضاء وقتا ممتعا، لذا عليك اختيار الألوان بعناية لتتماشى مع تصميم الغرفة وتصميم المنزل ككل. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها تصميم غرفة أحلامك. ونقترح عليك اليوم 10 غرف معيشة مختلفة ولكل منها مخطط ألوان خاص بها.