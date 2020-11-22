10 ألوان رائعة لطلاء جدران غرفة المعيشة الصغيرة

غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي مركز المنزل، ولكن إذا كان تلك الغرفة ذات مساحة صغيرة، فهناك العديد من الطرق لكي تبدو أكبر. يتفق المصممون الداخليون على أن الطلاء لديه القدرة على تحويل الغرفة بالكامل. ويمكنك التعبير عن نفسك وتحديث أي مساحة وجعل المكان يبدو أكبر مع الاختيار والتنفيذ الصحيحين.
عليك التأكد من أن غرفة المعيشة هي المكان الأمثل للراحة والاسترخاء وقضاء وقتا ممتعا، لذا عليك اختيار الألوان بعناية لتتماشى مع تصميم الغرفة وتصميم المنزل ككل. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها تصميم غرفة أحلامك. ونقترح عليك اليوم 10 غرف معيشة مختلفة ولكل منها مخطط ألوان خاص بها.
تتميز هذه الغرفة ذات الطراز البحري بأجواء مريحة وأنيقة للغاية، وهذا اللون الأزرق الغامق على الجدران يلعب دورًا أساسيا في التصميم. ويعد اللون الأبيض نغمة أساسية في الحفاظ على توازن الغرفة، وهذا هو سبب استخدامه في العديد من قطع الأثاث والديكور. لاحظ كيف تضيء أغطية الوسائد الصفراء والأكواب والزخارف الذهبية المساحة وتضيف تباينًا منعشًا.
تضيف درجات لون التركواز المزيد من الإشراق وروح الشباب إلى غرفة المعيشة، وعند إقرانها باللون الأبيض تضيف شعورا بالتفاؤل والهدوء. لكن احرص على عدم الإفراط في استخدام تلك الألوان، حيث يمكن أن تطغى بسهولة على المساحة وتجعلك تشعر بضيق الغرفة. لذا ننصحك بدمجها مع الخشب ذي الألوان الفاتحة والألوان الصفراء أوالألوان الكريمية للحصول على أجواء راقية بشكل عام.
اللون الأحمر الناري سيضمن أن غرفة معيشتك الصغيرة لن تمر مرور الكرام، فهذه المساحة المفعمة بالحيوية هي المزيج المثالي بين الأسلوب العصري الجريء والكلاسيكي الهاديء. الأرائك ذات اللون الرمادي مع السجاد يهدئان من حدة الجدران بينما استخدم المصممون اللون الأحمر قليلاً في الوسائد والسجاد.
إذا كانت غرفة معيشتك تحتاج إلى مظهر أكثر بساطة وهدوءًا، نوصيك بالاعتماد على باللون الرمادي. والطريقة هي استخدام ظلال مختلفة قليلاً لإبقائها خفيفة ومبهجة بدلاً من الألوان الداكنة الكئيبة. ودائمًا ما يعمل اللون الرمادي بشكل رائع مع الجدران ذات السمات الحجرية والبلاط ذي الألوان الطبيعية. قم بإقران هذا التصميم مع أثاث أبيض أو خشبي وإضاءة دافئة، وسوف تستمتع بالتأكيد بغرفة ذات مظهر أنيق ومشرق.
لا شيء يُشعرك بالهدوء والاسترخاء داخل غرفة معيشتك مثل اللون اللبني الفاتح الذي يشبه لون السماء الصافية، ويساعد هذا الظل الناعم على الشعور بمساحة أكبر للغرفة مما هي عليه. ونجد أن إضافة درجات اللون الرمادي يضيف المزيد من الهدوء إلى الغرفة وتم الاعتماد على رسمة الحائط باللون الأسود كعنصر الزخرفة الوحيد في الغرفة للحفاظ على البساطة والتوازن.
إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة الخاصة بك، فإن الألوان المحايدة هي اختيار آمن للجدران والأثاث. ويمكنك إقرانها بالعديد من الألوان الزاهية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستجعل غرفتك تظهر دائما بصورة أنيقة. ويوضح لنا هذا المثال كيف أن الظلال المحايدة المختلفة تجعل المساحة تبدو رشيقة، وعندما تقترن بدرجات اللون الأحمر الساخنة، تجعل غرفتك نابضة بالحياة.
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إنه لأمر مدهش كيف يمكن للون الأخضر الفاتح أن ينبض بالحياة عند إقرانه بمواد معينة، وينسجم تماما مع الأثاث الخشبي. نحن نحب هذا اللون الأخضر الليموني الذي يعد خيارًا مثاليًا لجدار مميز، حيث إنه يضيف إلى غرفتك مظهر حيوي لا يُنسى. لاحظ كيف تستخدم غرفة المعيشة والمطبخ ذات المخطط المفتوح هذا بلاطًا مزخرفًا بالبرتقالي والأحمرللتقليل من حدة اللون الأخضر.
القاعدة الأولى لتكبير أي غرفة صغيرة بصريًا هي استخدام درجات اللون الأبيض أو الألوان الفاتحة، لذا من السهل معرفة سبب كون اللون الأبيض والألوان البيضاء المختلفة خيارات شائعة لتصميم المساحات الضيقة. غرفة المعيشة البيضاء بالكامل هذه تجعلنا منبهرين، إنها هادئة ومتطورة وأنيقة للغاية.
أحمر داكن أو برغندي أيًا كان الاسم الذي تفضله، فهو ينتمي إلى مجموعة من الألوان المتطورة دائمًا. ومن الأفضل اختياره لجدار واحد فقط، حيث أنه سيجعل غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك تبدو مترفة وفاخرة للغاية. ونوصيك باستخدام أثاث فاتح اللون لموازنة هذا الظل العميق.
يمكنك استخدام ألوان الباستيل الرائعة على جميع الجدران إذا أردت، ويمكنك أيضًا تعديلها بسهولة، مما يعني أنه يمكنك استخدام اللون الأبيض بدرجة أكبر أو أقل عند مزج الصبغة، اعتمادًا على الكثافة التي تريدها. ونجد أن اللوحة الفنية على الجدار تتناغم ألوانها بصورة رائعة مع الوسائد الصغيرة على الأريكة.