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10 ألوان رائعة لطلاء جدران غرفة المعيشة الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
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غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي مركز المنزل، ولكن إذا كان تلك الغرفة ذات مساحة صغيرة، فهناك العديد من الطرق لكي تبدو أكبر. يتفق المصممون الداخليون على أن الطلاء لديه القدرة على تحويل الغرفة بالكامل. ويمكنك التعبير عن نفسك وتحديث أي مساحة وجعل المكان يبدو أكبر مع الاختيار والتنفيذ الصحيحين.

عليك التأكد من أن غرفة المعيشة هي المكان الأمثل للراحة والاسترخاء وقضاء وقتا ممتعا، لذا عليك اختيار الألوان بعناية لتتماشى مع تصميم الغرفة وتصميم المنزل ككل. سواء كنت تريد شيئًا جريئًا ومشرقًا أو محايدًا أو مزاجيًا، فلدينا الكثير من أفكار ألوان الطلاء لتستلهم منها تصميم غرفة أحلامك. ونقترح عليك اليوم 10 غرف معيشة مختلفة ولكل منها مخطط ألوان خاص بها.

لمسة من المحيط

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

تتميز هذه الغرفة ذات الطراز البحري بأجواء مريحة وأنيقة للغاية، وهذا اللون الأزرق الغامق على الجدران يلعب دورًا أساسيا في التصميم. ويعد اللون الأبيض نغمة أساسية في الحفاظ على توازن الغرفة، وهذا هو سبب استخدامه في العديد من قطع الأثاث والديكور. لاحظ كيف تضيء أغطية الوسائد الصفراء والأكواب والزخارف الذهبية المساحة وتضيف تباينًا منعشًا.

تصميم بلون التركواز

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

تضيف درجات لون التركواز المزيد من الإشراق وروح الشباب إلى غرفة المعيشة، وعند إقرانها باللون الأبيض تضيف شعورا بالتفاؤل والهدوء. لكن احرص على عدم الإفراط في استخدام تلك الألوان، حيث يمكن أن تطغى بسهولة على المساحة وتجعلك تشعر بضيق الغرفة. لذا ننصحك بدمجها مع الخشب ذي الألوان الفاتحة والألوان الصفراء أوالألوان الكريمية للحصول على أجواء راقية بشكل عام.

تصميم مفعم بالحيوية

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اللون الأحمر الناري سيضمن أن غرفة معيشتك الصغيرة لن تمر مرور الكرام، فهذه المساحة المفعمة بالحيوية هي المزيج المثالي بين الأسلوب العصري الجريء والكلاسيكي الهاديء. الأرائك ذات اللون الرمادي مع السجاد يهدئان من حدة الجدران بينما استخدم المصممون اللون الأحمر قليلاً في الوسائد والسجاد.

درجات متنوعة من الرمادي

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إذا كانت غرفة معيشتك تحتاج إلى مظهر أكثر بساطة وهدوءًا، نوصيك بالاعتماد على باللون الرمادي. والطريقة هي استخدام ظلال مختلفة قليلاً لإبقائها خفيفة ومبهجة بدلاً من الألوان الداكنة الكئيبة. ودائمًا ما يعمل اللون الرمادي بشكل رائع مع الجدران ذات السمات الحجرية والبلاط ذي الألوان الطبيعية. قم بإقران هذا التصميم مع أثاث أبيض أو خشبي وإضاءة دافئة، وسوف تستمتع بالتأكيد بغرفة ذات مظهر أنيق ومشرق.

قطعة من السماء

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

لا شيء يُشعرك بالهدوء والاسترخاء داخل غرفة معيشتك مثل اللون اللبني الفاتح الذي يشبه لون السماء الصافية، ويساعد هذا الظل الناعم على الشعور بمساحة أكبر للغرفة مما هي عليه. ونجد أن إضافة درجات اللون الرمادي يضيف المزيد من الهدوء إلى الغرفة وتم الاعتماد على رسمة الحائط باللون الأسود كعنصر الزخرفة الوحيد في الغرفة للحفاظ على البساطة والتوازن.

مثالية للاسترخاء

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة الخاصة بك، فإن الألوان المحايدة هي اختيار آمن للجدران والأثاث. ويمكنك إقرانها بالعديد من الألوان الزاهية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستجعل غرفتك تظهر دائما بصورة أنيقة. ويوضح لنا هذا المثال كيف أن الظلال المحايدة المختلفة تجعل المساحة تبدو رشيقة، وعندما تقترن بدرجات اللون الأحمر الساخنة، تجعل غرفتك نابضة بالحياة.

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تصميم نابض بالحياة

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

إنه لأمر مدهش كيف يمكن للون الأخضر الفاتح أن ينبض بالحياة عند إقرانه بمواد معينة، وينسجم تماما مع الأثاث الخشبي. نحن نحب هذا اللون الأخضر الليموني الذي يعد خيارًا مثاليًا لجدار مميز، حيث إنه يضيف إلى غرفتك مظهر حيوي لا يُنسى. لاحظ كيف تستخدم غرفة المعيشة والمطبخ ذات المخطط المفتوح هذا بلاطًا مزخرفًا بالبرتقالي والأحمرللتقليل من حدة اللون الأخضر.

مثال حي للبساطة والنقاء

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

القاعدة الأولى لتكبير أي غرفة صغيرة بصريًا هي استخدام درجات اللون الأبيض أو الألوان الفاتحة، لذا من السهل معرفة سبب كون اللون الأبيض والألوان البيضاء المختلفة خيارات شائعة لتصميم المساحات الضيقة. غرفة المعيشة البيضاء بالكامل هذه تجعلنا منبهرين، إنها هادئة ومتطورة وأنيقة للغاية.

تصميم عصري جريء

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

أحمر داكن أو برغندي أيًا كان الاسم الذي تفضله، فهو ينتمي إلى مجموعة من الألوان المتطورة دائمًا. ومن الأفضل اختياره لجدار واحد فقط، حيث أنه سيجعل غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة بك تبدو مترفة وفاخرة للغاية. ونوصيك باستخدام أثاث فاتح اللون لموازنة هذا الظل العميق.

تصميم بألوان الباستيل الهادئة

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة قماش White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

يمكنك استخدام ألوان الباستيل الرائعة على جميع الجدران إذا أردت، ويمكنك أيضًا تعديلها بسهولة، مما يعني أنه يمكنك استخدام اللون الأبيض بدرجة أكبر أو أقل عند مزج الصبغة، اعتمادًا على الكثافة التي تريدها. ونجد أن اللوحة الفنية على الجدار تتناغم ألوانها بصورة رائعة مع الوسائد الصغيرة على الأريكة.

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