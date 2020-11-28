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المطابخ المفتوحة: 11 فكرة يمكنك تطبيق إحداها بمطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BOXBOX, H建築スタジオ H建築スタジオ غرفة السفرة
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هل يمكن أن يتناسب تصميم المطابخ المفتوحة مع المساحات الصغيرة؟ وهل سيبدو بشكل عملي ومتناسق؟ الجواب على كلا السؤالين هو نعم. قد تسعى دائما للبحث عن المنازل ذات المطابخ الكبيرة ولكن إذا كان لديك واحدا صغيرا بالفعل، نخبرك أنه قد حان الوقت للاهتمام به. واليوم قد حان دور المنازل الصغيرة التي استخدمت مطابخ مفتوحة، ونحن على ثقة من أنك ستحب كل واحد منهم.

لقد قمنا بتنسيق بعض التصاميم الملهمة للمطابخ الصغيرة ذات المخططات المفتوحة، لتتمكن من استخلاص بعض الأفكار الرائعة للمساعدة في تحسين مطبخك، لذا تحقق من النماذج القادمة واختر التصميم المناسب لذوقك وميزانيتك ومساحة منزلك.

مطبخ مفتوح بالكامل

Villa interior design | Terencia , Uptown Cairo, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

لقد أحببنا الطريقة التي تم بها تصميم هذا المطبخ المفتوح بالكامل، فلا شيء يفصله عن غرفة المعيشة. إنه تصميم يناسب كثيرا المنازل الحديثة التي تعتمد على البساطة والجرأة في آن واحد.

تصميم أبيض نقي

homify مطبخ Blue
homify

homify
homify
homify


يفتح هذا المطبخ الأنيق على غرفة الطعام عبر باب زجاجي منزلق يفصله عن باقي المساحة، وتقوم النوافذ الزجاجية الكبيرة بالسماح للضوء الطبيعي بالانتشار في جميع الأركان مما يعطيك احساسا بالدفء واتساع المساحة. وقام المصممون بالتركيز على استخدام اللون الأبيض النقي مع جدار من درجات اللون الأزرق الذي يضيف بعض التباين والانتعاش.

معاصر ذات ألوان جريئة

Casa no Gerês, LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA غرفة المعيشة
LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA

LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA
LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA
LOFTAPM II DESIGN DEC INTERIORES LDA


إن كل ما يميز مطبخ الزاوية الجميل هذا هو تدفق الألوان الداكنة والمثيرة، والتي تجعله مبهرا لكل من يراه وتضيف لمسة عصرية وأنيقة إلى باقي تصميم المنزل. وتم دمج الخشب الطبيعي مع هذا المطبخ المفتوح لإضفاء بعض الدفء والهدوء إلى المكان.

يمنحك طاقة إيجابية

Open Plan Living iroka غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
iroka

Open Plan Living

iroka
iroka
iroka

 يمتزج هذا المطبخ بشكل رائع مع باقي مساحة المنزل، والسبب هنا هو عدم وجود خزائن علوية على الجدار مما يعطيك شعورا بالاتساع. كما انه تم تصميمه باللون الأبيض بالكامل ليتماشى مع بساطة باقي المكان، ونجد أنه يطل على الشرفة مع نافذه إضافية تمنحه الإضاءة الطبيعية الكافية.

مطبخ مخفي عن الأنظار

BOXBOX, H建築スタジオ H建築スタジオ غرفة السفرة
H建築スタジオ

H建築スタジオ
H建築スタジオ
H建築スタジオ

الخزائن البيضاء بالكامل تجعل هذا المطبخ يختفي تماما عن الأنظار، وهذا يساعدك على تحضير الطعام دون أن تعم الفوضى باقي أرجاء المنزل. والقرب من غرفة الطعام تجعله تصميم عملي فضلا عن أناقته.

مطبخ على الطراز الأمريكي

mom's house, 건축사사무소 moldproject 건축사사무소 moldproject غرفة السفرة خشب Grey
건축사사무소 moldproject

건축사사무소 moldproject
건축사사무소 moldproject
건축사사무소 moldproject


يقف هذا الجدار الصغير فقط بين هذا المطبخ اللامع الحديث وممر المنزل، لكن الأرضيات المختلفة تحدد بشكل جميل المكان الذي تنتهي فيه مساحته. وقام المصممون بتنفيذ بار صغير لتناول الإفطار أو بعض المشروبات، ويساعدك أيضا على التواصل مع باقي أفراد أسرتك أثناء قيامك بتحضير الطعام.

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لمسة رقيقة من الوردي

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London مطبخ
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

تتلائم اللمسة الوردية الرائعة في هذا المطبخ مع الوسائد الصغيرة على الأريكة، وتجعله تصميم أنيق ذات لمسات أنثوية. فاللون الوردي هو المفضل لدى جميع السيدات، وهو ينسجم بصورة رائعة مع باقي العناصر البيضاء وتم تصميم الأرضيات باللون الرمادي ليعطي تباينا جميلا مع باقي الألوان.

برتقالي مع أصفر مشرق

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تشعر بالانتعاش كلما نظرت إلى هذه المساحة الرائعة، والتي تم تنفيذها بعناية كاملة تتماشى فيها جميع الألوان معا. أنظر إلى تلك الأريكة الصفراء المريحة والتي تتطابق مع لون الثلاجة، لإعطاء تناغم لوني في المساحة المفتوحة ككل.

المهارة في استخدام المساحات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تعاني من صغر مساحة مطبخك، فإن هذا التصميم هو المثالي لك. أنظر كيف تشتمل تلك المساحة الصغيرة على ثلاث غرف مختلفة. ونرى هنا أنه قد تم دمج المطبخ مع غرفة الطعام وغرفة المعيشة أيضا بصورة مريحة للنظر دون إحداث المزيد من الفوضى. والجدار الجانبي الذي يحتوي كافة الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها دون استغلال المزيد من المساحات.

أصفر مشرق

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

من الرائع استخدام اللون الأصفر في تصميم مطبخك، ليعطيك شعورا بالانتعاش والحيوية ويجعلك متحمسا لعمل المزيد من الوصفات الشهية. انظر كيف تتماشى الأرضية ذات الأصفر والبيج مع الخزائن الخشبية الرائعة، إنه حقا تصميم شبابي يدفعك للانطلاق.

صغير لكن عظيم

Loft w młynie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ مطبخ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

يمكن للمطابخ مع بارات الإفطار الصغيرة أن تبدو رائعة كجزء من مساحة ذات مخطط مفتوح. لاحظ كيف أن الصناديق الخشبية التقليدية تم استخدامها بطريقة ذكية وعملية، ويتماشى الأسلوب الصناعي لهذا المطيخ مع باقي تصميم المنزل بصورة رائعة.

20 درج مثالي للمنازل محدودة المساحة
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