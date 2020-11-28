المطابخ المفتوحة: 11 فكرة يمكنك تطبيق إحداها بمطبخك

هل يمكن أن يتناسب تصميم المطابخ المفتوحة مع المساحات الصغيرة؟ وهل سيبدو بشكل عملي ومتناسق؟ الجواب على كلا السؤالين هو نعم. قد تسعى دائما للبحث عن المنازل ذات المطابخ الكبيرة ولكن إذا كان لديك واحدا صغيرا بالفعل، نخبرك أنه قد حان الوقت للاهتمام به. واليوم قد حان دور المنازل الصغيرة التي استخدمت مطابخ مفتوحة، ونحن على ثقة من أنك ستحب كل واحد منهم.

لقد قمنا بتنسيق بعض التصاميم الملهمة للمطابخ الصغيرة ذات المخططات المفتوحة، لتتمكن من استخلاص بعض الأفكار الرائعة للمساعدة في تحسين مطبخك، لذا تحقق من النماذج القادمة واختر التصميم المناسب لذوقك وميزانيتك ومساحة منزلك.