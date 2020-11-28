المطابخ المفتوحة: 11 فكرة يمكنك تطبيق إحداها بمطبخك

هل يمكن أن يتناسب تصميم المطابخ المفتوحة مع المساحات الصغيرة؟ وهل سيبدو بشكل عملي ومتناسق؟ الجواب على كلا السؤالين هو نعم. قد تسعى دائما للبحث عن المنازل ذات المطابخ الكبيرة ولكن إذا كان لديك واحدا صغيرا بالفعل، نخبرك أنه قد حان الوقت للاهتمام به. واليوم قد حان دور المنازل الصغيرة التي استخدمت مطابخ مفتوحة، ونحن على ثقة من أنك ستحب كل واحد منهم.
لقد قمنا بتنسيق بعض التصاميم الملهمة للمطابخ الصغيرة ذات المخططات المفتوحة، لتتمكن من استخلاص بعض الأفكار الرائعة للمساعدة في تحسين مطبخك، لذا تحقق من النماذج القادمة واختر التصميم المناسب لذوقك وميزانيتك ومساحة منزلك.
لقد أحببنا الطريقة التي تم بها تصميم هذا المطبخ المفتوح بالكامل، فلا شيء يفصله عن غرفة المعيشة. إنه تصميم يناسب كثيرا المنازل الحديثة التي تعتمد على البساطة والجرأة في آن واحد.
يفتح هذا المطبخ الأنيق على غرفة الطعام عبر باب زجاجي منزلق يفصله عن باقي المساحة، وتقوم النوافذ الزجاجية الكبيرة بالسماح للضوء الطبيعي بالانتشار في جميع الأركان مما يعطيك احساسا بالدفء واتساع المساحة. وقام المصممون بالتركيز على استخدام اللون الأبيض النقي مع جدار من درجات اللون الأزرق الذي يضيف بعض التباين والانتعاش.
إن كل ما يميز مطبخ الزاوية الجميل هذا هو تدفق الألوان الداكنة والمثيرة، والتي تجعله مبهرا لكل من يراه وتضيف لمسة عصرية وأنيقة إلى باقي تصميم المنزل. وتم دمج الخشب الطبيعي مع هذا المطبخ المفتوح لإضفاء بعض الدفء والهدوء إلى المكان.
يمتزج هذا المطبخ بشكل رائع مع باقي مساحة المنزل، والسبب هنا هو عدم وجود خزائن علوية على الجدار مما يعطيك شعورا بالاتساع. كما انه تم تصميمه باللون الأبيض بالكامل ليتماشى مع بساطة باقي المكان، ونجد أنه يطل على الشرفة مع نافذه إضافية تمنحه الإضاءة الطبيعية الكافية.
الخزائن البيضاء بالكامل تجعل هذا المطبخ يختفي تماما عن الأنظار، وهذا يساعدك على تحضير الطعام دون أن تعم الفوضى باقي أرجاء المنزل. والقرب من غرفة الطعام تجعله تصميم عملي فضلا عن أناقته.
يقف هذا الجدار الصغير فقط بين هذا المطبخ اللامع الحديث وممر المنزل، لكن الأرضيات المختلفة تحدد بشكل جميل المكان الذي تنتهي فيه مساحته. وقام المصممون بتنفيذ بار صغير لتناول الإفطار أو بعض المشروبات، ويساعدك أيضا على التواصل مع باقي أفراد أسرتك أثناء قيامك بتحضير الطعام.
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تتلائم اللمسة الوردية الرائعة في هذا المطبخ مع الوسائد الصغيرة على الأريكة، وتجعله تصميم أنيق ذات لمسات أنثوية. فاللون الوردي هو المفضل لدى جميع السيدات، وهو ينسجم بصورة رائعة مع باقي العناصر البيضاء وتم تصميم الأرضيات باللون الرمادي ليعطي تباينا جميلا مع باقي الألوان.
تشعر بالانتعاش كلما نظرت إلى هذه المساحة الرائعة، والتي تم تنفيذها بعناية كاملة تتماشى فيها جميع الألوان معا. أنظر إلى تلك الأريكة الصفراء المريحة والتي تتطابق مع لون الثلاجة، لإعطاء تناغم لوني في المساحة المفتوحة ككل.
إذا كنت تعاني من صغر مساحة مطبخك، فإن هذا التصميم هو المثالي لك. أنظر كيف تشتمل تلك المساحة الصغيرة على ثلاث غرف مختلفة. ونرى هنا أنه قد تم دمج المطبخ مع غرفة الطعام وغرفة المعيشة أيضا بصورة مريحة للنظر دون إحداث المزيد من الفوضى. والجدار الجانبي الذي يحتوي كافة الأجهزة الإلكترونية التي تحتاجها دون استغلال المزيد من المساحات.
من الرائع استخدام اللون الأصفر في تصميم مطبخك، ليعطيك شعورا بالانتعاش والحيوية ويجعلك متحمسا لعمل المزيد من الوصفات الشهية. انظر كيف تتماشى الأرضية ذات الأصفر والبيج مع الخزائن الخشبية الرائعة، إنه حقا تصميم شبابي يدفعك للانطلاق.
يمكن للمطابخ مع بارات الإفطار الصغيرة أن تبدو رائعة كجزء من مساحة ذات مخطط مفتوح. لاحظ كيف أن الصناديق الخشبية التقليدية تم استخدامها بطريقة ذكية وعملية، ويتماشى الأسلوب الصناعي لهذا المطيخ مع باقي تصميم المنزل بصورة رائعة.