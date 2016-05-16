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كيفية ترتيب غرف النوم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
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غرفة النوم هي ممكلة كل منا، من الذي لا يشعر بالراحة والطمأنينة بعد يوم عناء طويل إلا بوجوده في هذة الغرفة، لذلك هي تعتبر مملكة خاصة لكل شخص، فكان لابد من ترتيبها وتنسيقها بشكل مريح ومبتكر.

مملكتك الخاصة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

ومن المؤكد أن طراز ديكور كل غرفة نوم يختلف بالأحرى من شخصً لأخر من حيث الألوان والستائر وأفكار التصميم، كلً له مملكته الخاصة به، ولكننا  جميعنا احياناً وبسبب انشغالنا  طوال اليوم، نخرج صباحاً من غرفنا ونتركها غير منظمة ومرتبة بالمرة، ونعود لها لنجدها أسوء مما تركناها عليه،مما يجعلها  مكاناً للفوضى والإزعاج النفسي والبصربدلاً من أن تصبح مكاناً مخصص للراحة والهدوء في البيت، لذلك إليك أفضل الطرق التي ستساعدك على أعادة ترتيب غرفة نومك مرة أخرى بطرق بسيطة ومختلفة، وجعلها مرة أخرى مكاناً للراحة والهدوء.

الطلاء يعكس الأضواء

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

أهم شئ يجب أن يؤخذ في الأعتيار أثناء تنسيقك لغرفة النوم الخاصة بك وترتيبها هي ألوان الطلاء الخاصة بالغرفة، فالطلاء يعكس الأضواء في غرفتك سواء إذا كان طلاءً بألوان مبهجة ومناسبة فهو يعكس أضواء من الراحة والهدوء، على الطلاء الغير متناسق وألوانه غير مختارة بعناية فهو في هذة الحالة يعكس جواً مزعجاً في الغرفة، لذلك عليك اختيار ألوان من الطلاء تعكس على روحك جواً من الطمأنينة والهدوء.

الأثاث هو أساس غرفة النوم

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

كما كانت خطوة اختيارطلاء مناسب لغرفة النوم خطوة مهمة جداً، خطوة أختيار الأساس إيضاً من الخطوات الهامة التي يجب الأهتمام بها ووضعها في الأعتبار، لذلك إذا كنت من عشاق الأثاث الفخم في منزلك قم بأختيارأثاث غرفة نومك يتسم ببعض الفخامة، وفي هذه الحالة أرشح لك تصاميم الأثاث بالخشب بني اللون فهى تضفى لمسة من الفخامة سوف ترضي طبيعة ذوقك كثيراً، أما إذا كنت من عشاق الأثاث المودرن البسيط فيمكنك أختيار أثاث غرفة نومك باللون الأبيض وتعتمد على ألوان فاتحة ومبهجة في باقي ديكورات الغرفة.

يجب أيضاً مراعاة بعض النقاط الهامة في اختيار أثاث غرفة النوم، وهي التقليل من الأثاث قدر المستطاع في الغرفة فقد الأعتماد على الأشياء الضرورية لضمان عدم تكديس الغرفة بأثاث كثير وغير مرغوب فيه داخل الغرفة، ويجب أيضاً حجم الأثاث وتناسقه مع حجم الغرفة.

ذكاء تنسيق الديكور

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

من الأفكار الهامة جداً في تنسيق غرفة نومك هى ذكاء تنسيق الديكور في الغرفة بشكل جيد ومثالى، على سبيل المثال قم بأستخدام على جانبي السرير كومودينو صغير يساعدك على وضع الأشياء الهامة بالنسبة إليك على مساحة قريبة من يديك أثناء النوم، ويمكنك استغلال الكومودينو بذكاء أيضاً من خلال وضع مرآة صغيرة فوقه كبديل للتسريحة إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة.

الأكسسورات ولمسة مثالية

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لا بد من الأهتمام بأضافة اكسسوارات مناسبة  تمثل لمسات من الأناقة الفارهة في غرفتك،فالأضاءة الجانبية و المرايات التي لا تستخدم فقط من أجل التجميل والتزيين لا تستخدم فقط من أجل بل تلعب أيضاً دوراً سحرياً في عكس الضوء و الشعور بزيادة المساحة في المكان. 

الأضاءة هي الأهم

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة نوم
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

الإهتمام وكل الإهتمام يجب أن تعطيه لأختيارك أضاءات غرفة نومك، فلاشئ يسبب الفوضي وعدم الأرتياح كأختيار عشوائي وغير مدروس بالمرة لأضاءة منزلك، لذلك يجب عليك دراسة نوع الأضاءة واختيارها بشكل يتناسب مع توزيعك للأثاث في غرفتك.

المنزل العائلي، الحلم يصبح حقيقة
جميعنا احياناً وبسبب انشغالنا  طوال اليوم، نخرج صباحاً من غرفنا ونتركها غير منظمة ومرتبة بالمرة... اليس كذلك؟؟؟

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