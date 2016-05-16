كيفية ترتيب غرف النوم

كما كانت خطوة اختيارطلاء مناسب لغرفة النوم خطوة مهمة جداً، خطوة أختيار الأساس إيضاً من الخطوات الهامة التي يجب الأهتمام بها ووضعها في الأعتبار، لذلك إذا كنت من عشاق الأثاث الفخم في منزلك قم بأختيارأثاث غرفة نومك يتسم ببعض الفخامة، وفي هذه الحالة أرشح لك تصاميم الأثاث بالخشب بني اللون فهى تضفى لمسة من الفخامة سوف ترضي طبيعة ذوقك كثيراً، أما إذا كنت من عشاق الأثاث المودرن البسيط فيمكنك أختيار أثاث غرفة نومك باللون الأبيض وتعتمد على ألوان فاتحة ومبهجة في باقي ديكورات الغرفة.

يجب أيضاً مراعاة بعض النقاط الهامة في اختيار أثاث غرفة النوم، وهي التقليل من الأثاث قدر المستطاع في الغرفة فقد الأعتماد على الأشياء الضرورية لضمان عدم تكديس الغرفة بأثاث كثير وغير مرغوب فيه داخل الغرفة، ويجب أيضاً حجم الأثاث وتناسقه مع حجم الغرفة.