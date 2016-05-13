كيف تحول طاقة المنزل إلى نقود؟

أصبح توفير استخدام الطاقة الكهربائية في المنزل خلال السنوات الماضية ذو أهمية كبيرة جداً، فاستهلاك الكهرباء من دون ترشيد وحفاظ على الطاقة يساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع قيمة فواتيرالكهرباء وبالتالي استهلاك الطاقة والاموال بشكل كبير.
لذلك ومن أجل حفاظ أكثر على البيئة وترشيد الأستهلاك، فإن اختيار الأجهزة الكهربائية بحكمة ووضع قضية الحفاظ على البيئة والطاقة في أذهاننا، نقدم إليكم أفضل خمسة طرق لتوفير الطاقة في المنزل من خلال هذا المقال.
يجب عليك أعادة التفكير في استهلاكك للأضاءة الخارجيه فأن كنت تستخدم أضواء خارجية كثيرة لأسباب أمنية أو لأسباب أخري، فلديك أكثر من حل لترشيد استهلاك الطاقة, فيمكنك مثلاً تركيب مستشعر للحركة في نظام الأضاءة الخاصة بك وسيوفر عليك استهلاك طاقة كبيرة جداً، أو بدلاً من ذلك يمكنك استخدام أنواع من الإضاءات التي تقوم بالشحن عن طريق الطاقة الشمسية فهذا سيوفر عليك الكثير من الأموال والطاقة، واحرص على إغلاق الأضاءة أيضاَ عند الخروج من المنزل أو الذهاب إلى النوم.
أما الإضاءة الداخلية في المنزل عليك بالأعتماد أكثر في النهار على الإضاءة الطبيعية، وعدم إسدال الستائر في النهارللسماح لضوء الشمس الطبيعي بالدخول إلى المنزل، وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليلها في النهار، كما عليك بالحرص على اختيار خامات والوان للستائر تسمح للضوء بالمرور داخل المنزل ولا تحجبه.
إذا أردت ترشيد استهلاكك للطاقة عليك بالتخلى عن خطأ كبير ترتكبه دون أن تشعر وهو ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالكهرباء، فهى حتى وأن كانت مطفأة وموصولة فقط بالكهرباء تستهلك إيضاً طاقة كهربائية كييرة، لذلك أحرص على فصلها يومياً وسوف تندهش من توفيرك للطاقة والكهرباء في وقتاً واحداً.
كما يجب التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية الكثيرة في المنزل فهناك بعض الادوات الكهرائية من الممكن الأستغناء عن استخدامها.
التكييفات هي وحش الأستهلاك بمعني الكلمة،فجهاز التكييف يستهلك كمية كبيرة جداً من الطاقة الكهربائية مما يجعلها تنعكس على فاتورة الكهرباء الخاصة بك، لذلك هناك بعض الطرق التي سوف تساعدك على تقليل استهلاك التكييفات بشكل كبير في المنزل، فيمكنك على سبيل المثال أغلاق كافة الأبواب والنوافذ لمنع الهواء الساخن من الدخول، أو سد الثقوب ووضع حشو حول أطارات النوافذ والأبواب للحفاظ على درجة حرارة المنزل وعدم تسريب الهواء الساخن، كما يجب الأهتمام بضبط ترموستات التكييف على 25 درجة مئوية، وهى الدرجة الأفضل لتبريد مريح، كما يجب إيضاً التأكد من اغلاق التكييفات عند الخروج من المنزل.
استخدام الشموع ليست للاجواء الرومانسية فقط وليست لحالات الطوارئ ، فالشموع للأجواء التوفيرية إيضاً، لذلك قم بأختيار ليلتين في الأسبوع للأستغناء فيه عن الطاقة الكهربائية واستبدالها بالشموع، سوف تخلق جواً مميزاً وفي نفس الوقت سوف تتفاجئ بتوفير كبير في الطاقة والأموال ، ولكن أن كان هناك أطفال في المنزل يجب الأنتباه بعدم وضع الشموع في متناول ايدى الأطفال.
إذا كانت أجهزتك الكهربائية والأضاءة في المنزل لديك قديمة، فأنت حتماً تعاني من استهلاك عالى جداً
في الطاقة الكهربائية داخل منزلك تدفع ثمنها فواتيرك، لذلك يجب عليك استبدالها فوراً بأدوات وأضاءات صديقة للبيئة، فالسوق الأن أصبح يعى جيداً أزمة الطاقة وأهمية ترشيدها لذلك تم أصدار العديد من الاجهزة الالكترونية صديقة البيئة واستخدام الأضاءة النيون في المنزل لأنها توفر كثيراً في الكهرباء.
يجب أن تدرك أن كما استخدام المكييفات بكثرة يزيد من استهلاك الطاقة بشطل كبير، فاستخدم المدفأة إيضاً بعدم أحكام يزيد من استهلاك الطاقة، فمع كل درجة زيادة سواء في التدفئة أو التبريد، يزيد في المقابل الطاقة واستخدامه بمعدل 5 إلى 10%، لذلك لكي تتحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لديك قم بتثبيت درجة حرارة المدفاة من 18 إلى 20 درجة.
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