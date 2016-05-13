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كيف تحول طاقة المنزل إلى نقود؟

منة اسماعيل منة اسماعيل
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
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أصبح توفير استخدام الطاقة الكهربائية في المنزل خلال السنوات  الماضية ذو أهمية  كبيرة جداً، فاستهلاك الكهرباء من دون  ترشيد  وحفاظ على الطاقة يساهم  بشكل كبير في انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع قيمة فواتيرالكهرباء وبالتالي استهلاك الطاقة والاموال بشكل كبير.

قضية توفير الطاقة قضية هامة

Teddington Kitchen Extension, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة السفرة
A1 Lofts and Extensions

Teddington Kitchen Extension

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

لذلك ومن أجل حفاظ أكثر على  البيئة وترشيد الأستهلاك، فإن اختيار الأجهزة الكهربائية بحكمة ووضع  قضية الحفاظ على البيئة والطاقة في أذهاننا، نقدم إليكم أفضل خمسة طرق لتوفير الطاقة في المنزل من خلال هذا المقال.

توفير الأضاءة الداخلية والخارجية

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

يجب عليك أعادة التفكير في استهلاكك  للأضاءة الخارجيه فأن كنت تستخدم أضواء خارجية كثيرة لأسباب أمنية أو لأسباب أخري، فلديك أكثر من حل لترشيد استهلاك الطاقة, فيمكنك مثلاً تركيب مستشعر للحركة في نظام الأضاءة الخاصة بك وسيوفر عليك استهلاك طاقة كبيرة جداً، أو بدلاً من ذلك يمكنك استخدام أنواع من الإضاءات التي تقوم بالشحن عن طريق الطاقة الشمسية فهذا سيوفر عليك الكثير من الأموال والطاقة، واحرص على إغلاق الأضاءة أيضاَ عند الخروج من المنزل أو الذهاب إلى النوم.

أما الإضاءة الداخلية في المنزل عليك بالأعتماد أكثر في النهار على الإضاءة الطبيعية، وعدم  إسدال الستائر في  النهارللسماح لضوء الشمس الطبيعي بالدخول إلى المنزل، وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليلها في النهار، كما عليك بالحرص على اختيار خامات والوان للستائر تسمح للضوء بالمرور داخل المنزل ولا تحجبه.

اصل الأدوات الكهربائية بأنتظام

Interiorismo Zen, LEBEL LEBEL غرفة السفرة
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

إذا أردت ترشيد استهلاكك للطاقة عليك بالتخلى عن خطأ كبير ترتكبه دون أن تشعر وهو ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالكهرباء، فهى حتى وأن كانت مطفأة وموصولة فقط بالكهرباء تستهلك إيضاً طاقة كهربائية كييرة، لذلك أحرص على فصلها يومياً وسوف تندهش من توفيرك للطاقة والكهرباء في وقتاً واحداً.

كما يجب التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية الكثيرة في المنزل فهناك بعض الادوات الكهرائية من الممكن الأستغناء عن استخدامها.

التكييفات وحش الأستهلاك

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التكييفات هي وحش الأستهلاك بمعني الكلمة،فجهاز التكييف يستهلك كمية كبيرة جداً من الطاقة الكهربائية مما يجعلها تنعكس على فاتورة الكهرباء الخاصة بك، لذلك هناك بعض الطرق التي سوف تساعدك على تقليل استهلاك التكييفات بشكل كبير في المنزل، فيمكنك على سبيل المثال أغلاق كافة الأبواب والنوافذ لمنع الهواء الساخن من الدخول، أو سد الثقوب ووضع حشو حول أطارات النوافذ والأبواب للحفاظ على درجة حرارة المنزل وعدم تسريب الهواء الساخن، كما يجب الأهتمام بضبط ترموستات التكييف على 25 درجة مئوية، وهى الدرجة الأفضل لتبريد مريح، كما يجب إيضاً التأكد من اغلاق التكييفات عند الخروج من المنزل.

الشموع ليست للأجواء الرومانسية فقط

NW London , Progressive Design London Progressive Design London
Progressive Design London

NW London

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

استخدام الشموع ليست للاجواء الرومانسية فقط وليست لحالات الطوارئ ، فالشموع للأجواء التوفيرية إيضاً، لذلك قم بأختيار ليلتين في الأسبوع للأستغناء فيه عن الطاقة الكهربائية واستبدالها بالشموع، سوف تخلق جواً مميزاً وفي نفس الوقت سوف تتفاجئ بتوفير كبير في الطاقة والأموال ، ولكن أن كان هناك أطفال في المنزل يجب الأنتباه بعدم وضع الشموع في متناول ايدى الأطفال.

استخدام كهرباء صديقة للبيئة

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

إذا كانت أجهزتك الكهربائية والأضاءة في المنزل لديك قديمة، فأنت حتماً تعاني من استهلاك عالى جداً

في الطاقة الكهربائية داخل منزلك تدفع ثمنها فواتيرك، لذلك يجب عليك استبدالها فوراً بأدوات وأضاءات صديقة للبيئة، فالسوق الأن أصبح يعى جيداً أزمة الطاقة وأهمية ترشيدها لذلك تم أصدار العديد من الاجهزة الالكترونية صديقة البيئة واستخدام الأضاءة النيون في المنزل لأنها توفر كثيراً في الكهرباء.

المدفاة سلاح ذو حدين

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

يجب أن تدرك أن كما استخدام المكييفات بكثرة يزيد من استهلاك الطاقة بشطل كبير، فاستخدم المدفأة إيضاً بعدم أحكام يزيد من استهلاك الطاقة، فمع كل درجة زيادة سواء في التدفئة أو التبريد، يزيد في المقابل الطاقة واستخدامه بمعدل 5 إلى 10%، لذلك لكي تتحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لديك قم بتثبيت درجة حرارة المدفاة من 18 إلى 20 درجة.

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إذا اردت ترشيد استهلاكك للطاقة عليك بالتخلى عن خطأ كبير ترتكبه دون أن تشعر هو ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالكهرباء، ومن المؤكد ان جميعنا نفعل هذ...

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