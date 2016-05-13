كيف تحول طاقة المنزل إلى نقود؟

يجب عليك أعادة التفكير في استهلاكك للأضاءة الخارجيه فأن كنت تستخدم أضواء خارجية كثيرة لأسباب أمنية أو لأسباب أخري، فلديك أكثر من حل لترشيد استهلاك الطاقة, فيمكنك مثلاً تركيب مستشعر للحركة في نظام الأضاءة الخاصة بك وسيوفر عليك استهلاك طاقة كبيرة جداً، أو بدلاً من ذلك يمكنك استخدام أنواع من الإضاءات التي تقوم بالشحن عن طريق الطاقة الشمسية فهذا سيوفر عليك الكثير من الأموال والطاقة، واحرص على إغلاق الأضاءة أيضاَ عند الخروج من المنزل أو الذهاب إلى النوم.

أما الإضاءة الداخلية في المنزل عليك بالأعتماد أكثر في النهار على الإضاءة الطبيعية، وعدم إسدال الستائر في النهارللسماح لضوء الشمس الطبيعي بالدخول إلى المنزل، وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليلها في النهار، كما عليك بالحرص على اختيار خامات والوان للستائر تسمح للضوء بالمرور داخل المنزل ولا تحجبه.