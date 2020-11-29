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12 فكرة متنوعة لإكساب أروقة ومداخل منزلك إطلالة جذابة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
East town - Sodic, Mockup studio Mockup studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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على الرغم من أن مدخل منزلك غالبًا ما يكون المساحة الأولى التي تراها أنت وضيوفك عند الوصول، وهو أيضا المكان الأكثر استخدامًا في المنزل، فقد يكون أحيانا في آخر قائمة اهتماماتك. وكما نقول أن الانطباع الأول يدوم، لذا عليك الاهتمام بمداخل وأروقة منزلك كي تترك انطباعا ايجابيا لدى ضيوفك.

ولمساعدتك في تزيين المداخل الخاصة بك، نشاركك بعض الأفكار الرائعة من مصممي الديكور الداخلي وخبراء الألوان لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هذه المساحات. يمكنك أيضا الجمع بين عدة أفكار وإضافة لمساتك الخاصة إليها.

أرضية من البورسلين

New Cairo Palace Project, smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
smarthome

smarthome
smarthome
smarthome

من المهم الاهتمام بأرضية مداخل وأروقة منزلك من حيث العملية والمظهر الجمالي، فالأرضيات المصنوعة من البورسلين هي الخيار الأمثل لتصميم مدخل أنيق ومميز يعطي لمنزلك لمسة من الجمال والشعور بالاتساع. ونجد أن المصممين قاموا باختيار البورسلين باللون الكريمي الأنيق ليتماشى مع باقي ديكورات المنزل.

مقعد مخملي أنيق

Allegria Sodic, Polygon Designs Polygon Designs الممر الحديث، المدخل و الدرج
Polygon Designs

Allegria Sodic

Polygon Designs
Polygon Designs
Polygon Designs

إن مقعد الزاوية أو الأريكة الصغيرة تضيف شعورا مميزا بالراحة والاسترخاء، حيث يمكنك استخدام ذلك المقعد للانتظار أو ارتداء الأحذية أو حتى الجلوس لقضاء وقتا ممتعا. ونلاحظ أيضا استخدام القماش المخملي لإضفاء لمسة من الدف والأناقة، بالإضافة إلى بساطة تصميم المدخل والاكتفاء بالمقعد المخملي واللوحة الفنية على الجدار.

ثريا بتصميم عصري

Seasons compound villa, ZAYED Studio ZAYED Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام
ZAYED Studio

ZAYED Studio
ZAYED Studio
ZAYED Studio

قم بالتركيز على إضاءة مدخل منزلك لإظهار كافة التفاصيل الجمالية به، نرى هنا استخدام تلك الثريا الفريدة كقطعة فنية متميزة بجانب إضاءة المكان. وتشعر بأنها قطعة متدلية من السقف الإضافي، لتتناغم مع جميع العناصر الديكورية وتتلائم مع الروح العصرية الحديثة لتصميم ذلك المنزل.

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مرآة بطول الجدار

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

تعد المرآة في مدخل المنزل عنصر مهم لا غنى عنه، لتقوم بإلقاء النظرة الأخيرة على مظهرك قبل الخروج. كما أن تعطي المرآة شعورا بالاتساع والإضاءة إلى أي مساحة تُضاف إليها.

لمسات مختلفة من الرخام

East town - Sodic, Mockup studio Mockup studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mockup studio

Mockup studio
Mockup studio
Mockup studio

يمكنك اختيار الأرضيات الرخامية لإضفاء لمسة عنوانها الأناقة والرقي تبهر كل من يشاهد منزلك للوهلة الأولى، كما أن استخدام الرخام الأبيض والأسود يعطي تناغما لونيا فريدا مع باقي تصميم المنزل. قم باختيار لون الرخام المناسب لك ولا تتردد في استخدام تلك الفكرة لإظهار جمال منزلك.

إضاءة سقفية خافتة

entrance smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
smarthome

entrance

smarthome
smarthome
smarthome

لا يحتاج ذلك المدخل إلا إلى تلك الإضاءة الصفراء الدافئة لتكتمل أناقته، فنجد أن عنصر الجذب هنا هو إضاءة السقف التي تعتمد على الإضاءة الدائرية الخفية بالإضافة إلى الثريا الكريستالية في المنتصف. وتكمل الجدران الرخامية باقي عناصر التصميم.

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طاولة كومسيون

شقه بالتجمع الخامس تصميم وتشطيب, Raqy Designers & contractors Raqy Designers & contractors الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Beige
Raqy Designers &amp; contractors

Raqy Designers & contractors
Raqy Designers &amp; contractors
Raqy Designers & contractors

يمكنك الاعتماد على طاولة كومسيون مثل هذه لتزيين مدخلك، فهي إضافة رائعة لهذا التصميم، انظر إلى النقوش والزخارف الفنية على حواف المرآة وإناء الزرع الموضوع على تلك الطاولة. إنها قطع فنية أنيقة بأسلوب النيوكلاسيك المتميز الذي يزيد من أناقة وجمال منزلك.

وحدات إضاءة أرضية على الجانبين

entrance smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
smarthome

entrance

smarthome
smarthome
smarthome

تعد الإضاءة جزءًا أساسيًا من تصميم أي ردهة أو مدخل، وإذا كنت لا ترغب في الإضاءة المباشرة من ثريات السقف، فيمكنك استبدالها بوحدات الإضاءة الجانبية التي تبرز الأرضيات والجدران كما في تلك الصورة. واستخدام تلك النوعية من الإضاءة هو اتجاه عصري شائع لإضفاء الراحة والاسترخاء إلى منزلك.

حديقة منزلية داخلية

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

سواء كان مدخل منزلك كبيرًا أو صغيرًا، يمكن للنباتات أن تضفي تأثيرا ساحرا على الفور. فإنها لا تبدو جيدة فحسب، بل أنها ستعطر أجواء منزلك أيضا مما يخلق انطباعًا جيدًا لدى جميع ضيوفك. لذا فكر في المساحة المتاحة لديك واختر بين أواني النباتات الصغيرة أو تصميم حديقة منزلية داخلية كبيرة.

أرفف تخزينية

HM - Dunes, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

للاستفادة من مساحة المداخل والأروقة الخاصة بك بشكل جيد، يمكنك تضمين وحدات وأرفف للتخزين. فنرى في هذا الممر ذلك الجدار الخشبي الضخم والمقسم إلى أرفف متعددة لتخزين الكتب وبعض القطع الديكورية للتزيين، إنها حقا فكرة مميزة يمكنك استغلالها في أي مكان.

لوحات فنية

HG - Seasons, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM الممر الحديث، المدخل و الدرج
STUDIO PARADIGM

HG – Seasons

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM


لإنشاء مدخل يبدو رائعًا، فإن دمج اللوحات الفنية إلى التصميم أمر مميز يمكنك تجربته. إنها تجذب الأنظار و تضيف لمسة فنية رائعة إلى منزلك، ويمكنك استخدام لوحة فنية بطول الجدار أو لوحات صغيرة مترابطة الأفكار والألوان.


الباركيه في الأرضية

Samir Alfred Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

لا تقتصر أرضيات المداخل على الرخام والبورسلين فقط، يمكنك استخدام الباركيه أيضا لتزيين تلك المساحة. والمعروف عن الأرضيات الخشبية أو الباركيه أنها تلائم العديد من التصميمات الكلاسيكية والحديثة، ومع التطور الصناعي أصبح هناك العديد من الألوان والأشكال المميزة لأرضيات الباركيه والتي ستلائم تصميم منزلك أياً كان.

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