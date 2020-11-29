12 فكرة متنوعة لإكساب أروقة ومداخل منزلك إطلالة جذابة

على الرغم من أن مدخل منزلك غالبًا ما يكون المساحة الأولى التي تراها أنت وضيوفك عند الوصول، وهو أيضا المكان الأكثر استخدامًا في المنزل، فقد يكون أحيانا في آخر قائمة اهتماماتك. وكما نقول أن
الانطباع الأول يدوم، لذا عليك الاهتمام بمداخل وأروقة منزلك كي تترك انطباعا ايجابيا لدى ضيوفك.
ولمساعدتك في تزيين المداخل الخاصة بك، نشاركك بعض الأفكار الرائعة من مصممي الديكور الداخلي وخبراء الألوان لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هذه المساحات. يمكنك أيضا الجمع بين عدة أفكار وإضافة لمساتك الخاصة إليها.
من المهم الاهتمام بأرضية مداخل وأروقة منزلك من حيث العملية والمظهر الجمالي، فالأرضيات المصنوعة من البورسلين هي الخيار الأمثل لتصميم مدخل أنيق ومميز يعطي لمنزلك لمسة من الجمال والشعور بالاتساع. ونجد أن المصممين قاموا باختيار البورسلين باللون الكريمي الأنيق ليتماشى مع باقي ديكورات المنزل.
إن مقعد الزاوية أو الأريكة الصغيرة تضيف شعورا مميزا بالراحة والاسترخاء، حيث يمكنك استخدام ذلك المقعد للانتظار أو ارتداء الأحذية أو حتى الجلوس لقضاء وقتا ممتعا. ونلاحظ أيضا استخدام القماش المخملي لإضفاء لمسة من الدف والأناقة، بالإضافة إلى بساطة تصميم المدخل والاكتفاء بالمقعد المخملي واللوحة الفنية على الجدار.
قم بالتركيز على إضاءة مدخل منزلك لإظهار كافة التفاصيل الجمالية به، نرى هنا استخدام تلك الثريا الفريدة كقطعة فنية متميزة بجانب إضاءة المكان. وتشعر بأنها قطعة متدلية من السقف الإضافي، لتتناغم مع جميع العناصر الديكورية وتتلائم مع الروح العصرية الحديثة لتصميم ذلك المنزل.
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تعد المرآة في مدخل المنزل عنصر مهم لا غنى عنه، لتقوم بإلقاء النظرة الأخيرة على مظهرك قبل الخروج. كما أن تعطي المرآة شعورا بالاتساع والإضاءة إلى أي مساحة تُضاف إليها.
يمكنك اختيار الأرضيات الرخامية لإضفاء لمسة عنوانها الأناقة والرقي تبهر كل من يشاهد منزلك للوهلة الأولى، كما أن استخدام الرخام الأبيض والأسود يعطي تناغما لونيا فريدا مع باقي تصميم المنزل. قم باختيار لون الرخام المناسب لك ولا تتردد في استخدام تلك الفكرة لإظهار جمال منزلك.
لا يحتاج ذلك المدخل إلا إلى تلك الإضاءة الصفراء الدافئة لتكتمل أناقته، فنجد أن عنصر الجذب هنا هو إضاءة السقف التي تعتمد على الإضاءة الدائرية الخفية بالإضافة إلى الثريا الكريستالية في المنتصف. وتكمل الجدران الرخامية باقي عناصر التصميم.
يمكنك الاعتماد على طاولة كومسيون مثل هذه لتزيين مدخلك، فهي إضافة رائعة لهذا التصميم، انظر إلى النقوش والزخارف الفنية على حواف المرآة وإناء الزرع الموضوع على تلك الطاولة. إنها قطع فنية أنيقة بأسلوب النيوكلاسيك المتميز الذي يزيد من أناقة وجمال منزلك.
تعد الإضاءة جزءًا أساسيًا من تصميم أي ردهة أو مدخل، وإذا كنت لا ترغب في الإضاءة المباشرة من ثريات السقف، فيمكنك استبدالها بوحدات الإضاءة الجانبية التي تبرز الأرضيات والجدران كما في تلك الصورة. واستخدام تلك النوعية من الإضاءة هو اتجاه عصري شائع لإضفاء الراحة والاسترخاء إلى منزلك.
سواء كان مدخل منزلك كبيرًا أو صغيرًا، يمكن للنباتات أن تضفي تأثيرا ساحرا على الفور. فإنها لا تبدو جيدة فحسب، بل أنها ستعطر أجواء منزلك أيضا مما يخلق انطباعًا جيدًا لدى جميع ضيوفك. لذا فكر في المساحة المتاحة لديك واختر بين أواني النباتات الصغيرة أو تصميم حديقة منزلية داخلية كبيرة.
للاستفادة من مساحة المداخل والأروقة الخاصة بك بشكل جيد، يمكنك تضمين وحدات وأرفف للتخزين. فنرى في هذا الممر ذلك الجدار الخشبي الضخم والمقسم إلى أرفف متعددة لتخزين الكتب وبعض القطع الديكورية للتزيين، إنها حقا فكرة مميزة يمكنك استغلالها في أي مكان.
لإنشاء مدخل يبدو رائعًا، فإن دمج اللوحات الفنية إلى التصميم أمر مميز يمكنك تجربته. إنها تجذب الأنظار و تضيف لمسة فنية رائعة إلى منزلك، ويمكنك استخدام لوحة فنية بطول الجدار أو لوحات صغيرة مترابطة الأفكار والألوان.
لا تقتصر أرضيات المداخل على الرخام والبورسلين فقط، يمكنك استخدام الباركيه أيضا لتزيين تلك المساحة. والمعروف عن الأرضيات الخشبية أو الباركيه أنها تلائم العديد من التصميمات الكلاسيكية والحديثة، ومع التطور الصناعي أصبح هناك العديد من الألوان والأشكال المميزة لأرضيات الباركيه والتي ستلائم تصميم منزلك أياً كان.