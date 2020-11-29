12 فكرة متنوعة لإكساب أروقة ومداخل منزلك إطلالة جذابة

على الرغم من أن مدخل منزلك غالبًا ما يكون المساحة الأولى التي تراها أنت وضيوفك عند الوصول، وهو أيضا المكان الأكثر استخدامًا في المنزل، فقد يكون أحيانا في آخر قائمة اهتماماتك. وكما نقول أن الانطباع الأول يدوم ، لذا عليك الاهتمام بمداخل وأروقة منزلك كي تترك انطباعا ايجابيا لدى ضيوفك.

ولمساعدتك في تزيين المداخل الخاصة بك، نشاركك بعض الأفكار الرائعة من مصممي الديكور الداخلي وخبراء الألوان لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من هذه المساحات. يمكنك أيضا الجمع بين عدة أفكار وإضافة لمساتك الخاصة إليها.