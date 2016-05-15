كيف تُحي منزلك بالألوان

في هذا المنزل، نجد أن غرفة المعيشة تتكون من أثاث ألوانه قاتمة، فالكراسي خشبية بنية، وأيضًا الأريكة مكسوة بالجلد من ذات اللون، وهناك منضدة خشبية مميزة الشكل، إلا أنها أيضًا بنية. كذلك اعتمد تزيين الغرفة على زهرية زرع بنية اللون، ومدفأة خشبية ذات لون بني أقل قتامة من بقية الأثاث.

وعلى الرغم من كثرة هذا اللون البني الغير حيوي على الإطلاق، إلا أنه يمكنك أن تشعر بأن الغرفة تنبض بالحياة، وذلك نتيجة لاستخدام الألوان في التابلوه المُعلق فوق المدفأة، والذي يتمتع بتعدد وتفاوت درجات الألوان، كما أنه تم الاعتماد على عدد من الخدديات الملونة لإضفاء بعض الحيوية على الأريكة البنية القاتمة، فضلًا عن الاعتماد على المشهد الخارجي للزرع الأخضر والذي ينبض بالحياة.