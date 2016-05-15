كيف تُحي منزلك بالألوان

تصميم المنزل لا يعتمد فقط على الحداثة والرقي، بل إنه يجب أن يعتمد على خلق حالة مزاجية محددة، تنقلك إلى مساحتك الخاصة بمجرد دخول المنزل، فهناك من هم عشاق الهدوء والراحة، وهؤلاء يمكنهم الاعتماد على الألوان الدافئة وقطع الأثاث التتي تتميز بالطابع المريح، وهناك أيضًا من هم عشاق النشاط والحيوية، وهؤلاء من نتحدث عنهم اليوم، والذين يمكنهم الاعتماد على استخدام الألوان لإضفاء لمسة مُشرقة على منازلهم، ويمكنهم أيضًا ألا يتخلوا عن الراحة، وذلك بالمزج بين الألوان الدافئة والألوان الحارة.
في هذا المنزل، نجد أن غرفة المعيشة تتكون من أثاث ألوانه قاتمة، فالكراسي خشبية بنية، وأيضًا الأريكة مكسوة بالجلد من ذات اللون، وهناك منضدة خشبية مميزة الشكل، إلا أنها أيضًا بنية. كذلك اعتمد تزيين الغرفة على زهرية زرع بنية اللون، ومدفأة خشبية ذات لون بني أقل قتامة من بقية الأثاث.
وعلى الرغم من كثرة هذا اللون البني الغير حيوي على الإطلاق، إلا أنه يمكنك أن تشعر بأن الغرفة تنبض بالحياة، وذلك نتيجة لاستخدام الألوان في التابلوه المُعلق فوق المدفأة، والذي يتمتع بتعدد وتفاوت درجات الألوان، كما أنه تم الاعتماد على عدد من
الخدديات الملونة لإضفاء بعض الحيوية على الأريكة البنية القاتمة، فضلًا عن الاعتماد على المشهد الخارجي للزرع الأخضر والذي ينبض بالحياة.
عندما ننظر إلى تلك الصورة، يمكننا تخيل الحالة المزاجية للأطفال الذين يقضون أوقاتهم في تلك الغرفة، فهي تنبض بالحياة، وتعتمد على الالوان بشكل كلي، ربما يكون لون
الكافيه هو الغالب على الحوائط وفراش السرائر، إلا أن اللون الأبيض ومعه ذلك المزيج المميز من الألوان المتبعثرة في أرجاء الغرفة، قد استطاع أن يجعل منها غرفة مفعمة بالحيوية.
تعتمد تلك الغرفة على الألوان الدافئة في أغلبها، حيث اللون البرتقالي الفاتح الهادئ
، والدرجة الهادئة من اللون اللبني، كما انه قد تم استخدام درجة هادئة غير فاقعة’ من اللون الأصفر.
وربما كانت تلك السجادة الصغيرة، هي أبرز ما يميز الغرفة، نظرًا لألوانها الحيوية، ورسوماتها المميزة.
يمكنك استخدام اللون الأبيض كلون أساسي في تصميم الغرفة، من حيث الجدران والأثاث، ومن ثم إضفاء بعض من الحيوية من خلال لمسات بسيطة مثلما نرى في تلك الصور، فهي تعتمد فقط على
الخدديات الملونة التي أيضًا تتضمن اللون الأبيض، وكذلك الأرضية المميزة، إلى جانب التنسيق بين لون الأرضية والديكور بإضافة مزهريات بها زرع أخضر.
ليس شرطًا أن تستخدم عدة ألوان في غرفتك لإضفاء الحيوية، ولا حتى القليل منها، بل إن لونًا
واحدًا فقط يكفي، وهل هناك أفضل من اللون الأخضر لإحياء الغرفة! فهو لون الطبيعة ورمز
الحياة. إذ نجد في تلك الصورة أن ديكور الغرفة قد اعتمد على تطبيق الطبيعة بلونيها
الأخضر في الستائر والسجادة والإطار، والبني في الأرضية والمكتب، وكذلك المكتبة، فيما
اكتست الجدران باللون الأبيض المحايد، واكتفى باللون
البيج الفاتح في الأريكة.
تلك الصورة تؤكد أنك لاتحتاج إلى بذل الكثير من المجهود لإضفاء الحيوية على أحد أركان منزلك، فكما نرى أنه يكفي حسن توظيف مزايا المنزل، مع بعض اللمسات، فقد اعتمد هذا المنزل على اللون الأزرق الفاتح لمياه المسبح، والذي يُعطي إحساسًا بالطبيعة بتناغمه مع لون الشجر الأخضر، ولخلق التناسق، تم الاعتماد على خدديات صغيرة من نفس لون مياه المسبح.
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