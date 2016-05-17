غلاف الماضي .. لخصوصية مودرن !

ذلك البيت الذي تحيطه الصخور من كل مكان، من أول وهلة تسقط عينيك على جدرانه قد تظن لبرهة أنك قد ضللت الطريق و وصلت إلى أحد المتاحف المفتوحة في حضن الطبيعة، طرازاً يوحي بالماضي في قوته و من داخله في المقابل و كأننا ركبنا آلة الزمن لطراز حداثي – مودرن – في غاية الجمال و التنسيق ، ستسعد بالغرف المتوالية و الحصوصية المطلقة التي تفصلك عن جنبات العالم و كأنك في سفينتك الفضائية متجه نحو الثريا في لحظات من الافتتان التي لن تنسى .. فهيا بنا لنحاور التاريخ في خارج المنزل و الذي يعد كالغلاف لما هو أكثر قيمة – منزلنا المعاصر ..