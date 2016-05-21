مبنى عتيق على الطراز الحديث

و لكن إذا نظرنا إلى الأثاث لوجدنا مزيج غريب بين الطرازات، المعماري أعتمد بشكل كبير على مزج و خلط الماضي مع الحاضر و القديم مع الحديث، ليحصل في النهاية على طراز بوهيمي محبب للعين.

غرفة الطعام على الطراز الحديث، فالكراسي بلاستيكيه و شفافة و الطاولة أيضاً زجاجية و شفافة بأرجل معدنية. الشفافيه تعطي إنطباعاً عن الطراز الحديث و أيضاً إحساساً بالخفة. توضع الطاولة أمام مدفئة على الطراز الحديث --بشكل لا نعتاده في المدافئ -- في منتصف الغرفة و أمام نافذة بطول الحائط تطل على حديقة خضراء جميلة. تتدلى من أعلى ثريا على طراز كلاسيكي إنتقائي ملونة بألوان جميلة. التنوع في إستخدام الاثاث يعطي تناغم رائع في الشكل النهائي للغرفة.

المطبخ مفتوح على غرفة الطعام على الطراز الأمريكي، الحوائط بيضاء اللون و أثاث المطبخ أسود اللون حديث الطراز، تظهر به ألوان سطح البار بلون أحمر صريح يعمل على تباين الألوان مع الاسود وأيضاً يتناسق مع الثريا في غرفة الطعام.