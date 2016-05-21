مبنى عتيق على الطراز الحديث

رحلتنا اليوم في شمال أسبانيا و تحديداً في أكورونيا -- البلدة التي لا يوجد بها أغراب. مبنى عمل على تصميم ديكوراته الداخلية BELÉN SUEIRO.
سنذهب في رحلة عبر آله الزمن، حيث المباني القديمة في قلب الغابات. تعالوا نكتشف هذا السر معاً.
أنظر لهذا المبني البعيد المبني من الحجر، ترى ماذا يكون؟ هل هذي قلعة؟ هل يمكن أن يكون متحف؟ .هذا المبني يبدو منعزلا وحيداً في الغابة، يبدو أيضاً ذو رهبه إلا حدٍ ما، حيث تساهم الإضاءة بشكل كبير في إظهار رهبة هذا المبنى و تعطيه إحساس درامي.
تعالوا نقترب منه لنأخذ جولة داخل هذا المنزل و نكتشف غرفة و كل ما بداخله.
عندما تدخل المنزل أول ما يلفت النظر هو الأرضية فهي تشبة إلى حد كبير
كنتسوجي و هو فن ياباني لتجميع الأواني المكسورة و ملأ الكسر بالذهب، و الفلسفة وراء هذا الفن هو تكريم العيوب و إظهار جمالها. إستخدم المصمم فكرة مشابهه للكنسوجي و هي تجميع أجزاء حجر الرخام للأرضية بهيئة شبه طبيعية و ملأ الفراغات بين كل حجر و الأخر بمونة تعزز شكل كسرها والذي نتج عنه حجم و شكل عشوائي.
الحوائط مجلده بالحجر الغير مصقول، السقف من الخشب فيعطي شكل قديم و طبيعي.
و لكن إذا نظرنا إلى الأثاث لوجدنا مزيج غريب بين الطرازات، المعماري أعتمد بشكل كبير على مزج و خلط الماضي مع الحاضر و القديم مع الحديث، ليحصل في النهاية على طراز بوهيمي محبب للعين.
غرفة الطعام على الطراز الحديث، فالكراسي بلاستيكيه و شفافة و الطاولة أيضاً زجاجية و شفافة بأرجل معدنية. الشفافيه تعطي إنطباعاً عن الطراز الحديث و أيضاً إحساساً بالخفة. توضع الطاولة أمام مدفئة على الطراز الحديث --بشكل لا نعتاده في المدافئ -- في منتصف الغرفة و أمام نافذة بطول الحائط تطل على حديقة خضراء جميلة. تتدلى من أعلى ثريا على طراز كلاسيكي إنتقائي ملونة بألوان جميلة. التنوع في إستخدام الاثاث يعطي تناغم رائع في الشكل النهائي للغرفة.
المطبخ مفتوح على غرفة الطعام على الطراز الأمريكي، الحوائط بيضاء اللون و أثاث المطبخ أسود اللون حديث الطراز، تظهر به ألوان سطح البار بلون أحمر صريح يعمل على تباين الألوان مع الاسود وأيضاً يتناسق مع الثريا في غرفة الطعام.
في غرفة المعيشة نجد أريكة من الطراز الكلاسيكي، بيضاء اللون عليها وسائد سوداء لتظهر تناغم رائع مع ألوان الأريكة. مكمله لها الكراسي الخشبية، والتي تبدوكل منها كقطعه فنية من الأثاث على طراز حديث.
طاولة القهوة عشوائية الشكل و يبدو سطحها منجد بجلد بقرة. أما الطاولة الجانبية فهي من طراز حديث حيث أنها مصنوعة بالكامل من المرايا.
إضاءة الحائط مغربية الطراز و في المنتضف علق لوحة فنية ألوانها داكنه لتظهر على الحائط الأبيض. أما الإضاءة الرئيسية فطرازها حديث جداّ و في نفس الوقت تتميز بالبساطة.
غرفة النوم تبدو مريحة و عملية، لا تبدو غريبة أو طراز مشابه لباقي المنزل، فقد إستخدم المصمم ورق الحائط في حائط واحد فقط في الغرفة في ظهر للسرير. ليست فقط غرفة نوم، بل فيها ركن للأستذكار أيضاً بجانب وجود مكتبه على شكل زجزاج مميز.
نلاحظ وجود عدة مريات أعلى السرير، كما أخذت طاولة السرير شكلاً مميزاً جداً، حيث أن سطحها كله مرايات. أستبدلت مصابيح طاولة السرير بإضاءات حائط تتماشى مع ورق الحائط.
الوسائد الملقاه على السرير أخذت نفس لون الشباك المقابل للسرير، و هو لون صارخ مميز جداً في الغرفة.
غرفة النوم الأخرى صممت بحيث تكون جزءاً من البيت، لا يوجد حائط مصمت بل أستبدل بحائط زجاجي. تظهر من الخارج لوحة كلاسيكية و يظهر وسائد السرير بلون ملفت للنظر. ووضعت ستارة بحيث تفتح و تغلق حسب الحاجة للخصوصية.
يظهر أيضاً في هذه اللقطه درابزين الدور العلوي و الذي نفذ من الزجاج أيضاً، مزج الزجاج مع الخشب أعطى تباين رائع كما يعطي الزجاج ايحاءاً بالخفة.
ظهرت جرائة المصمم في إختيارة لأرضية الطرقة العلوية بين الخشب والزجاج، فبذلك كان بإمكانك أن تكون جزءاً من الدور السفلي بمجرد أن تطأ قدمك الطرقة. تحمل الكمرات الخشبية المزينة لسقف الدور الأرضي لوح الزجاح -- أرضية الدور العلوي، فتلك الكمرات ليست فقط منظر جميل في السقف.