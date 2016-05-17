حوار عن منزلك المحمول ..

المهتم بعالم الفيزياء يعرف جيداً أنه كلما كانت لك القدرة على رؤية الجسيمات الأصغر حجماً فأنت على موعد مع اللامعقول و الغير متوقع، و لكن في المقابل ستكون في نظام دقيق لا يوجد فيه أخطاء ملاحظة لعينيك بالمرة، حركة سريعة في انتظام كل شيء يؤدي وظيفته تحت الميكروسكوب، هذا ما ينطبق اليوم على منزلنا الذي وضعناه لك تحت مكبرنا، فهو يعتبر بحجمه الصغير و نظامه الفريد من البيوت المذهلة من حيث نظامه المرتب ذو الرونق ، و هذا بالرغم من صغر حجمه و ضعف مكوناته الخارجية و موقعه غير الثابت فهو يرتكز على عجلات تسهل من نقله من موقع لآخر كما كل شي قابل للتنقل .. إليكم المنزل المحمول