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حوار عن منزلك المحمول ..

Mohammed Awad Mohammed Awad
The Tiny House Project, The Upcyclist The Upcyclist غرفة نوم
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المهتم بعالم الفيزياء يعرف جيداً أنه كلما كانت لك القدرة على رؤية الجسيمات الأصغر حجماً فأنت على موعد مع اللامعقول و الغير متوقع، و لكن في المقابل ستكون في  نظام دقيق لا يوجد فيه أخطاء ملاحظة لعينيك بالمرة، حركة سريعة في انتظام كل شيء يؤدي وظيفته تحت الميكروسكوب، هذا ما ينطبق اليوم على منزلنا الذي  وضعناه  لك تحت مكبرنا،  فهو يعتبر بحجمه الصغير و نظامه الفريد من البيوت المذهلة من حيث نظامه المرتب ذو الرونق ، و هذا بالرغم من صغر حجمه و ضعف مكوناته الخارجية و موقعه غير الثابت فهو يرتكز على عجلات تسهل من نقله من موقع لآخر كما كل شي قابل للتنقل .. إليكم المنزل المحمول 

The Tiny The Upcyclist غرفة نوم
The Upcyclist

The Tiny

The Upcyclist
The Upcyclist
The Upcyclist

إنك الآن لا تنظر إلى دكاناً لبيع المثلجات في شوارع نيويورك و لكنك تنظر لمنزل استرالي التصميم متكامل الأركان مبتكر في الوظائف و طريقة استخدامه، جوانب خشبية قائم عليها و عجلات أرضية لسهولة الحركة و القطر و التنقل من مكان لآخر حسب رغبتك، السلالم الخشبية و تصميمها البانورامي المتناقص حجماً كلما صعدنا لأعلى ، نوافذ خشبية و لا أجمل ، باختصار مشهد خارجي يدفعنا دفعاً لفضولنا، يا ترى ماذا يوجد في داخل تلك العلبة السحرية الصغيرة ، تعالوا لنعرف ..

The TIny The Upcyclist غرفة نوم
The Upcyclist

The TIny

The Upcyclist
The Upcyclist
The Upcyclist

يظهر التركيب الإبداعي للصاج المعدني في الجانب الأيسر للمنزل عندما اقتربنا أكثر، و يبدو من المكونات التي ذكرنا منها الخشب أن المنزل تكلفته الاجمالية بسيطة نسبياً، من مواد معاد استخدامها كما هو جلي في الجانب الأيسر المعدني، أما في الداخل فإننا نرى شيئاً من ألوان تطل علينا ، فسنكمل طريقنا كما اتفقنا للداخل

Single fold down bed The Upcyclist غرفة نوم
The Upcyclist

Single fold down bed

The Upcyclist
The Upcyclist
The Upcyclist

ما أحلاها، غرفة نوم و أريكة تتسع لفرد أو اثنين ، غلاف خشبي كامل يحيط بالسرير الصغير في الواجهة، ألوان السرير الزاهية توحي بالتغلب على كافة صعوبات الحياة الخارجية، و الاعمدة الخشبية في السقف استخدمت لزيادة المتانة الخاصة به و عد هشاشته أمام أي رياح في الهواء الطلق،  منضدة في اليسار تكمل وظيفة الغرفة  و الخشب رائع في سيادته للمشهد الداخلي  في الجدران و الارضيات 

Tiny flip down storage options The Upcyclist غرفة نوم
The Upcyclist

Tiny flip down storage options

The Upcyclist
The Upcyclist
The Upcyclist

إذا استدرنا ناحية المدخل مرة أخرى سنجد على جانبية أرفف عادية من الخشب زادت زهوتها و جمالها استخدام الوسائد الملونة الجميلة ، الألوان و المصباح أعطوا مزيجاً من روح البهجة و الاكتشاف و التطلع للأمل

Tiny Interior The Upcyclist غرفة نوم
The Upcyclist

Tiny Interior

The Upcyclist
The Upcyclist
The Upcyclist

خزانة لحفظ الأشياء بجانب السرير، و بعضاً من الشاي في هذا الجو الغير تقليدي يعتبران من وصفات تحقيق الخصوصية المنشودة ، فتخيل امتلاكك منزلك المحمول بجوار منزلك الأصلي و تقرر اليوم أن تكون من سكان الغابة المقابلة أو الشاطيء القريب، و تفتح بابك يومياً على الفيو أو المشهد الذي طالما حلمت به ، و الأكثر من ذلك أنك سوف تتحكم في فيو اليوم المقبل من ليلته .. فما أحلاها من فكرة و ما أبسطه من تكوين و ما أعمقه من تصميم…  

نسعد بمشاركتكم و معرفة آرائكم بتعليقاتكم ..

غلاف الماضي .. لخصوصية مودرن !

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