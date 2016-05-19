منزل عصري بطابع هادئ

الرفاهية هي العنوان المثالي لحمام هذا المنزل، فهو أشبه بحمام في منتجع صحي، يمنحك شعورًا فوريًا بالاسترخاء والراحة، نظرًا لكون اللون الأبيض هو اللون السائد، فضلًا عن الأرضية البنية اللون التي تتماشى مع تصميم المنزل في مجمله.

ويبدو أنه قد تم اختيار المغطس بعناية فائقة، نظرًا لتصميمه الانسيابي وحجمه الكبير، لمنح مستخدمه أقصى درجات الاسترخاء، كذلك يتمتع الحمام بتلك النوافذ الكبيرة التي تجعلك تشعر وكأنك تستطيع التنفس بحرية، فيما يدعم عصرية هذا الحمام، تصميم الحوض والأرفف أسفله.