منزل عصري بطابع هادئ

منزل ’بريكسهام Brixham’، تصميم تمتزج فيه الحداثة والرقي في هدوء، حيث الأبيض والزجاج يخلقان شعورًا قويًا بالاتساع والحرية، ويمكنك التجول فيه دون أن تشعر حتى بانتقالك بين الغرف، نظرًا لمدى تناغمها وتناسقها في الألوان والتصميم.
تُعد واجهة هذا المنزل، خير دليل على أن الحداثة في التصميم لا تتناقض أبدًا مع الحصول على منزل راقٍ وهادئ في الوقت ذاته، فهي تتميز بتصميمها الحاد الزوايا، والنوافذ والأبواب الزجاجية الكبيرة، التي تمنح المنزل شيء من
الفخامة، فيما يستمد طابعه الهادئ من اللون البني الداكن، الذي يتناغم مع المساحة الخضراء المتواجدة في ساحته.
كرسي
في الطابق الثاني من المنزل، لا يسعك سوى أن تُلاحظ ذلك الكرسي الفريد في تصميمه، والذي يُجسد أبلغ دليل على امتزاج العصرية والأناقة الهادئة في هذا المنزل، فلونه الأبيض يمنحه شكلًا انسيابيًا غير معقد، ويجعله ينصهر كليًا مع الحائط القابع خلفه، والذي هو أيضًا أبيض اللون، فيما يعمل هذا اللون البني الذي يكسو ظهره، على إبراز تصميم الكرسي، وتضفي تلك الوسادة الصغيرة لمسة أخرى من الهدوء بلونها
البيج الراقي.
الرفاهية هي العنوان المثالي لحمام هذا المنزل، فهو أشبه بحمام في منتجع صحي، يمنحك شعورًا فوريًا بالاسترخاء والراحة، نظرًا لكون اللون الأبيض هو اللون السائد، فضلًا عن الأرضية البنية اللون التي تتماشى مع تصميم المنزل في مجمله.
ويبدو أنه قد تم اختيار المغطس بعناية فائقة، نظرًا لتصميمه الانسيابي وحجمه الكبير، لمنح مستخدمه أقصى درجات الاسترخاء، كذلك يتمتع الحمام بتلك النوافذ الكبيرة التي تجعلك تشعر وكأنك تستطيع التنفس بحرية، فيما يدعم عصرية هذا الحمام، تصميم الحوض والأرفف أسفله.
يستمر اللون الأبيض في منح هذا المنزل اتساعًا يُشعرك بالحرية، فيبدوا المطبخ وكأنه لوحة بدون إطار، مساحة لا نهائية من اللون الأبيض.
ولا يمكنك الشعور أبدًا أنك قد انتقلت من غرفة إلى أخرى داخل هذا المنزل، فاللون البني ما زال موجودًا، وكذلك تلك النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف.
وللمزيد من الرقي الهادئ، تختبئ وحدات هذا المطبخ داخل الجدران الخشبي الناطق باللون البني، فتشعر وكأن الغرفة لا تحتوي سوى على ذلك البار بكراسيه المتناهية في البساطة والرقي.
في الليل، يمكنك أن تشعر بمدى جمال هذا المنزل، الذي ينبعث الضوء من نوافذه الزجاجية العملاقة التي تميز واجهته، فتجعله وكأنه مجسم زجاجي مضيء.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، منازل خشبية راقية تتوسط الغابات