11 تصميم مختلف لمطابخ خشبية تليق بمنزلك

يعد المطبخ هو المساحة التي تعبر عن ذوقك وأسلوبك، والتي يجب توظيفها بشكل جيد لتناسب جميع احتياجاتك. والخشب هو أحد أكثر المواد شيوعًا في صناعة المطابخ على مر العصور، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من المواد الأخرى التي تشق طريقها في تلك الصناعة، إلا أن الخشب لم يفقد شعبيته نظرًا لقوة تحمله وملمسه وتصميمه الأنيق واللامتناهي.
على الرغم من أن الخشب اليوم أصبح باهظ الثمن ويتم استبداله بمواد أخرى في المطابخ، إلا أنه لا يزال مفضلًا للخزائن والأدراج لإضفاء مظهر طبيعي عليه. وسواء كان ذلك للأثاث أو الخزائن أو الأرضيات أو عوارض السقف، يمكن أن يصبح الخشب المادة الرئيسية لهذا الجزء من المنزل. ولإثبات ذلك، قمنا بتجميع 11 تصميم مميز لمطابخ خشبية ستليق بمنزلك بالتأكيد.
مطبخ في غاية الأناقة والرقي تم فيه الدمج بين خزائن خشبية أنيقة ووحدات تخزينية أخرى باللون الأبيض زينت الزوايا المختلفة للمطبخ، وقد كان اللون الأبيض اختيارًا موفقًا من قبل الخبراء، حيث أنه منح المطبخ إطلالة عصرية ولا أروع.
الخشب من جديد يستحوذ على جميع الوحدات التخزينية للمطبخ لكنه لم يسيطر على أسطح العمل، والتي تزينت بلمسة رخامية فاخرة باللون الأسود بها تعرجات مذهلة أكسبت المطبخ لمسة طبيعية ساحرة. ولإكساب المساحة المزيد من السعة، لجأ الخبراء لتصميم نافذة زجاجية كبيرة وفرت الكثير من الضوء الطبيعي للمساحة الداخلية للمطبخ.
يضفي اللون الخشبي الفاتح مزيدا من الانتعاش والإشرق إلى ذلك المطبخ، مع إضافة بعض اللمسات بالأسلوب الصناعي من خلال استخدام الطوب المكشوف في الخلفية ووحدة الإضاءة الصناعية ذات اللون الرمادي المحايد. إنه تصميم رائع ولن يكلفك الكثير.
على الرغم من أن الأثاث في هذا المطبخ بسيط ، إلا أن الطراز الريفي يضفي إليه المزيد من الأناقة والرقي. فالخشب الفاتح هنا هو أنسب الاختيارات لتلك المساحة الضيقة، حيث يعطي شعورا بالاتساع وزيادة إضاءة المكان. ويمكنك دمج اللون الأبيض مع هذا المطبخ الريفي الأنيق لإعطاء لمسة من العصرية المتجددة له.
يعد الخشب مادة تسرق الأضواء بفضل جماله وصلابته، فهو مناسب لصنع جميع أجزاء المطبخ إبتداءا من الخزائن إلى الأدراج وحتى الأبواب. والخشب الداكن هنا يضيف المزيد من الدفء والرقي إلى تلك الممساحة.
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تلعب الأخشاب ذات الألوان الفاتحة دورا مهما في المطابخ الضيقة، فضلا عن مزجه باللون الأبيض الذي يعطيك شعورا بالترتيب والنظافة. ويمكنك تصميم نوافذ زجاجية بعرض الحائط للتمتع بالدفء والإضاءة الطبيعية.
ما يجعل هذا المطبخ مثيرًا للإعجاب هوتناغم الوحدات الخشبية مع التشطيبات البيضاء العصرية والأنيقة. إنه حقا رائع وبالرغم من بساطة التصميم إلا أنه سيحوذ على إعجاب كل من يراه بالتأكيد، وتم تصميم هذا المطبخ المفتوح لتكون على اتصال مع أفراد أسرتك أثناء الطهي ويمكنك أيضا استضافة أصدقاءك فيه لقضاء أوقات ممتعة.
اعتمد هذا التصميم على استخدام اللون الطبيعي للخشب، مع إضافة بعض اللمسات باللون الأسود الأنيق والجريء من خلال الطاولة وعناصر الإضاءة المتدلية من السقف. إنه أسلوب صناعي مع لمسة من الدفء والأناقة يضفيها الخشب على تصميم مطبخك.
الخشب هو مادة سهلة التلوين، فإذا كان لديك مطبخ خشبي يمكنك تغيير لونه وقتما تريد للتمتع بمظهر أنيق وجديد كليا. وستلاحظ في هذا التصميم التباين اللوني الفريد بين المطبخ ذات اللون البني الداكن مع أسطح الطاولات والجدران البيضاء، إنه حقا مزيج لوني متكامل.
يمكنك إنشاء مساحة فريدة وأنيقة لإعداد الطعام من خلال تنفيذ هذا التصميم المتميز، والذي يتسم بالطابع الصناعي الأنيق مع لمسة دافئة من الأخشاب. وقام المصممون بعمل تناغم بين اللون البيج الفاتح في الطاولة والخزائن مع اللون الرمادي العصري وبعض الإضافات البيضاء.
اعتمد المصممون في هذا المطبخ على طراز النيوكلاسيك الذي يعتبر الاتجاه الشائع للمطابخ خلال تلك الفترة. فبالتأكيد ستلفت انتباهك تلك الثريات الكلاسيكية المتدلية من السقف مع طاولة الطعام الرائعة في المنتصف. إنه حقا تصميم متميز لمحبي الرقي واللمسات الفنية ذات الطراز القديم.