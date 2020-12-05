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11 تصميم مختلف لمطابخ خشبية تليق بمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment At Madinaty, KAD KAD مطبخ طوب White
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يعد المطبخ هو المساحة التي تعبر عن ذوقك وأسلوبك، والتي يجب توظيفها بشكل جيد لتناسب جميع احتياجاتك. والخشب هو أحد أكثر المواد شيوعًا في صناعة المطابخ على مر العصور، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من المواد الأخرى التي تشق طريقها في تلك الصناعة، إلا أن الخشب لم يفقد شعبيته نظرًا لقوة تحمله وملمسه وتصميمه الأنيق واللامتناهي.

على الرغم من أن الخشب اليوم أصبح باهظ الثمن ويتم استبداله بمواد أخرى في المطابخ، إلا أنه لا يزال مفضلًا للخزائن والأدراج لإضفاء مظهر طبيعي عليه. وسواء كان ذلك للأثاث أو الخزائن أو الأرضيات أو عوارض السقف، يمكن أن يصبح الخشب المادة الرئيسية لهذا الجزء من المنزل. ولإثبات ذلك، قمنا بتجميع 11 تصميم مميز لمطابخ خشبية ستليق بمنزلك بالتأكيد.

أبيض x خشب

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

مطبخ في غاية الأناقة والرقي تم فيه الدمج بين خزائن خشبية أنيقة ووحدات تخزينية أخرى باللون الأبيض زينت الزوايا المختلفة للمطبخ، وقد كان اللون الأبيض اختيارًا موفقًا من قبل الخبراء، حيث أنه منح المطبخ إطلالة عصرية ولا أروع.

مطبخ دافيء لمحبي الهدوء

La Terra Residence, Ori - Architects Ori - Architects مطبخ
Ori – Architects

La Terra Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

الخشب من جديد يستحوذ على جميع الوحدات التخزينية للمطبخ لكنه لم يسيطر على أسطح العمل، والتي تزينت بلمسة رخامية فاخرة باللون الأسود بها تعرجات مذهلة أكسبت المطبخ لمسة طبيعية ساحرة. ولإكساب المساحة المزيد من السعة، لجأ الخبراء لتصميم نافذة زجاجية كبيرة وفرت الكثير من الضوء الطبيعي للمساحة الداخلية للمطبخ.

بسيط ومشرق

Apartment At Madinaty, KAD KAD مطبخ طوب White
KAD

KAD
KAD
KAD

يضفي اللون الخشبي الفاتح مزيدا من الانتعاش والإشرق إلى ذلك المطبخ، مع إضافة بعض اللمسات بالأسلوب الصناعي من خلال استخدام الطوب المكشوف في الخلفية ووحدة الإضاءة الصناعية ذات اللون الرمادي المحايد. إنه تصميم رائع ولن يكلفك الكثير.

تصميم على الطراز الريفي الحديث

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

على الرغم من أن الأثاث في هذا المطبخ بسيط ، إلا أن الطراز الريفي يضفي إليه المزيد من الأناقة والرقي. فالخشب الفاتح هنا هو أنسب الاختيارات لتلك المساحة الضيقة، حيث يعطي شعورا بالاتساع وزيادة إضاءة المكان. ويمكنك دمج اللون الأبيض مع هذا المطبخ الريفي الأنيق لإعطاء لمسة من العصرية المتجددة له.

تصميم مثالي للمطابخ العصرية

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus مطبخ
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

يعد الخشب مادة تسرق الأضواء بفضل جماله وصلابته، فهو مناسب لصنع جميع أجزاء المطبخ إبتداءا من الخزائن إلى الأدراج وحتى الأبواب. والخشب الداكن هنا يضيف المزيد من الدفء والرقي إلى تلك الممساحة.

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الخشب الفاتح لمطبخك الصغير

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

تلعب الأخشاب ذات الألوان الفاتحة دورا مهما في المطابخ الضيقة، فضلا عن مزجه باللون الأبيض الذي يعطيك شعورا بالترتيب والنظافة. ويمكنك تصميم نوافذ زجاجية بعرض الحائط للتمتع بالدفء والإضاءة الطبيعية.

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مطبخ يخطف الأنظار

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. مطبخ خشب
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

ما يجعل هذا المطبخ مثيرًا للإعجاب هوتناغم الوحدات الخشبية مع التشطيبات البيضاء العصرية والأنيقة. إنه حقا رائع وبالرغم من بساطة التصميم إلا أنه سيحوذ على إعجاب كل من يراه بالتأكيد، وتم تصميم هذا المطبخ المفتوح لتكون على اتصال مع أفراد أسرتك أثناء الطهي ويمكنك أيضا استضافة أصدقاءك فيه لقضاء أوقات ممتعة.

مطبخ جريء لمحبي الاختلاف

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

اعتمد هذا التصميم على استخدام اللون الطبيعي للخشب، مع إضافة بعض اللمسات باللون الأسود الأنيق والجريء من خلال الطاولة وعناصر الإضاءة المتدلية من السقف. إنه أسلوب صناعي مع لمسة من الدفء والأناقة يضفيها الخشب على تصميم مطبخك.

مزيج من الألوان لإطلالة مميزة

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos مطبخ
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

الخشب هو مادة سهلة التلوين، فإذا كان لديك مطبخ خشبي يمكنك تغيير لونه وقتما تريد للتمتع بمظهر أنيق وجديد كليا. وستلاحظ في هذا التصميم التباين اللوني الفريد بين المطبخ ذات اللون البني الداكن مع أسطح الطاولات والجدران البيضاء، إنه حقا مزيج لوني متكامل.

تصميم صناعي مع لمسات خشبية

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

يمكنك إنشاء مساحة فريدة وأنيقة لإعداد الطعام من خلال تنفيذ هذا التصميم المتميز، والذي يتسم بالطابع الصناعي الأنيق مع لمسة دافئة من الأخشاب. وقام المصممون بعمل تناغم بين اللون البيج الفاتح في الطاولة والخزائن مع اللون الرمادي العصري وبعض الإضافات البيضاء.

مطبخ لمحبي النيوكلاسيك

クラシカルで吹き抜けのある大きなお家, 株式会社 盛匠 株式会社 盛匠 مطبخ
株式会社　盛匠

株式会社　盛匠
株式会社　盛匠
株式会社　盛匠

اعتمد المصممون في هذا المطبخ على طراز النيوكلاسيك الذي يعتبر الاتجاه الشائع للمطابخ خلال تلك الفترة. فبالتأكيد ستلفت انتباهك تلك الثريات الكلاسيكية المتدلية من السقف مع طاولة الطعام الرائعة في المنتصف. إنه حقا تصميم متميز لمحبي الرقي واللمسات الفنية ذات الطراز القديم.

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